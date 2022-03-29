"Вагнеровцы" прибыли в Украину вместе со своим высшим руководством, - Минобороны Великобритании
Российская частная военная компания "Группа Вагнера" уже развернута на Востоке Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Отмечают, что из-за значительных потерь и вторжения, в основном застопорившихся, Россия, скорее всего, была вынуждена изменить приоритетность персонала Вагнера для Украины за счет операций в Африке и Сирии.
"Ожидается, что для проведения боевых действий будут выведены более 1000 наемников, включая высших руководителей организации", – говорится в сообщении.
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+78 Олександр Карін
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Дзвінок. Путін знімає слухавку.
- Гальо, пане президенте, ту Місько зі Станіславова! Телефоную, жеби вам вповісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Хорошо, Миша. Это важная новость. А большая у Вас армия?
- Ну, зараз… (рахує) Я, Влодко, сусід Стефко і всі, шо ту в преферанс грали. То нас разом вісім.
- Должен признаться, Миша, что у меня в Армии 100 тысяч человек, которые только ждут моего приказа.
- Холєра ясна, я зара вам віддзвоню.
(за якийсь час)…
- Гальо, прошу пана президента, стан війни не скасовано! До нас
приєдналося ше штири хлопаки з сусідньої кнайпи.
- Должен сказать тебе, Миша, что после последнего нашего разговора я
увеличил армию до 200 тысяч человек!
- Най го холєра вхопе! Я ще зателефоную.
(за якийсь час)
- Слава Йсу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся вицофати з тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему это вы вдруг передумали?
- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили,
і вздріли, же аж ніяк не зможемо нагодувати 200 тисяч плєнних.
Может Вагнеры его "отблагодарят" за то, что он сорвал операцию
Це моя точка зору
2. А Ви впевнені, що гроші пішли в кишені? А за який кошт джавеліни, стінгери та інше?
Хоча ці скорійше у "заград отряди" стануть з дон ганДонами дон....
Оружие в руки или не *****
Реєстрація
помощь для орка ---- падай **** убит
Вагнер (любимый композитор гитлера) было раньше
кремлевское ***** сдулось и поменяло название
Всякая ***** хочет умереть на нашей святой земле
хесбола обрезанная, чичики дон, кацапня...
Работы непочатый край
Какая-то сплошная Чернобаевка ...
Також це боротьба Добра зі Злом.
І Добро мусить перемогти.
И льётся кровь, идёт война добра со злом.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший.
God save the Queen!
це все-таки комплекс малого радіусу.
У нас по такому случаю их есть.
Да какая разница!
ЗСУ не залякаєш,
Джавеліни справляться!
Нащі зроблять вам політ Валькірій на Джавелінах. Та позбавлять землю від такого лайна, як ваша зграя.
Подойдёт любой СКОТОМОГИЛЬНИК...