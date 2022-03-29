"Вагнеровцы" прибыли в Украину вместе со своим высшим руководством, - Минобороны Великобритании

Российская частная военная компания "Группа Вагнера" уже развернута на Востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечают, что из-за значительных потерь и вторжения, в основном застопорившихся, Россия, скорее всего, была вынуждена изменить приоритетность персонала Вагнера для Украины за счет операций в Африке и Сирии.

"Ожидается, что для проведения боевых действий будут выведены более 1000 наемников, включая высших руководителей организации", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нам сказали, что нас будут встречать с улыбкой на лице", - плененный боевик российской ЧВК "Вагнер". ВИДЕО