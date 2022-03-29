Российские военные подняли радиоактивную пыль в Рыжем лесу. Это смертельно опасно, - Reuters

Российские оккупанты без защиты передвигаются бронетехникой по территории Чернобыльской катастрофы. Они подняли пыль в Рыжем лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два независимых источника среди рабочих ЧАЭС.

Один сотрудник станции заявил, что у россиян нет никакой противорадиационной защиты для техники. Второй добавил, что это - самоубийство для российских военных, потому что радиоактивная пыль, которую они подняли, при вдыхании вызывает внутреннее облучение.

Напомним, оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС еще в первый день полномасштабной войны - 24 февраля. И только 20 марта состоялась частичная ротация персонала ЧАЭС и эвакуация находившихся на территории оккупированной станции лиц.

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