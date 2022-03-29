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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские военные подняли радиоактивную пыль в Рыжем лесу. Это смертельно опасно, - Reuters

чаес,окупанти

Российские оккупанты без защиты передвигаются бронетехникой по территории Чернобыльской катастрофы. Они подняли пыль в Рыжем лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два независимых источника среди рабочих ЧАЭС.

Один сотрудник станции заявил, что у россиян нет никакой противорадиационной защиты для техники. Второй добавил, что это - самоубийство для российских военных, потому что радиоактивная пыль, которую они подняли, при вдыхании вызывает внутреннее облучение.

Напомним, оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС еще в первый день полномасштабной войны - 24 февраля. И только 20 марта состоялась частичная ротация персонала ЧАЭС и эвакуация находившихся на территории оккупированной станции лиц.

Также читайте: Склад российских боеприпасов угрожает ЧАЭС, – Генштаб ВСУ

Автор: 

радиация (321) ЧАЭС (566)


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Топ комментарии
+40
Дышите глубже
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29.03.2022 03:02
+34
Скажите кацапам что чернобыльская радиация формирует украинский патриотизм - после такого облучения они начнут кричать Слава Украине и петь песни - батько наш Бандера
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29.03.2022 02:56
+20
ветер сейчас на кацапию дует и на беларусь дышите глубже и не кашляйте кацапо-мутьанты
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29.03.2022 04:03
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Скажите кацапам что чернобыльская радиация формирует украинский патриотизм - после такого облучения они начнут кричать Слава Украине и петь песни - батько наш Бандера
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29.03.2022 02:56 Ответить
Эти чудовища ещё и мутировать начнут💥🤟. Начнется межвидовая война😁. За выживание на планете.
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29.03.2022 03:25 Ответить
🐓🐷🐖🐵🐔 в интернете появились первые фото мутировавших русских солдат😁
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29.03.2022 03:29 Ответить
ветер сейчас на кацапию дует и на беларусь дышите глубже и не кашляйте кацапо-мутьанты
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29.03.2022 04:03 Ответить
👏👏👏😂😂😂😂
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29.03.2022 05:38 Ответить
Зачем мой ник скопировал?
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29.03.2022 10:00 Ответить
Пидступные биндеравцы залажили для кацапов в Чернобыле бимбу замедленага действия
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29.03.2022 09:25 Ответить
Главное перед здачей "росметалолома" местными цыганами проверять на радиацыю
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29.03.2022 09:52 Ответить
Наші військові не дурні, вони в чорнобль ні ногой сподіваюсь
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29.03.2022 02:58 Ответить
Тому що в зоні ЧАЕС є такі місця куди краще не потикатися бо схопиш понад 1000 Р в мить. Правда кацапи про це не знають то нехай лізуть
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29.03.2022 07:42 Ответить
Один мій знайомий був в зоні ЧАЕС у відрядженні від ДАІ. Так розповідав як його товариша поліціянта приперло по великому. Той збігав до вітру у кущі а ввечері стало погано а на ранок помер. Зловив понад 1000 Р в кущах
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29.03.2022 07:47 Ответить
А це дивлячись коли. Як досить давно то таке цылком могло статися.
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29.03.2022 13:26 Ответить
Это для них мина замедленного действия. Если из них кому то и посчастливиться вернуться домой в живых, то через несколько лет всё равно мучительная смерть.
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29.03.2022 03:00 Ответить
в планах Хйла их возвращение не предусмотрено вообще, имхо. или в рай или создание и охрана концлагерей.
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29.03.2022 03:28 Ответить
Весь кайф полёта в выпадании из летящего самолёта без парашюта
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29.03.2022 07:36 Ответить
Дышите глубже
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29.03.2022 03:02 Ответить
Найліпший трек про нашу війну...

https://youtu.be/RYb9qn2fHaY
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29.03.2022 03:04 Ответить
Очень даже. Что музыка, что текст, что видеоряд. Без слез и соплей. То, что сейчас нужно.
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29.03.2022 03:26 Ответить
Дякую
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29.03.2022 06:09 Ответить
Аминь.
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29.03.2022 03:04 Ответить
Ну "удачи" им тогда
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29.03.2022 03:07 Ответить
Это не коронавирус. Маска от радиации не спасает.
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29.03.2022 03:07 Ответить
Радиация хорошо выводиться из организьма только метанолом. Правда от него легко умереть или ослепнуть
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29.03.2022 07:38 Ответить
Сранций не выводицца, он у кастях накапливаицца.
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29.03.2022 09:52 Ответить
Дихайте до смерті вже не довго
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29.03.2022 03:12 Ответить
Были ведь уже перехваты... поцаны светятся ротами
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29.03.2022 03:12 Ответить
вдох - выдох и поглубже
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29.03.2022 03:17 Ответить
Ну кисельов щось там базікати про радіаційний попіл, тримайте кацапи!
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29.03.2022 03:24 Ответить
Шооо? Кісельов?! Серед своїх орків в Рудому лісі?! Яка "сумна" новина !
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29.03.2022 13:31 Ответить
русні *****
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29.03.2022 03:35 Ответить
никто ведь и не понял, западные журналисты до сих пор думают про их солдат, как про людей .... их же командование думает про них как про мясо и потенциальные трупы, и это армия контрактников. Украинцы думают про них как про скотов, ждут когда из них сделают трупов. ... не укладывается в голове, что там за скотомогильник в глубинном народе на расеюшке. Как же подходит название - орки.
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29.03.2022 04:06 Ответить
Кацапи воюють з радіацієй. Ставлю на радіацію
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29.03.2022 04:20 Ответить
Чи тра тепер чекати на рогатих і хвостатих зольдатен із ратицями?
Alien 4.1: Russian Resurrection
Боюся(?), висмокче їх фаршем у дюрку назад у расєйський вакуум..
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29.03.2022 04:57 Ответить
Радио Свобода


@SvobodaRadio



Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины и готова согласиться со вступлением страны в Евросоюз, если Украина будет иметь нейтральный статус. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на 4 источника, знакомых с ходом переговоров.
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29.03.2022 04:58 Ответить
Пил завжи тяжелійша за повітря й тому ніколи не створює радиоктивне облако . Вона лише небеспечна виключно для тих , хто її піднімає й для того , хто в ту зону ("Рудого ліса") заходить .

Так що , Україна дуже зацікавленна , що як мона більше ренгенів отримав кожний окр , хто цю пил підняв . Меньше блазнів-мутантів народиться потім у ************ мамаш ...
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29.03.2022 05:05 Ответить
Пустая трескотня. Нет достоверной статистики, а на фоне КОВИД всё это меркнет.
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29.03.2022 05:15 Ответить
а ты там был? будут они здыхать медленно имучительно
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29.03.2022 07:12 Ответить
Да, был.
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29.03.2022 09:11 Ответить
и я тоже был в 86 на печке
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29.03.2022 17:50 Ответить
троллей не кормлю.
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29.03.2022 18:07 Ответить
хрен ти там був ПАРНИША
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29.03.2022 18:11 Ответить
русня угрожает всему миру!!!!

https://t.me/minval_az/29435 🤬 Депутат Госдумы Михаил Делягин пригрозил Азербайджану бомбежками нефтепромышленности. Господин Делягин может, конечно, с металлом в голосе вопрошать, «зачем нам нужна нефтепромышленность Азербайджана». Только вот, во-первых, этот депутат забыл сущую мелочь: во-первых, не ему решать, будет ли у Азербайджана нефтяная промышленность или нет. А во-вторых, и «в-главных», интересно услышать мнение МИДа и Минобороны России по поводу озвученного депутатом опасного бреда. И тем более нелишне задать вопрос, кому и зачем понадобилось озвучивать этот бред. И не лучше ли научить собственных генералов не врать хотя бы в пресс-релизах.
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29.03.2022 05:21 Ответить
Возрождение Золотоодынского Сарая
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29.03.2022 05:49 Ответить
Хрен им!!!!! а не возрождение!!!!!!!!
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29.03.2022 05:50 Ответить
Поезд ушёл.
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29.03.2022 05:54 Ответить
Для орков это не опасно, пусть думают что в санаторий попали.
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29.03.2022 05:45 Ответить
І як вони ці танки тепер нам продавати думають?
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29.03.2022 06:03 Ответить
https://t.me/krugozor_news/12352 Сообщается, что дело происходит в УПЦ Московского патриархата в городе Смела Черкасской области
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29.03.2022 06:17 Ответить
Рашистские свинособаки физику в школе не учили. А Букварь скурили ещё в первом классе.
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29.03.2022 06:33 Ответить
сейчас и в ближайшие 4 дня ветер дует западный на восток,как раз на Воронеж
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29.03.2022 06:40 Ответить
Дихайте глибше, нешановні рузькіє!
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29.03.2022 06:53 Ответить
- Дядьку, не пийте з криниці бо москалі воду отруїли!
- Чаво?
- Пєйте медленнєй говорю, вода холодная, йєщо простудітесь..
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29.03.2022 07:11 Ответить
Аяяй і кто це зробив.
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29.03.2022 08:04 Ответить
Ветра в Украине в такое время сильные, дуть будут до Пасхи 24 апреля, и направление типичное для весны и лета - с юга и запада. Так же как было когда взорвался Чернобыль весной 86. Поэтому таракану не за войну нужно думать, а про то куда народ эвакуировать.
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29.03.2022 08:28 Ответить
Это не народ. Это соучастники преступления. Так что глубоко пох.
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29.03.2022 08:43 Ответить
Бажано,щоб вони там сальця на кострищі пожарили! І так кожен день!
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29.03.2022 09:00 Ответить
Исторически так сложилось, им плевать на своих солдат.
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29.03.2022 09:35 Ответить
Зря надеетесь что организмы убитые боярой возьмёт радиация! Рожают то их самки всё равно не от них, а от "Чечня сила", пока они воюют.
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29.03.2022 09:48 Ответить
Мардва дыши глупче и тщательнее, ат радиации труп долга не разлагаецца.
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29.03.2022 09:50 Ответить
Пропагадон Кісельов десь брякав про США і радіаційний пил. Схоже кацапикам випала нагода самим спробувати на смак)
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29.03.2022 10:42 Ответить
НЕМАЄ У СВІТІ БІЛЬШ ПРИ*ІЗД*НОЇ ІСТОТИ НІЖ КАЦАП - САМІ КОВТАЮТЬ РАДІАЦІЙНИЙ ПОРОХ
У ЧЕРНОБИЛІ ЗАДЛЯ ВИКОНАННЯ НАКАЗУ І ПРОЖИВУТЬ ПІСЛЯ ЦЬОГО НА 30 РОКІВ МЕНШЕ
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29.03.2022 10:48 Ответить
Переигрались Сталкера и уехали артефактов искать. Туда им и дорога.
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29.03.2022 11:30 Ответить
Пусть катаются там, глубоко дышат. Как говорится: НА ЗДОРОВЬЕ!
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29.03.2022 11:44 Ответить
***** добре подихати тим..
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29.03.2022 12:34 Ответить
Ото нарожають, точно таких, як на їх гербі!
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31.03.2022 22:34 Ответить
 
 