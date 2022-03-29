Российские военные подняли радиоактивную пыль в Рыжем лесу. Это смертельно опасно, - Reuters
Российские оккупанты без защиты передвигаются бронетехникой по территории Чернобыльской катастрофы. Они подняли пыль в Рыжем лесу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два независимых источника среди рабочих ЧАЭС.
Один сотрудник станции заявил, что у россиян нет никакой противорадиационной защиты для техники. Второй добавил, что это - самоубийство для российских военных, потому что радиоактивная пыль, которую они подняли, при вдыхании вызывает внутреннее облучение.
Напомним, оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС еще в первый день полномасштабной войны - 24 февраля. И только 20 марта состоялась частичная ротация персонала ЧАЭС и эвакуация находившихся на территории оккупированной станции лиц.
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https://youtu.be/RYb9qn2fHaY
Alien 4.1: Russian Resurrection
Боюся(?), висмокче їх фаршем у дюрку назад у расєйський вакуум..
@SvobodaRadio
Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины и готова согласиться со вступлением страны в Евросоюз, если Украина будет иметь нейтральный статус. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на 4 источника, знакомых с ходом переговоров.
Так що , Україна дуже зацікавленна , що як мона більше ренгенів отримав кожний окр , хто цю пил підняв . Меньше блазнів-мутантів народиться потім у ************ мамаш ...
https://t.me/minval_az/29435 🤬 Депутат Госдумы Михаил Делягин пригрозил Азербайджану бомбежками нефтепромышленности. Господин Делягин может, конечно, с металлом в голосе вопрошать, «зачем нам нужна нефтепромышленность Азербайджана». Только вот, во-первых, этот депутат забыл сущую мелочь: во-первых, не ему решать, будет ли у Азербайджана нефтяная промышленность или нет. А во-вторых, и «в-главных», интересно услышать мнение МИДа и Минобороны России по поводу озвученного депутатом опасного бреда. И тем более нелишне задать вопрос, кому и зачем понадобилось озвучивать этот бред. И не лучше ли научить собственных генералов не врать хотя бы в пресс-релизах.
- Чаво?
- Пєйте медленнєй говорю, вода холодная, йєщо простудітесь..
У ЧЕРНОБИЛІ ЗАДЛЯ ВИКОНАННЯ НАКАЗУ І ПРОЖИВУТЬ ПІСЛЯ ЦЬОГО НА 30 РОКІВ МЕНШЕ