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Новости Агрессия России против Украины Война
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Евросоюз должен мотивировать украинцев покинуть Польшу и уезжать в другие страны ЕС, - еврокомиссар Йохансон

біженці,польща

Европейский Союз должен создать стимулы для украинцев, прибывших во время войны в Польшу, переехать в другие страны ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на actuality, такое заявление сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Важно мотивировать беженцев покинуть Польшу и попытаться уехать в другие государства-члены (ЕС), потому что иначе ситуация не будет устойчивой", - сказал Йоханссон.

Напомним, что Польша, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в настоящее время Польша приняла 2,3 миллиона украинских беженцев – около 60% от их общей численности.

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Йоханссон уточняет, что Брюссель "не работает над квотами или распределением мигрантов" между странами ЕС. Она добавила, что в то время как Союз находится под "большим давлением" – особенно на Польшу и Чехию – темпы притока беженцев постепенно уменьшаются. замедление. "Это около 50 000 (человек) в день. На пике (миграционной волны) их было более 200 тысяч", - сказала она.

Следует отметить, что подобная позиция противоречит предложениям самой Польши.

Автор: 

беженцы (1638) Польша (8405) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+11
Для мене доля відома,я розділю ії разом з Україною.А там вже як Бог дасть,якщо ми переживемо цю навалу , цей жах, я мрію побачити як підніметься над світом сонце України.
Господь із нами.
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29.03.2022 04:32
+11
Я в Україні, не збираюсь нікуди. Мої знайомі, хто виїхав до ЄС , дні рахуть коли додому. Хоча їм там добре. Мої рідні, що давно живуть в Іспанії ( років 10) , після війни планують повертатися в Україну. Знаю , ще такі випадки. Так що як воно буде , і хто повернеться -побачимо.
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29.03.2022 04:45
+8
Для початку Ілва має зрозуміти, чому українці намагаються залишитись в Польщі... Бо це поруч з Домом, куди кличе душа... Тому Євросоюзу краще б робити все можливе й неможливе, аби вони могли якнайскоріше повернутись... а не плекати надію, що залишить у себе надійних та сумлінних робітників, яким можна платити вдвічі-втричі меншу зарплату... Ви нас не дуже й то хтіли в час мирний, надаючи перевагу біженцім-арабам...
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29.03.2022 05:30
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Правила форума Совет форумчан
Ага сейчас без денег и знания языка.С Польши и сразу тут .А там что делать ?Там мы никто.
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29.03.2022 03:24 Ответить
не гони беса если есть специальность и знания хотябы английского то уже кое что - но если дети маленькие то это проблема
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29.03.2022 03:57 Ответить
без языка очень трудно -там еще дети маленькие за ними нужен присмотр а потом нужно на работу идти и опять без языка только на уборку - в германии очереди на регистрацию в других странах тоже наверное
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29.03.2022 03:55 Ответить
Хай би як це цинічно не звучало, але країни ЄС вирішують свої демографічні проблеми за рахунок українців. Треба розуміти, що значна частина наших біженців скористаються можливістю залишитися там, і в Україну вже навряд повернуться. А дехто, з тих що залишаться, згодом, заберуть до себе й родичів. Тому то, власне, й лунають такі заяви. Навіть, всупереч "пропозиціям самої Польщі". Чехи, поляки - знають, що роблять.
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29.03.2022 04:06 Ответить
хай би воно цинічно прозвучало у відповідь, а які свої бюрократичні проблеми вирішує ця культуральна цьотка за рахунок українських "мігрантів" (як вона витончено висловилася)?

мені вельми цікаво, а Ви б отак нагло кинули рідну домівку й погнали світ за очі, щоб скористатися "можливостями" (кращого життя, мабуть)?
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29.03.2022 04:20 Ответить
опять бред - наши мамы с детьми все вернуться домой как толко смогут - по скольку они не смогут полноценно работать и ухаживать за детьми без знания местных языков
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29.03.2022 12:39 Ответить
Для мене доля відома,я розділю ії разом з Україною.А там вже як Бог дасть,якщо ми переживемо цю навалу , цей жах, я мрію побачити як підніметься над світом сонце України.
Господь із нами.
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29.03.2022 04:32 Ответить
Я в Україні, не збираюсь нікуди. Мої знайомі, хто виїхав до ЄС , дні рахуть коли додому. Хоча їм там добре. Мої рідні, що давно живуть в Іспанії ( років 10) , після війни планують повертатися в Україну. Знаю , ще такі випадки. Так що як воно буде , і хто повернеться -побачимо.
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29.03.2022 04:45 Ответить
На ********* гробы закончились

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29.03.2022 04:52 Ответить
Це напевно поховання у са'вані (не християни).
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29.03.2022 05:35 Ответить
The Insider


@the_ins_ru



Издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщает, что Россия во время переговоров больше не будет требовать «денацификации»Украины и готова позволить Киеву присоединиться к ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.
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29.03.2022 04:57 Ответить
Хто вони такі щоб дозволяти чи забороняти? Хай ідуть на х*й .
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29.03.2022 07:30 Ответить
Радио Свобода


@SvobodaRadio



Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины и готова согласиться со вступлением страны в Евросоюз, если Украина будет иметь нейтральный статус. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на 4 источника, знакомых с ходом переговоров.
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29.03.2022 05:02 Ответить
а по прогандон-тв говорят что требования остались -значит дурят кацапов переговорщики и своего бункерного калеку
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29.03.2022 12:42 Ответить
Для початку Ілва має зрозуміти, чому українці намагаються залишитись в Польщі... Бо це поруч з Домом, куди кличе душа... Тому Євросоюзу краще б робити все можливе й неможливе, аби вони могли якнайскоріше повернутись... а не плекати надію, що залишить у себе надійних та сумлінних робітників, яким можна платити вдвічі-втричі меншу зарплату... Ви нас не дуже й то хтіли в час мирний, надаючи перевагу біженцім-арабам...
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29.03.2022 05:30 Ответить
С языка снял, им *****, обидно, что молодая кровь, а именно дети и молодёжь могут получить польское образование и усилить польское значение в Евросоюзе. Как альтернативу, пусть селят у себя кацапов, на которых они молились.
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29.03.2022 06:00 Ответить
польська освіта абсолютно не цікава з точки зору перспективи у порівнянні з тією ж безкоштовною німецькою. для країн третього світу польський диплом - це рівень, а для західних європейців - лайно.
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29.03.2022 09:40 Ответить
Всё очень быстро меняется. И рост ВВП Польши этому пример. Наверняка из-за войны в Украине Европу сильно экономически заденет и всякая периферийная шелуха посыпится в кризисе, а Германия будет вытягивать своей экономикой их за счёт уменьшения плюшек. Ну а поляки будут снимать сливки с этого.
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29.03.2022 09:49 Ответить
До того ж знання польської ніяким чином не робить випусника привабливим на світовому ринку праці. І якщо мати затребувану спеціальність, то з англійською+німецькою чи французькою можна легко знайти роботу в ЕС у 2-3 рази вище оплачувану ніж у польщі.
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29.03.2022 09:53 Ответить
Генерал СВР
Интересный доклад по линии СВР был представлен президенту России Владимиру Путину в это воскресенье.

Авторы доклада утверждают, что любимцы Путина, талибы, готовят вторжение в Таджикистан. По данным разведки вторжение готовится на вторую половину апреля. Талибы увидели возможность напасть и уверены, что Россия, переместившая основные имеющиеся силы и вооружения на украинском направлении и не сможет вмешаться и оказать достойное сопротивление.

В докладе прямо указано, что талибы скептически оценивают военные возможности России противостоять им в Таджикистане и не сомневаются в своей победе. Сейчас талибы готовятся и ждут когда на перевалах нормализуется погода, по оценкам это как раз вторая половина апреля, и начнётся наступление.

Стержнем ОДКБ является Россия и её "военная мощь" должна была служить зонтом для стран-участниц договора. Сейчас Путин наглядно продемонстрировал проблемы "военной мощи" российской армии и не способность одной из сильнейших армий мира, как считалось до 24 февраля этого года, решать боевые задачи.

Слабость промахнувшегося Акелы увидели все заинтересованные стороны и, нет сомнений, что будут этим пользоваться. Нагорный Карабах уже начинает обнажать весь клубок проблем и желание Азербайджана и Турции решить эту ситуацию в свою пользу, при этом российское министерство обороны только успевает успокаивать стороны, конечно исключительно на словах.

Талибы- куда большая проблема. Если состоится реальный захват территорий Таджикистана, то это будет означать конец ОДКБ и конец даже мнимых претензий России на господство в среднеазиатском регионе. Но самое интересное, в докладе, это информация о том, что талибов поощряет и подталкивает к захвату таджикских территорий- Китай. Мы уже не однократно говорили о том, что именно Китай будет основным бенефициаром падения России в случае любого военного конфликта инициированного Путиным и наши слова подтверждаются.

У Путина есть время закончить войну в Украине до конца апреля, а в случае дальнейшего продолжения полномасштабной войны последствия могут быть катастрофическими и угроза прекращения существования России как государства в нынешнем виде станет реальной.
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29.03.2022 05:32 Ответить
Ти не пойняв, там савершенно другоє, вони отримали в спадщину від американців кучу зброї НАТО та побачили як та зброє хорошо палить рашен танки, і тепер дуже чухаються руки , щоб попрактикуватися.
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29.03.2022 10:28 Ответить
Германия предрекла поражение Украины в течение нескольких часов - и отказалась помогать
00:59

У Украины «осталось несколько часов» и поставлять ей оружие бессмысленно, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер после начала вторжения России 24 февраля. Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

По словам украинского посла, он встречался с членами немецкого правительства в день вторжения РФ, и министры реагировали по-разному. Вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек искренне переживал, говорит посол Мельник, был «опустошен» и раскаивался в том, что позволил своей партии подавить его, когда он выступал за то, чтобы предоставить оружие Украине.


министр финансов Германии Кристиан Линднер

В то же время, по словам украинского дипломата, министр обороны Кристине Ламбрехт «в первую очередь заботилась о своем публичном имидже», а Линднер «сидел с вежливой улыбкой и говорил так, словно поражение украинцев давно предрешено».

«У вас всего несколько часов. Поставлять оружие или отключать Россию от SWIFT бессмысленно», - приводит слова немецкого министра FAZ.

Вместо этого, по словам Мельника, Линднер хотел обсуждать то, что, по его мнению, было будущим Украины: оккупированную Россией страну с марионеточным правительством.

Об этом разговоре украинский посол в начале марта также рассказывал журналу Der Spiegel. По его словам, у него было чувство, что Линднер «смотрит больше на баланс, чем на наши страдания», как и, возможно, должен министр финансов, отметил Мельник, пишет интернет-издание «Гордон».

«Тогда я закончил разговор. Я нечасто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером просто слезы текли по лицу», - сказал украинский дипломат.

«Гордон» предполагает, что, вероятно, об этом эпизоде 16 марта рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «В первый день войны, 24 февраля, посол Украины в одном очень влиятельном европейском государстве сидел в кабинете государственного секретаря одного министерства и говорил: «Помогите нам, война началась. Помогите вот с этим и этим». Тот ему сочувственно улыбнулся в лицо и ответил: «Дорогой мой, давайте откровенно. Зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность?»
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29.03.2022 05:39 Ответить
Это вспук одного человека, и он даже не депутат, не говоря уже о том, что при смысле "Германия" должен быть доклад уровня председателя бундестага или канцлера.
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29.03.2022 06:20 Ответить
https://censor.net/ua/news/3329408/u_vas_lyshe_kilka_godyn_postachaty_zbroyu_chy_vidklyuchaty_rosiyu_vid_swift_bezgluzdo_posol_melnyk_rozpoviv
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29.03.2022 06:22 Ответить
Я отпишусь этому фашисту-психопату в его аккаунт, что он будет нести свой позор не несколько часов, а до конца своей никчемной
жизни.
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29.03.2022 06:34 Ответить
https://t.me/trtnarusskom/28474 В Анталью привезли детей-сирот из Украины В Анталью приехали около 160 украинских детей-сирот, бежавших от войны. Всего Турция готова принять до 2 тысяч детей из украинских детдомов. Об этом заявил посол Украины в Анкаре Василий Бондар.
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29.03.2022 05:44 Ответить
Разом з тим, Туреччина одна з небагатьох країн, які ************ авіасполучення з рашкою. Сподіваються, влітку приймати кацапів на відпочинок. Як це буде виглядати: в одних і тих же готелях будуть вивезені українські діти і кацапи, які підтримують знищення України???
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29.03.2022 08:55 Ответить
І саме Туреччина дозволяє авіасполучення військово-транспортної авіації рф з Сирією. Звідти везуть і везуть найманців на задіяних декількох Іл-62 та Ту-154, по декілька рейсів в день.
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29.03.2022 09:11 Ответить
украинцы могут доверять только Польше и Литве..А вот почему ЕС "открыл щироко двери для сирийцев и иракцев,но как-то неохотно устраивает украинцев как бежавших от военой агрессии и фашизма россии? Почему Германия,Франция и другие сразу заговорили о квотах и трудностях с устройством? украинцев -беженцев нужно стимулировать или страны ЕС,которые сейчас прячутся за спину украинской армии ?
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29.03.2022 06:52 Ответить
французы наши "враги" даже на бытовом уровне к сожалению -их бесит что рашка беднеет из-за Украины и не сможет у них закупать ихние шипучки
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29.03.2022 13:03 Ответить
В польщі вже багато років демогарфічна криза: населення старіє, а молодь від'їжджає у більш цивілізовані країни з нормальною оплатою праці: німеччина, норвегія, франція, британія, нідерланди, сша. Зараз польська економіка не може рухатись вперед із-за колосальної нехватки персоналу, який буде епашити за копійки по європейським міркам. А тут війна в Україні - бінго! Мільйони українських молодих людей з дітьми самі їдуть до польщі. Тому польська влада буде гризти всіх і все аби ці півмільйона залишились у них назавжди і заповнювали прогалини на ринку низькооплачуваної праці, тієї працю на яку не йдуть самі поляки.
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29.03.2022 09:34 Ответить
Ти дурний.Заробітчан там і без цього багато було і без всяких проблем, а це їдуть люди старі, немічні, діти, жінки зними, тут ніхто не буде працювати, а всім треба соц допомогу
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29.03.2022 10:32 Ответить
да женщины могли бы работать - но не все знают язык и куда девать детей разного возраста? так что полякам ничего не обломится
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29.03.2022 13:05 Ответить
Коли закінчиться війна програшом Кацапії, маю надію всі Українці повернуться до України.
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29.03.2022 10:37 Ответить
Повний програш буде коли буде поне переформатування бандитсько-коррупційної системи що будувалась 130 років, коли деякі діячи за пару сотен баксів баксів готові продатись агрессору.
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29.03.2022 11:22 Ответить
 
 