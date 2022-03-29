Евросоюз должен мотивировать украинцев покинуть Польшу и уезжать в другие страны ЕС, - еврокомиссар Йохансон

Европейский Союз должен создать стимулы для украинцев, прибывших во время войны в Польшу, переехать в другие страны ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на actuality, такое заявление сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Важно мотивировать беженцев покинуть Польшу и попытаться уехать в другие государства-члены (ЕС), потому что иначе ситуация не будет устойчивой", - сказал Йоханссон.

Напомним, что Польша, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в настоящее время Польша приняла 2,3 миллиона украинских беженцев – около 60% от их общей численности.

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Йоханссон уточняет, что Брюссель "не работает над квотами или распределением мигрантов" между странами ЕС. Она добавила, что в то время как Союз находится под "большим давлением" – особенно на Польшу и Чехию – темпы притока беженцев постепенно уменьшаются. замедление. "Это около 50 000 (человек) в день. На пике (миграционной волны) их было более 200 тысяч", - сказала она.

Следует отметить, что подобная позиция противоречит предложениям самой Польши.