Евросоюз должен мотивировать украинцев покинуть Польшу и уезжать в другие страны ЕС, - еврокомиссар Йохансон
Европейский Союз должен создать стимулы для украинцев, прибывших во время войны в Польшу, переехать в другие страны ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на actuality, такое заявление сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
"Важно мотивировать беженцев покинуть Польшу и попытаться уехать в другие государства-члены (ЕС), потому что иначе ситуация не будет устойчивой", - сказал Йоханссон.
Напомним, что Польша, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в настоящее время Польша приняла 2,3 миллиона украинских беженцев – около 60% от их общей численности.
Йоханссон уточняет, что Брюссель "не работает над квотами или распределением мигрантов" между странами ЕС. Она добавила, что в то время как Союз находится под "большим давлением" – особенно на Польшу и Чехию – темпы притока беженцев постепенно уменьшаются. замедление. "Это около 50 000 (человек) в день. На пике (миграционной волны) их было более 200 тысяч", - сказала она.
Следует отметить, что подобная позиция противоречит предложениям самой Польши.
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мені вельми цікаво, а Ви б отак нагло кинули рідну домівку й погнали світ за очі, щоб скористатися "можливостями" (кращого життя, мабуть)?
Господь із нами.
@the_ins_ru
Издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщает, что Россия во время переговоров больше не будет требовать «денацификации»Украины и готова позволить Киеву присоединиться к ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.
@SvobodaRadio
Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины и готова согласиться со вступлением страны в Евросоюз, если Украина будет иметь нейтральный статус. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на 4 источника, знакомых с ходом переговоров.
Интересный доклад по линии СВР был представлен президенту России Владимиру Путину в это воскресенье.
Авторы доклада утверждают, что любимцы Путина, талибы, готовят вторжение в Таджикистан. По данным разведки вторжение готовится на вторую половину апреля. Талибы увидели возможность напасть и уверены, что Россия, переместившая основные имеющиеся силы и вооружения на украинском направлении и не сможет вмешаться и оказать достойное сопротивление.
В докладе прямо указано, что талибы скептически оценивают военные возможности России противостоять им в Таджикистане и не сомневаются в своей победе. Сейчас талибы готовятся и ждут когда на перевалах нормализуется погода, по оценкам это как раз вторая половина апреля, и начнётся наступление.
Стержнем ОДКБ является Россия и её "военная мощь" должна была служить зонтом для стран-участниц договора. Сейчас Путин наглядно продемонстрировал проблемы "военной мощи" российской армии и не способность одной из сильнейших армий мира, как считалось до 24 февраля этого года, решать боевые задачи.
Слабость промахнувшегося Акелы увидели все заинтересованные стороны и, нет сомнений, что будут этим пользоваться. Нагорный Карабах уже начинает обнажать весь клубок проблем и желание Азербайджана и Турции решить эту ситуацию в свою пользу, при этом российское министерство обороны только успевает успокаивать стороны, конечно исключительно на словах.
Талибы- куда большая проблема. Если состоится реальный захват территорий Таджикистана, то это будет означать конец ОДКБ и конец даже мнимых претензий России на господство в среднеазиатском регионе. Но самое интересное, в докладе, это информация о том, что талибов поощряет и подталкивает к захвату таджикских территорий- Китай. Мы уже не однократно говорили о том, что именно Китай будет основным бенефициаром падения России в случае любого военного конфликта инициированного Путиным и наши слова подтверждаются.
У Путина есть время закончить войну в Украине до конца апреля, а в случае дальнейшего продолжения полномасштабной войны последствия могут быть катастрофическими и угроза прекращения существования России как государства в нынешнем виде станет реальной.
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У Украины «осталось несколько часов» и поставлять ей оружие бессмысленно, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер после начала вторжения России 24 февраля. Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
По словам украинского посла, он встречался с членами немецкого правительства в день вторжения РФ, и министры реагировали по-разному. Вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек искренне переживал, говорит посол Мельник, был «опустошен» и раскаивался в том, что позволил своей партии подавить его, когда он выступал за то, чтобы предоставить оружие Украине.
министр финансов Германии Кристиан Линднер
В то же время, по словам украинского дипломата, министр обороны Кристине Ламбрехт «в первую очередь заботилась о своем публичном имидже», а Линднер «сидел с вежливой улыбкой и говорил так, словно поражение украинцев давно предрешено».
«У вас всего несколько часов. Поставлять оружие или отключать Россию от SWIFT бессмысленно», - приводит слова немецкого министра FAZ.
Вместо этого, по словам Мельника, Линднер хотел обсуждать то, что, по его мнению, было будущим Украины: оккупированную Россией страну с марионеточным правительством.
Об этом разговоре украинский посол в начале марта также рассказывал журналу Der Spiegel. По его словам, у него было чувство, что Линднер «смотрит больше на баланс, чем на наши страдания», как и, возможно, должен министр финансов, отметил Мельник, пишет интернет-издание «Гордон».
«Тогда я закончил разговор. Я нечасто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером просто слезы текли по лицу», - сказал украинский дипломат.
«Гордон» предполагает, что, вероятно, об этом эпизоде 16 марта рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «В первый день войны, 24 февраля, посол Украины в одном очень влиятельном европейском государстве сидел в кабинете государственного секретаря одного министерства и говорил: «Помогите нам, война началась. Помогите вот с этим и этим». Тот ему сочувственно улыбнулся в лицо и ответил: «Дорогой мой, давайте откровенно. Зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность?»
жизни.