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Новости Война
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Россия не планирует ударов по странам НАТО, если "они не заставят нас так поступить". Альянс – машина конфронтации, - Песков

нато

В планы России не входит нанесение ударов по странам-членам НАТО или вторжение на их территории, если ее к этому не принудят.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы не хотим думать об этом", - сказал он в интервью американскому телеканалу PBS в ответ на вопрос, может ли возникнуть такая ситуация.

Песков уточнил, что "если это не будет осуществлено на условиях взаимности", то есть если "они не заставят нас так поступить".

Он выразил обеспокоенность из-за наращивания сил НАТО на границах с Россией, несмотря на многочисленные предупреждения России о том, что вызывает у нее беспокойство. По его словам, это касается и перспектив вступления в блок Украины. В то же время, как уверяет Песков, альянс продолжал делать это "с улыбкой и постепенно" еще до начала войны, развязанной РФ в Украине, якобы угрожая безопасности РФ.

Кроме того, НАТО, по словам Пескова, является "не машиной для сотрудничества и обеспечения безопасности, а машиной конфронтации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц предостерег Путина от применения каких-либо агрессивных действий против стран НАТО

НАТО (9970) Песков Дмитрий (1858) россия (95418)


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Топ комментарии
+23
Благодарные прихожане пинками выносят россиянских попиков-калолаборантов.

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29.03.2022 06:27
+20
Я поставлю цю розповідь тут. Прочитайте. Сльози.

Зі слів українського захисника:

"Ми приїхали в це село і почали займати оборону... хлопці потрохі копати почали.. не окоп, канєшно, а таке, щоб можна було впасти туди під час обстрілу... я не знаю, скільки хвилин пройшло, но я тупо о***їв від того, що побачив... знаєш, коли у людей городи починаються, всі прив'язують на вєлік до рами лопати і йдуть шось сажать... оце була така сама картіна, тільки їхало на мене на цих роверах майже все село... чоловіки, жінки, всі... пригнали і дивляться на мене... ну, типу, командуй! кажуть, синку, де копать?... у мене відібрало мову... стою, як телепень, дивлюсь... вони бігом відкручують свої лопати від вєліків... я зібрався з духом, кажу, не треба нічого, красно дякую, ми самі впораємось! но того вже ніхто не чув... лопати пішли в хід...
за кілька днів суне на нас колона кацапської техніки... у мене необстріляні молоді пацани кричать, танкі пі*ють... тут розвертаюсь, до нас народ із села хмарою валить і кричить, хлопці, танки кацапські піть, шо дєлать??? кажіть, як помагать???... на мене наче відро води крижаної вивернули... дивлюсь на це і плачу... валую їм, бігом назад... ану, по хатам!!!! та ніхто й не думає.... кричу знов, по хатам, бдь... бєзнадьога, Жень... пруть з голими руками! я малих свої пару смикнув, кажу розверніть бігом їх додому! підбігає до мене мужик, 73 роки і каже, синку, дай гранату... я все життя комунальником пропрацював і знаю, як комунікації під ліс ідуть... зараз трубами на перехрестя вискочу, гранату кину і назад в трубу... клянусь, я чуть не здурів з цих людей...
бій цілий день... арта крайню вулицю накрила... 25 хат горять, но, слава богу, всі живі... ми ж цю техніку довбемо... вони поняли, що не прорвуться, давай пробувать на нас з флангів.. палим їхні танкі, бехі, все що бачимо.... розлітаються їхні т-90... малі хлопці мої спрацювались, крошать... під вечір інтенсивність падає... отходять скоти... малі мої кажуть, може отдохнем?... я собі думаю, потомились хлопці, отпускаю... дивлюсь, скидають броню, кидають зброю і пі***ть бігом місцевим хати тушить... я знов плачу... не можу на це дивиться і сам біжу помагать..."

Русняві! Задовбетесь "денацифікувати" країну, де населення бігом біжить будувати для армії укріплення, а армія, як вас розбила, біжить рятувати людям хати. Тупо зариють вас! . Всім вам, фашисти кончені, кінець!!!»
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29.03.2022 07:55
+15
Берлін, вчора...

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29.03.2022 06:41
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Благодарные прихожане пинками выносят россиянских попиков-калолаборантов.

https://t.me/krugozor_news/12352
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29.03.2022 06:27 Ответить
Писков идет вместе с ****** и руцким кораблем На Х..Й
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29.03.2022 06:30 Ответить
Берлін, вчора...

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29.03.2022 06:41 Ответить
Взагалі то це не не "народ".
Це фото, як я розумію, реклама літніх відпусток чи щось на кшалт цього
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29.03.2022 08:24 Ответить
То ли еще будет...Дубина народной войны опустилась .
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29.03.2022 06:30 Ответить
Русский поп, садись на русский корабль
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29.03.2022 06:37 Ответить
Нарешті! Я подібних дій чекав вісім років.
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29.03.2022 08:55 Ответить
Давно пора!!! А то панькались з **********!!!!
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29.03.2022 12:41 Ответить
Песков
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29.03.2022 06:28 Ответить
"пирожков поешь, ***** грозный!"
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29.03.2022 06:30 Ответить
москальня в істериці підвищує ставки.

Ну, і чим відповість перелякане НАТО ?
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29.03.2022 06:31 Ответить
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29.03.2022 06:31 Ответить
піськофф, сциш виступати проти нато?

байки про 'ната нападьот' видумані для тупих лохів, які 2+2*2 не вміють порахувати. нато має прямий кордон з рахою з 2004-ого року!!! і той кордон набагато ближче, ніж Україна!
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29.03.2022 06:36 Ответить
Але ********* намагається прискорити зближення кордонів з НАТО та скажено кидається захопили Україну.
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29.03.2022 07:18 Ответить
писькин в своем стиле...
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29.03.2022 06:37 Ответить
Як можна тримати речника із пикою трактирного халдея?
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29.03.2022 06:39 Ответить
Дурик, какой бить по НАТО? Они же тебе усы сбреют да ребра пересчитают.
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29.03.2022 06:41 Ответить
аха...Украина же " ВЫНУДИЛА" напасть...так и пусть НАТО не спит...И может это правильно,что пусть НАТО не спит,если НАТО не хочет помочь самой себе избавиться от угрозы думать каждый день- не вынудило ли оно россию напасть? А решение простое-дать Украине оружие и закрыть небо..Небо не боялись же закрывать ни вв Югославии,ни в Сирии,ни в Ливиии,зотя те же "предупреждения" смо стороны россии были,а тут,в Украине,вдруг "застесанялись" закрыть небо.Ну тогда пусть не спят и боятся,пока существует россия . ( со сменой путина россия не поменяется,пока не получит конкретный урок)
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29.03.2022 06:41 Ответить
https://t.me/voynareal/16912 "Польша нападет на Беларусь, потому что Азербайджан нарушил перемирие. Поэтому нужно установить нормальную государственность на всей территории Украины в составе российской федерации" 🤡 Или, если короче: "хроники российского бреда"
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29.03.2022 06:44 Ответить
Пойду за цитрамоном) Чуть голова не треснула пока дочитала.
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29.03.2022 07:56 Ответить
якщо так юуде продовжуватись, ми зберемо нову орду і так ще раз повторимо 1945, що тримайте мене семеро. Але орди не безмежні, фанерного рейхстагу немає, навіть Нарву кинув на призволяще, В лави Путінських грифів стервятників затягують берберів, внуків арафата, скоро приїдеостання надія -зулуси з ПАР, ці то точно збільшать населення Рузге удвоє, а чим піськов буде махати, коли останні резерви прибирає по світу і все в мясорубку
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29.03.2022 06:49 Ответить
Лживые кремлевские *****, не вы ли идете на конфронтацию и сближение к границам НАТО, пытаясь полностью захватить Украину..
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29.03.2022 06:50 Ответить
не зовсім зрозуміло хто більше від кого сситься насправді...чи то орда від НАТО чи НАТО від орди. але риторика орків більш грізна.
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29.03.2022 06:54 Ответить
Конченый идиот!
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29.03.2022 07:01 Ответить
Мордор це обізяна з гранатою
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29.03.2022 07:03 Ответить
Спочатку навали,такі інтервью читав з подивом,а тепер --зі сміхом!!!
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29.03.2022 07:14 Ответить
Хіба що язиком по дупі вдариш.
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29.03.2022 07:15 Ответить
Удари по НАТО, це так смішно.
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29.03.2022 07:15 Ответить
Идите в жопу, *********
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29.03.2022 07:19 Ответить
На Украину вы тоже говори что ненападете
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29.03.2022 07:21 Ответить
И проживет тогда Рашка часа три..
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29.03.2022 07:24 Ответить
после того, как в Украине, вы калцапы, получили п.и.зды, тявкать в сторону НАТО, это пошло, гадко и самоубийственно!) позорники, они еще делают хорошую мину, при плохой игре))
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29.03.2022 07:29 Ответить
кацапам вірить, самого себе наїбать
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29.03.2022 07:30 Ответить
ну да. только в странах альянса мир и покой. А у соседей параши, одна проблема - как угомонить безумную страну-бензоколонку.
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29.03.2022 07:34 Ответить
пішов *****, свинособачий брехун
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29.03.2022 07:34 Ответить
Судя по заявлениям *****, оркостан и на Украину не собирался нападать. Нет более лживых мразей, чем русофашистские орки.
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29.03.2022 07:35 Ответить
Короче все наоборот , значит рассматривают нанесение, ядерного удара
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29.03.2022 07:39 Ответить
Ага слышали - в Украину тоже не собирались...
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29.03.2022 07:42 Ответить
Так за кілька діб до нападу . Ви також волали ,що ніт не нападем на Украіну єтовидумкі НАТО. СЛОВА РУЗГЕ ЗАВШЕ БРЕХНЯ!
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29.03.2022 07:44 Ответить
А не примусять це не здадуться?Все як з Україной?
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29.03.2022 07:54 Ответить
Я поставлю цю розповідь тут. Прочитайте. Сльози.

Зі слів українського захисника:

"Ми приїхали в це село і почали займати оборону... хлопці потрохі копати почали.. не окоп, канєшно, а таке, щоб можна було впасти туди під час обстрілу... я не знаю, скільки хвилин пройшло, но я тупо о***їв від того, що побачив... знаєш, коли у людей городи починаються, всі прив'язують на вєлік до рами лопати і йдуть шось сажать... оце була така сама картіна, тільки їхало на мене на цих роверах майже все село... чоловіки, жінки, всі... пригнали і дивляться на мене... ну, типу, командуй! кажуть, синку, де копать?... у мене відібрало мову... стою, як телепень, дивлюсь... вони бігом відкручують свої лопати від вєліків... я зібрався з духом, кажу, не треба нічого, красно дякую, ми самі впораємось! но того вже ніхто не чув... лопати пішли в хід...
за кілька днів суне на нас колона кацапської техніки... у мене необстріляні молоді пацани кричать, танкі пі*ють... тут розвертаюсь, до нас народ із села хмарою валить і кричить, хлопці, танки кацапські піть, шо дєлать??? кажіть, як помагать???... на мене наче відро води крижаної вивернули... дивлюсь на це і плачу... валую їм, бігом назад... ану, по хатам!!!! та ніхто й не думає.... кричу знов, по хатам, бдь... бєзнадьога, Жень... пруть з голими руками! я малих свої пару смикнув, кажу розверніть бігом їх додому! підбігає до мене мужик, 73 роки і каже, синку, дай гранату... я все життя комунальником пропрацював і знаю, як комунікації під ліс ідуть... зараз трубами на перехрестя вискочу, гранату кину і назад в трубу... клянусь, я чуть не здурів з цих людей...
бій цілий день... арта крайню вулицю накрила... 25 хат горять, но, слава богу, всі живі... ми ж цю техніку довбемо... вони поняли, що не прорвуться, давай пробувать на нас з флангів.. палим їхні танкі, бехі, все що бачимо.... розлітаються їхні т-90... малі хлопці мої спрацювались, крошать... під вечір інтенсивність падає... отходять скоти... малі мої кажуть, може отдохнем?... я собі думаю, потомились хлопці, отпускаю... дивлюсь, скидають броню, кидають зброю і пі***ть бігом місцевим хати тушить... я знов плачу... не можу на це дивиться і сам біжу помагать..."

Русняві! Задовбетесь "денацифікувати" країну, де населення бігом біжить будувати для армії укріплення, а армія, як вас розбила, біжить рятувати людям хати. Тупо зариють вас! . Всім вам, фашисти кончені, кінець!!!»
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29.03.2022 07:55 Ответить
Також залишу це тут, на всяк випадок.

Шановні захисники, будь-ласка повідомляйте про копання старосту села чи хоча б у магазині. У нас пів дня пройшло, поки чисто випадково дізналися і почали збиратися. А вам сили в інших справах потрібніші.

Хто іде копати, беріть одразу чим заточувати лопати - знадобиться вже за кілька годин.
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29.03.2022 08:58 Ответить
АГА!-УЖЕ СЛЫХАЛИ=РОСИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ НАПАДАТЬ НА УКРАИНУ-И НЕ НАПАДАЛА! КАЦАПУ ВЕРИТЬ-СЕБЕ ДОРОЖЕ!!!!!
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29.03.2022 08:10 Ответить
Як що пІськов каже що "не планують", значить вже заплановано.
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29.03.2022 08:31 Ответить
Вже ракети зарядили, щоб запустити на Європу.
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29.03.2022 08:41 Ответить
НАТО, не чую вашого глибокого занепокоєння.
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29.03.2022 09:00 Ответить
Долбо(ОЙ)бы...
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29.03.2022 09:55 Ответить
Мы уже это слышали , тем не менее эту мразь ждет мусорный мешок .
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29.03.2022 11:36 Ответить
Песков, анальный зонд для тебя уже подготовлен. Заходи.

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29.03.2022 11:48 Ответить
Байден показал себя слабым тютей, особенно своими извинениями. Теперь рашка видит НАТО как слабохарактерным, и ещё больше попробуют манипулировать. Ну если не хотели помогать самолётами, не нужно было постоянно об этом говорить, путо почувствовать что они боятся, и что он может понемногу диктовать условия.
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29.03.2022 15:24 Ответить
 
 