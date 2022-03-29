Россия не планирует ударов по странам НАТО, если "они не заставят нас так поступить". Альянс – машина конфронтации, - Песков

В планы России не входит нанесение ударов по странам-членам НАТО или вторжение на их территории, если ее к этому не принудят.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы не хотим думать об этом", - сказал он в интервью американскому телеканалу PBS в ответ на вопрос, может ли возникнуть такая ситуация.

Песков уточнил, что "если это не будет осуществлено на условиях взаимности", то есть если "они не заставят нас так поступить".

Он выразил обеспокоенность из-за наращивания сил НАТО на границах с Россией, несмотря на многочисленные предупреждения России о том, что вызывает у нее беспокойство. По его словам, это касается и перспектив вступления в блок Украины. В то же время, как уверяет Песков, альянс продолжал делать это "с улыбкой и постепенно" еще до начала войны, развязанной РФ в Украине, якобы угрожая безопасности РФ.

Кроме того, НАТО, по словам Пескова, является "не машиной для сотрудничества и обеспечения безопасности, а машиной конфронтации".

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