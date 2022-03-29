Песков о санкциях Запада: "Условия для РФ враждебны. Чувствуем себя, как во время войны"
Из-за санкций Запада, введенных после вторжения РФ в Украину, Россия находится в ситуации, равносильной войне.
Об этом в интервью американскому телеканалу PBS заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
По словам Пескова, Россия сейчас находится в ситуации, равносильной войне, если учитывать экономику и мировую торговлю, и она вынуждена адаптироваться к такой ситуации.
"Эти условия (...) для нас враждебны. Мы чувствуем себя, как во время войны", - сказал спикер президента России, объяснив, что это стало следствием действий Запада, якобы ведущего против России "войну в торговле и экономике".
Впрочем, он не упомянул, что РФ вторглась с войной на территорию нашего государства, следствием чего стало введение санкций. Песков также ни слова не обмолвился об этом, как в такой ситуации из-за враждебных действий РФ начнется Украина и ее народ.
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Ну, пп. 1 і 2 й раніше були відомі, а от щодо 3-го...
Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
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https://youtu.be/lJGJexnDotU
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Че он несет??? Война уже идет второй месяц люду гибнут проснитесь уже...
стали вам поперек горла, москалі їбучі.
Иначе, все это блеф, как байденовская помощь.
Це:
в 2 рази менше за вартість Tesla,
в 4 рази менше за Google,
в 6 разів менше, ніж коштує Apple.
Байден обнародовал бюджет США в размере $5,8 трлн на 2023 финансовый год. Из них $813 млрд пойдут на оборону.
Для сравнения - федеральный бюджет России - $250 млрд.
Это он был раньше 250 млрд в долларах. А сейчас ~ 100-150 $млрд
Гидота.
Приїдь в Україну, наприклад, в Маріуполь, і посиди під обстрілами.
Господи, ну, скільки така наволоч, виродки роду людського, вбивці невинних людей і дітей будуть ще коптити небо, га ?
Шоб тебе заціпило, скотина.
подумайте ще трошки, може навіть почнете підозрювати, які саме ваші дії не сподобалися українцям та міжнродній спільноті.
даю підказку: це не бої у ваших магазинах за цукор та пательні.
А с чєво бьі всьо єто?!
Что за навязьівание колективньім Западом агалтєлой русафобии?
Почуваємося як під час війни"
То есть - им ещё не сказали, да?