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Новости Санкции против России Война
30 005 71

Песков о санкциях Запада: "Условия для РФ враждебны. Чувствуем себя, как во время войны"

пєсков

Из-за санкций Запада, введенных после вторжения РФ в Украину, Россия находится в ситуации, равносильной войне.

Об этом в интервью американскому телеканалу PBS заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Пескова, Россия сейчас находится в ситуации, равносильной войне, если учитывать экономику и мировую торговлю, и она вынуждена адаптироваться к такой ситуации.

"Эти условия (...) для нас враждебны. Мы чувствуем себя, как во время войны", - сказал спикер президента России, объяснив, что это стало следствием действий Запада, якобы ведущего против России "войну в торговле и экономике".

Впрочем, он не упомянул, что РФ вторглась с войной на территорию нашего государства, следствием чего стало введение санкций. Песков также ни слова не обмолвился об этом, как в такой ситуации из-за враждебных действий РФ начнется Украина и ее народ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не планирует ударов по странам НАТО, если "они не заставят нас так поступить". Альянс – машина конфронтации, - Песков

Песков Дмитрий (1858) россия (95418)


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Топ комментарии
+102
Санкції - це не війна. Это спеціальная фінансовая опєрація
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29.03.2022 06:53
+58
Дасть Бог не тільки почуватися будете а ще й поживете в підвалах серед руїн без води та хліба
.
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29.03.2022 06:58
+56
**** вусатая, падаль кацапская развязала войну со своим плешивым старцем - ху..лом, уничтожает Украину и украинцев и еще заявляет своим вонючим ртом " Условия для него враждебные"
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29.03.2022 06:59
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Санкції - це не війна. Это спеціальная фінансовая опєрація
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29.03.2022 06:53 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/514238223400993?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·

Ну, пп. 1 і 2 й раніше були відомі, а от щодо 3-го...
Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UK-R facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960
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29.03.2022 09:21 Ответить
Повторюю-спєцопєрація по возвращєнію лапатнікав навсєгда к лаптям ідьот по намєченому плану...
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29.03.2022 06:55 Ответить
Даже не знаю что им ещё должны сделать, чтобы поняли, насколько всё плохо. Насколько испорчено отношение во всём мире именно к народу роисии!!! Насколько плохо будет жить в скрепоносной стране! Каждый день санкций это нескольк месяцев восстановления.
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29.03.2022 06:57 Ответить
нет никакого народа России .Есть Московия и московиты , под пятой которых многочисленное одураченное население разных республик . Надеюсь они скоро будут свободны от этого кремлёвского ига под названием РФ .
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29.03.2022 08:13 Ответить
Советую всем к просмотру, дикое удовольствие гарантированно:
https://youtu.be/lJGJexnDotU
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29.03.2022 08:57 Ответить
надо писать и название ролика ))
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29.03.2022 09:09 Ответить
Но видео прямо в десятку .Такое ощущение что они всё это предвидели )) Как такое могли тогда пропустить кремлёвские цензоры , непонятно .
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29.03.2022 09:11 Ответить
В том то и дело, все задаются этим вопросом, как такое могла пропустить цензура ?!
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29.03.2022 09:20 Ответить
отвечаю на Ваш вопрос ) Оказывается этот фильм был снят в 1989 году .Это пик демократии в СССР .Тогда много чего печатали правдивого . Архивы были открыты , а некоторые документы просто разворовывались за бабло и опубликовалось везде ..Этот ролик с Джихарханяном просто осиновый кол для упырей Кремля )
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29.03.2022 09:25 Ответить
Мне жена так и сказала , относительно «свежий» Джигарханяну лет 40.
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29.03.2022 09:34 Ответить
Нужно его посмотреть полностью, думаю там много еще интерестного будет.
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29.03.2022 09:38 Ответить
Дасть Бог не тільки почуватися будете а ще й поживете в підвалах серед руїн без води та хліба
.
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29.03.2022 06:58 Ответить
если санкции-чувство состоянии войны,то что делает российская армия в Украине- приехала на "отпускное" сафари??? Явно в Кремле какая-то инфекция.поражающая мозги...
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29.03.2022 06:59 Ответить
**** вусатая, падаль кацапская развязала войну со своим плешивым старцем - ху..лом, уничтожает Украину и украинцев и еще заявляет своим вонючим ртом " Условия для него враждебные"
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29.03.2022 06:59 Ответить
Та ні,вусатий,це ти ще нічого не відчуваєш,все ще попереду...
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29.03.2022 07:00 Ответить
О какой враждебности он говорит? Дети этого гандона как и гандона калантаряна (лаврова) и путина припеваючи живут в европе. О санкциях им ничего не известно. А без активистов они бы и о войне ничего не знали
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29.03.2022 07:01 Ответить
Цих сук женуть з магазинів ,та плюють їм в обличчя, пардон в морду. Конфіскують майно, та рахунки. А так ні, санкції не відчувають.
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29.03.2022 07:21 Ответить
"Из-за санкций Запада, введенных после вторжения РФ в Украину, Россия находится в ситуации, равносильной войне."
Че он несет??? Война уже идет второй месяц люду гибнут проснитесь уже...
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29.03.2022 07:06 Ответить
Та и х...й на них. Скоро х...ло кулак в ж...пе почувствует, но это будет не кулак, а скорее всего Ф-1.
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29.03.2022 07:06 Ответить
Меня посадят!, а ты не воруй....
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29.03.2022 07:09 Ответить
Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі,

стали вам поперек горла, москалі їбучі.
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29.03.2022 07:12 Ответить
верить Писькову? да еще со словом "как"... поверю тогда, когда его чада и женушка заверещат, что их высылают на хрен в Сибирь, потому что в дом попала ракета.
Иначе, все это блеф, как байденовская помощь.
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29.03.2022 07:13 Ответить
Сьогодні капіталізація всіх російських компаній на Московській біржі - 450 млрд. дол.

Це:

в 2 рази менше за вартість Tesla,

в 4 рази менше за Google,

в 6 разів менше, ніж коштує Apple.

Байден обнародовал бюджет США в размере $5,8 трлн на 2023 финансовый год. Из них $813 млрд пойдут на оборону.

Для сравнения - федеральный бюджет России - $250 млрд.

Это он был раньше 250 млрд в долларах. А сейчас ~ 100-150 $млрд
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29.03.2022 07:15 Ответить
зато в фублях ОГОГО)
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29.03.2022 07:19 Ответить
а для ватничка 17 тыщ бублей это средняя зряплата
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29.03.2022 08:15 Ответить
Та нє, це для раші ще краще, бо у них рублі, а рублі це обходить.
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29.03.2022 07:16 Ответить
Ненене, это показалось
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29.03.2022 07:17 Ответить
Та не, козлина. Война - это когда вы кровью харкать будете, кору "бирьозок" жрать. Когда голодные бунты "бессмысленные и беспощадные". Когда ты, мразь, в мавзолее прятаться будешь от авианалётов и от своих немытых подданых😡
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29.03.2022 07:18 Ответить
Так здавайся!
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29.03.2022 07:19 Ответить
Песков не идиот, он конченный. Разве санкции бывают дружественными? И это дурачье элита расиян ? Что тогда сказать о всем населении Московии
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29.03.2022 07:26 Ответить
Щось дуже вже на Царьова мордою схожий.
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29.03.2022 08:51 Ответить
Та ти шо?!
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29.03.2022 07:29 Ответить
Так ви і маєте почуватись.
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29.03.2022 07:30 Ответить
Пиписькин ехай к Едрилле Гундяеву!
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29.03.2022 07:30 Ответить
Це не війна, а спеціальна антитерористична операція по ліквідації Московії
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29.03.2022 07:31 Ответить
свинособачий цинізм має смак падалі...
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29.03.2022 07:33 Ответить
Немає слів, це нелюди.
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29.03.2022 07:35 Ответить
Причем пуйло все еще может победить. С нашими то коллаборационистамт
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29.03.2022 07:35 Ответить
Чтоб вы ЗДОХЛИ твари!
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29.03.2022 07:39 Ответить
"Ці умови (...) для нас ворожі. Ми почуваємося як під час війни", - сказав речник президента Росії, пояснивши, що це стало наслідком дій Заходу, який нібито веде проти Росії "війну в торгівлі та економіці".

Гидота.
Приїдь в Україну, наприклад, в Маріуполь, і посиди під обстрілами.

Господи, ну, скільки така наволоч, виродки роду людського, вбивці невинних людей і дітей будуть ще коптити небо, га ?

Шоб тебе заціпило, скотина.
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29.03.2022 07:43 Ответить
30 апреля 2022( 1945 )года после самоубийства Гитлера в соответствии с политическим завещанием фюрера Геббельс сменил его на посту рейхсканцлера Германии. Пробыв в должности один день, он совершил самоубийство вместе с женой Магдой Геббельс, которая предварительно отравила их шестерых детей !)
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29.03.2022 07:43 Ответить
Great.
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29.03.2022 07:46 Ответить
Ну мля,рівень цінизму кацапів...Ну просто нема слів.
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29.03.2022 07:50 Ответить
Ви ще кров'ю харкати будете...І США знову будуть вас рятувати...
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29.03.2022 07:55 Ответить
В этот раз *** кого будут спасать. Идея развалить совок 2.0 появилась в 1999, как только замаячил на горизонте чекист из членинграда вовка. И каждый шаг америка делал на пути к реализации этого плана. Обратного пути для разваливающегося кацапстана нет. Китай помагать не станет, а ближайшие "брацкие рыспублики" распилят ыр эф окончательно.
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29.03.2022 13:26 Ответить
Ты падаль, вы руSSкие сгниете..... СУКИ.
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29.03.2022 07:57 Ответить
Они от рождения гнилая нация.
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29.03.2022 09:03 Ответить
Они от рождения гнилая нация.
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29.03.2022 09:04 Ответить
Шеломов и Песков не русские. Они хабадники, и никакие не славяне.
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29.03.2022 09:46 Ответить
А кто в кацапии вообще славяне? Они там есть?
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29.03.2022 09:57 Ответить
Ви перші об'явили світові війну
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29.03.2022 08:17 Ответить
А це і є для вас війна. Холодна, зразка тої, яку оголосив вам цивілізований світ на початку 1980року, після вторгнення в Афган.
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29.03.2022 08:24 Ответить
таке враження, що ані українцям ані усьому світу не дуже сподобалися якісь ваші дії, чи не так?

подумайте ще трошки, може навіть почнете підозрювати, які саме ваші дії не сподобалися українцям та міжнродній спільноті.

даю підказку: це не бої у ваших магазинах за цукор та пательні.
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29.03.2022 08:25 Ответить
Как в фильме,,собачье серце,,-"главное событие жизни у вас впереди..." Попытался запад из кацапов сделать людей,не получается. Значит вернетесь на привычное для себя место--жизнь животным на мусорке.
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29.03.2022 08:30 Ответить
Ні паскуда війна прийде до вас і імперія зла розвалится ,а рашиські злочинці будуть засуджені.
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29.03.2022 08:45 Ответить
Вторглись,убили много людей, разрушили города , єто не війна? Вас , сук, нужно на другу планету переселить, всех.
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29.03.2022 08:49 Ответить
И взорвать ту планету, ибо глистокацапы и оттуда будут пулять ракетами
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29.03.2022 09:41 Ответить
Песочек с котячим гомном,никакой войны нет.Это спецоперация по утилизации страны Кацапстан.
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29.03.2022 09:02 Ответить
Розпочавши війну дивується щоб боляче. Ти ж сам розповідав що воюєш з НАТО але чомусь ЗВР ховав саме там. Хто вам винен що ви несповна розуму (умалішєнниє).
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29.03.2022 09:32 Ответить
Пєсков про санкції Заходу: "Умови для РФ ворожі. Почуваємося як під час війни"

А с чєво бьі всьо єто?!
Что за навязьівание колективньім Западом агалтєлой русафобии?
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29.03.2022 09:36 Ответить
"
Почуваємося як під час війни"
То есть - им ещё не сказали, да?
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29.03.2022 09:56 Ответить
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29.03.2022 10:14 Ответить
Почему КАК? Война - это и есть война!
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29.03.2022 10:22 Ответить
писькoff, сколько тебе лет? Спроси у своего мамы, как там на "сссре", она ответит что точно так же, как и сейчас на выгребной яме-404! Так что не звизди - "как на войне"...
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29.03.2022 10:26 Ответить
А ти, ******** булькастий, ще не воюєш?
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29.03.2022 10:58 Ответить
А як ви кончені хотіли. Ви ще й відновлювати все що зруйнували будете. Чим більше, придурки, зруйнуєте тим більше заплатите. Але ж ви тупі, думали, що напасти на саму велику державу Європи не буде мати для вас наслідків...
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29.03.2022 11:03 Ответить
от інтересно. ЩО ПИПИСЬКИН КУРЕ РАЗОМ З УЙЛОМ В БУНКІРІ?
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29.03.2022 11:12 Ответить
Смерть ворогам!!!
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03.07.2022 16:54 Ответить
 
 