Песков о санкциях Запада: "Условия для РФ враждебны. Чувствуем себя, как во время войны"

Из-за санкций Запада, введенных после вторжения РФ в Украину, Россия находится в ситуации, равносильной войне.

Об этом в интервью американскому телеканалу PBS заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Пескова, Россия сейчас находится в ситуации, равносильной войне, если учитывать экономику и мировую торговлю, и она вынуждена адаптироваться к такой ситуации.

"Эти условия (...) для нас враждебны. Мы чувствуем себя, как во время войны", - сказал спикер президента России, объяснив, что это стало следствием действий Запада, якобы ведущего против России "войну в торговле и экономике".

Впрочем, он не упомянул, что РФ вторглась с войной на территорию нашего государства, следствием чего стало введение санкций. Песков также ни слова не обмолвился об этом, как в такой ситуации из-за враждебных действий РФ начнется Украина и ее народ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не планирует ударов по странам НАТО, если "они не заставят нас так поступить". Альянс – машина конфронтации, - Песков