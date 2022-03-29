Ракетный удар войск РФ по нефтебазе в Ривненской области: Жертв и пострадавших нет, продолжается тушение

28 марта в 21:05 в одном из населенных пунктов Ривненского района Ривненской области в результате ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, разлива нефтепродуктов за пределы обрушения нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение.

Жертв и пострадавших нет.

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