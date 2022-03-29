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Новости Война
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Ракетный удар войск РФ по нефтебазе в Ривненской области: Жертв и пострадавших нет, продолжается тушение

ракета

28 марта в 21:05 в одном из населенных пунктов Ривненского района Ривненской области в результате ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, разлива нефтепродуктов за пределы обрушения нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение.

Жертв и пострадавших нет.

Смотрите также: Российские войска попали в нефтебазу в Ривненской области, - председатель ОВА Коваль. ВИДЕО

армия РФ (19123) обстрел (26995) ракеты (3561) Ровенская область (1231)


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Топ комментарии
+5
Вот что пишут* ФБ Михно Сергей
* 27 March, 08:33 ·
Окко больше нет (надеюсь нет).
Мол тот ракетный удар подо Львовом как раз по заводу и нефтебазе.
Уничтожают ОНИ пути хранения и производства топлива..
А до этого уничтожили нефтебазы в Василькове от Кло, в Калиновке под Броварами и даже в небольшую нефтебазу под Обуховым, бывшую от "Золотого Гепарда" пульнули.
Точно бьют как, сволочи..
А потом они говорят.. Ну россия мол 8 лет готовилась к войне, оснащала войска и все такое..
Но как же узнала адреса нефтебаз то?
И тут понимаю, да через Налоговую!
А что если так!!
За 8 лет они явно подкупили лобировшиков себе из политиков. И с этими лобировщиками протянули нужные им Законы.
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
Ведь они со скупулезностью бухгалтера вносили в свои налоговые таблицы точное месторасположение, обьем хранения, gps адрес уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива? А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по gps координатам топливомера.. Как знают куда..
А это СЕА НДС, единственное в мире, от которого по "стану 8" пострадало-прокошмарено 33 процента предприятий страны и 10 процентов закрылось совсем только за прошлый год.. И в позапрошлом столько же кстати..
И я так понимаю, что некоторые до сих пор там у власти, пишут законы, продолжают вредить стране..
Как избавиться от такого внутреннего врага, имеющего неприкосновенность, но вредящего всей стране своими Законами?
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29.03.2022 07:49
+4
в фб почув думку, що кацапи наводяться на координати, завчасно передані законослухняними підприємцями до податкової, яка минулого року багато попортила крові новими правилами утримання складів пмм, з слідкуванням в реальному часі за кількістю палива, що там знаходиться, їх точними координатами gps (і дійсно, нахера саме це саме податковій?) схоже на правду.
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29.03.2022 07:44
+3
Ща Зекриса підпише такий мир з кацапами , шо одстроювать ми будемне тільки Неньку а і каццапію як "пострадавшую сторону" ...
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29.03.2022 08:29
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Правила форума Совет форумчан
в фб почув думку, що кацапи наводяться на координати, завчасно передані законослухняними підприємцями до податкової, яка минулого року багато попортила крові новими правилами утримання складів пмм, з слідкуванням в реальному часі за кількістю палива, що там знаходиться, їх точними координатами gps (і дійсно, нахера саме це саме податковій?) схоже на правду.
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29.03.2022 07:44 Ответить
Вот что пишут* ФБ Михно Сергей
* 27 March, 08:33 ·
Окко больше нет (надеюсь нет).
Мол тот ракетный удар подо Львовом как раз по заводу и нефтебазе.
Уничтожают ОНИ пути хранения и производства топлива..
А до этого уничтожили нефтебазы в Василькове от Кло, в Калиновке под Броварами и даже в небольшую нефтебазу под Обуховым, бывшую от "Золотого Гепарда" пульнули.
Точно бьют как, сволочи..
А потом они говорят.. Ну россия мол 8 лет готовилась к войне, оснащала войска и все такое..
Но как же узнала адреса нефтебаз то?
И тут понимаю, да через Налоговую!
А что если так!!
За 8 лет они явно подкупили лобировшиков себе из политиков. И с этими лобировщиками протянули нужные им Законы.
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
Ведь они со скупулезностью бухгалтера вносили в свои налоговые таблицы точное месторасположение, обьем хранения, gps адрес уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива? А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по gps координатам топливомера.. Как знают куда..
А это СЕА НДС, единственное в мире, от которого по "стану 8" пострадало-прокошмарено 33 процента предприятий страны и 10 процентов закрылось совсем только за прошлый год.. И в позапрошлом столько же кстати..
И я так понимаю, что некоторые до сих пор там у власти, пишут законы, продолжают вредить стране..
Как избавиться от такого внутреннего врага, имеющего неприкосновенность, но вредящего всей стране своими Законами?
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29.03.2022 07:49 Ответить
так уже все базы перестали работать и топливо вывезли , в одним им известном направлении , .........ну лупанули , ну рухнула консервная банка , и это того стоит ? 7 миллионов баксов влетело в пустую банку , интеллектом роиссяне ни когда не отличались, а восстановление будет за их счет , из ихних-же золотовалютных резервов, и отстроят такую красоту что на роисси и не снилось такого , ну и хозяин получит страховку и компенсацию .
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29.03.2022 07:51 Ответить
Ща Зекриса підпише такий мир з кацапами , шо одстроювать ми будемне тільки Неньку а і каццапію як "пострадавшую сторону" ...
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29.03.2022 08:29 Ответить
скільки коштує нафтобаза (по суті декілька великих бочок з бензиною)? скільки коштує високоточна ракета, яка її знищила?
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29.03.2022 07:57 Ответить
Зебуїне іпанутий, а танки, авто, швидкі, пожежні... чим заправляти будеш? Воювати, падло, як збираєшся? А сіяти як? А продукти розвозити?... ракета, виродку, кажеш?
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29.03.2022 09:27 Ответить
Три круглосуточных поста с ПЗРК по три человека на каждом посту в 8-часой смене (расположеных в углах равностороннего треугольником с центром на объекте) на растоянии 2-3 км от охраняемого стратегического объекта даст достаточную не менее 65% защиту против ракет и авиации противника.
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29.03.2022 09:35 Ответить
По-суті, відбувається все так, я ми знали і розуміли - зелені виродки зробили все, щоб орда швиденько підім`яла Україну і щоб шмаркля пуйлу в очко заглянув. І армію 3 роки не озброювали і не годували, і бізнес кошмарили, і підходи з Чонгару розмінували, і навіть GPS координати до нафтобаз причіпили... Але ж все пішло не так, народ того не захотів. Але ж скільки життів то коштує? Скільки смертей і руйнувать? Мало того, ті всі гниди і далі гадять, ті всі єрмаки, гетьманцеви з аристовичами і подоляками... От що найгірше...
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29.03.2022 09:37 Ответить
Не виключено, що власники нафтобаз(гаманці куйла в Україні) були повязані з рашистами, котрі поставляючи в Україну нафту заробляли не малі гроші.Коли "куйло" зрозумів, що більше із цих нафтобаз він не отримає грошей, він просто вирішив їх знищити.Саме тому ,прорашистська податкова в Україні ,займалася диверсійною роботою ,привязуючи нафтобази до GPS навігації, за котрою рашист міг відслідковувати постачання своєї нафти в Україну
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29.03.2022 09:47 Ответить
Це маячня. Ви хоч приблизно розумієте як працює нафтобаза і який принцип зберігання нафтопродуктів. Очевидно- ні. Власник нафтобази і зберігач пального- це різні категорії.
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29.03.2022 10:21 Ответить
 
 