Ракетный удар войск РФ по нефтебазе в Ривненской области: Жертв и пострадавших нет, продолжается тушение
28 марта в 21:05 в одном из населенных пунктов Ривненского района Ривненской области в результате ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения горючего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, разлива нефтепродуктов за пределы обрушения нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение.
Жертв и пострадавших нет.
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* 27 March, 08:33 ·
Окко больше нет (надеюсь нет).
Мол тот ракетный удар подо Львовом как раз по заводу и нефтебазе.
Уничтожают ОНИ пути хранения и производства топлива..
А до этого уничтожили нефтебазы в Василькове от Кло, в Калиновке под Броварами и даже в небольшую нефтебазу под Обуховым, бывшую от "Золотого Гепарда" пульнули.
Точно бьют как, сволочи..
А потом они говорят.. Ну россия мол 8 лет готовилась к войне, оснащала войска и все такое..
Но как же узнала адреса нефтебаз то?
И тут понимаю, да через Налоговую!
А что если так!!
За 8 лет они явно подкупили лобировшиков себе из политиков. И с этими лобировщиками протянули нужные им Законы.
Законы об акцизных складах с топливом, где обязали все бочки оснастить уравнемерами, в реальном часе показывающими приход и расход топлива.
3400 точек складов для топлива, так говорит налоговая.
Ведь они со скупулезностью бухгалтера вносили в свои налоговые таблицы точное месторасположение, обьем хранения, gps адрес уравнемера..
А если 8 лет готовились, то и делали жизнь украинцев невозможной через те же лобирования.
СЕА НДС, покошмарить ФОПов, дебильные и частые изменения бланков отчётности, акцизные склады с точными координатами..
Кто предложил обозначать нефтебазы как акцизный склад топлива? А не есть ли он враг?
Ведь говорят, ракеты сейчас точно летят, суть ли не прямо по gps координатам топливомера.. Как знают куда..
А это СЕА НДС, единственное в мире, от которого по "стану 8" пострадало-прокошмарено 33 процента предприятий страны и 10 процентов закрылось совсем только за прошлый год.. И в позапрошлом столько же кстати..
И я так понимаю, что некоторые до сих пор там у власти, пишут законы, продолжают вредить стране..
Как избавиться от такого внутреннего врага, имеющего неприкосновенность, но вредящего всей стране своими Законами?