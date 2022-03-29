Япония потребует от своих компаний не рассчитываться за российский газ в рублях
Японское правительство предложит японским компаниям, закупающим российские энергоносители, не выполнять требования России об осуществлении платежей в рублях.
Об этом заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Согласно договоренностям "большой семерки", мы попросили японские компании не соглашаться на такие требования", - сказал он в ходе брифинга.
По словам чиновника, ему неизвестно о деталях контрактов японских компаний с российскими продавцами сжиженного природного газа, и могут ли они выполнять российские требования.
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тихесенько мовчечки підгризають рашку санкціями, а самі облизуються на курили
Хотя, чего мелочиться, ВЕСЬ Сахалин с курилами, так и Камчатка с Чукоткой рано или поздно ПОЛНОСТЬЮ отойдут японцам!