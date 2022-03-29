Япония потребует от своих компаний не рассчитываться за российский газ в рублях

Японское правительство предложит японским компаниям, закупающим российские энергоносители, не выполнять требования России об осуществлении платежей в рублях.

Об этом заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Согласно договоренностям "большой семерки", мы попросили японские компании не соглашаться на такие требования", - сказал он в ходе брифинга.

По словам чиновника, ему неизвестно о деталях контрактов японских компаний с российскими продавцами сжиженного природного газа, и могут ли они выполнять российские требования.

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