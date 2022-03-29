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Новости Война
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Япония потребует от своих компаний не рассчитываться за российский газ в рублях

евро,курс,рубль

Японское правительство предложит японским компаниям, закупающим российские энергоносители, не выполнять требования России об осуществлении платежей в рублях.

Об этом заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Согласно договоренностям "большой семерки", мы попросили японские компании не соглашаться на такие требования", - сказал он в ходе брифинга.

По словам чиновника, ему неизвестно о деталях контрактов японских компаний с российскими продавцами сжиженного природного газа, и могут ли они выполнять российские требования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет оплаты – нет газа. Благотворительностью мы точно заниматься не будем, - Песков об отказе покупать энергоносители за рубли

Газ (10223) россия (95418) Япония (1308) рубль (910)


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японці молодці
тихесенько мовчечки підгризають рашку санкціями, а самі облизуються на курили
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29.03.2022 08:55 Ответить
Там ещё и часть Сахалина их по праву!
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29.03.2022 09:19 Ответить
Картинка к новости пророческая. Скоро столько и будут за 10 евро давать
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29.03.2022 09:34 Ответить
А еще нужно потребовать вернуть ВСЕ Курильские острова и как минимум половину Сахалина!
Хотя, чего мелочиться, ВЕСЬ Сахалин с курилами, так и Камчатка с Чукоткой рано или поздно ПОЛНОСТЬЮ отойдут японцам!
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29.03.2022 10:27 Ответить
Крысы п утлера отдадут все...и даже мой любимый остров и число рюсский словом Шикотан...
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29.03.2022 11:27 Ответить
 
 