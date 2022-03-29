Произошла ракетная атака по объекту возле Никополя. Без жертв, - глава РГА Евтушенко

Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту города Никополь на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет. Оставайтесь в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги. Напоминаю о необходимости воздерживаться от комментариев и фото", - говорится в сообщении.