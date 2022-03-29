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Новости Война
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Произошла ракетная атака по объекту возле Никополя. Без жертв, - глава РГА Евтушенко

ракета,франція,ядерна

Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту города Никополь на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет. Оставайтесь в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги. Напоминаю о необходимости воздерживаться от комментариев и фото", - говорится в сообщении.

армия РФ (19123) обстрел (26995) ракеты (3561) Никополь (1011) Днепропетровская область (3922)


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Топ комментарии
+10
Ось так літають літаки Мінськ-Калінінград
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29.03.2022 08:37
+9
Ось вам і перемовини в Стамбулі
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29.03.2022 08:32
+6
Кожна ракета коштує до мільйона доларів. Звичайнанафтобаза занадто дороге задоволення для таких ракет, але ж воно дурне пуляє і пуляє…
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29.03.2022 08:35
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Ось вам і перемовини в Стамбулі
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29.03.2022 08:32 Ответить
Кожна ракета коштує до мільйона доларів. Звичайнанафтобаза занадто дороге задоволення для таких ракет, але ж воно дурне пуляє і пуляє…
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29.03.2022 08:35 Ответить
Ви, перед тим, як "бісер розсипати", проглядайте на дату реєстрації "дописувачів".


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Реєстрація:
27.02.2022
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29.03.2022 09:09 Ответить
В мене справжжне ім'я , прізвище , і профіль в лінкедін. А ти чмо кацапське шо, сциш написати звідки ти прийшло в шо тут робиш? Чи думаєш всидіти на двох стільцях?
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29.03.2022 10:04 Ответить
******************************?
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29.03.2022 18:03 Ответить
Я не применшую значення нафтобази, але для тих ракет то якась дуже мілка ціль. Випустили ж не одну і не дві, якісь просто не долетіли, якісь впали… А влучила може одна. Ну будуть возити паливо не розвантажуючи з цистерн, ценавряд чи дуже сильна зміна у логістиці.
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29.03.2022 10:07 Ответить
Ось так літають літаки Мінськ-Калінінград
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29.03.2022 08:37 Ответить
почему пропустили между Финляндией и Эстонией ?
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29.03.2022 09:25 Ответить
пропустили в нейтральних так би мовити водах..простір міжнародний
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29.03.2022 09:50 Ответить
УРААА сбылось!!! Я раньше призывал: "Я не раз призывал Цензор довести идею о создании сайта, на котором будут указываться Европейская фирма, ее адрес и страна, которые продолжают торговать с парашей! Причем вышла фирма с торговли с агрессором, удаляется из сайта. Сайт должен быть и англоязычным, чтоб за рубежом его также читали. В этом случае фирма станет прокаженной с ней прекратят торговать адекватные предприятия! Теперь я призываю ребят из анонимуса, пожалуйста, помогите!!! Вам легко будет выявлять фирмы зарабатывающих на крови украинского народа и украинских детей!!!"

А теперь услышал, от Зеленского, что будут отслеживаться фирмы продолжающие торговать с парашей, торговать на крови украинских детей, украинского народа.
Браво Зеленскому!
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29.03.2022 08:40 Ответить
ты идиот или проплаченный бот
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29.03.2022 12:34 Ответить
Переговори по-кацапські - під прицілом автомата.
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29.03.2022 08:43 Ответить
Сепар жаліється шо дєла не так уж хорошо за Маріуполь Відео
https://vimeo.com/693394869?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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29.03.2022 08:43 Ответить
Азовци --оснащени по полной программе.у них есть тепловизори у них американские винтовки безупречная радисвязь и система глушения
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29.03.2022 08:47 Ответить
И еще - Ани 8 лет делали доты и дзоты на Азовстали. _ Да, больше ничего не делали атолько окапывались. Бойтесь, гниды.
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29.03.2022 08:59 Ответить
А потім кажуть .. Ну Росія сказала, що 8 років готувалася до війни, обладнала війська і все таке..
А звідки я знав адресу нафтобази?
І тоді я розумію, так через Податкову!
І що, якщо це так!!
За 8 років явно підкупили лобістів у політиків. І з цими лобістами приймають Закони, які їм потрібні.
Закони про склади акцизного пального, де всі бочки мають бути обладнані рівними мірами, показують доходи та споживання пального
3400 балів за склади пального, кажуть у податковій.
Адже вони, з уважністю бухгалтера, включили в свої податкові таблиці точне місцезнаходження, об'єм зберігання, gps адресу еквалайзера..
А якщо готувалися 8 років, то вони зробили неможливим життя українців через саме лобіювання.
МОР ПДВ, щоб замазувати ФОПів, тупа і часта зміна форм звітності, акцизних складів з точними
Хто пропонував маркувати нафтобази як склад акцизного пального? Хіба він не ворог?

Адже кажуть, що ракети зараз точно літають, хіба суть не прямо по координатам лічильника gps.. Як вони знають де..
А це СЄА ПДВ, єдиний у світі від якого постраждали 33 відсотки підприємств країни, а 10 відсотків закрилися лише минулого року.. І позавчора, до речі, те саме..
І я розумію, що деякі люди ще там при владі, пишуть закони, продовжують шкодити країні..
Як позбутися такого внутрішнього ворога, який має цілісність, але своїми Законами шкодить всій країні?
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29.03.2022 09:03 Ответить
"Як позбутися такого внутрішнього ворога" - підказую: береш бєрданку і йдеш валити Гєтьманцева. Виконуй. Не чекай шо хтось за тебе зробить
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29.03.2022 10:19 Ответить
Боже, як складають речення: Відбулась ракетна атака по об'єкту...
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29.03.2022 09:09 Ответить
Згоден, борошно на це дивитись. Сталася, ясен пінь (бо "відбулася" - це щось заплановане і прийнятне для нас).
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29.03.2022 09:27 Ответить
 
 