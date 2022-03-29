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Новости Война
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Россияне сняли видео в уничтоженном театре Мариуполя, прогуливаясь буквально по трупам, - советник мэра Андрющенко

театр

Российские захватчики сняли видео в уничтоженном ими Драматическом театре Мариуполя, где погибли не менее 300 мирных жителей города. При этом они продолжают повторять свой фейк о штабе полка "Азов".

Об этом сообщил в Телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Пропагандистская российская мразь выложила в сеть видео изнутри нашего Драматического театра. Где, прогуливаясь буквально по трупам гражданских мариупольцев, рассказывает о "взрыве из середины штаба Азова". Удивляясь, что на умерших нет ни формы, ни касок, ни бронежилетов", - говорится в сообщении.

Андрющенко заметил, что цинизм россиян давно никого не удивляет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Для деблокады Мариуполя нужно 2-3 БТГ численностью до 1500 бойцов. Операция позволит освободить Бердянск и уничтожит южную группировку врага", - начштаба полка "Азов" Кротевич. ВИДЕО

Как сообщал Укринформ, 16 марта российские захватчики сбросили бомбу и уничтожили Драматический театр в Мариуполе. Там скрывались сотни людей – в основном женщины с детьми. На земле у театра прописными буквами было написано слово "ДЕТИ". За несколько часов до удара россияне заявили, что в театре находится штаб полка "Азов". В результате бомбардировки погибли по меньшей мере 300 человек.

Автор: 

Мариуполь (5708) пропаганда (3672) россия (95418)


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Топ комментарии
+29
посольство рашки в Польщі
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29.03.2022 08:54
+29
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https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=%2CO%2CP-y-R 22 ч. ·

Не знаю, як вам, а мені абсолютно зрозуміло, що після 24.02.2022 історія радянсько-німецької війни має бути кардинально переписана.

Три речі відтепер є самоочевидними:

1. СРСР готувався напасти на ІІІ Райх

2. СРСР програв би війну без ленд-лізу

3. СРСР програв би війну без українців

Кожного, хто заперечуватиме ці істини, слід звільняти за профнепридатність.

Ну, і взагалі було б добре почистити українську науку від кгбшних та фсбшних агентів, але поки в це мало віри
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29.03.2022 09:13
+16
А он еще не подкинул пляжный тапочек и визитку правого сектора!!!
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29.03.2022 08:49
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Правила форума Совет форумчан
А он еще не подкинул пляжный тапочек и визитку правого сектора!!!
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29.03.2022 08:49 Ответить
https://www.facebook.com/sergii.gromenko?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UC%2CP-y-R Сергій Громенко

https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=%2CO%2CP-y-R 22 ч. ·

Не знаю, як вам, а мені абсолютно зрозуміло, що після 24.02.2022 історія радянсько-німецької війни має бути кардинально переписана.

Три речі відтепер є самоочевидними:

1. СРСР готувався напасти на ІІІ Райх

2. СРСР програв би війну без ленд-лізу

3. СРСР програв би війну без українців

Кожного, хто заперечуватиме ці істини, слід звільняти за профнепридатність.

Ну, і взагалі було б добре почистити українську науку від кгбшних та фсбшних агентів, але поки в це мало віри
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29.03.2022 09:13 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/514238223400993?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·

Ну, пп. 1 і 2 й раніше були відомі, а от щодо 3-го...
Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UK-R facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960
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29.03.2022 09:14 Ответить
ще один пункт - "Нюрнбергський суд , не засудивши радянських окупантів вважати не закінченим до тих пір, поки всі причетні бувші радянські і нинішні рашистські окупанти ,не будуть засуджені за військові злочини"
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29.03.2022 09:59 Ответить
а ще краще ввести кримінальну відповідальність як в Польші.
і ще, срср розпочав другу Світову війну разом з рейхом, вони разом готувалися поділити Європу, тому багато підтверджень, просто потім щось пішло не так.
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29.03.2022 10:34 Ответить
Срочно деблокировать Мариуполь и спасти войска от рашистов. А то повторится героичный ДАП!!!!!!!!!!!
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29.03.2022 08:53 Ответить
Не відомо чи взагалі збираються їх деблоковувати. Ніби все до того йде.
Хочеться вірити в протилежне, але багато але..
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29.03.2022 08:54 Ответить
сепар жаліється за Маріупольhttps://vimeo.com/693394869?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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29.03.2022 08:57 Ответить
Не можу подивитись. Інтернет погано тягне. Нічого не грузиться.
Власне свого домашнього вже кілька днів немає.
Вчора читала якийсь орк пожартував над своїми. Вночі, як всі спали, сказав - добрий вечір, ми з України. П'ятеро одразу в штані наложило.
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29.03.2022 09:28 Ответить
У мене інтернет тільки мобільний, іншим і не користують
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29.03.2022 09:47 Ответить
треба молитися всім про допомогу для Маріуполя, і молитися так, щоб всі про це почули і молилися разом з нами.
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29.03.2022 10:37 Ответить
посольство рашки в Польщі
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29.03.2022 08:54 Ответить
Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
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29.03.2022 08:56 Ответить
ці нелюди не мають права на життя
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29.03.2022 08:59 Ответить
Свинособак нужно убивать всех от мала до велика! Эта грязь не должна существовать на планете!
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29.03.2022 08:59 Ответить
НЕлюди.
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29.03.2022 09:00 Ответить
Приключения десантника русни https://m.facebook.com/photo.php?fbid=5002710283129801&id=100001726352880&set=a.680744321993107&source=57&refid=52&__tn__=EH-R https://m.facebook.com/photo.php?fbid=5002710283129801&id=100001726352880&set=a.680744321993107&source=57&refid=52&__tn__=EH-R
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29.03.2022 09:00 Ответить
Страница уже удалена.
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21.04.2022 14:23 Ответить
Я навіть не можу вигадати ту смерть, на яку ці виродки заслуговують.
Мер м Ірпінь розповідає, що нелюди по мертвих цивільних іздили на танках. Усе заміновано (тіла теж). У підвалах багато вбитих. Жінки, яких евак-ть виглядають жахливо і не говорять.
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29.03.2022 09:13 Ответить
Тільки після цього всього українці зрозуміють, хто такі бандерівці і чому вони раптом з'явилися.
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29.03.2022 09:27 Ответить
В полон фашистів не брати...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2152855308215527&id=100004732363549
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29.03.2022 09:31 Ответить
Жорстоко, несправедливо, але всі мають почути, що вирує в головах людей, на дітей та жінок яких сиплять бомби та карають криваві фашисти з рабсіїї.
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29.03.2022 09:47 Ответить
СУКИ ЗДОХНИТЕ!!!!!!
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29.03.2022 09:32 Ответить
К русне только ненависть
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29.03.2022 09:36 Ответить
Этих 3/14дарасов надо топить в бочке с говном...
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29.03.2022 10:01 Ответить
всё равно для показаний в Гааге не российское пропагандонское видео возьмут,а показания пострадавших в театре
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29.03.2022 10:07 Ответить
а чого нашому славному президенту не зняти відосик з Маріуполя а не з кабінету в Києві.Україна-це не лише Київ..може треба почати думати і про інші міста?
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29.03.2022 11:28 Ответить
Такой територии как московия не существует,все что у нее есть все краденое у Украины.
Поэтому эту мразь надо уничтожать всеми способами и нежалеть никого,так как они не
жалеют Украинцев.
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29.03.2022 14:35 Ответить
вот бы одного Ху**а взять за горло, так, чуть-чуть подержать
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29.03.2022 16:29 Ответить
 
 