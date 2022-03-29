Россияне сняли видео в уничтоженном театре Мариуполя, прогуливаясь буквально по трупам, - советник мэра Андрющенко
Российские захватчики сняли видео в уничтоженном ими Драматическом театре Мариуполя, где погибли не менее 300 мирных жителей города. При этом они продолжают повторять свой фейк о штабе полка "Азов".
Об этом сообщил в Телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Пропагандистская российская мразь выложила в сеть видео изнутри нашего Драматического театра. Где, прогуливаясь буквально по трупам гражданских мариупольцев, рассказывает о "взрыве из середины штаба Азова". Удивляясь, что на умерших нет ни формы, ни касок, ни бронежилетов", - говорится в сообщении.
Андрющенко заметил, что цинизм россиян давно никого не удивляет.
Как сообщал Укринформ, 16 марта российские захватчики сбросили бомбу и уничтожили Драматический театр в Мариуполе. Там скрывались сотни людей – в основном женщины с детьми. На земле у театра прописными буквами было написано слово "ДЕТИ". За несколько часов до удара россияне заявили, что в театре находится штаб полка "Азов". В результате бомбардировки погибли по меньшей мере 300 человек.
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Не знаю, як вам, а мені абсолютно зрозуміло, що після 24.02.2022 історія радянсько-німецької війни має бути кардинально переписана.
Три речі відтепер є самоочевидними:
1. СРСР готувався напасти на ІІІ Райх
2. СРСР програв би війну без ленд-лізу
3. СРСР програв би війну без українців
Кожного, хто заперечуватиме ці істини, слід звільняти за профнепридатність.
Ну, і взагалі було б добре почистити українську науку від кгбшних та фсбшних агентів, але поки в це мало віри
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/514238223400993?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·
Ну, пп. 1 і 2 й раніше були відомі, а от щодо 3-го...
Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UK-R facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960
і ще, срср розпочав другу Світову війну разом з рейхом, вони разом готувалися поділити Європу, тому багато підтверджень, просто потім щось пішло не так.
Хочеться вірити в протилежне, але багато але..
Власне свого домашнього вже кілька днів немає.
Вчора читала якийсь орк пожартував над своїми. Вночі, як всі спали, сказав - добрий вечір, ми з України. П'ятеро одразу в штані наложило.
Мер м Ірпінь розповідає, що нелюди по мертвих цивільних іздили на танках. Усе заміновано (тіла теж). У підвалах багато вбитих. Жінки, яких евак-ть виглядають жахливо і не говорять.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2152855308215527&id=100004732363549
Поэтому эту мразь надо уничтожать всеми способами и нежалеть никого,так как они не
жалеют Украинцев.