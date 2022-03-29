Россияне сняли видео в уничтоженном театре Мариуполя, прогуливаясь буквально по трупам, - советник мэра Андрющенко

Российские захватчики сняли видео в уничтоженном ими Драматическом театре Мариуполя, где погибли не менее 300 мирных жителей города. При этом они продолжают повторять свой фейк о штабе полка "Азов".

Об этом сообщил в Телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Пропагандистская российская мразь выложила в сеть видео изнутри нашего Драматического театра. Где, прогуливаясь буквально по трупам гражданских мариупольцев, рассказывает о "взрыве из середины штаба Азова". Удивляясь, что на умерших нет ни формы, ни касок, ни бронежилетов", - говорится в сообщении.

Андрющенко заметил, что цинизм россиян давно никого не удивляет.

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Как сообщал Укринформ, 16 марта российские захватчики сбросили бомбу и уничтожили Драматический театр в Мариуполе. Там скрывались сотни людей – в основном женщины с детьми. На земле у театра прописными буквами было написано слово "ДЕТИ". За несколько часов до удара россияне заявили, что в театре находится штаб полка "Азов". В результате бомбардировки погибли по меньшей мере 300 человек.