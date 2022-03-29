В результате вооруженной агрессии РФ погибли 144 ребенка, 220 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 29 марта 2022 в результате вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 144 ребенка, более 220 раненых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, больше всего пострадало детей в Киевской – 68, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 15, Херсонской – 25 областях и городе Киев - 16. Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.

"28 марта 2022 года в Луганской области от полученных минно-взрывных травм погиб 3-летний ребенок. Также 28 марта 2022 года в результате обстрела поселка в Запорожской области оккупантами ранены три гражданских лица, среди которых ребенок", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Офисе генпрокурора информируют, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 773 учебных заведения, 75 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской областях, г. Киеве, Николаевской, Житомирской, Сумской, Киевской и Херсонской областях.

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"Эти цифры не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрелов, где страна-агрессор ведет активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", - резюмируют ювенальные прокуроры.