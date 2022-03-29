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Новости Война
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В результате вооруженной агрессии РФ погибли 144 ребенка, 220 - ранены, - Офис генпрокурора

війна,діти

По состоянию на утро 29 марта 2022 в результате вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 144 ребенка, более 220 раненых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, больше всего пострадало детей в Киевской – 68, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 15, Херсонской – 25 областях и городе Киев - 16. Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.

"28 марта 2022 года в Луганской области от полученных минно-взрывных травм погиб 3-летний ребенок. Также 28 марта 2022 года в результате обстрела поселка в Запорожской области оккупантами ранены три гражданских лица, среди которых ребенок", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Офисе генпрокурора информируют, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 773 учебных заведения, 75 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской областях, г. Киеве, Николаевской, Житомирской, Сумской, Киевской и Херсонской областях.

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"Эти цифры не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрелов, где страна-агрессор ведет активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", - резюмируют ювенальные прокуроры.

дети (6481) смерть (9215) военные преступления (1430) Офис Генпрокурора (2463)


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29.03.2022 08:50 Ответить
***** *****?
Не вопрос.....
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29.03.2022 08:55 Ответить
Кацап-м'ясник...
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29.03.2022 08:58 Ответить
А мер Маріуполя Бойченко казав що лише у них загинуло більше 200 дітей і це тільки про факти,які відомі.
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29.03.2022 09:50 Ответить
Це денацифікація?????
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29.03.2022 13:15 Ответить
не меньше 1000, как обычно врут. Перед моргами тела лежат в Харькове, некуда складывать
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29.03.2022 16:38 Ответить
Они погибли зря...
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29.03.2022 17:15 Ответить
ну, якщо ми й після цього будемо шукати хороших русских, надихатися їх "культурою" і далі йти в їх кривавим кільватері, прощати, коли у нас ніхто не просив пробачення, і навіть прикидатися що просить пробачення не збирався, ну тоді так, дарма.
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29.03.2022 20:05 Ответить
Спочатку, тут, рахують убитих українських діток... А потім, ідуть у Стамбул, на поклін до вбивць цих діток...
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29.03.2022 21:31 Ответить
 
 