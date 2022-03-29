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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны – около 17,2 тыс. человек, 127 самолетов, 129 вертолетов, 597 танков и 1 710 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 марта потери личного состава противника составляют около 17,2 тысячи человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.03 ориентировочно составляют:

личного состава – около 17200 человек,

танков - 597 ед,

боевых бронированных машин - 1710 ед,

артиллерийских систем - 303 ед,

РСЗО - 96 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов - 127 ед,

вертолетов - 129 ед,

автомобильной техники - 1178 ед,

корабли / катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.

Специальная техника – 21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Читайте также: ВСУ успешно сдерживают противника, по отдельным направлениям эффективно контратакуют, - оперативная информация Генштаба на 06.00 29 марта

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – уточнили в Генштабе.

Общие потери РФ с начала войны – около 17,2 тыс. человек, 127 самолетов, 129 вертолетов, 597 танков и 1 710 бронированных машин 01

Автор: 

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229) потери (4378)


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Топ комментарии
+15
Всім українським утілізаторам кацапських вбивць-респект...Не зупиняйтесь...
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29.03.2022 09:16
+12
17200 хороших маскалів! Дуже приємно, що маскалі прислуховуються до українців і виправляються
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29.03.2022 09:20
+12
Літаків - 127 од, гелікоптерів - 129 од.
Пора Куйлу переместить очередные вертолёты в Чернобаевку.
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29.03.2022 09:22
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Вчора ввечорі офіційна новина - "28 березня Повітряні сили знищили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БпЛА та дві крилаті ракети рашистів."
Сьогодны в статистику внесено тільки 4 літаки, 2 вертольоти та 5 БПЛА.
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29.03.2022 09:13 Ответить
Сколько раз нужно ещё объяснить, сводка не в реальном времени, сводку по общим потерям готовили вчера вечером, туда попадают только подтверждённые данные, сводку за вчерашний день готовили сегодня утром по оперативным данным.
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29.03.2022 09:21 Ответить
Збиті ракети у статистику не входять, попередні дані про влучання в літаки/гелікоптери/БПЛА коригуються... Адже влучання в гелікоптер/літак не означає його 100% збиття. ..
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29.03.2022 09:21 Ответить
Когда оперативные данные будут уточнены и документально подтверждены они попадут в общую сводку, может даже и не на следующий день.
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29.03.2022 09:25 Ответить
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29.03.2022 09:51 Ответить
А ДЕ ТОЙ ПІЗДОБОЛ МАРКІЯША ЛУБКІВСЬКИЙ, ЯКИЙ ОБІЦЯВ ВЧОРА ВЗЯТИ ХЕРСОН?
ОЧОЛИВ ШТУРМОВІ ЗАГОНИ?
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29.03.2022 10:46 Ответить
Ого. Самолеты такой рывок сделали, что почти догнали вертолёты. Хочется верить, что это правда
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29.03.2022 09:14 Ответить
Это не вопрос веры, в сводке только документально подтверждённые данные.
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29.03.2022 09:22 Ответить
Самолёты должны были уже сравнять счёт)
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29.03.2022 09:22 Ответить
Это результат поставки более мощных средств ПВО
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29.03.2022 09:27 Ответить
Всім українським утілізаторам кацапських вбивць-респект...Не зупиняйтесь...
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29.03.2022 09:16 Ответить
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29.03.2022 09:19 Ответить
17200 хороших маскалів! Дуже приємно, що маскалі прислуховуються до українців і виправляються
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29.03.2022 09:20 Ответить
Декацапизация идёт ударными темпами )))))
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29.03.2022 09:26 Ответить
Літаків - 127 од, гелікоптерів - 129 од.
Пора Куйлу переместить очередные вертолёты в Чернобаевку.
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29.03.2022 09:22 Ответить
Втрати військ рф на графіку, оновлено https://damage.com.ua https://damage.com.ua

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29.03.2022 09:24 Ответить
по самолетам мы уверенно движемся к 200, хорошее число для рашистов, что ни возьми...., жаль только, что это очумелое стадо не желает останавливаться..., неужели любовь к быстрому заработку и сумасшедшему фюреру, который сидит где-то в бункере и который даже не думает о том, сколько тупых и зомбированных "ванек" там полегло, сильнее чувства самосохранения...
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29.03.2022 09:26 Ответить
оце, замість того, щоб із квітами зустрічати, взяли такого наробили!
як не соромно?)
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29.03.2022 09:28 Ответить
надеюсь мяско прожарилось
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29.03.2022 09:31 Ответить
на внешний вид это свиноцабачья труповозка...!
как она там маркируется...?
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29.03.2022 09:41 Ответить
это их новый машин в 1 лям баксов как кукарекал их шойга
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29.03.2022 09:45 Ответить
ZвиноVоз
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29.03.2022 09:46 Ответить
а наші квітами не те що їх зустрічати, проводжати їх у останню путь не збираються

максимум розщедрюються на поліетиленові пакети

якщо загарбнику сильно повезе поліетиленовий мішок буде цілий
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29.03.2022 09:47 Ответить
Квіти різні бувають.
"Акація", "Гіацинт", "Піон", наприклад
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29.03.2022 11:00 Ответить
Статистика ВОГОНЬ !

Так їх, дядя Савка! Савка (агресивно гарчить). Щас в ігру поіграєм. Цель ігри - вийті живим із боя. Всім руськорилим стать к стєнє...
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29.03.2022 09:28 Ответить
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29.03.2022 09:51 Ответить
Через месяц армия вторжения будет перемолота почти до основания
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29.03.2022 10:18 Ответить
У літаків ще 3 доби щоб моя ставка зіграла
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29.03.2022 10:18 Ответить
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29.03.2022 20:10 Ответить
убивать рашистских скотов без жалости и усталости, путинские мародеры, насильники и садисты заслужили только праведную месть!
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30.03.2022 00:00 Ответить
 
 