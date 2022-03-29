Общие потери РФ с начала войны – около 17,2 тыс. человек, 127 самолетов, 129 вертолетов, 597 танков и 1 710 бронированных машин
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 марта потери личного состава противника составляют около 17,2 тысячи человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.03 ориентировочно составляют:
личного состава – около 17200 человек,
танков - 597 ед,
боевых бронированных машин - 1710 ед,
артиллерийских систем - 303 ед,
РСЗО - 96 ед,
средства ПВО - 54 ед,
самолетов - 127 ед,
вертолетов - 129 ед,
автомобильной техники - 1178 ед,
корабли / катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ - 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.
Специальная техника – 21.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – уточнили в Генштабе.
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