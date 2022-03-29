Нет оплаты – нет газа. Благотворительностью мы точно заниматься не будем, - Песков об отказе покупать энергоносители за рубли

Россия не будет поставлять природный газ за границу бесплатно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет оплаты - нет газа (...), благотворительностью мы точно заниматься не намерены и поставлять Западной Европе газ бесплатно", - подчеркнул он в интервью американскому телеканалу PBS в ответ на просьбу прокомментировать отказ Западной Европы от оплаты за газ в рублях.

Песков отметил, что Россия "изучит, что можно сделать", когда Западом будет принято окончательное решение.

Он также сказал, что Россия не заинтересована в том, чтобы Европа отказалась от закупок газа у России.

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Поручение о переводе оплаты за российский газ с долларов и евро на рубли дал президент РФ Владимир Путин. Накануне по итогам заседания глав энергетических ведомств G7 было объявлено, что эти страны не намерены переходить на оплату в рублях.