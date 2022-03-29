Нет оплаты – нет газа. Благотворительностью мы точно заниматься не будем, - Песков об отказе покупать энергоносители за рубли
Россия не будет поставлять природный газ за границу бесплатно.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нет оплаты - нет газа (...), благотворительностью мы точно заниматься не намерены и поставлять Западной Европе газ бесплатно", - подчеркнул он в интервью американскому телеканалу PBS в ответ на просьбу прокомментировать отказ Западной Европы от оплаты за газ в рублях.
Песков отметил, что Россия "изучит, что можно сделать", когда Западом будет принято окончательное решение.
Он также сказал, что Россия не заинтересована в том, чтобы Европа отказалась от закупок газа у России.
Поручение о переводе оплаты за российский газ с долларов и евро на рубли дал президент РФ Владимир Путин. Накануне по итогам заседания глав энергетических ведомств G7 было объявлено, что эти страны не намерены переходить на оплату в рублях.
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Вывод: Газпром ВСЁ 💋😁👎
По-друге, в контрактах вказані обсяги та ціна які потрібно виконувати.
До 31 березня постібаются, потім Угорщина, Сербія та Болгарія заплатять срублями, які їм дасть ********* і орда голосно заявить що ***** знову всих переграло і здобуло чергову перемогу.
Вона ложила і на підписані міжнародні договори ...
І багато на що - ложила ...
Та , коли усі будуть ложити на Московію, вона буде кричати - що її ображають
Так сказати, щоб два рази не вставати...
І Європа швидше забігає, і питання дивесифікації, за пару тижнів буде закрите.
Нафта і газ - це минуле у розвитку цивілізації.
Мы этот виртуальный реверс уже проходили.
И вернуться на рынок РФ уже не сможет.
В даному випадку ситуація стосується невеликих операторів газового ринку ЄС, які купували російський газ "з колес". Але їх частка на газовому ринку Європи не є критичною. У рашки зальот.
1) рубль входить в категорії "інші" у світових розрахунках..
Є Долар,Євро..
Є Шв.Франки,Ієни..
Є "інші"..
тому,вимагаючи рублі,рашка втрачає двічі.
ТАк,можливо Захід створить якийсь окремий "Хаб" ,котрий ЦЕНТРАЛІЗОВАНО розраховуватиметься рублями з Мордором...
АЛЕ.. куплятиме не в ЦБ рашки ,а дешевше -у середній Азії,де рублів НАВАЛОМ...
Ну а росії на..уй потрібні рублі..Вона купуватиме валюту..з націнкою.. В ТІЙ САМІЙ СЕРЕДНІЙ АЗІЇ..
Тому європейським споживачам не можна на це погоджуватися, а зайняти таку саму принципову позицію.
Якщо вони погодяться на рублі у якості платіжного засобу, це буде прецедент і сигнал для всіх світових бензоколонок, що споживачами можна вертіти як завгодно, куди вони дінуться.
Ну і не слід забувати, що дана вимога РФ - пряме порушення контракту, звісно, розривати його досить ризиковано в поточних умовах, але намір такий ЄС має озвучити, щоб кацапи відчували, що цього разу їх забаганки ніхто виконувати не збирається. Опалювальний період уже майже закінчився, можуть собі дозволити, якщо принципи дорожчі за бабло. Інакше втратять і принципи, і репутацію, і бабло теж.
рашанє просто не розуміють, що їхні меседжі захід сприймає серйозно.
ну це є такий принцип: якщо на тебе терорист наставляє пушку і каже "зроби то-то і то-то а то вб"ю" його погрози сприймаються як намір
і реагують відповідно
він може скільки завгодно казати потім "я не збирався стріляти, я тільки погрожував"
пригадую як свого часу путя на запитання про підводний човен "курськ" сказав "ана утанула"
теперка він про свою економіку може сказати "ана паламалася"
а также помочь Европе с быстрым отказом от покупки и оплат за кровавый росийский газ!
Надо перекрыть газовый вентель на территории Украины в сторону Европы !
гарантирую -что европа сразу найдет альтернативные заменители и других поставщиков
нефти и газа!
Цей газ вже куплений європейцями , і якщо він не піде через Україні , то піде в Європу іншими маршрутами . Від України тут нічого не залежить .
а якщо хтось інший с кацапами торгує, то ці країни на боку агресора ?)) зовсім ні . Це просто - залежність країн , а не їх підтримка агресора .
Якби всі управлінці мають це вивчати і знати, але.. Німці виявилися без освіти🤔
-може тоді вони швидше мислити почнуть
Бо русня неодмінно скористається нагодою зробити з України цапа-відбувайла, почне верещати: "Мі хорошиє! Ето всьо оні! Нє віноватая я - он сам прішел!!!" А європейці побачать факт: газ з росії в трубі є, вентіль перекрила Україна. Крапка!
Шашкою рубать доцільно у бою, а в торгівлі потрібна обережність та далекоглядність, як на мою думку.
газ - ваша слабость, подумал запад
Снова тяжёлый час,
Снова лихая година!
Тырит российский газ
Подло из труб Украина!
Вновь миллиарды кубов
Тянут хохлы что силы!
Злобная свора клопов
Высосать хочет Россию!
Мёрзнет Париж, Берлин,
Грозно гудят народы:
«Остановитесь, блин!
Газ не воруйте, уроды!»
Требует весь белый свет,
Требует мир огромный:
«Вспомните Божий завет,
Ветхий завет и Новый!
Ваш газокрадный зуд,
Ваши хохляцкие козни
Высший (Стокгольмский) суд
Скоро накажет грозно!»
Истины звонкий глас
Испепеляет фразой:
«Суки, отдайте газ,
Грязные ********!»
Солнце кричит с небес,
Цедит Луна сквозь зубы:
«Именем ПДРС
Газ возвратите в трубы!»
В небе кричат орлы,
В море бубнят сардины:
«Вы охерели, хохлы! -
Спёрли весь газ, скотины!»
Плачут дубы в лесах,
Ночь разрывают стоны:
«Вы ж потеряли страх!
Вы ж **** ***… гандоны!»
Из непромытых шприцов
Требуют вирусы СПИДа:
«Именем ваших отцов,
Газ возвратите, гниды!!!»
Вся вопиёт земля,
Но, о России помня,
В строгой тиши Кремля
Путин молчит спокойно.
Думы его тяжелы,
Как и положено Богу:
Знает, что газ хохлы
Не воровать не могут!
Знает могучий мозг:
Их усмирят не стоны -
Трубопроводных войск
Стройные
легионы!
Хлынет стальной поток
На воровские орды.
Сядет на трубы в срок
Птица двуглавая гордо!
И прокричит она
В стылой рассветной сини
Лучшие в мире слова:
«Вера.
Газпром.
Россия!»
Але не все просто. В контрактах є не лише ціна в євро, а й посилання на форс- мажор. Війна, санкціі - ще той форс- мажор. Крім того, завжди знайдеться якась мадьярщина, яка погодиться вимоги х..ла. Дуже великим фінінсовим центром для газпрому є Люксембург, а він поки мовчить. Тому війна на газовому фронті продовжується і вона чимось схожа на реальну війну в Україні. Ми точно переможемо, або навіть вже перемогли, питання лише в ціні і часі перемоги.
В этой серии повествуется о том, как нужно правильно отстреливать себе обе ноги сразу.
Усатый работает на Украину
Типа нету где больше газа взять!