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Нет оплаты – нет газа. Благотворительностью мы точно заниматься не будем, - Песков об отказе покупать энергоносители за рубли

газ

Россия не будет поставлять природный газ за границу бесплатно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет оплаты - нет газа (...), благотворительностью мы точно заниматься не намерены и поставлять Западной Европе газ бесплатно", - подчеркнул он в интервью американскому телеканалу PBS в ответ на просьбу прокомментировать отказ Западной Европы от оплаты за газ в рублях.

Песков отметил, что Россия "изучит, что можно сделать", когда Западом будет принято окончательное решение.

Он также сказал, что Россия не заинтересована в том, чтобы Европа отказалась от закупок газа у России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и ЕС не будут рассчитываться за российский газ в рублях: контракты преимущественно заключены в евро, - Шольц

Поручение о переводе оплаты за российский газ с долларов и евро на рубли дал президент РФ Владимир Путин. Накануне по итогам заседания глав энергетических ведомств G7 было объявлено, что эти страны не намерены переходить на оплату в рублях.

Автор: 

Газ (10223) Песков Дмитрий (1858) россия (95418) рубль (910)


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Топ комментарии
+61
Продовжуй в такому ж дусі, дебіл вусатий, закопуй кацапстан ще швидче й глибше...))
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29.03.2022 09:28
+50
В контрактах рублі? Нє? Тоді ідіть за кореблем...
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29.03.2022 09:28
+35
Украина еще в 14 году предупреждала, что газ это оружие Расеи, а "Газпром" такой же род войск у Путлера как и флот с авиацией, только более успешный
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29.03.2022 09:33
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Правила форума Совет форумчан
Продовжуй в такому ж дусі, дебіл вусатий, закопуй кацапстан ще швидче й глибше...))
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29.03.2022 09:28 Ответить
Та да, схоже кацапи вирішили допомогти Україні у її вимозі ввести повне ембарго на постачання енергоносіїв. 😊
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29.03.2022 09:42 Ответить
Если Россия прекратит поставки газа в Европу, то последуют аресты собственности Газпрома. Так как он нарушит контракт.

Вывод: Газпром ВСЁ 💋😁👎
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29.03.2022 10:02 Ответить
По-перше, навідь технічно зробити це неможливо, бо видобуток іде безприпинно і газ треба десь зберігати. Наповнять всі можливі труби та газосховища а потім тільки палити та гріти повітря.
По-друге, в контрактах вказані обсяги та ціна які потрібно виконувати.
До 31 березня постібаются, потім Угорщина, Сербія та Болгарія заплатять срублями, які їм дасть ********* і орда голосно заявить що ***** знову всих переграло і здобуло чергову перемогу.
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29.03.2022 10:34 Ответить
ну все верно верной дорогой идете вам же надо будет УКРАИНЕ Молдове Грузии Азербайджану оплачивать репарации и контрибуции...
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29.03.2022 12:56 Ответить
В контрактах рублі? Нє? Тоді ідіть за кореблем...
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29.03.2022 09:28 Ответить
Московія не тільки не зважає на нею підписані контракти ...
Вона ложила і на підписані міжнародні договори ...
І багато на що - ложила ...
Та , коли усі будуть ложити на Московію, вона буде кричати - що її ображають
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29.03.2022 10:09 Ответить
так цеж чудова новина
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29.03.2022 09:31 Ответить
Цікавий водевіль, дуже дінамічний розвиток. Хто кого нагне: чи федерасти чи весь інший світ (який є покупцем)?
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29.03.2022 09:31 Ответить
А за нафту не можна ввести оплату в рублях.
Так сказати, щоб два рази не вставати...
І Європа швидше забігає, і питання дивесифікації, за пару тижнів буде закрите.
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29.03.2022 09:31 Ответить
Очень хорошая новость ! Значит лапти и ватники становятся все ближе!
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29.03.2022 09:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YjW16kmJ8Bg
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29.03.2022 09:32 Ответить
Браво, респект за песню!!!!
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29.03.2022 09:36 Ответить
Кацапам терміново потрібно навчатися смоктати власні нафту і газ і заїдати їх вуіллям. 😊 Як завжди, їх розвідка і аналітика просралася рідким калом. Коли ЄС відмовляється платити рдублями, у нього вже відпрацьовані варіанти заміщення енергоносіїв.
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29.03.2022 09:32 Ответить
Не обязательно, можно будет приструни их в порядке суда с огромными штрафами. Отопительный сезон пройден - время есть)
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29.03.2022 09:54 Ответить
Скажіть хто не будь цьому алєню, що кінець березня на вулиці, а не початок грудня.
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29.03.2022 09:32 Ответить
Тут діло не тільки в опаленні. Знаю по своєму досвіду, що вся керамічна індустрія ЕС працює на російському газі. Тільки в Італії та Іспанії близько 600 великих підприємств. А про споживання Німеччини можу тільки здогадуватись…..
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29.03.2022 09:43 Ответить
Новонарождений, пішов нах!
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29.03.2022 09:46 Ответить
Промисловисть в рази споживае меньше чим опалення будинкив том мисяц двоэ модно ронагинати коцапню, так би мовити пообламувати роги, ничого и не купляти поки не приповзуть на еолинах
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29.03.2022 09:53 Ответить
Промышленность потребляет круглогодично и много, в отличие от сезонного отопления.
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29.03.2022 10:03 Ответить
Промышленность газ потребляет где-то на уровне четверти от электростанций. И где-то ровно столько же, сколько потребляет население. Плюс-минус, но во всех странах соотношение примерно одинаковое, кроме кацапов, там из-за особенностей ценообразования и потому что у них всегда и везде "особый путь", там да, там чуть по другому.
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29.03.2022 10:14 Ответить
Так пора вже відмовлятися від цієї примітивної голки з газу і нафти. Чи без залежності від касабів німці свою державу не уявляють? АЕС, термоядерний синтез і всі новітні технології чому приховали?
Нафта і газ - це минуле у розвитку цивілізації.
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29.03.2022 10:05 Ответить
Украина еще в 14 году предупреждала, что газ это оружие Расеи, а "Газпром" такой же род войск у Путлера как и флот с авиацией, только более успешный
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29.03.2022 09:33 Ответить
Я не знаю как грузить здесь картинки, опишу, думаю поймёшь. 3 обезьяны, которым заткнули деньгами рот, уши и глаза. Карикатура на Европу которая продалась за фантики и ресурсы от парашки
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29.03.2022 14:36 Ответить
Это правило в обе стороны работает. Нет газа - нет денег.
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29.03.2022 09:33 Ответить
Каких теперь "денег"? Тех рублей-бумажек что в неимовервном количестве напечатают на пока еще работающих станках?
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29.03.2022 10:18 Ответить
Нормальных денег, валютных. Ну а если нужна макулатура под названием "рубли" - пусть ******** их себе столько, что бы всем хватило, бумага вроде есть, пусть и сероватая немного. Чего приличных людей глупыми просьбами доставать
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29.03.2022 10:35 Ответить
війною рашист затягує зашморг на шиї рабсії все сильніше і сильніше. Совковий союз прожив одне людське життя- сдох без війни. Життя совкового "куйла" добігає теж кінця , і з собою він похоронить рабсію .Рашистський лукавий, відчуваючи свою смерть, сіє смерть і розруху.
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29.03.2022 09:35 Ответить
Нет денег на оружие, на армию, нет денег на Кадырку, по миллиарду фублей в день, а тот даром вождя хвалить не будет.
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29.03.2022 09:37 Ответить
А газ пре з свердловин?
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29.03.2022 09:37 Ответить
Будуть спалювати- врагам на зло!..
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29.03.2022 09:39 Ответить
*****-Чікатіло смерть 144 дитини не має значення. Що там про газ...
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29.03.2022 10:30 Ответить
я вот не понимаю, газ ведь это не кирпичи, которые можно складировать на территории предприятия не останавливая производства, а как с газом? Это же не вода, закр-нетечет, откр-течет. Они ведь с газовым хранилищем воюют? Непонятно.
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29.03.2022 09:37 Ответить
Складировать конечно не получится. Но можно трубу с уренгойского месторождения опустить в Ледовитый океан, сесть на берегу, и смотреть, как ого грандиозно булькает. А газ с оренбуржского месторождения можно пробулькивать в бескрайние Васюганские болота. Тоже зрелище кросивое.
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29.03.2022 10:05 Ответить
А що на це скаже п*зда меркель. Яка 8 років топила за торгівлю з другом володимиром?СПГ-2?
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29.03.2022 09:38 Ответить
тільки не 8, а 16
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29.03.2022 09:43 Ответить
І навіть не 16, а 90-х, коли ***** служило в ЗГВ
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29.03.2022 09:48 Ответить
Не будет оплаты не будет бюджета, будете *** сосать чтоб не сдохнуть с голоду.
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29.03.2022 09:38 Ответить
Найдут условную Андорру, которая не является недружественный для сколеновстана. Она будет покупать за евро и перепродавать всей Европе.
Мы этот виртуальный реверс уже проходили.
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29.03.2022 09:38 Ответить
Это будут разовые контракты, спотовый рынок. Они погоды не делают. Основная часть газовых поставок в Европу - это долгосрочные контракты. В которых прописано кто, как и куда поставляет газ, и кто, как и в какой валюте платит за газ. Контракт нельзя изменить в одностороннем порядке, требование платить в рублях - это требование разорвать старый контракт и заключить новый. Для европейской бюрократии перезаключить контракт - это полгода-год работы. Даже если старушка Европа в очередной раз сломается, платить рублями она начнет минимум с нового года. Что-то мне подсказывает, что у кацапов нет возможности ждать нового года. Поэтому мой прогноз: кацапы ещё некоторое время подвигают грозно бровями и потопают ножкой, и потом этот вопрос будет тихо закрыт. Кацапье стадо в СМИ будет сначала вопить от радости и гордости, как мы гейропейцев нагнули, а потом просто про это забудет, задавленное новыми проблемами.
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29.03.2022 10:24 Ответить
Андорра, как раз, в списке недружественных стран кацапстана.
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29.03.2022 13:31 Ответить
І куди дівати свій вонючий газ будуть? Закривати свердловини?
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29.03.2022 09:38 Ответить
Касапы сами показывают Европе, что проще заплатить чуть больше, но дела с этой канатчиковой дачей не иметь
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29.03.2022 09:39 Ответить
Нефти и газа в мире полно - Европа найдёт где купить.
И вернуться на рынок РФ уже не сможет.
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29.03.2022 09:39 Ответить
до кінця року німці обіцяли знайти заміну 2\3 рашенгазу.. )
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29.03.2022 09:44 Ответить
Більшість країн Європи має з рашкою довгострокові контракти по газу, де оплата фіксована в євро аба баксах. Порушення цих контрактів призведе до багатомільярдних арбітражних рішень на користь європейських операторів.
В даному випадку ситуація стосується невеликих операторів газового ринку ЄС, які купували російський газ "з колес". Але їх частка на газовому ринку Європи не є критичною. У рашки зальот.
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29.03.2022 09:39 Ответить
Тогда сосите ЙУХ у моржа !!!!!!
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29.03.2022 09:40 Ответить
О, москаль сциканув, щось він там буде "вивчати" на рахунок відмови платити за газ дубовими рублями. Нічого, пройде деякий час, будеш москалю пропонувати за газ будь-якою валютою. Задихнеся своїм газом, а потім підійде нафта. Повна тобі жопа нелюде москалю.
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29.03.2022 09:40 Ответить
російський економіст Дмитро Гудков чітко роз"яснив ідіотизм цього кроку .Ху№ла.

1) рубль входить в категорії "інші" у світових розрахунках..

Є Долар,Євро..

Є Шв.Франки,Ієни..

Є "інші"..

тому,вимагаючи рублі,рашка втрачає двічі.

ТАк,можливо Захід створить якийсь окремий "Хаб" ,котрий ЦЕНТРАЛІЗОВАНО розраховуватиметься рублями з Мордором...

АЛЕ.. куплятиме не в ЦБ рашки ,а дешевше -у середній Азії,де рублів НАВАЛОМ...

Ну а росії на..уй потрібні рублі..Вона купуватиме валюту..з націнкою.. В ТІЙ САМІЙ СЕРЕДНІЙ АЗІЇ..
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29.03.2022 09:42 Ответить
ну а ринковий курс -точно не курс центробанку рашки (зараз 89 "Курс **********" )
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29.03.2022 09:46 Ответить
***** бере євронікчем на понт, він не зможе відмовитися від постачання до ЄС, бо це майже миттєвий крах економіки Московії.
Тому європейським споживачам не можна на це погоджуватися, а зайняти таку саму принципову позицію.
Якщо вони погодяться на рублі у якості платіжного засобу, це буде прецедент і сигнал для всіх світових бензоколонок, що споживачами можна вертіти як завгодно, куди вони дінуться.
Ну і не слід забувати, що дана вимога РФ - пряме порушення контракту, звісно, розривати його досить ризиковано в поточних умовах, але намір такий ЄС має озвучити, щоб кацапи відчували, що цього разу їх забаганки ніхто виконувати не збирається. Опалювальний період уже майже закінчився, можуть собі дозволити, якщо принципи дорожчі за бабло. Інакше втратять і принципи, і репутацію, і бабло теж.
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29.03.2022 09:53 Ответить
До кацапів питань немає, вони гнуть свою лінію, вважаючи всіх навкруги лохами та слабаками, яких можна гнуть куди хочеш. Питання тепер до європейських чинуш, як вони будуть викручуватися із цієї, ними ж самими (під радісне та задоволене гигикання кацапів) спровокованої та організованої, ситуації.
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29.03.2022 09:46 Ответить
За цукор будеш міняти через пару міняців...
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29.03.2022 09:47 Ответить
"Немає оплати - немає газу", немає грошей - капєц лаптєстану.
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29.03.2022 09:47 Ответить
Контракт в евро, будет иск в Стокгольмский арбитраж и будет пеня за каждый день просрочки исполнения контракта лямов в 50.
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29.03.2022 09:50 Ответить
И шо? Формируется не только новая геополитическая реальность, но и новая энергетическая карта мира, в которой расии нет места. Запад эти моменты преодолеет, ведь газ есть на только под расией, но и в других местах. Почти 50 летняя история газовой иглы подходит к своему завершению. Финита, мокшанцы, вам всем сахар, тьфу, кердык.
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29.03.2022 09:52 Ответить
А будете и дальше разводить вот это вот, вот это, эту русафобию, то мы себе и во вторую ногу выстрелим. Это мы вам адресовываем.
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29.03.2022 09:52 Ответить
Правильна, вовремя, народ и без газа лето пересидит, а осенью ********* прекратит существование.
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29.03.2022 09:54 Ответить
УПЫРЬ и до мая не доживет!
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29.03.2022 10:00 Ответить
Європа зрозуміла, що дешевше опалюватись ******* ніж газом.
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29.03.2022 09:54 Ответить
пустий папірець А4 коштує дорожче ніж акції московського сбербанка чи газпрому..
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29.03.2022 10:18 Ответить
пєсков дотрендиться до ембарго по нафті

рашанє просто не розуміють, що їхні меседжі захід сприймає серйозно.

ну це є такий принцип: якщо на тебе терорист наставляє пушку і каже "зроби то-то і то-то а то вб"ю" його погрози сприймаються як намір

і реагують відповідно
він може скільки завгодно казати потім "я не збирався стріляти, я тільки погрожував"

пригадую як свого часу путя на запитання про підводний човен "курськ" сказав "ана утанула"

теперка він про свою економіку може сказати "ана паламалася"
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29.03.2022 09:55 Ответить
БАБА С ВОЗУ - КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ (сами себе эмбарго на газ сделали)!
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29.03.2022 09:58 Ответить
надо помочь рашке с оплатой! раз и навсегда!
а также помочь Европе с быстрым отказом от покупки и оплат за кровавый росийский газ!

Надо перекрыть газовый вентель на территории Украины в сторону Европы !
гарантирую -что европа сразу найдет альтернативные заменители и других поставщиков
нефти и газа!
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29.03.2022 10:02 Ответить
ещё одна причина европейцам менять отношение к рашке и перестать быть пассивным зрителем на происходящее
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29.03.2022 10:03 Ответить
А Україна забеспечує транзит кацапського газу до Європи?
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29.03.2022 10:05 Ответить
То й що ? Перекрити транзит через Україну це значить - посваритись із всією Європою , відкрити ПП 2 і залишитись без 2млрд $ прибутку . Кому від цього стане гірше .? . Не кацапам це вже точно .
Цей газ вже куплений європейцями , і якщо він не піде через Україні , то піде в Європу іншими маршрутами . Від України тут нічого не залежить .
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29.03.2022 10:49 Ответить
Як Україна отримує гроші від кацапів - це добре, тому, що "Від України тут нічого не залежить", а якщо хтось інший с кацапами торгує, то ці країни на боку агресора? Я правильно зрозумів?
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29.03.2022 11:03 Ответить
Звісно - добре . Нам гроші потрібні для війни з кацапами . Нехай фінансують наші ЗСУ .. А - отморожу сєбє уши , врагу на зло , це дурня . Ворога потрібно використовувати , на свою користь .
а якщо хтось інший с кацапами торгує, то ці країни на боку агресора ?)) зовсім ні . Це просто - залежність країн , а не їх підтримка агресора .
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29.03.2022 11:32 Ответить
Так, цим транзитом Україна отримує гроші від московії, а також забезпечує надходження європейських грошей *****. Котрі потім йдуть на війну. Так зрозуміло?
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29.03.2022 16:27 Ответить
Поки Європа купляє у кацапні газ , гроші на війну ***** отримає і без українського транзиту . По інших маршрутах .. То чому б Україні не використати ситуацію на свою користь .? .
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29.03.2022 19:58 Ответить
а я казав вийде німчурі боком цей смердючий кацапський газ ! я вважаю це гарною новиною , бо це набагато пришвидшить процес відмови від товарів кацапстану .
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29.03.2022 10:06 Ответить
Диверсифікація - основа безпеки і збереження капіталу. Не можна чимось одним торгувати, не можна і когось одного багато купувати, не можна в одній валюті багато тримати, не можна...

Якби всі управлінці мають це вивчати і знати, але.. Німці виявилися без освіти🤔
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29.03.2022 10:29 Ответить
німці виявились звичайними скнарами , готовими торгувати з воєнним злочинцем .
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29.03.2022 10:52 Ответить
дешеві понти подихаючої у конвульсіях імперії404
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29.03.2022 10:10 Ответить
і справді-відключить газ Європі
-може тоді вони швидше мислити почнуть
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29.03.2022 10:11 Ответить
Ні-ні! Кацапи самі повинні відключати! А Україна, навпроти, повинна показувати Європі, що вона виконує свої обов'язки попри війну навіть!

Бо русня неодмінно скористається нагодою зробити з України цапа-відбувайла, почне верещати: "Мі хорошиє! Ето всьо оні! Нє віноватая я - он сам прішел!!!" А європейці побачать факт: газ з росії в трубі є, вентіль перекрила Україна. Крапка!

Шашкою рубать доцільно у бою, а в торгівлі потрібна обережність та далекоглядність, як на мою думку.
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29.03.2022 10:35 Ответить
во тяперыча расийская дяровня заживёть... газу будет полно, нефти будет полно, угля на всех хватить... просто не будет теплоэлектростанций, газопроводов, нефтеперегонных заводов...
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29.03.2022 10:12 Ответить
газ - наша сила, подумал песков
газ - ваша слабость, подумал запад
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29.03.2022 10:20 Ответить
А свердловины он своей жопой будет затыкать Ну там же не одна
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29.03.2022 10:22 Ответить
Так и мокшеленд ведь страна многожопная. Ой, хотел написать "многовекторная".
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29.03.2022 11:50 Ответить
Піськов нехай просить цукром оплачувати за газ. Може тоді Європа подумає і таки зжалиться.
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29.03.2022 10:24 Ответить
Доця на Монмартрі не хоче рублями розрахуватись?
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29.03.2022 10:25 Ответить
Ну що, німчура, дійшло накінець?
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29.03.2022 10:28 Ответить
Многопуйловочка в исполнении даунов. Цены на газ повысятся, это очевидно даже даунам, которые затеяли эту пуйловочку, переходящую в **********. Но всю маржу получат газо-нефте качки за пределами России и международные банки. Шейхи и банки благодарят Россию за подарок им к Пасхе
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29.03.2022 10:33 Ответить
Привіт, Північна Корея. Хоча такими темпами то і Кім Чен від нього скоро відхрещуватиметься
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29.03.2022 10:37 Ответить
январь 2009

Снова тяжёлый час,
Снова лихая година!
Тырит российский газ
Подло из труб Украина!
Вновь миллиарды кубов
Тянут хохлы что силы!
Злобная свора клопов
Высосать хочет Россию!
Мёрзнет Париж, Берлин,
Грозно гудят народы:
«Остановитесь, блин!
Газ не воруйте, уроды!»
Требует весь белый свет,
Требует мир огромный:
«Вспомните Божий завет,
Ветхий завет и Новый!
Ваш газокрадный зуд,
Ваши хохляцкие козни
Высший (Стокгольмский) суд
Скоро накажет грозно!»
Истины звонкий глас
Испепеляет фразой:
«Суки, отдайте газ,
Грязные ********!»
Солнце кричит с небес,
Цедит Луна сквозь зубы:
«Именем ПДРС
Газ возвратите в трубы!»
В небе кричат орлы,
В море бубнят сардины:
«Вы охерели, хохлы! -
Спёрли весь газ, скотины!»
Плачут дубы в лесах,
Ночь разрывают стоны:
«Вы ж потеряли страх!
Вы ж **** ***… гандоны!»
Из непромытых шприцов
Требуют вирусы СПИДа:
«Именем ваших отцов,
Газ возвратите, гниды!!!»
Вся вопиёт земля,
Но, о России помня,
В строгой тиши Кремля
Путин молчит спокойно.
Думы его тяжелы,
Как и положено Богу:
Знает, что газ хохлы
Не воровать не могут!
Знает могучий мозг:
Их усмирят не стоны -
Трубопроводных войск
Стройные
легионы!
Хлынет стальной поток
На воровские орды.
Сядет на трубы в срок
Птица двуглавая гордо!
И прокричит она
В стылой рассветной сини
Лучшие в мире слова:
«Вера.
Газпром.
Россия!»
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29.03.2022 10:43 Ответить
Пачка бумаги А4 на в раиссе стоит дороже фублей в таком же объеме.
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29.03.2022 10:43 Ответить
Заява більше розрахована на внутрішнє спживання: не нас відключили, а ми самі відключились.
Але не все просто. В контрактах є не лише ціна в євро, а й посилання на форс- мажор. Війна, санкціі - ще той форс- мажор. Крім того, завжди знайдеться якась мадьярщина, яка погодиться вимоги х..ла. Дуже великим фінінсовим центром для газпрому є Люксембург, а він поки мовчить. Тому війна на газовому фронті продовжується і вона чимось схожа на реальну війну в Україні. Ми точно переможемо, або навіть вже перемогли, питання лише в ціні і часі перемоги.
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29.03.2022 10:49 Ответить
сами поменяли контракт и вякают. ниче с вас деньги в судах стрясут
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29.03.2022 10:52 Ответить
Каждый сходит с ума по своему…Кто от его слов ,решений проиграет ,определённо не ЕС .,но раша-точно.
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29.03.2022 11:22 Ответить
Газ для Європи знайдеться, а от гроші для Москви ні.
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29.03.2022 11:24 Ответить
Кацапы сами ускорят отказ Европы от своего газа. Молодцы.
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29.03.2022 11:38 Ответить
Ничего не скажешь, сериал "Тупой и ещё тупее" продолжается.
В этой серии повествуется о том, как нужно правильно отстреливать себе обе ноги сразу.
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29.03.2022 11:48 Ответить
Нет газа нет поступления в бюджет ,нет поступления в бюджет ,нет денег на войну
Усатый работает на Украину
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29.03.2022 12:07 Ответить
Ну и пошли на куй!
Типа нету где больше газа взять!
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29.03.2022 16:48 Ответить
 
 