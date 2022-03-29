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Новости Война
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"Укроборонпром" освоил ремонт российской трофейной техники: в частности, РСЗО "Смерч", "Ураган" и ЗРК "Оса"

рф,смерч

Предприятия "Укроборонпрома" ремонтируют не только украинскую военную технику, но и захваченную в Украине российскую военную технику.

Об этом сообщила спикер ГП "Укроборонпром" Наталия Сад, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Предприятия Укроборонпрома на 100% выполняют ежедневный график производства и ремонта военной техники, согласованный главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. На 100% ежедневно. Каждый день "Укроборонпром" передает украинской армии необходимую военную технику. Из соображений безопасности мы умышленно не говорим, сколько и какой именно, однако производство, модернизация и ее ремонт осуществляются круглосуточно. Ребята Укроборонпрома освоили ремонт российской трофейной техники. Речь идет, в частности, о системах реактивного залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетном комплексе "Оса", - рассказала она.

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Наталия Сад добавила, что с первых дней войны концерн производит перенос своих предприятий на безопасную территорию.

Это касается и документооборота: благодаря компании Microsoft документооборот расположен и ведется в облачном хранилище за пределами Украины.

Кроме того, оборонные предприятия получили первую партию спутникового Интернета Starlink.

оборона (5202) оружие (10203) ремонт (1180) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+19
І це чудово.
Русня сама нас озброює.
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29.03.2022 09:58
+11
І шо найбільш іронічно, русня найбільший постачальник
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29.03.2022 10:16
+9
доброго вечора ми з україни
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29.03.2022 10:04
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І це чудово.
Русня сама нас озброює.
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29.03.2022 09:58 Ответить
що ж...демилітаризація
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29.03.2022 10:15 Ответить
І шо найбільш іронічно, русня найбільший постачальник
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29.03.2022 10:16 Ответить
Орда кацапська дійсно нам постачає зброю замість Укроборонпрому ще до війни, як це мало би бути щодо тактичних ракетних комплексів Сапсан, комплексів Нептун. Де вони? Винні після війни мають відповісти за це.
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29.03.2022 11:33 Ответить
інтерв"ю,головного конструктора КБ ЛУЧ,воно є в інтернеті у вільному доступі.від 2018р.На перших випробуваннях ПЗРК ракет Нептун.Він тоді прямо заявив,що при нинішньому фінансуванні,вони можуть виробляти 3-5 ракет в місяць.Якщо нададуть достатнє фінансування ,то випуск ракет можна збільшити до35-45 штук в місяць.А ви,вкатаали в асфальт ,по якому зараз ******** кацапські війська за два з половиною роки 25-35 мілліардів доларів,на своє (відкатне) ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО.І так по всім пунктам,ви суки срали на армію,тому не має в нас ПЗРК Нептун,ПЗРК Вільха,ПТРК Корсар,,Стугна та і багато чого.Тому тепер,Зе верищить дайте нам,противозентні комплекси дайте протівотанкову зброю,дайте танки і літаки.Слав Богу дають,тому і стоїмо і перемагаємо,(рф) їбашим цих нелюдів,не тому,що Зе не втік.А тільки тому.що Український народ згуртувався і встав на захист своєї України.
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29.03.2022 12:03 Ответить
Отлично ! Теперь кацапы будут к нам технику на ремонт присылать.
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29.03.2022 10:00 Ответить
З'ясувалося, що у кацапів теж є плюси 😂😂😂
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29.03.2022 10:00 Ответить
Мінус окупант, мінус ворожа техніка. Мінус на мінус дають + ))
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29.03.2022 11:23 Ответить
доброго вечора ми з україни
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29.03.2022 10:04 Ответить
Ось чим треба займатися, а нє всьо прапала.
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29.03.2022 10:05 Ответить
На "всьо прапала" більше лайків )))
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29.03.2022 10:07 Ответить
Коли переговорники Єрмак, Подоляк... Та й Зеленський, який ще той "і вашим і нашим"

Коли пам'ятаєш, як замість серйозно готуватися до війни, Зе катався на лижах в потім засмагав на островах.

Коли Зе незаконно посадив генерала Марченка, а зараз той генерал відбив напад на Миколаїв.

Знаєш, ще місяць тому рейтинг Зе був в районі 30%.

Це зараз він 90%, бо війна і він ніби правильно себе поводить.

Та довіряти їхній політиці не можна
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29.03.2022 10:18 Ответить
Тобі не доповів, як готувалися до війни.
Головне, шо кацапи в шоці, як ми були "не готові".
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29.03.2022 10:27 Ответить
ну так хай доповість.
яким таким чином південь України опинився під ворогом,я кщо там ВСЕ БУЛО ЗАМІНОВАНО, а при зелених раптом розмінували.
і де Вільхи з Нептунами, де ракети наші дальнобійні. хай обов'язково доповість.
і хай не думає, що ми про це забудемо якимсь чином.
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29.03.2022 11:26 Ответить
А в тебе є документ, що ти не кацапський шпійон?
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29.03.2022 13:05 Ответить
А можна на безпечній території виробляти балістичні ракети?
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29.03.2022 10:05 Ответить
в осинт-разведку послали?
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29.03.2022 10:17 Ответить
Р С З В - реактивна система залпового ВОГНЮ
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29.03.2022 10:06 Ответить
Думаю, всі нормальні люди вже знають що це.
Ще з 2014, коли такої хрєновіною обстріляли маршрутку під Волноіахою. Там більше 20 загиблих було.
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29.03.2022 10:21 Ответить
Огню.
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29.03.2022 10:09 Ответить
Не зрозумів, а що, до сього часу Укроборонпром не ремонтував такі ж самі українськи системи?
Вже ці речниці та ті хто їм промови готовить задовбали своєю тупістю.
По обзаводилися речницями, радницями, секретарками, та іншою бл...ю. Може досить? Війна таки, люди гинуть
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29.03.2022 10:10 Ответить
а тобі упоротому диванному експерду не доходить, що вони просто тролять кацапів
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29.03.2022 10:19 Ответить
А що їм нема чим більше зайнятись? Тобі, піддиванному експерду не доходить? Вилізло, якесь тут ...
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29.03.2022 10:40 Ответить
Воно хоч якесь , а ось ти... те V, те що й Z?
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29.03.2022 13:09 Ответить
Нік цей присвоює Telegram. Це для особливо тупих, роз'яснення.
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29.03.2022 14:52 Ответить
Та конешно. Я тобі про кодування після V нічого й не писав, а V - це точно твоє. Це для особливо "розумних", роз'яснення.
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29.03.2022 22:34 Ответить
Англійська літера V означає у моєму випадку начальну літеру імені. Ти що, тепер усіх по імені Volodymyr будеш у москалі записувати, придурочне? І де такі дебіли беруться?
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29.03.2022 23:19 Ответить
Тут ти сам себе показав, як дебіл, бо начав на Оборонпром наїджати. І зараз у всіх українців до латинських літер Z, V, O є питання. Йди вже. Не час тут між собою гризтись. Якщо ти свій...
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30.03.2022 09:58 Ответить
У тебе взагалі собача кличка, і для тебе я не свій, мразота. Пішло услід за руським кораблем, падаль.
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30.03.2022 10:35 Ответить
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30.03.2022 11:57 Ответить
Макитрою своєю об стінку постукай краще.
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30.03.2022 12:11 Ответить
У нас до цього заводи працювали здебільшого зі старою радянською технікою. За цей час москалі попрацювали над їхньою модернізацією треба вивчити побудову всіх змін, це більше касається тих же ЗРК Оса, в яких апаратура доволі сильно модернізована.
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29.03.2022 11:28 Ответить
одним словом---Оборонпром--дякує
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29.03.2022 10:13 Ответить
кацапы уже знают, что самое безопасное место в колонне - это 9А33Б. Наши уже получили инструкции не херачить по ним ПТУРами, поэтому у содержимого есть шансы после удара по колонне убежать в поле, и сдаться в плен.
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29.03.2022 10:24 Ответить
Саме так, ППО нам треба, особливо такі, що у наст є, до яких є БК, вони швидко стають в стрій. А захопити ми можемо як правило комплекси ППО СВ, які йдуть в бойових порядках (Шилка, Тунгуска, Оса, Тор, Стріла 10 тяжче з Панцирем, треба специ і БК ракет).
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29.03.2022 11:34 Ответить
Ещё и ракеты к этим системам было бы неплохо.
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29.03.2022 10:26 Ответить
І шмальнути з них по пусковим установкам в Білорусі.
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29.03.2022 10:34 Ответить
Не будьте провокатором, Лука Мудіщев цього тільки і чекає, щоб задіяти свої збройні сили !!!
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29.03.2022 11:25 Ответить
Ну і нехай. Білоруси або в полон здадуться, або повернуть танки проти нього. Скоріше перше. Бо ми тут, на Волині, чекаємо їх не дочекаємось.
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29.03.2022 11:41 Ответить
Давайте, хлопці! Слава Укроборонпрому!
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29.03.2022 10:35 Ответить
Пусть путин присылает любую военную технику к нам,но уже с трупами орков в мешках,
единственное что нам надо делать,это копать ров и вытряхивать орков из мешков,
полиэтилен долго разлагается и плюс путину отсылать мешки для следующей партии.
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29.03.2022 14:42 Ответить
 
 