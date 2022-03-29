"Укроборонпром" освоил ремонт российской трофейной техники: в частности, РСЗО "Смерч", "Ураган" и ЗРК "Оса"

Предприятия "Укроборонпрома" ремонтируют не только украинскую военную технику, но и захваченную в Украине российскую военную технику.

Об этом сообщила спикер ГП "Укроборонпром" Наталия Сад, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Предприятия Укроборонпрома на 100% выполняют ежедневный график производства и ремонта военной техники, согласованный главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. На 100% ежедневно. Каждый день "Укроборонпром" передает украинской армии необходимую военную технику. Из соображений безопасности мы умышленно не говорим, сколько и какой именно, однако производство, модернизация и ее ремонт осуществляются круглосуточно. Ребята Укроборонпрома освоили ремонт российской трофейной техники. Речь идет, в частности, о системах реактивного залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетном комплексе "Оса", - рассказала она.

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Наталия Сад добавила, что с первых дней войны концерн производит перенос своих предприятий на безопасную территорию.

Это касается и документооборота: благодаря компании Microsoft документооборот расположен и ведется в облачном хранилище за пределами Украины.

Кроме того, оборонные предприятия получили первую партию спутникового Интернета Starlink.