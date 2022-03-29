"Укроборонпром" освоил ремонт российской трофейной техники: в частности, РСЗО "Смерч", "Ураган" и ЗРК "Оса"
Предприятия "Укроборонпрома" ремонтируют не только украинскую военную технику, но и захваченную в Украине российскую военную технику.
Об этом сообщила спикер ГП "Укроборонпром" Наталия Сад, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Предприятия Укроборонпрома на 100% выполняют ежедневный график производства и ремонта военной техники, согласованный главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. На 100% ежедневно. Каждый день "Укроборонпром" передает украинской армии необходимую военную технику. Из соображений безопасности мы умышленно не говорим, сколько и какой именно, однако производство, модернизация и ее ремонт осуществляются круглосуточно. Ребята Укроборонпрома освоили ремонт российской трофейной техники. Речь идет, в частности, о системах реактивного залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетном комплексе "Оса", - рассказала она.
Наталия Сад добавила, что с первых дней войны концерн производит перенос своих предприятий на безопасную территорию.
Это касается и документооборота: благодаря компании Microsoft документооборот расположен и ведется в облачном хранилище за пределами Украины.
Кроме того, оборонные предприятия получили первую партию спутникового Интернета Starlink.
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Русня сама нас озброює.
Коли пам'ятаєш, як замість серйозно готуватися до війни, Зе катався на лижах в потім засмагав на островах.
Коли Зе незаконно посадив генерала Марченка, а зараз той генерал відбив напад на Миколаїв.
Знаєш, ще місяць тому рейтинг Зе був в районі 30%.
Це зараз він 90%, бо війна і він ніби правильно себе поводить.
Та довіряти їхній політиці не можна
Головне, шо кацапи в шоці, як ми були "не готові".
яким таким чином південь України опинився під ворогом,я кщо там ВСЕ БУЛО ЗАМІНОВАНО, а при зелених раптом розмінували.
і де Вільхи з Нептунами, де ракети наші дальнобійні. хай обов'язково доповість.
і хай не думає, що ми про це забудемо якимсь чином.
Ще з 2014, коли такої хрєновіною обстріляли маршрутку під Волноіахою. Там більше 20 загиблих було.
Вже ці речниці та ті хто їм промови готовить задовбали своєю тупістю.
По обзаводилися речницями, радницями, секретарками, та іншою бл...ю. Може досить? Війна таки, люди гинуть
единственное что нам надо делать,это копать ров и вытряхивать орков из мешков,
полиэтилен долго разлагается и плюс путину отсылать мешки для следующей партии.