Оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли мирные кварталы Чернигова и село в Нежинском районе, - Нацполиция
Враг из тяжелого вооружения продолжил обстрел мирных кварталов Чернигова и одного из сел Нежинского района. Оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в результате атаки повреждены многоэтажные и частные дома. Информация о потерпевших уточняется.
"Каждое военное преступление, совершенное оккупантами на территории нашей области, тщательно документируется следователями полиции. На блокпостах и улицах населенных пунктов ежедневно круглосуточно несут службу несколько десятков полицейских. Они следят за безопасностью, ищут и задерживают мародеров", - говорится в сообщении.
Правоохранители информируют, что за сутки было обнаружено 6 человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и мародерству.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@sergiy_taran
·
14 год
В «Думу» внесли закон про визнання «співвітчизниками» всіх, хто знає російську мову.
РФ виявилася найбільшим денаціонафікатором. Бо, якщо ви володієте російською, вас, під виглядом «порятунку» можуть вбити, а ваш будинок зруйнувати. Доведено російськомовними Харковом та Маріуполем
І Слава і Воля,
Стануть раком вороженьки,
Така їхня доля.