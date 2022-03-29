Оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли мирные кварталы Чернигова и село в Нежинском районе, - Нацполиция

Враг из тяжелого вооружения продолжил обстрел мирных кварталов Чернигова и одного из сел Нежинского района. Оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате атаки повреждены многоэтажные и частные дома. Информация о потерпевших уточняется.

"Каждое военное преступление, совершенное оккупантами на территории нашей области, тщательно документируется следователями полиции. На блокпостах и ​​улицах населенных пунктов ежедневно круглосуточно несут службу несколько десятков полицейских. Они следят за безопасностью, ищут и задерживают мародеров", - говорится в сообщении.

Правоохранители информируют, что за сутки было обнаружено 6 человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и мародерству.

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