РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10394 посетителя онлайн
Новости Война
5 099 5

Оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли мирные кварталы Чернигова и село в Нежинском районе, - Нацполиция

чернігів

Враг из тяжелого вооружения продолжил обстрел мирных кварталов Чернигова и одного из сел Нежинского района. Оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате атаки повреждены многоэтажные и частные дома. Информация о потерпевших уточняется.

"Каждое военное преступление, совершенное оккупантами на территории нашей области, тщательно документируется следователями полиции. На блокпостах и ​​улицах населенных пунктов ежедневно круглосуточно несут службу несколько десятков полицейских. Они следят за безопасностью, ищут и задерживают мародеров", - говорится в сообщении.

Правоохранители информируют, что за сутки было обнаружено 6 человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и мародерству.

Смотрите также: Центр Чернигова после непрерывных обстрелов российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) обстрел (26995) Нацполиция (16437) Чернигов (884)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·
14 год
В «Думу» внесли закон про визнання «співвітчизниками» всіх, хто знає російську мову.
 РФ виявилася найбільшим денаціонафікатором. Бо, якщо ви володієте російською, вас, під виглядом «порятунку» можуть вбити, а ваш будинок зруйнувати. Доведено російськомовними Харковом та Маріуполем
показать весь комментарий
29.03.2022 09:57 Ответить
Всі наші кацапомовні співвітчизники думаю напружилися
показать весь комментарий
29.03.2022 10:13 Ответить
Кому то захотелось помародерить еще и в Бруклине, освобождая зажиточных саатечественников.
показать весь комментарий
29.03.2022 10:22 Ответить
Будуть жити України,
І Слава і Воля,
Стануть раком вороженьки,
Така їхня доля.
показать весь комментарий
29.03.2022 09:58 Ответить
все эти переговоры с рашкой, несмотря на установки "все равно нужно разговаривать" абсолютно бессмысленны, там нет ни желания, ни намерений все это остановить, все разговоры, поездки, встречи каких-то людей совершенно безрезультатны, это просто желание потянуть время и истощить нас еще больше, нанести нам еще больший урон, санкции действуют, но они половинчаты и результат можно ожидать только через 0,5 года в лучшем случае, если раша не найдет выход раньше, а ее полезные идиоты в ЕС точно сдадутся раньше, деньги и благополучие для них дороже всех европейских ценностей вместе взятых..., поэтому только физическое уничтожение всего что движется и стреляет...
показать весь комментарий
29.03.2022 10:19 Ответить
 
 