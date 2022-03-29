Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах, - Ким
На Николаевщине объявлена воздушная тревога из-за приближающейся вражеской авиации.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах", - информирует он.
Ким призвал всех жителей региона находиться в укрытии.
Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил в телеграме, что речь идет о вражеских самолетах.
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