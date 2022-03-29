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Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах, - Ким

рф,літак

На Николаевщине объявлена воздушная тревога из-за приближающейся вражеской авиации.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах", - информирует он.

Ким призвал всех жителей региона находиться в укрытии.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил в телеграме, что речь идет о вражеских самолетах.

армия РФ (19123) Крым (26373) Николаев (2145) Николаевская область (2116) Сенкевич Александр (188)


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Топ комментарии
+90
Щоб всі кацапські літуни сьогодні ж були збиті ППО і Стінгерами
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29.03.2022 10:27
+65
Ну так переговоры начались, ублюдки всегда активизируются на время переговоров. По стингеру в очко каждому пилоту.
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29.03.2022 10:29
+51
Нормальный Днепр


@dpnorm

·
https://twitter.com/dpnorm/status/1508506725548281856 13 ч



Азербайджан даст соляры для посевной, а Армения передает Су-30 для убийства украинцев. Хм. Почувствуйте разницу.
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29.03.2022 10:33
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Пливи услід за руським кораблем...
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29.03.2022 19:32 Ответить
,,летять на малих висотах " - так що ім наші хлопці навіть піднятися не дадуть
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29.03.2022 11:19 Ответить
Головне , щоб не піднімалися вище 3500 метрів, бо Стінгер не дістає
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29.03.2022 11:22 Ответить
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29.03.2022 11:31 Ответить
Ким, а где же твой стингер? Малые высоты - это смерть любой птичке!
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29.03.2022 11:36 Ответить
Комикадзе?
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29.03.2022 12:01 Ответить
Пусть летят так низко, чтоб аж за землю зацепиться.
Привязка к местности.
Местные собаки погрызут свежие косточки.
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29.03.2022 12:16 Ответить
Нехай летять-я тільки що у "VARUS" купив "Стінгер"
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29.03.2022 12:35 Ответить
Якщо на малій висоті летять то пзрк stinger, starstrik, Peryn в помощь.
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29.03.2022 12:51 Ответить
Передайте им привет стингерами
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29.03.2022 13:38 Ответить
Дуже малі висоти стінгери **********...
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29.03.2022 13:41 Ответить
Пройшло три години....як русня вилетіла,,. Чи то є якійсь новини?
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29.03.2022 13:50 Ответить
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