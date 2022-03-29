Для немедленного прекращения войны мы готовы согласиться на отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, - Жовква
В комментарии журналисту CNN's Wolf Blitzer главный советник президента Украины Игорь Жовква признал, что Украина может согласиться на отвод войс на позиции по состоянию на 24 февраля, если это приведет к скорейшему завершению конфликта.
"Совместная позиция такова: мы не торгуем ни пяди украинской территории, но вчера мой президент признал, что для немедленного прекращения войны, для немедленного прекращения огня и немедленного вывода российских войск мы готовы согласиться на отвод российских войск на те позиции, которые они занимали до 24 февраля", - заявил Жовква CNN, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+72 Василий СПРУТ
показать весь комментарий29.03.2022 10:41
+55 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий29.03.2022 10:48
+53 валерий коренев #331462
показать весь комментарий29.03.2022 10:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а эту мразь глашатая отрезать язык и нафронт в Мариуполь,без оружия пусть
добывает в бою - если выживет.