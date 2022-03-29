РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10181 посетитель онлайн
Новости Война
50 765 304

Для немедленного прекращения войны мы готовы согласиться на отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, - Жовква

жовква

В комментарии журналисту CNN's Wolf Blitzer главный советник президента Украины Игорь Жовква признал, что Украина может согласиться на отвод войс на позиции по состоянию на 24 февраля, если это приведет к скорейшему завершению конфликта.

"Совместная позиция такова: мы не торгуем ни пяди украинской территории, но вчера мой президент признал, что для немедленного прекращения войны, для немедленного прекращения огня и немедленного вывода российских войск мы готовы согласиться на отвод российских войск на те позиции, которые они занимали до 24 февраля", - заявил Жовква CNN, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Эрдоган на открытии стамбульского раунда переговоров: Продолжение войны не принесет пользы. Делегации несут ответственность за принимаемые сегодня решения

Автор: 

переговоры (4924) Жовква Игорь (152)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+72
Нельзя этого делать ИДИОТЫ !!!
показать весь комментарий
29.03.2022 10:41
+55
Тобто "твій президент" таки торгує територіями, пане Жовква?
показать весь комментарий
29.03.2022 10:48
+53
УБЛЮДОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И таких мразей в ОП до хера и больше!!!! Они готовы были давно страну здать с потрохами и только страх за свою шкуру их от этого удерживал эти 2 года!!!!!
показать весь комментарий
29.03.2022 10:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Если Зеля на это пойдет,так его там в администрации президента так и зароют,
а эту мразь глашатая отрезать язык и нафронт в Мариуполь,без оружия пусть
добывает в бою - если выживет.
показать весь комментарий
29.03.2022 14:53 Ответить
Здача інтересів та суверенної території України вже на стадії оформлення. Тепер під прицілом Конституція України.
показать весь комментарий
29.03.2022 15:18 Ответить
Фига то в кармане)
показать весь комментарий
29.03.2022 15:30 Ответить
Верёвка и фонарный столб - лучшая люстрация!
показать весь комментарий
29.03.2022 16:29 Ответить
Страница 4 из 4
 
 