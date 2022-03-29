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Новости Война
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Начался раунд глав делегаций по фундаментальным положениям переговорного процесса. Параллельно работают делегации, - Подоляк

перемовини

В Стамбуле начался раунд глав делегаций по фундаментальным положениям переговорного процесса.

Об этом сообщил в твиттере член украинской делегации Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Раунд глав делегаций. Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган на открытии стамбульского раунда переговоров: Продолжение войны не принесет пользы. Делегации несут ответственность за принимаемые сегодня решения

переговоры (4924) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+27
Українським питанням займається Арахамія.Як таке може бути? Де етнічні українці? Що може Арахамія відстояти?
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29.03.2022 10:48
+25
Переговоры до жопы. Там в голове у плешивого уничтожение Украины. Их надо бить больно и аккуратно.
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29.03.2022 10:46
+21
Як на мене, такі перемовини більш небезпечні для України ніж ворожа армія.
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29.03.2022 10:56
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Правила форума Совет форумчан
Не сделайте ошибку-- только победа .... Свинособаки должны здохнуть. Кто сложит оружие тот будет жить
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29.03.2022 10:45 Ответить
Що пропонуєш?
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29.03.2022 11:08 Ответить
дороги отстраивать до кацапской границы
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29.03.2022 11:15 Ответить
Покажи мне идиота, который вложит свои деньги в строительство какого-нибудь завода в Харькове после этого договора.

Этот договор - это крест на экономике Украины до скончания веков
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29.03.2022 11:39 Ответить
Вирішить, бо по-перше це величезний удар по іміджу ***** та влади, поки вони там будуть щось міняти та вовтузитися у боротьбі за престол, їм буде якийсь час не до України. По-друге, ми зацей час можемо дуже сильно розвинути як наші сили стримування типу ППО, літаків та систем РЕБ, так і наступальних, зокрема ракетні озброєння, які зараз в основному і кришать писок кацапській орді, а могли б його наскрізь пробити, якби ними займалися на належному рівні і після травня 2019го, а не гроші на дорогах розкрадали.
І уже зрозуміло, що можна не стримувати себе відносно ударів у відповідь по російським територіям у разі потреби, як показала практика, не-відповідь на російські провокації лише збільшує наші втрати та ослаблює наші позиції. Нема сенсу церемонитися...
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29.03.2022 12:01 Ответить
а що в нас помінявся президент ? може Дермака і зелену шоблу відсторонили від влади ? хто буде зміцнювати армію Верещучка ? три роки нічого не робили ,а потім раптом почнуть ...
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29.03.2022 12:26 Ответить
Вже якого обрали на 73% мудрого наріду, такий і буде поки що. Час не жде, доки вибори та всякі мирні зміни.
Робитимуть, бо зараз у них немає іншого виходу. Або це вже будуть робити їх наступники, і добре якщо політичні, а не військові. Звісно, добре було б мати свої озброєння, але якщо доб'ються хоча б постачання з-за кордону - теж поки що влаштує.
Я розумію скепсис та поділяю його, але нема на то ради - які наявності маємо, з такими й працюватимемо.
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29.03.2022 13:16 Ответить
тепер замість Янелох оберуть Яневтік ! я точно впевнений що з цією владою ми українську Україну не збудуємо .
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29.03.2022 13:28 Ответить
Как то завуалировано зучит, не?
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29.03.2022 10:55 Ответить
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29.03.2022 10:46 Ответить
Було б епічно, якби російську делегацію відгамселили
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29.03.2022 11:20 Ответить
а шо на этих переговорах делает генерал вольф?
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29.03.2022 13:49 Ответить
он же абрамович
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29.03.2022 13:50 Ответить
Переговоры до жопы. Там в голове у плешивого уничтожение Украины. Их надо бить больно и аккуратно.
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29.03.2022 10:46 Ответить
і травлені, й недотравлені

свічка@svecha62

https://twitter.com/svecha62/status/1508712808665468928 26 мин



І кошельочок *********** на місці. Надзвичайно задоволений.

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29.03.2022 11:16 Ответить
Яхту ж свою запаркував в турецькому порту - от і задоволений.
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29.03.2022 11:21 Ответить
МИД Украины посоветовал коллегам «ничего не есть и не пить» на переговорах.

Перед началом сегодняшних переговоров в Стамбуле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал (https://t.me/bbcrussian/25800) всем, кто собирается на переговоры с Россией ничего не есть и не пить, а также по возможности избегать прикосновений к поверхностям.

Кулеба рассказал об этом в интервью новостному каналу Украина 24.

Предупреждение прозвучало после того, как вчера ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили об отравлении российского миллиардера Романа Абрамовича и других участников российско-украинских переговоров в начале марта. https://t.me/charter97_org/68337 https://t.me/charter97_org/68337

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29.03.2022 12:40 Ответить
А ДЕ ТОЙ ПІЗДОБОЛ МАРКІЯША ЛУБКІВСЬКИЙ, ЯКИЙ ОБІЦЯВ ВЧОРА ВЗЯТИ ХЕРСОН?
ОЧОЛИВ ШТУРМОВІ ЗАГОНИ?
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29.03.2022 10:47 Ответить
Працює на текстом нової обіцянки, ну що ви як маленький
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29.03.2022 12:08 Ответить
Українським питанням займається Арахамія.Як таке може бути? Де етнічні українці? Що може Арахамія відстояти?
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29.03.2022 10:48 Ответить
На церемонії вручення Оскара є спеціальні люди, які займають порожні місця, щоб була красива картинка для зйомок. Це й є "місія" агрохімії
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29.03.2022 10:51 Ответить
А в оточенні Зеленського вони взагалі є?І де подівся поранений в шинель Шефір.
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29.03.2022 11:03 Ответить
Проблема не в этническом происхождении Агрохимии... Чтобы сделать вывод, достаточно вспомнить высказывания "головного відповідального" по поводу воды в Крым в прошлом году и посмотреть на его лицо идиота.
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29.03.2022 11:08 Ответить
Для України це принципово,щоб надважливими питаннями займалися етнічні українці.В нас є домінуючий етнос,ми не країна емігрантів,як США.
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29.03.2022 11:14 Ответить
Нарід вирішив інакше.
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29.03.2022 11:45 Ответить
Так...спецоперація почалася у 2019.
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29.03.2022 12:05 Ответить
Так він ще беженец з Абхазії . В їх родині не прийняти даже рідну землю захищати , а якась сволота його виперла вирішувати судьбу України
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29.03.2022 11:55 Ответить
я дивуюсь як ще православну суку в делегацію не взяли !
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29.03.2022 12:37 Ответить
Агрохимия там как затычка
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29.03.2022 10:49 Ответить
Ніякого переміріч. Війна до победного кінця. Рашистами нічого сідать говорить. Тіки про виплату репарацій і звільнення всіх територй акупованих з 2014 року.
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29.03.2022 10:51 Ответить
Пока у Киева и Нежина и Сум их вояки не сдохнут в котлах и в зоне ООС не захлебнется кровью их наступление вести переговоры бесполезно.
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29.03.2022 10:52 Ответить
есть анекдот, когда жена сломала мужу удочки в 3.40 утра... муж должен был уйти на рыбалку в 4.00... так вот, жить ей оставалось ровно 20 минут... то же самое будет касаться переговорщиков и тех, кто давал инструкции... конченые недавно валявшиеся обоссаными в подворотнях трахамонии ведут переговоры в турции...
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29.03.2022 10:54 Ответить
Як на мене, такі перемовини більш небезпечні для України ніж ворожа армія.
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29.03.2022 10:56 Ответить
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29.03.2022 12:12 Ответить
попробуй тільки здати Україну..будуть тобі мирні перемовини.до віку снитимуться очі загиблих дітей!
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29.03.2022 11:03 Ответить
Порох непогано давав Кремлю по зубах і свинарчукам руки рубав...
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29.03.2022 12:08 Ответить
А що поганого зробив Свинарчук?
Давай, кажи. Тільки конкретно і з висновками!

Дауни повелося тоді на цей вид бігуса
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29.03.2022 12:14 Ответить
За кого голосував?
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29.03.2022 12:16 Ответить
Вивід російських військ з України включно з Донбасу та Криму та виплата репарацій.
Ось це має обговорюватися.
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29.03.2022 11:05 Ответить
а трахамония на казенных харчах превратился в хряка...
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29.03.2022 11:08 Ответить
Його щомісячний конверт найтовщий - все ж таки голова фракції "прислужників" як ніяк.
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29.03.2022 11:19 Ответить
Люди, після Перемоги на виборах конче потрібно відсіяти усіляких малоросів та пристосуванців! До влади мають прийти дійсні патріоти-Українці, які наразі захищають Україну на всіх напрямках та ненавидять московію як явище. Президент має бути справжнім гетьманом, а парламент - націоналістичним.
Отже, дивимось та фільтруємо.

А ще потрібно добиватись скасування космічних застав для кандидатів на вибори, - бо їх олігархічні клани навмисно ввели, щоб не допускати до виборів справжніх патріотів України. От і маємо до цих пір при владі лише олігархічні "проекти". ЄС в тому числі.
Ну і багато чого ще на додачу в законодавсві змінювати потрібно для зламу хребта феодально-олігархічній системі.
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29.03.2022 11:14 Ответить
яких, нафіг, виборів ? !!!
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29.03.2022 11:18 Ответить
Сумніваєтесь шо буде Перемога та вибори?
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29.03.2022 11:42 Ответить
на яких виборах ?

під час воєнного стану чи після капітуляції ?
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29.03.2022 16:13 Ответить
Даже к бабки не ходи любое перемирие это вторая чеченская максимум через год. Единственное как можно будет вырулить это поставки танков самолетов и современного оружия за этот год за счет запада, гарантии и еще более удушающие санкции для экономики *********. Тогда да, на войну денег не будет, тогда да, можно подождать пока сами отдадут Донбасс и Крым в обмен на окорочка. Но вариант ооочень опасный. Тут надо пройти по грани... Но это работа грамотных и опытных политиков, а не диджеев коричневых....
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29.03.2022 11:15 Ответить
З 15-го по 18-й в АТО їв,пив,спав,срав з АК під рукою. 24--го в обід був вже у воєнкоматі,а 27 -го після майже чотитрирічної парерви -перший бій. А тепер виявляється,що зелені покидьки збираються на 100 років віддати мій Донбас,у якому я прожив більшу частину мого життя на цей час, в якусь аренду *****. Виявляється,що побачити своє місто,свій дім,де я народився,побувати на могилах своїх близьких,я вже не ніколи не зможу!? Ну вмотивували підори зелені!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.03.2022 11:16 Ответить
подивіться, як воно розвалилося
тьху
ненавиджу цих зелених сволочів, там зрадник на зраднику і тупориле на тупорилому.
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29.03.2022 11:23 Ответить
Цю делегацію мав би сформувати і очолити Петро Порошенко (звісно ж з "погодженням" Зеленського...) Що за уйобок розхристаний там сидить? Хто він такий?Який у нього досвід? Він навіть не українець... Добре що на світлині прикриті його ноги - він часом не у кросовках?. П-ц всьому...
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29.03.2022 11:26 Ответить
Не аскарбляйте. Он прямо с акопов.
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29.03.2022 11:44 Ответить
А чого голова делегації Браун? був же Резніков..
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29.03.2022 11:27 Ответить
З ворогом немає про що розмовляти, його потрібно тільки знищувати! Інакше знщать нас.
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29.03.2022 11:31 Ответить
Да ху@ня эти все "переговоры". Не стоит даже внимания останавливать на таких заголовках.
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29.03.2022 11:32 Ответить
Зелёные миролюбы + дипломаты времен яныка = переговорная группа от Украины. Чувствую зеле пора собираться в район ростова
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29.03.2022 11:33 Ответить
эти угрёбки шмурдяка все еще продолжают вести в Турции переговоры после разрушения здания облгосадминистрации в Николаеве? видимо 30 марта станет круглой датой для "я ж не лох"... все возмущены до глубины души планом сдачи шмурдяком Украины... возмущены настолько, что готовы наплевать и на комендантский час, и на все запреты и требовать от него всенародного пояснения непроукраинской позиции... шмурдяк своим безумным безголовием настолько наэлектризовал обстановку и настроил против себя, что... и все бы ничего, но сказанное шмурдяком по ТВ и потом озвучивание этого на переговорах все больше доказывает - он вражеский агент, которому поставлено задание разрушить и сдать Украину... поэтому чем раньше от выйдет на Майдан и даст ответ людям - тем лучше... потому что его гнусавые видосики ни о чем надоели всем...
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29.03.2022 11:47 Ответить
Прослушайте внимательно интервью Зеленского с российскими
журналистами . В текстовом варианте основное упущено .
Где - то после часа беседы президент говорит об условиях
со стороны Украины - подписание договора о безопасности ,
безблоковый статус и вывод войск россии на компромиссные
территории ,т. е по состоянию расстановки сил на 24 февраля .
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29.03.2022 11:48 Ответить
Хто дав право Зеленському вирішувати статус України? Подоляку? Арахамії? Це - конституційні зміни, яки має прийняти парламент 300+ голосами. Яких немає і не буде. Тобто переговорна група просуває свої нездійсненні забаганки як доконаний факт можливості їх виконання.
"вывод войск россии на компромиссные территории ,т. е по состоянию расстановки сил на 24 февраля" - ще пряма державна зрада, немає ніяких компромісних територій, то все окуповані території України, які Московія повинна залишити та забратися за парєбрік. До того ж, це чергове свідчення слабких розумових здібностей нашого, прости господи, президента, бо спочатку він каже, що миротворці не потрібні, бо це заморожений конфлікт, і тут-таки просуває позиції, які є прямим замороженням конфлікту, бо часткова деокупація (поки що лише гіпотетична) означає подальший розвиток конфлікту, із скорою черговою війною. причому нападе знову Московія.
Ми якраз дуже ретельно слухаємо Зеленського, саме тому таке обурення та несприйняття тих переговорних позицій, які він просуває. Бо вони - про відсутність перспективи майбутнього України як суб'єкта міжнародного права.
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29.03.2022 13:43 Ответить
В отставку и его и ОПу...
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29.03.2022 14:07 Ответить
судя по промежуточному брифингу в 12 часов пепелаца подоляка, возле которого стоял какой-то военный (и этат ваеннай, представлявший украинскую сторону сказал о том, что те, кто будет плохо обходиться с военнопленными будут наказаны - очевидно, этот поц имел в виду обращение украинских военных с пленными кацапами), ИДЕТ ПОЛНЕЙШАЯ СДАЧА ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ НА ПЕРЕГОВОРАХ В ТУРЦИИ... ведется абсолютно осознанно... шмурдяк в своем порыве сдать Украину должен быть остановлен... чем скорее, тем лучше...
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29.03.2022 12:15 Ответить
Арахмия, Абрамович, Подоляк.... может надо было сразу Шуфрича слать?
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29.03.2022 13:00 Ответить
Або медведчука з мураєвим.
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29.03.2022 13:15 Ответить
Неделю назад Зеленский говорил, что не уступит Крым и Донбасс. Сейчас блеет про какие то "компромиссные територии" завтра скажет, что готов сдать русским все Стингеры, потом Джевелины, потом арту с градами, а потом готов выдать России и лднр всех майдановцев, патриотов, военных. Потом Бойка или Азарова премьер-министром И здравствуй новая, формально независимая банановая точнее пшенично-рапсовая республика под реальным управлением России где будет царить нищета, коррупция, полицейский произвол. Квази-государство, к которому Европа и Америка потеряет всяческий интерес и булет рассматривать Украину исключительно, как страну для секс-туризма. Зеленский будет как Черновецкий после назначения Попова. Это очень напоминает завуалированную капитуляцию. Хочется верить, что украинский вооруженный народ не про..бет все те достижения доставшиеся нам таким потом и кровью.
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29.03.2022 13:11 Ответить
Что эта за переговоры при ракетном обстреле Николаева в принципе??
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29.03.2022 13:13 Ответить
Макака проти удава. Невже не можна було підібрати когось кращого в керівники делегації - та й в саму делегацію...
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29.03.2022 13:14 Ответить
а шо на этих переговорах делает генерал вольф? он же абрамович
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29.03.2022 13:50 Ответить
Не намагайтесь ускладнити життя державі отим словоблудієм, щоб потім кожний трактував як йому заманеться. Чим більше слів тим менше справ.
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29.03.2022 14:00 Ответить
После всех жертв, никаких переговоров с Россией и быть не может!!! Украина должна военным путем освободить свои земли, а Запад уничтожит русскую экономику!!!
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29.03.2022 14:08 Ответить
*****, даже одеться прилично не могут на переговоры...
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29.03.2022 14:15 Ответить
Не ясно, як туди потрапив громадянин Подоляк М.М. котрий згідно до статті 114 кримінального кодексу України давно вже мав бути арештований за «несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану...»
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29.03.2022 14:15 Ответить
Турецкие СМИ сообщают, что переговоры в Стамбуле завершились, они продолжались около 3 часов

Главные заявления украинской делегации:

первая победа Украины - перемещение переговоров из Беларуси в Турцию;

Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Наше предложение - мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем, о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, ратифицирующий. Мы обучены Будапештским меморандумом.

Страны гарантии по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Страны гаранты будут обязаны оказать помощь. Среди гарантов мы видим - страны Совбеза ООН?????, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

Вопросы с ОРДЛО и Крымом не урегулированы. Потому пока гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС.

Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован. кто дал полномочия говорить об этом? ЭТО НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ!


Главное - чтобы государство общалось с обществом. Имплементация решения будет следовать процедуре: референдум, затем ратификация парламентов стран гарантий. ДО РЕФЕРЕНДУМА НИКТО НЕ ДОТЯНЕТ... самолет будет запущен и количество взлетов не сравняется с количеством посадок...

Крым - это отдельный пункт договора. В течение 15 лет будем с Россией проводить переговоры о полуострове, а в течение этого времени никаких военных действий. Что касается ОРДЛО, то это тоже отдельный пункт.

На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.

"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.

Также на переговорах обсуждался вопрос прекращения огня и нарушения Женевской конвенции по отношению к военнопленным с обеих сторон.

посмотрели, прослезились, выпили и протрезвели... место пепелаца подоляка вместе с переговорщиками в тюрьме
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29.03.2022 14:55 Ответить
 
 