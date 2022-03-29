Начался раунд глав делегаций по фундаментальным положениям переговорного процесса. Параллельно работают делегации, - Подоляк

В Стамбуле начался раунд глав делегаций по фундаментальным положениям переговорного процесса.

Об этом сообщил в твиттере член украинской делегации Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Раунд глав делегаций. Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов", - отметил он.

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