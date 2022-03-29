РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10181 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 452 2

Во вторник в Украине планируется открыть три гуманитарных коридора в Донецкой и Запорожской областях, - Верещук. ВИДЕО

Во вторник, 29 марта, согласованы три гуманитарных коридора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области колонна автобусов с беженцами и "скорыми" с ранеными застряли в пробке созданной оккупантами. ВИДЕО

"Донецкая область - из города Мариуполя в Запорожье люди смогут выехать собственным автотранспортом. Также сейчас из Запорожья отправились 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из города Бердянска. Мы рассчитываем, что к вечеру они доберутся в город. Вчера нам удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев. Несмотря на отсутствие согласования со стороны оккупантов гуманитарного коридора, мы решали вопрос их проезда в оперативном режиме", - рассказала Верещук.

Еще один коридор планируется открыть в Запорожской области – из города Мелитополя в Запорожье. Автобусы и гуманитарная помощь уже уехали из Запорожья, но время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. После доезда в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС на ул. Алексеева, 12.

Из города Энергодара в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10:00 отправится колонна людей частным транспортом. Место формирования колонны – напротив городского совета.

Также читайте: Начался раунд глав делегаций по фундаментальным положениям переговорного процесса. Параллельно работают делегации, - Подоляк

Кроме того, в Энергодар из Запорожья отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.

Верещук Ирина (504) гуманитарный коридор (125)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так сейчас летают из Калининграда в Минск.

показать весь комментарий
29.03.2022 10:54 Ответить
Нагадує "V" перевернутуґ)
показать весь комментарий
29.03.2022 11:13 Ответить
 
 