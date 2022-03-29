Я презираю Путина, он не заслуживает даже кислорода, потраченного на его имя, – директор ФК Шахтер Срна для The Daily Mirror

Директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна отчаянно призывает "остановить убийство" после того, как помог убежать от войны 100 детям с их матерями.

Об этом он рассказал в интервью The Daily Mirror, передает Цензор.НЕТ.

Хорват Дарио Срна рассказал, что смог помочь уехать из Киева 100 воспитанникам академии "Шахтера". Дети теперь в безопасности на хорватском курорте Сплит, многие из них с матерями после того, как их спасли от российских бомб и ракет.

"Когда нам посоветовали выехать из Киева, из города выезжало так много людей, что мы проезжали мимо нашего учебного центра три часа – дорога, которая обычно занимала 20 минут. Я был с двумя друзьями из Хорватии, и мы вернулись в родную страну", - рассказал Срна, как 36 часов ехал из осажденного Киева и добрался до родной земли.

В настоящее время дети живут в гостиницах у моря и пытаются возобновить тренировочный процесс.

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"Я не уважаю человека, который заказал эту войну. Я даже не хочу называть его имя, он не заслуживает даже потраченного кислорода. Именно он стоит за всем плохим в этом мире. Он не заслуживал проведение чемпионата мира в своей стране, а заявка России на проведение Евро в 2028 году, пожалуй, шутка. Они не получат ни одного голоса. Ни одна нормальная страна за них не проголосует", - высказался Дарио Срна о президенте РФ Владимире Путине.

"Когда вы сталкиваетесь с монстром, мир – это не то, что вы можете купить. За это нужно бороться. Но мы не забудем, кто помог нам в эти трудные минуты", - подытожил директор донецкого "Шахтера".