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Новости Агрессия России против Украины
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Я презираю Путина, он не заслуживает даже кислорода, потраченного на его имя, – директор ФК Шахтер Срна для The Daily Mirror

срна

Директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна отчаянно призывает "остановить убийство" после того, как помог убежать от войны 100 детям с их матерями.

Об этом он рассказал в интервью The Daily Mirror, передает Цензор.НЕТ.

Хорват Дарио Срна рассказал, что смог помочь уехать из Киева 100 воспитанникам академии "Шахтера". Дети теперь в безопасности на хорватском курорте Сплит, многие из них с матерями после того, как их спасли от российских бомб и ракет.

"Когда нам посоветовали выехать из Киева, из города выезжало так много людей, что мы проезжали мимо нашего учебного центра три часа – дорога, которая обычно занимала 20 минут. Я был с двумя друзьями из Хорватии, и мы вернулись в родную страну", - рассказал Срна, как 36 часов ехал из осажденного Киева и добрался до родной земли.

В настоящее время дети живут в гостиницах у моря и пытаются возобновить тренировочный процесс.

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"Я не уважаю человека, который заказал эту войну. Я даже не хочу называть его имя, он не заслуживает даже потраченного кислорода. Именно он стоит за всем плохим в этом мире. Он не заслуживал проведение чемпионата мира в своей стране, а заявка России на проведение Евро в 2028 году, пожалуй, шутка. Они не получат ни одного голоса. Ни одна нормальная страна за них не проголосует", - высказался Дарио Срна о президенте РФ Владимире Путине.

"Когда вы сталкиваетесь с монстром, мир – это не то, что вы можете купить. За это нужно бороться. Но мы не забудем, кто помог нам в эти трудные минуты", - подытожил директор донецкого "Шахтера".

Автор: 

Украина (44927) Хорватия (266) Шахтер (610)


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Сегодня в Гомеле в железнодорожном составе РЖД заметили вагон с кодом опасного груза.

В соответствии с международным перечнем опасных грузов, в железнодорожном составе (как минимум в одном из вагонов) находились патроны для оружия с разрывным снарядом (код 1.1Е).

В соответствии с международными соглашениями использование разрывных пуль запрещено. https://t.me/charter97_org/68273 https://t.me/charter97_org/68273

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29.03.2022 10:59 Ответить
Красиво глаголить
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29.03.2022 11:02 Ответить
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29.03.2022 11:03 Ответить
только каждый кацап это тот же маленький путин ...
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29.03.2022 11:04 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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29.03.2022 11:13 Ответить
***** не вартий навіть мотузки, на якій його повісять)
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29.03.2022 11:23 Ответить
 
 