Полиция за сутки задержала 5 человек, собиравших данные для российских оккупантов, с начала войны разоблачены 486 диверсантов

28 марта полицейские задержали 5 человек, которые собирали информацию для российских оккупантов и поддерживали врага.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

На Кировоградщине во время проверки обнаружили в телефоне местного жителя переписку относительно мест поражения ракетами разных объектов в Украине и фото топографических карт местности города Кропивницкого и его окрестностей.

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На Львовщине задержан уроженец Симферополя, причастный к диверсионной и деструктивной деятельности на территории области.

На Днепропетровщине полицейские обнаружили троих граждан, собиравших фотографии зданий, сооружений, блокпостов, волонтерских центров. Они общались через мессенджеры с представителями страны-агрессора.

Все задержанные переданы СБУ для проведения дальнейших проверок.

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Всего с 24 февраля на территории государства полицейские разоблачили 486 человек, причастных к диверсионной деятельности.