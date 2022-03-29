РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11077 посетителей онлайн
Новости Война
2 960 9

Полиция за сутки задержала 5 человек, собиравших данные для российских оккупантов, с начала войны разоблачены 486 диверсантов

поліція

28 марта полицейские задержали 5 человек, которые собирали информацию для российских оккупантов и поддерживали врага.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

На Кировоградщине во время проверки обнаружили в телефоне местного жителя переписку относительно мест поражения ракетами разных объектов в Украине и фото топографических карт местности города Кропивницкого и его окрестностей.

Смотрите также: Оперативники полиции Киева задержали диверсионно-разведывательную группу. ФОТОрепортаж

На Львовщине задержан уроженец Симферополя, причастный к диверсионной и деструктивной деятельности на территории области.

На Днепропетровщине полицейские обнаружили троих граждан, собиравших фотографии зданий, сооружений, блокпостов, волонтерских центров. Они общались через мессенджеры с представителями страны-агрессора.

Все задержанные переданы СБУ для проведения дальнейших проверок.

Смотрите также: В Лисичанске задержан мужчина, который передавал россиянам информацию о расположении ВСУ, - ОВА. ФОТО

Всего с 24 февраля на территории государства полицейские разоблачили 486 человек, причастных к диверсионной деятельности.

Автор: 

задержание (6675) Нацполиция (16437) диверсия (296)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они сами себе подписали приговор. Знали, что делали. Никакой пощады. Убить!
показать весь комментарий
29.03.2022 11:10 Ответить
Це вже як якийсь масовий спорт серед "руськомірцев". Чому досі нема публічних страт? Може хоч це трохи би зменшило ентузіазм негідників?
показать весь комментарий
29.03.2022 16:00 Ответить
Який ви нетерплячий... Спочатку допитати треба...
показать весь комментарий
29.03.2022 11:16 Ответить
Скільки диверсантів з оцих 486 затриманих дійсно покарано????? Чи їх пожурили й відпустили додому???
показать весь комментарий
29.03.2022 11:17 Ответить
На жаль думаю більшість відпустили. Як того, хто навів нацистів на Ретровілу.
показать весь комментарий
29.03.2022 12:26 Ответить
Вниз головою підвісить.
показать весь комментарий
29.03.2022 11:19 Ответить
Цих виродків після допиту потрібно розстрілювати. Ніяких кримінальних справ. Стінка. Крапка. Наша мягкотілість (всі ці Лукаші, Киви, Бондаренки,Монтяни ,Медведчуки, Мураєви та інша гаволоч) за всі ці 8 років є частиною теперішньої ситуації.
показать весь комментарий
29.03.2022 12:25 Ответить
Ну вообще то у нас война не с 24.02... А за 8 лет 500 диверсантов это не много... Одних УПЦ МП, ОПЗЖ, шариковых явно больше...
показать весь комментарий
29.03.2022 12:36 Ответить
Якшо ви раптом десь упіймаєте подібну мерзоту - тричі поміркуйте перед тим аби його просто "віддати у руки правосуддя"... Ви ж знаєте якими лагідними (до лютих ворогів України) іноді бувають ті "руки"... Краще допоможіть тій істоті "самаубіцца" - шляхом механічної асфіксії на найближчій гіляці.
показать весь комментарий
29.03.2022 15:00 Ответить
 
 