Полиция за сутки задержала 5 человек, собиравших данные для российских оккупантов, с начала войны разоблачены 486 диверсантов
28 марта полицейские задержали 5 человек, которые собирали информацию для российских оккупантов и поддерживали врага.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
На Кировоградщине во время проверки обнаружили в телефоне местного жителя переписку относительно мест поражения ракетами разных объектов в Украине и фото топографических карт местности города Кропивницкого и его окрестностей.
На Львовщине задержан уроженец Симферополя, причастный к диверсионной и деструктивной деятельности на территории области.
На Днепропетровщине полицейские обнаружили троих граждан, собиравших фотографии зданий, сооружений, блокпостов, волонтерских центров. Они общались через мессенджеры с представителями страны-агрессора.
Все задержанные переданы СБУ для проведения дальнейших проверок.
Всего с 24 февраля на территории государства полицейские разоблачили 486 человек, причастных к диверсионной деятельности.
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