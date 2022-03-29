Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине, в Новомосковском районе попали в фермерское хозяйство, в Павлограде попали в виадук, - Резниченко

Войска РФ нанесли несколько вражеских ракетных ударов по Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен.

"В Павлограде попали в виадук. Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет", - добавляет глава региона.

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