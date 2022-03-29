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Новости Война
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Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине, в Новомосковском районе попали в фермерское хозяйство, в Павлограде попали в виадук, - Резниченко

ракета

Войска РФ нанесли несколько вражеских ракетных ударов по Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен.

"В Павлограде попали в виадук. Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет", - добавляет глава региона.

Также читайте: Произошла ракетная атака по объекту возле Никополя. Без жертв, - глава РГА Евтушенко

обстрел (27016) ракеты (3566) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3924)


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Топ комментарии
+7
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29.03.2022 11:11
+5
Цензор, ви хоча б трохи дивитесь де і яка гнида сере у вас на форумі? Люські-хуюські засрали всі гілки і не забанені, проте ви банете не дай Боже напишеш щось в сторону "єврейського народу".
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29.03.2022 11:20
+5
от вам і переговори в Стамбулі
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29.03.2022 11:26
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29.03.2022 11:11 Ответить
Розвідувальна танкова дивізія, мдя...
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29.03.2022 11:23 Ответить
Так у них танки в невидимом камуфляже. Тайными тропами пробираются в тылы противника.
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29.03.2022 11:37 Ответить
ну, допустим, погиб совсем не трагически, а как и все кацапские дебилы - по дебильному. Кроме ордена замужества достоин еще премии Дарвина.
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29.03.2022 11:26 Ответить
Страдал Холопов от Панова
Холопов от Панова слег.
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29.03.2022 11:13 Ответить
так кажуть..Цели врага были поражены в Золочевском районе.Во вторник, 29 марта, стало известно, что ПВО Украины сбили три ракеты российских захватчиков во Львовской области. Воздушную тревогу также объявляли трижды.Об этом https://t.me/kozytskyy_maksym_official/1820 сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
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29.03.2022 11:13 Ответить
от вам і переговори в Стамбулі
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29.03.2022 11:26 Ответить
Ви бл... ПХЗ боронить, а не констатуйте куди що впало.
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29.03.2022 11:14 Ответить
Та ладно, там вже нічого немає!
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29.03.2022 11:31 Ответить
в гугл-мап забанили?
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29.03.2022 11:20 Ответить
Цензор, ви хоча б трохи дивитесь де і яка гнида сере у вас на форумі? Люські-хуюські засрали всі гілки і не забанені, проте ви банете не дай Боже напишеш щось в сторону "єврейського народу".
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29.03.2022 11:20 Ответить
А чого це тебе на антисемітізм тягне? Дитяча травма?
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29.03.2022 13:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_cQr4znsyh0&ab_channel=UkraineWAR Мер Купянска рассказывает как хорошо стало жить после договорняка с кацапаии сдачи города
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29.03.2022 11:17 Ответить
Так його ж заарештовано було одразу! ЯК ВІН МОЖЕ РОЗПОВІДАТИ? Чи його вже печерський суд відправив під нічний домашній арешт???
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29.03.2022 11:55 Ответить
Не був він заарештований. То якась муть була. Хіба після війни
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29.03.2022 12:47 Ответить
высокоточно в "куда попало".
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29.03.2022 11:18 Ответить
а шмурдяк укололся будановским зельем и забылся... а оклимался - говорит на переговорах - давайте-ка вернемся на территории, которые были по состоянию на 24.2... похер, что города разбомблены, похер ему обстрелы Днепропетровщины, очень много ему похер... а нужен ли этот шмурдяк Украине? да еще сидящий в бункере...
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29.03.2022 11:23 Ответить
Один я бачу,що як тільки анонсуються чи починаються переговори-посилюються обстріли. Цікаво,що буде,якщо відмовитись від переговорів взагалі??
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29.03.2022 11:50 Ответить
получать сильний опір і контрнаступ, почнуть тікати за межі України (принаймні мені б так хотілося)
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29.03.2022 12:16 Ответить
 
 