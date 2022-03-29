Встреча "Вышеградской четверки" в Будапеште отменена из-за позиции Орбана по отношению к Украине
По предварительной информации Министерства обороны Словакии, встреча министров обороны "Вышеградской четверки" в Будапеште не состоится, поскольку Польша, Словакия и Чехия отказались от участия из-за слабой поддержки Венгрией действий против РФ.
Об этом пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
Встреча, организованная Венгрией, должна была состояться 30-31 марта.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак отменил свое участие во встрече из-за риторики Венгрии по поводу российского вторжения в Украину, сообщила в понедельник Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в правительстве.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова также отменила свое участие в пятницу, когда лидеры ЕС встретились, чтобы обсудить ситуацию в Украине на прошлой неделе в Брюсселе.
"Я всегда поддерживала "Вышеградскую четверку", и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", - написала Чернохова в своем Twitter.
Она также отметила, что в воскресенье, 3 апреля, в Венгрии состоятся выборы, и она не хочет "участвовать в предвыборной кампании".
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сначала гитлер, потом путлер...
Раніше всі тільки закликали та розказували про стурбованість і неприпустимість.
А зараз почали називати речі своїми іменами та робити відповідні дії👍
Прав был сапёр Водичка.
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!»
не видать ******* украинского Закарпатья
з Мединьським..
Той розповість їм про "хероїв панфілівців"
адо ще якусь маячню
Поддержки?!
Да там во весь рост полная поддержка *********, и противодействие Украине. Эта плять мадьярская имеет все шансы своей смертью не умереть.
Єдине, для мене логічно, то, що якщо правда, з якою жорстокістю угорці відносились до своїх ворогів, мирного населення тощо, навіть своїх внутрішніх "опонентів" - чи їм самім це подобається (у генах типу) і подобається, як також роблять кацапи з їх "малої батьківщини".
По суті нічого не змінилося. Україна була окупована 1919-1941 і 1945-1991 рашкою, 1941-1944 німцями, а потім, з 1991 року є сірою зоною, спірною територією між Британією/США і Німеччиною/росією. Ця сіра зона за понад 30 років формальної державної незалежності так і не спромоглася побудувати державні кордони. Або нам було заборонено.
Війна йде за відновлення протекторату Британії над колонією Україна.
Під Британією ми маємо шанси не тільки отримати повноцінну державну незалежність і розвинену економіку за японським або південно-корейським зразком, але навіть ядерну зброю, щоб унеможливити претензії навіжених сусідів (німців, угорців, мокшан і китайців) на майбутнє.
После Победы Украины в мадьярии провести чистку раз и навсегда.