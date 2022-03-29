Встреча "Вышеградской четверки" в Будапеште отменена из-за позиции Орбана по отношению к Украине

По предварительной информации Министерства обороны Словакии, встреча министров обороны "Вышеградской четверки" в Будапеште не состоится, поскольку Польша, Словакия и Чехия отказались от участия из-за слабой поддержки Венгрией действий против РФ.

Об этом пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Встреча, организованная Венгрией, должна была состояться 30-31 марта.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак отменил свое участие во встрече из-за риторики Венгрии по поводу российского вторжения в Украину, сообщила в понедельник Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в правительстве.

Читайте также: Мне трудно понять отношение Орбана к войне России против Украины, - Дуда

Министр обороны Чехии Яна Чернохова также отменила свое участие в пятницу, когда лидеры ЕС встретились, чтобы обсудить ситуацию в Украине на прошлой неделе в Брюсселе.

"Я всегда поддерживала "Вышеградскую четверку", и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", - написала Чернохова в своем Twitter.

Она также отметила, что в воскресенье, 3 апреля, в Венгрии состоятся выборы, и она не хочет "участвовать в предвыборной кампании".