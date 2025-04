"Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев, - Кулеба призвал страны ввести уголовную ответственность за использование враждебной символики

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны ввести уголовную ответственность за использование символа "Z". Именно под этим символом российские войска совершают свои ужасные военные преступления на территории Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.