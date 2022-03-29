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Новости Агрессия России против Украины
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"Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев, - Кулеба призвал страны ввести уголовную ответственность за использование враждебной символики

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны ввести уголовную ответственность за использование символа "Z". Именно под этим символом российские войска совершают свои ужасные военные преступления на территории Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022

"Я призываю все государства ввести уголовную ответственность за использование символа "Z" как способ публично поддержать захватническую войну России против Украины. "Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Общественная поддержка этого варварства должна быть запрещена", - написал Кулеба.

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Автор: 

россия (95420) символика (298) Кулеба Дмитрий (2880) военные преступления (1430)


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Топ комментарии
+6
Это сложно, пока за георгиевскую ленту здесь не начнут сажать на годы, а не 850 грн. штрафа. Реально сажать. Ну и самим надо запретить эти символы.
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29.03.2022 11:25
+3
А як можна вести кримінальну відповідальність, якщо ви поїхали-полетіли домовлятися з тими злочинцями?
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29.03.2022 11:23
+3
а є якісь інші реальні пропозиції закінчити війну ?
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29.03.2022 11:31
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А як можна вести кримінальну відповідальність, якщо ви поїхали-полетіли домовлятися з тими злочинцями?
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29.03.2022 11:23 Ответить
У нас Маріуполя, Харкова, Волновахи, Бучі, Ірпеня та багато-багато інших більше нема. А ви поїхали-полетіли тиснути копита і ратиці тим злочинцям. Це не можна зрозуміти.
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29.03.2022 11:26 Ответить
а є якісь інші реальні пропозиції закінчити війну ?
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29.03.2022 11:31 Ответить
Это сложно, пока за георгиевскую ленту здесь не начнут сажать на годы, а не 850 грн. штрафа. Реально сажать. Ну и самим надо запретить эти символы.
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29.03.2022 11:25 Ответить
то есть что, убрать из латинской абэтки литеры Z & V?
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29.03.2022 11:31 Ответить
У многих фирм в логотипах будут эти буквы, которые использовались годами и никакого отношения к ситуации не имеют. Будет правильно запретить эти логотипы? Кто на это пойдет? Ну и для начала надо сами все это сделать: требуешь что-то от других, сам соответствуй этим требованиям.
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29.03.2022 11:37 Ответить
заборонити у всьому світі ,як фашистську свастику - символ рашиста "z"-"*************",або "razzysm"
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29.03.2022 12:18 Ответить
небо закройте , а потом хоть пожизненное принимайте...
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29.03.2022 11:28 Ответить
а можно будет писать "роZZия" или за это в интернете будут банить, а за граффити на заборе будут пятёрочку давать?? Надо шоб Кулеба этот вопрос проработал глубоко и основательно перед очередным раундом переговоров с кацапами.
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29.03.2022 11:33 Ответить
помимо Z нужно и V нужно признать как людоедскую символику . Литеру V применяли нацисты во ВМВ .
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29.03.2022 11:34 Ответить
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29.03.2022 11:36 Ответить
Z - a Nazi symbol
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29.03.2022 11:40 Ответить
літера Z на гербі фашистської партії Італії яку очолював Муссоліні .
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29.03.2022 11:41 Ответить
В первую очередь призывайте колорадку запретить.
Эта недосвастика "Z" вторична, про нее даже на паРаше через несколько лет все забудут, а вот колорадку кацапы в своем культе войны используют всегда.
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29.03.2022 11:44 Ответить
Треба знищіть країну ZОМБІ
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29.03.2022 11:46 Ответить
‼️‼️‼️Разрешить послам ставити АПОСТІЛЬ на документах , т к УКРАЇНЦІ зараз по всьому світі, а документи треба АПОСТІЛИТИ ,
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29.03.2022 11:48 Ответить
Почти 8 лет продолжается суд над убийцами М17 и где итог ???

раша давно выработала тактику ЗАТЯГИВАНИЯ ЛЮБОГО ПРОЦЕССА ПРОТИВ НЕЁ, и таким образом перегруппировывает силы и решает деньгами нужные вопросы
НЕ ПОРА ли осудить хутина за приказ сбить М17 ? Или боятся, что раша НАПАДЕТ - ТАК ОНА УЖЕ НАПАЛА ! Она бомбила Львов в момент посещения Польши Байденом !!!
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29.03.2022 11:52 Ответить
Спочатку українці йому по зубам надають, вже потім трибунал.
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29.03.2022 12:21 Ответить
Z - означает ****** *****
и те кто ставит её на технику, то есть ездять, летают и смакатуют в магазинах ватных именно ****** *****.
V - ********
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29.03.2022 11:54 Ответить
Немочка уже запретила. Страна, наиболее пострадавшая от фашизма
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29.03.2022 11:55 Ответить
Взагалі це вже і так заборонена нацистська символіка четвертої поліцейської панцергренадирської бригади СС.
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29.03.2022 12:13 Ответить
А може для початку б Україна заборонила і ввела кримінальну відповідальність за цю символику?
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29.03.2022 13:13 Ответить
Русская свастика Zet- была эмблемой четвертой дивизии СС. Если бы путиноиды действительно боролись с нацизмом, то должны были совершить коллективное самоубийство. Кто-то очень точно написал, что Na-Z-i = Z.
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29.03.2022 13:48 Ответить
писець зорро...а його ще Бандерас грав. кацапи скоти.
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29.03.2022 14:22 Ответить
Z - це за "глибоким" задумом кремля треба розшифровувати як ЗОМБІ ( ZOMBIE) і це так, бо не зомбована людина не піде вбивати невинних.
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29.03.2022 15:06 Ответить
 
 