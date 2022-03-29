Уничтожены две вражеские ракеты типа "Х", движущиеся в направлении Львова, - Воздушное командование "Захід"

Вчера в конце суток были уничтожены 2 ракеты типа "Х", движущиеся в направлении Львова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Захід".

"В конце суток 28 марта с территории Республики Беларусь истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова. Обслугами радиотехнических войск цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, подразделениями ЗРВ уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня.

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