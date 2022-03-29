Уничтожены две вражеские ракеты типа "Х", движущиеся в направлении Львова, - Воздушное командование "Захід"
Вчера в конце суток были уничтожены 2 ракеты типа "Х", движущиеся в направлении Львова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Захід".
"В конце суток 28 марта с территории Республики Беларусь истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова. Обслугами радиотехнических войск цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, подразделениями ЗРВ уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня.
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ДАК ОТО Ж !
Кто-то может сказать - 575 это сколько жизней минус?
Отот их ту-160-который белый лебедь вроде-то с украины.
И теперь вся эта кодла взлетает где-то около волгограда ,летят на черное море,делают залп и возвращаются на перезарядку.
А ту-22 с большой высоты гатят обычными бомбами по мариуполю (они имеют спец.бомбовый прицел для такого)
https://patrioty.org.ua/politic/zbyravsia-povernutysia-z-za-kordonu-rosiiska-raketa-vluchyla-v-budynok-kolyshnoho-premiera-ukrainy-foto-415740.html#comment-5809964326
В небольших боеголовках заряд удаляет пластины поглощающего материала, помещенного внутри оружейного плутония. Схема с соединением частей в критическую массу гораздо больше по габаритам.
Такая же схема реализована в морских противокорабельных ракетах при атаке авианосного соединения-ракета- лидер идет немного сзади и распределяет цели.
Вот и представьте реальную ценность авианосного соединения в ядерной войне
Для прорыва ПВО в случае внезапного ракетного удара эффективно большое количество ложных целей и ракеты-постановщиеи помех. Когда ЗРК выпустят все ракеты их надо перезаряжать, это 5-10 минут, вот тут как раз время проходить второй волне.
А при затяжных боевых действиях ПВО гасят самонаводящимися ракетами типа Харм или ее более поздних аналогов.
Это уже не раз моделировали еще в сша и ссср