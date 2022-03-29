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Новости Война
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Уничтожены две вражеские ракеты типа "Х", движущиеся в направлении Львова, - Воздушное командование "Захід"

ракета

Вчера в конце суток были уничтожены 2 ракеты типа "Х", движущиеся в направлении Львова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Захід".

"В конце суток 28 марта с территории Республики Беларусь истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова. Обслугами радиотехнических войск цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, подразделениями ЗРВ уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Читайте также: Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала вражеская ракета, полностью разрушена, - Козицкий

Автор: 

армия РФ (19129) Львов (4582) обстрел (27016) ракеты (3566)


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Топ комментарии
+33
С беларуси кацапы обстреливают Украину, а беларусь вроде как не при чем. А что если Украина обстреляет военные объекты кацапов в белорусской области с территории Польши, а Польша будет вроде как не при чем?
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29.03.2022 11:47
+24
Понад півтисячі цих крилатих ракет,які базувались в Полтаві,оте руде лайно з поганялом КуЧМО передало Цапостану в оплату за газ.А само,кажуть,сидить зараз на своїй віллі в Італії,тварюка.
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29.03.2022 11:51
+17
Слава ВСУ!
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29.03.2022 11:45
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Слава ВСУ!
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29.03.2022 11:45 Ответить
Значит, у нас прибавилось чем перехватывать.
ДАК ОТО Ж !
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29.03.2022 12:06 Ответить
Слава ЙСУ і ВСУ!!!
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29.03.2022 12:32 Ответить
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29.03.2022 11:46 Ответить
Та ну нах, с мерзким покойником селфи делать
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29.03.2022 12:31 Ответить
С беларуси кацапы обстреливают Украину, а беларусь вроде как не при чем. А что если Украина обстреляет военные объекты кацапов в белорусской области с территории Польши, а Польша будет вроде как не при чем?
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29.03.2022 11:47 Ответить
Я вже про такий сценарій писав
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29.03.2022 12:40 Ответить
Чудово спрацювали, вибух в повітрі.
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29.03.2022 11:48 Ответить
прекрасная новость... СЛАВА ПВО Украины! Вы показываете просто чудеса работы! Береги Вас и храни Вас Господь!
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29.03.2022 11:49 Ответить
Типа Х? Типа в честь ***** шоле?
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29.03.2022 11:49 Ответить
В честь Кучмы в данном случае
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29.03.2022 11:59 Ответить
******** гребані. Хто ще вірить, що там 97 відсотків не підтримують війну в Україні. Може і не підтримують, але сцикуни. Бігати по місту і розклеювати листівки, це як мертвому припарка. Така ж сама їх гребана опозиція, яка не підриває колії, не мінує дороги, як робили їх діди у Другій світовій війні, а засіли за кордоном і несуть всяку херню. Для мене сябри, це ті з небагатьох, які мочать русню, захищаючи Україну.
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29.03.2022 11:50 Ответить
Про бєларускіх партізанов в часи 2-ї світової це совковий міф. Там хто сидів в лісах просто тремтіли за свою шкуру.
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29.03.2022 12:32 Ответить
Понад півтисячі цих крилатих ракет,які базувались в Полтаві,оте руде лайно з поганялом КуЧМО передало Цапостану в оплату за газ.А само,кажуть,сидить зараз на своїй віллі в Італії,тварюка.
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29.03.2022 11:51 Ответить
я не злопамятный, но злой, и память у меня хорошая, поэтому когда мне рассказывают о кучмовской "обороне Тузлы", я всегда напоминаю о передаче в 1999 году 575 крылатых ракет Х-55 и Х-55СМ в счет оплаты поставок природного газа.
Кто-то может сказать - 575 это сколько жизней минус?
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29.03.2022 12:29 Ответить
кроме ракет были отданы и носители-ту 22,ту-160,ту-95-количества не помню ,но много.
Отот их ту-160-который белый лебедь вроде-то с украины.
И теперь вся эта кодла взлетает где-то около волгограда ,летят на черное море,делают залп и возвращаются на перезарядку.
А ту-22 с большой высоты гатят обычными бомбами по мариуполю (они имеют спец.бомбовый прицел для такого)
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29.03.2022 13:12 Ответить
Коли отая гнида Кучма пхалася до влади - ми на Південбудмаші говорили : Зробив злидарями 50 тисяч- тепер зробить 50 мільйонів... Ми помилялися ???
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29.03.2022 12:34 Ответить
Ні,не помилялись.І голосували за нього такі ж йолопи,як і за Зеленського.А у 1999 році після вбивства Чорновола прийшлось голосувати за нього,бо альтернативою був отой ****** Симоненко.
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29.03.2022 13:03 Ответить
Так, на превеликий жаль - Ви правІ... З-за смерті Чорновола склалася ситуація - хрін редьки не солодше.
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29.03.2022 13:17 Ответить
Опять крылатые ракеты Кучмы запустили... Кстати, а где сам персонаж? Уехал из страны? Вон друган его Фокин в подвале сидит
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29.03.2022 11:58 Ответить
Друган Фокін за кордоном у Молдові,а в його хатинку прилетіло від його братів.

https://patrioty.org.ua/politic/zbyravsia-povernutysia-z-za-kordonu-rosiiska-raketa-vluchyla-v-budynok-kolyshnoho-premiera-ukrainy-foto-415740.html#comment-5809964326
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29.03.2022 12:05 Ответить
А де Матвєй Ганапольський???? Хтось знає???
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29.03.2022 12:00 Ответить
Если Портников смылся во Львов, то и Матвей может быть там же.
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29.03.2022 12:04 Ответить
В Києві залишився тільки канал Еспрессо і ще один якийсь
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29.03.2022 12:12 Ответить
він тобі дуже потрібний? підгавкує трохи як і завжди на прямокривому. але явно не з Києва. Бо додзвонюються і питають: як там у вас у Києві?
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29.03.2022 12:09 Ответить
Рекомендую проверять боеголовки сбитых (и просто упавших и невзорвавшихся по причине жопорукости кацапов) ракет на радиоактивность, есть вероятность, что "ЯДЕРНЫЙ ПОДАРОК" уже где-то валяется в степях Украины. "ВОЕНТОРГ" может вооружить Украину не только своей военной техникой, но и тактическими ядерными боеголовками!
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29.03.2022 12:06 Ответить
всё возможно...(
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29.03.2022 12:11 Ответить
Пошукайте! Можливо, Вова московський вже "привітав" Вову київського (а той ще не в курсі, що "подарунок" уже у нього і несе несусвітню ахінею про "переговори з Упирем")!
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29.03.2022 12:41 Ответить
Я десь давно читав, що на ядерних боєголовках була програма на підрив при їх збитті за межами країни, з якої їх запустили.
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29.03.2022 12:54 Ответить
Чтоб подорвать ядерный заряд, нужно взорвать обычный (чтобы все части расщепляющего материала соединились в критическую массу цепной реации), а сколько неразовавщихся мин и снарядов валяются сегодна по Украине? Также, со временем распад радиоактивного материала может дойти до состояния, когда цепная реакция может не случится, даже если соединить все части ядерного заряда!
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29.03.2022 13:02 Ответить
На боеголовках легко продублировать детонаторы, чего во многих минах делать не будут по сообр. экономики, рудоемкости и габаритов.
В небольших боеголовках заряд удаляет пластины поглощающего материала, помещенного внутри оружейного плутония. Схема с соединением частей в критическую массу гораздо больше по габаритам.
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29.03.2022 14:01 Ответить
Я не раз видел фото валяющихся в украинской степи почти целых "калибров", если "все так просто", почему они не взорвались?
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29.03.2022 14:07 Ответить
А, это не дешевая мина, стоимость "калибра" порядка 500 тыс. USD (но с учетом русской разворовки точно определить нельзя)!
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29.03.2022 14:22 Ответить
была,была также программа прорыва пво-ракеты выпускались стаей в 12-20 штук,одна ракета- лидер идет сзади и координирует остальные.При подлете к зоне пво несколько боеголовок последовательно получают от лидера сигнал на подрыв,пво парализовано,остальная стая идет на цель беспрепятственно(тем более что вся электроника на советских ракетах изготавливалась в противорадиационном исполнении).
Такая же схема реализована в морских противокорабельных ракетах при атаке авианосного соединения-ракета- лидер идет немного сзади и распределяет цели.
Вот и представьте реальную ценность авианосного соединения в ядерной войне
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29.03.2022 13:21 Ответить
Во время визита Байдена в Польшу был массовый запуск ракет, возможно в этой партии "затярялась" парочка "подарков"!
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29.03.2022 14:10 Ответить
Сомнительно выглядит. Чтобы нейтрализовать ПВО надо взорвать ядерный заряд в 5-8 км от ЗРК. Но есть ЗРК радиусом действия 100-200 км, а есть немало и с 30-50 км.
Для прорыва ПВО в случае внезапного ракетного удара эффективно большое количество ложных целей и ракеты-постановщиеи помех. Когда ЗРК выпустят все ракеты их надо перезаряжать, это 5-10 минут, вот тут как раз время проходить второй волне.
А при затяжных боевых действиях ПВО гасят самонаводящимися ракетами типа Харм или ее более поздних аналогов.
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29.03.2022 14:14 Ответить
после термоядерного подрыва будет сильный электромагнитный импульс-у него действие намного больше 10 км -сгорит вся незащищенная электроника ,а в той что не сгорит будут сильные помехи-рлс ракет перехватчиков выйдет со строя,а инерциалкам крылатых ракет ничего не будет-корпуса и электроника в радивационностойкая.
Это уже не раз моделировали еще в сша и ссср
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02.04.2022 01:04 Ответить
если вы про ядерные х-55-то кацапы давно переделали их в х-555,с обычной боеголовкой
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29.03.2022 13:13 Ответить
Я про все боеголовки ракет ("калибры", "искандеры" и "х-сы" тоже не мешает проверить, верить кацапам - себя не уважать)!
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29.03.2022 13:19 Ответить
да ото будет хохма если выпустили подобное,взорваться оно без кодировки не сможет,а вот взлететь наверное сможет
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29.03.2022 13:22 Ответить
насколько мне известно, никаких "кодов" на тактическом ядерном оружии (ну, по крайней мере, в паРашке) НЕТ! Его применяют согласно приказу непосредственного начальника (хенерала) воинсокого подразделения, которому верховный делигировал право или приказал (письменно или устно) использовать тактическое ЯО (по конкретным целям или, вообще, по обстановке)!
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29.03.2022 13:46 Ответить
*********
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29.03.2022 12:36 Ответить
КРАСАВЦЫ !!!
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29.03.2022 16:37 Ответить
 
 