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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Мариуполе под обстрелами россиян погиб капитан Национальной сборной по водному поло Евгений Обединский. Ему было 39 лет

обединський

17 марта в Мариуполе погиб спортсмен, неоднократный чемпион Украины по водному поло, капитан национальной сборной Евгений Обединский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете со ссылкой на отца Евгения Александра Обеденского.

"Погиб мой сын Женя. Светлый и добрый человек, отец троих детей. Был чутким сыном, братом, отцом, другом, отличным спортсменом, мастером спорта, неоднократным чемпионом Украины в составе команды "Ильичевец", капитаном национальной сборной Украины.

Был большим жизнелюбом, никогда не сдавался, не жаловался на жизнь, как бы ему ни было тяжело. У него всегда был один ответ: не волнуйся папа, я справлюсь. У нас были очень теплые и доверительные отношения, и мы с любовью относились друг к другу. Страшная боль и невосполнимая потеря. "Светлая память, царство небесное моему сыну Жене" - написал отец спорстмена, известный украинский тренер Александр Обединский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр Мариуполя остается под контролем Украины, - Минобороны Британии

армия РФ (19129) Мариуполь (5708) спорт (2425)


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Топ комментарии
+7
Орки готовятся раздолбать Бердянск - завозят арту и устанавливают во дворах домов.

и вот вопрос - КТО разминировал Чонгар перед войной??? Почему Зеленский об этом ТРОЯНСКОМ КОНЕ МОЛЧИТ !!??
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29.03.2022 12:09
+5
А наши переговоры какие-то сейчас ведут... Николаев обстреляли, по Львову пытались, о чем вообще там договариваться? К чему эти беседы?
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29.03.2022 11:54
+5
Воїни б'ються за Маріуполь, гинуть на полі слави, а він сидів в сховищі разом з жінками і дітьми. Здоровенний дядько, 39 років....
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29.03.2022 12:01
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царствие небесное... уходят лучшие, ставшие на защиту Украины... неужели шмурдяку до сих пор хочется вести переговоры с кацапами?
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29.03.2022 11:52 Ответить
Хочете сказати,що цей здоровенний спортсмен ,що не став на захист свого дому зі зброєю,а просто був "за мір, протів вайни",не був з найкращих ?
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29.03.2022 12:22 Ответить
так він не воював, не став на захист України, читайте, що написано. Не знецінюйте слово герой.
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29.03.2022 12:28 Ответить
А наши переговоры какие-то сейчас ведут... Николаев обстреляли, по Львову пытались, о чем вообще там договариваться? К чему эти беседы?
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29.03.2022 11:54 Ответить
Навіть якщо домовлятьсч про припинення вогню кацапи обстріли не припинять.
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29.03.2022 11:57 Ответить
Так и я о чем. Будут обстреливать, а Ермак запретит ответку мол не "провоцировать". В пень такие переговоры, нужно просто уничтожать врага, чем больше тем лучше.
А вообще вместо этой бестолковой балабольни сосредоточили бы свои усилия на создании партизанского движения. Чтобы по всем полям и пригородам, захваченных городов ходили всякие мужички в гражданском с гранатомётами и ввпиливали потихоньку технику.
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29.03.2022 12:03 Ответить
А ещё бомбануть по раше пора - такой себе салют за переговоры .

шоб базы с нефтью их горели !!!
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29.03.2022 12:10 Ответить
Щирі співчуття родині та світла Пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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29.03.2022 11:59 Ответить
Він загинув не на фронті.
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29.03.2022 13:53 Ответить
Воїни б'ються за Маріуполь, гинуть на полі слави, а він сидів в сховищі разом з жінками і дітьми. Здоровенний дядько, 39 років....
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29.03.2022 12:01 Ответить
А ти зараз де сидиш?
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29.03.2022 12:12 Ответить
Я в ЗСУ, злагодження проходимо, але це не до теми. Хіба чоловіки не повинні воювати з ворогом?
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29.03.2022 12:24 Ответить
І в чому він герой?
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29.03.2022 12:25 Ответить
Анатолій,де написано що в бомбосховищі? Подробиць взагалі ніяких.Про загиблого,як і про покійника,або тільки хороше,або нічого. Навіщо паскудиш память про людину?
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29.03.2022 15:13 Ответить
Треба чітко розрізняти поняття, це важливо. Герой та жертва, то різне. Він не герой, він жертва.
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29.03.2022 17:23 Ответить
Орки готовятся раздолбать Бердянск - завозят арту и устанавливают во дворах домов.

и вот вопрос - КТО разминировал Чонгар перед войной??? Почему Зеленский об этом ТРОЯНСКОМ КОНЕ МОЛЧИТ !!??
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29.03.2022 12:09 Ответить
Эту ***** под названием перешеек надо было всю заминировать на километры, а дороги все уничтожить и не одну крысу не пропускать
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29.03.2022 12:14 Ответить
чонгар разминировала зелень,укрепрайон при перешейке не создал порох и зелень(видно какие то подпольные бумажки подписаны при минских переговорах)
Чонгар без перешейка ничего не значит-ну увеличило бы плечо доставки на 70-100 км и все-и то только до наведения понтонов
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29.03.2022 13:06 Ответить
Ну Вот , ясно кто виноват за разгром Мариуполя и оккупацию Херсона
. Считаю, что ФИО винуватих надо называть сейчас и отстранять подальше от руководства , а то они ещё наделают проблем Украине
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29.03.2022 14:57 Ответить
Світла пам"ять...
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29.03.2022 12:15 Ответить
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29.03.2022 13:49 Ответить
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.03.2022 14:23 Ответить
 
 