В Мариуполе под обстрелами россиян погиб капитан Национальной сборной по водному поло Евгений Обединский. Ему было 39 лет

17 марта в Мариуполе погиб спортсмен, неоднократный чемпион Украины по водному поло, капитан национальной сборной Евгений Обединский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете со ссылкой на отца Евгения Александра Обеденского.

"Погиб мой сын Женя. Светлый и добрый человек, отец троих детей. Был чутким сыном, братом, отцом, другом, отличным спортсменом, мастером спорта, неоднократным чемпионом Украины в составе команды "Ильичевец", капитаном национальной сборной Украины.

Был большим жизнелюбом, никогда не сдавался, не жаловался на жизнь, как бы ему ни было тяжело. У него всегда был один ответ: не волнуйся папа, я справлюсь. У нас были очень теплые и доверительные отношения, и мы с любовью относились друг к другу. Страшная боль и невосполнимая потеря. "Светлая память, царство небесное моему сыну Жене" - написал отец спорстмена, известный украинский тренер Александр Обединский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр Мариуполя остается под контролем Украины, - Минобороны Британии