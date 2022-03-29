В Мариуполе под обстрелами россиян погиб капитан Национальной сборной по водному поло Евгений Обединский. Ему было 39 лет
17 марта в Мариуполе погиб спортсмен, неоднократный чемпион Украины по водному поло, капитан национальной сборной Евгений Обединский.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете со ссылкой на отца Евгения Александра Обеденского.
"Погиб мой сын Женя. Светлый и добрый человек, отец троих детей. Был чутким сыном, братом, отцом, другом, отличным спортсменом, мастером спорта, неоднократным чемпионом Украины в составе команды "Ильичевец", капитаном национальной сборной Украины.
Был большим жизнелюбом, никогда не сдавался, не жаловался на жизнь, как бы ему ни было тяжело. У него всегда был один ответ: не волнуйся папа, я справлюсь. У нас были очень теплые и доверительные отношения, и мы с любовью относились друг к другу. Страшная боль и невосполнимая потеря. "Светлая память, царство небесное моему сыну Жене" - написал отец спорстмена, известный украинский тренер Александр Обединский.
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А вообще вместо этой бестолковой балабольни сосредоточили бы свои усилия на создании партизанского движения. Чтобы по всем полям и пригородам, захваченных городов ходили всякие мужички в гражданском с гранатомётами и ввпиливали потихоньку технику.
шоб базы с нефтью их горели !!!
и вот вопрос - КТО разминировал Чонгар перед войной??? Почему Зеленский об этом ТРОЯНСКОМ КОНЕ МОЛЧИТ !!??
Чонгар без перешейка ничего не значит-ну увеличило бы плечо доставки на 70-100 км и все-и то только до наведения понтонов
. Считаю, что ФИО винуватих надо называть сейчас и отстранять подальше от руководства , а то они ещё наделают проблем Украине