Ночь в регионах: бои в Рубежном и Попасной. Горячее всего в Лисичанске. Попытки прорыва в Авдеевке и Марьинке. Постоянные взрывы в Херсонской области, - отчеты ОВА
Враг обстреливает Киевщину, Харьковщину, Луганщину, продолжает разрушать Чернигов, в Донецкой области украинские войска упорно отражают попытки наступления российских оккупантов.
Об этом сказано в отчетах областных военных администраций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По состоянию на 8:00 ситуация в регионах:
Киевщина
Ночью – воздушные тревоги по всей области. Бои и обстрелы в Бучанском районе. Ирпенская и Гостомельская территориальные громады – обстрелы и бой. ВСУ контролирует территорию города Ирпень. Там продолжаются обстрелы.
Черниговщина
Оборонительные бои возле Чернигова. За сутки российская армия несколько раз обстреливала жилые районы в северной части города. Предварительно, применяя мины. Значительные повреждения домов и инфраструктуры, есть раненые.
В Чернигове нет электричества, газа, воды, тепла, очень плохая связь.
Житомирщина
Ночью раздавались воздушные тревоги.
Кировоградская область
Ночь прошла спокойно.
Днепропетровщина
Ночь с тревогами. Утром – прилет ракеты в Никопольский район. Дополнительная информация устанавливается. Предварительно, без жертв.
Сумщина
Ночь прошла тихо.
Харьковщина
Ночью продолжались обстрелы Харькова. По области: в понедельник в Люботине оккупанты выпустили две крылатые ракеты, один человек погиб, есть пострадавшие. Ликвидировали пожары в Чугуевском районе.
Активные бои продолжаются в Изюме.
Запорожская область
Без изменений.
Волынь
На Волыни спокойно, только тревоги ночью.
Винница
Относительно спокойно, было две ночные тревоги.
Закарпатье
В целом спокойно. Ночью была тревога.
Хмельницкая область
Относительно спокойно, только тревоги ночью.
В Тернополе, Черкассах, Черновцах, Львовской области ситуация спокойная.
Полтавщина
Ночью – воздушные тревоги.
Ривненщина
Второй раз за три дня был удар по нефтебазе. Она уничтожена. Спасатели работают над тушением пожара.
Ивано-Франковск
В целом спокойно, ночью – одна воздушная тревога.
Луганщина
Постоянные обстрелы и бои в центре Рубежного и Попасной. Горячее всего было в Лисичанске - его накрыли "Градами", повсюду пожары, их трудно потушить из-за опасности. За сутки разрушены 20 жилых домов. Также за сутки – два погибших гражданских.
Донетчина
Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка – попытки прорыва. Но все безуспешные. Украинские защитники упорно держат свои позиции.
В Нью-Йорке повреждения построек, детали уточняются.
Очеретинская ВГА: обстрелы почти по всей линии.
Николаевщина
Вечером и ночью обстрелы города и нескольких сел. Предварительно без жертв, количество пострадавших уточняется. В оккупированных селах нет связи и света.
Херсонщина
На территории области постоянно звучат взрывы. Боевые действия в громадах, оккупированных россиянами (Бериславский, Каховский, Херсонский районы). Поэтому есть пострадавшие, разрушенные дома и инфраструктура. Детали уточняются.
Одесса
Относительно спокойно, две тревоги ночью.
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