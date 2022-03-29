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Новости Война
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В Чернигове из-за российских обстрелов погибли от 350 до 400 человек, - мэр Атрошенко

війна,чернігів

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявляет, что по предварительным данным, в городе уже погибли от 350 до 400 человек.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона во вторник днем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас погибли уже 350 человек в городе. Это не окончательные данные. У нас пока переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь, будут более детальные цифры. Думаю, что эта цифра уже ориентировочно 400 человек. Половину из этих людей я лично знаю, очень тяжело все это переносить", - сказал Атрошенко.

Кроме того, мэр сообщил, что в двух больницах города находятся более 400 раненых и ежедневно после обстрела в медучреждения поступают около 40 раненых, большинство из которых - гражданские лица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли мирные кварталы Чернигова и село в Нежинском районе, - Нацполиция

обстрел (27016) смерть (9215) Чернигов (884) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+3
а шмурдяк ведет переговоры... хочет посмотреть в глаза военному преступнику и убийце людей...
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29.03.2022 11:55
+1
Ніяких поступок ворогу. А в Чернігові влада повинна забезпечити евакуацію дітей жінок, старих і хворих і пропонувати евакуацію всім хто не зі зброєю. Такого як в Маріуполі не має бути. Мирні мешканці міст що під обстрілами зжають а вважають
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29.03.2022 12:20
+1
влада... та влада, яка розібрала протитанкові загородження та за 2 неділі до початку агресії розмінувала підходи з криму? подивіться на проміжній брифінг подоляка в туреччині... вони відкрито зливають Україну... і якщо сьогодні-завтра цих дебілів не прибируть, то нікому буде навіть евакуацію організувати.
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29.03.2022 12:28
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а шмурдяк ведет переговоры... хочет посмотреть в глаза военному преступнику и убийце людей...
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29.03.2022 11:55 Ответить
Ніяких поступок ворогу. А в Чернігові влада повинна забезпечити евакуацію дітей жінок, старих і хворих і пропонувати евакуацію всім хто не зі зброєю. Такого як в Маріуполі не має бути. Мирні мешканці міст що під обстрілами зжають а вважають
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29.03.2022 12:20 Ответить
влада... та влада, яка розібрала протитанкові загородження та за 2 неділі до початку агресії розмінувала підходи з криму? подивіться на проміжній брифінг подоляка в туреччині... вони відкрито зливають Україну... і якщо сьогодні-завтра цих дебілів не прибируть, то нікому буде навіть евакуацію організувати.
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29.03.2022 12:28 Ответить
Те що вони роблять незрозуміло і виглядає на повну зраду і підставу. Як можна було таке робити? Пропускати ворога з Криму? Зеленський або не в своєму розумі або зрадник.
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29.03.2022 12:39 Ответить
Страшно стало, что эти цифры превращаются просто в статистику. И уже не так эмоционально реагируешь на них. Чувства трафируются со временем и это ужасно.
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29.03.2022 12:12 Ответить
Страшно що мирні люди сидять під обстрілами з дітьми і гинуть, маючи змогу виїхати в спокійні області країни і закордон і перечекати там. Що з ними незрозуміло. Де їх інстинкт самозбереження і чого влада в приказовому порядку не робить евакуацію мені незрозуміло. Влада зобов,язана зберігати життя кожного українця а наша влада про це забула.
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29.03.2022 12:33 Ответить
Евакуація з Чернігова практично неможлива.
"Декілька слів про місто Чернігів та та наслідки його обстрілів рашистських окупантів.

Про місто не часто чути у новинах, кожного дня тільки стисле повідомлення «Чернігів, бої тривають». Звісно, інші міста потерпають не менше: Маріуполь і Харків у куди важчому стані. Тим часом, насправді ситуація дуже критична і Чернігів на межі катастрофи: у місті майже немає електрики, тепла, води та газу, немає інтернету, мобільним зв'язок ненадійний, обстріли та бомбардування і вдень і вночі. Зелені коридори ніколи не узгоджувалися. Єдиний автомобільний міст, що залишався неушкодженим, днями підірвали. Евакуація з міста практично неможлива.

Але Чернігову не дарма дали статус міста-героя - він з першого дня війни в облозі, проте не здається ворогу. Місто надійно тримає північний напрямок, захищаючи Київ і центр країни. Локальні ЗСУ і територіальна оборона стоять як стіна. Окрема подяка артилерії та ППО за «очищення повітря», а воїнам СБУ - за зачистку вулиць від ДРГ. Зусиллями волонтерів до міста почали доставляти гуманітарну допомогу, у місті з'явились генератори, що є критичним для забезпечення життєдіяльності. Але цього замало для виживання міста!

Влада намагається впоратись, комунальні та рятувальні служби працюють не покладаючи рук. Проте швидкість та обсяги руйнувань випереджають наявні можливості. Одне з найстаріших міст України та Східної Європи російські війська просто стирають з лиця землі зараз.

Фото та відео руйнувань з Чернігова порівняно мало; не тому що їх немає, а тому, що в місті майже немає зв'язку, щоб їх можна було відправити. Але деякі з них я зібрав з фейсбук сторінок людей, що там залишились. Звісно, кілька світлин не врятують людей, проте я сподіваюсь на поширення цієї інформації й привертання уваги до нашої біди.

Чернігову вкрай потрібна допомога!
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29.03.2022 14:47 Ответить
Рабсеяне мы тут собрались, общаемся и пришли к общему мнению, что пока не уничтожат тоталитарную власть в вашем ********** спокойно не будет жить, ни Украина, ни другие страны, ну и вас надо действительно освободить от кремлевских маньяков.
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29.03.2022 12:13 Ответить
Если оно рыгнёт ядеркой, придётся надеть свинцовые трусы, и мочить русню на ИХ территории, где меньше заражение.
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29.03.2022 12:14 Ответить
Хроники поZорного вторжения: Дойти до "Львова" Z-армии оккупантов-голодранцев уже не светит...
Смотреть видео - https://youtu.be/zXRu48Aam7M https://youtu.be/zXRu48Aam7M

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29.03.2022 12:16 Ответить
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29.03.2022 13:47 Ответить
 
 