В Чернигове из-за российских обстрелов погибли от 350 до 400 человек, - мэр Атрошенко
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявляет, что по предварительным данным, в городе уже погибли от 350 до 400 человек.
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона во вторник днем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас погибли уже 350 человек в городе. Это не окончательные данные. У нас пока переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь, будут более детальные цифры. Думаю, что эта цифра уже ориентировочно 400 человек. Половину из этих людей я лично знаю, очень тяжело все это переносить", - сказал Атрошенко.
Кроме того, мэр сообщил, что в двух больницах города находятся более 400 раненых и ежедневно после обстрела в медучреждения поступают около 40 раненых, большинство из которых - гражданские лица.
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"Декілька слів про місто Чернігів та та наслідки його обстрілів рашистських окупантів.
Про місто не часто чути у новинах, кожного дня тільки стисле повідомлення «Чернігів, бої тривають». Звісно, інші міста потерпають не менше: Маріуполь і Харків у куди важчому стані. Тим часом, насправді ситуація дуже критична і Чернігів на межі катастрофи: у місті майже немає електрики, тепла, води та газу, немає інтернету, мобільним зв'язок ненадійний, обстріли та бомбардування і вдень і вночі. Зелені коридори ніколи не узгоджувалися. Єдиний автомобільний міст, що залишався неушкодженим, днями підірвали. Евакуація з міста практично неможлива.
Але Чернігову не дарма дали статус міста-героя - він з першого дня війни в облозі, проте не здається ворогу. Місто надійно тримає північний напрямок, захищаючи Київ і центр країни. Локальні ЗСУ і територіальна оборона стоять як стіна. Окрема подяка артилерії та ППО за «очищення повітря», а воїнам СБУ - за зачистку вулиць від ДРГ. Зусиллями волонтерів до міста почали доставляти гуманітарну допомогу, у місті з'явились генератори, що є критичним для забезпечення життєдіяльності. Але цього замало для виживання міста!
Влада намагається впоратись, комунальні та рятувальні служби працюють не покладаючи рук. Проте швидкість та обсяги руйнувань випереджають наявні можливості. Одне з найстаріших міст України та Східної Європи російські війська просто стирають з лиця землі зараз.
Фото та відео руйнувань з Чернігова порівняно мало; не тому що їх немає, а тому, що в місті майже немає зв'язку, щоб їх можна було відправити. Але деякі з них я зібрав з фейсбук сторінок людей, що там залишились. Звісно, кілька світлин не врятують людей, проте я сподіваюсь на поширення цієї інформації й привертання уваги до нашої біди.
Чернігову вкрай потрібна допомога!
Смотреть видео - https://youtu.be/zXRu48Aam7M https://youtu.be/zXRu48Aam7M