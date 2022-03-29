В Чернигове из-за российских обстрелов погибли от 350 до 400 человек, - мэр Атрошенко

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявляет, что по предварительным данным, в городе уже погибли от 350 до 400 человек.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона во вторник днем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас погибли уже 350 человек в городе. Это не окончательные данные. У нас пока переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь, будут более детальные цифры. Думаю, что эта цифра уже ориентировочно 400 человек. Половину из этих людей я лично знаю, очень тяжело все это переносить", - сказал Атрошенко.

Кроме того, мэр сообщил, что в двух больницах города находятся более 400 раненых и ежедневно после обстрела в медучреждения поступают около 40 раненых, большинство из которых - гражданские лица.

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