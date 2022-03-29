"Давай лупи, лупи везде бл#дь. По западу, нах#й, по населенным пунктам, ху#рь, бл#дь, сравняй эти 2 села", - оккупанты безжалостно отдают приказы убивать мирных украинцев. АУДИО

Россия массово нарушает законы и обычаи войны в Украине. СБУ фиксирует множество случаев, когда военное вторжение РФ можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирного украинского населения.

Для примера в СБУ обнародовали перехваченный в Тростянце Сумской области разговор между двумя офицерами оккупационной армии, под позывными "Венец" и "Ратник", информирует Цензор.НЕТ

По оперативной информации СБУ, "Венец" – командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" – подчиненный "Венца", командир одного из подразделений.

Вот как просто оккупант отдает приказ, чтобы уничтожить украинскую деревню: "Отработать надо по Скряговке, сравнить с землей от восточной до западной стороны". А вот "Ратник", жалуясь на то, что воины ВСУ накрывали их огнем, сообщает: "…сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать".

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На что командир отвечает: "Давай лупи, лупи везде бл#дь. По западу, нах#й, по населенным пунктам, ху#рь, бл#дь".

А дальше – прямое указание об уничтожении еще двух украинских сел: "…вот эти все ближайшие от меня: Калиновка, Рябушки… вот эти 2 населенных пункта еб#ни туда, нах#й, побольше, сравняй эти 2 села".

"Так выглядит элитная дивизия миротворцев без пропагандистского лоска. Мы сделаем все возможное, чтобы они ответили за совершенное преступление!", - уверены в СБУ.