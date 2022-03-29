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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Давай лупи, лупи везде бл#дь. По западу, нах#й, по населенным пунктам, ху#рь, бл#дь, сравняй эти 2 села", - оккупанты безжалостно отдают приказы убивать мирных украинцев. АУДИО

Россия массово нарушает законы и обычаи войны в Украине. СБУ фиксирует множество случаев, когда военное вторжение РФ можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирного украинского населения.

Для примера в СБУ обнародовали перехваченный в Тростянце Сумской области разговор между двумя офицерами оккупационной армии, под позывными "Венец" и "Ратник", информирует Цензор.НЕТ

По оперативной информации СБУ, "Венец" – командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" – подчиненный "Венца", командир одного из подразделений.

Вот как просто оккупант отдает приказ, чтобы уничтожить украинскую деревню: "Отработать надо по Скряговке, сравнить с землей от восточной до западной стороны". А вот "Ратник", жалуясь на то, что воины ВСУ накрывали их огнем, сообщает: "…сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в Россию – ее, видимо, не будет.... стране, в принципе, ж#па, полная", - розмова окупанта з батьками. АУДIО

На что командир отвечает: "Давай лупи, лупи везде бл#дь. По западу, нах#й, по населенным пунктам, ху#рь, бл#дь".

А дальше – прямое указание об уничтожении еще двух украинских сел: "…вот эти все ближайшие от меня: Калиновка, Рябушки… вот эти 2 населенных пункта еб#ни туда, нах#й, побольше, сравняй эти 2 села".

"Так выглядит элитная дивизия миротворцев без пропагандистского лоска. Мы сделаем все возможное, чтобы они ответили за совершенное преступление!", - уверены в СБУ.

СБУ (19871) военные преступления (1430) перехват (342)


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Топ комментарии
+35
твари мокшанские!
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29.03.2022 12:30
+20
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29.03.2022 12:30
+19
Когда уже начнут лупить по кацапским сёлам и городам ?
ИНАЧЕ ЭТИ ЦУКИ НЕ УСПОКОЮТСЯ
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29.03.2022 12:30
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29.03.2022 12:30 Ответить
Відосики - це його стихія
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29.03.2022 12:53 Ответить
І селфікі.
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29.03.2022 13:24 Ответить
твари мокшанские!
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29.03.2022 12:30 Ответить
Українці вже мають знати, що мирні мешканці для рашистів це ціль. Тому евакуюйтесь з міст,що під обстрілами, несидіть там, вам треба виживати а не підставлятися, всі хто без зброї виїзжайте, особливо діти, пожалійте дітей.
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29.03.2022 13:01 Ответить
Когда уже начнут лупить по кацапским сёлам и городам ?
ИНАЧЕ ЭТИ ЦУКИ НЕ УСПОКОЮТСЯ
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29.03.2022 12:30 Ответить
у главнокомандующего с ними эмоциональная связь
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29.03.2022 12:32 Ответить
Наші дуже дивно воюють.Країна в війні, розрусі, а в расєє все мирно і тихо. Що це за односторонній підхід? Чого наші не знищують ворога на його території? Чого зберігають його міста і жителів,які нас вбивають? Я тут щось не розумію. Зеленський жаліє орків а наших воєнних підставляє? Що це таке? Що за жалість до маньяків, що за збочення? Не хочешь нормально командувати йди геть. Чи він Путіну служить? Чого відкрив йому шлях з Криму ? Щось тут пахне зрадою. Краще б він тікав з країни ніж таке творить.
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29.03.2022 13:38 Ответить
Їм пофігу, у них гімно в голові, у них напрочь відсутні причинно-слідчі зв'язки.
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29.03.2022 13:25 Ответить
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29.03.2022 12:31 Ответить
Потрібно давать їх прізвища , щоб кожен українець міг помститись і через 10 і через 20 років.
Потрібен реєстр злочинців , щоб навіть російські партизани повинні спалить їх житло на росії.
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29.03.2022 12:32 Ответить
Да там все преступники, кого не возьми, надобности в реестре нет
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29.03.2022 13:01 Ответить
Не скажите, надо по справедливости ....
Одних сразу можно расстрелять, других прилюдно казнить.)
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29.03.2022 17:10 Ответить
Алікаб Муґаблі@Mugabli



Російський полковник Валерій Грицай, який обіймає посаду військового комісара Білгородської області росії, народився у місті Яготин.
В Україні він прожив 30 років, а тепер відправляє російських солдатів воювати проти рідної країни.
У Яготині досі живе його мати та сестра.
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29.03.2022 12:32 Ответить
Тепер ясно хто зжер ліквідний сухпай орків
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29.03.2022 12:36 Ответить
Ох і рило жирнюще , так і хочеться в це рило заїхати сокиркою для м'яса 😠
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29.03.2022 12:52 Ответить
а пепелац подоляка выводит на промежуточный брифинг в турции какого-то в форме и тот говорит о том, что к военнопленным нужно относиться гуманно... имея в виду кацапов... ПОДОЛЯК, СГОРИ В АДУ ВМЕСТЕ ДЕЛЕГАЦИЕЙ! КТО ВАМ ДАЛ ПРАВО ОТ ИМЕНИ УКРАИНЫ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ О ДАЧЕ ЕЕ ИНТЕРЕСОВ! абсолютно неуважаемый пепелац, проштудируй это видео... полюби еще раз кацомир... желаю тебе лично и всей делегации, чтобы как можно скорее число взлетов превысило количество посадок!
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29.03.2022 12:34 Ответить
Ви чекали від Кварталу-95 чогось іншого?
Ані же міралюбівиє!
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29.03.2022 12:53 Ответить
Перехваты это конечно класно, но лучше фотки трупов этих товарищей
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29.03.2022 12:34 Ответить
Тим часом Подоляк "и сегодня имеем еще одну проблему, которая становится все больше, это проблема экскалации войны, экскалации ненависти, экскалации нарушения обычаев и правил ведения войны не только на полях боев. У нас и в прямом эфире кое-где звучат призывы, чтобы уничтожать одну или другую нацию, что приводит к конфликтам, видеозаписям того как нарушается Женевская конференция относительно военнопленных".- це такий другий блок питань на переговорах. От цей запис би і включив для прослуховування
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29.03.2022 12:36 Ответить
щойно прозвучав в новинах, в "об'єднаних". Десь о 12:05. Не чув?
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29.03.2022 12:56 Ответить
Кацапи ліплять відеофейки про полонених орків, а падлоляк "поплив".
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29.03.2022 13:04 Ответить
В плену артиллеристов быть не должно...
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29.03.2022 12:37 Ответить
как и лётчиков
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29.03.2022 12:51 Ответить
і цих же танкістів!
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29.03.2022 12:57 Ответить
И всех кацапов
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29.03.2022 13:11 Ответить
Я всегда говорил - свинособак нужно только убивать всеми доступными способами! Чтобы этой грязи больше не было на планете!
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29.03.2022 12:38 Ответить
Ось чому це рашиське бидло треба знищувати де тільки можна ,це варвари і хватить гратись і шукати добрих росіян.
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29.03.2022 12:42 Ответить
Ну тут описано прямо один гуманізм ставлення орди до нашого населення, що ж вже говорити про те, як ставляться до рашинських військовополонених, бідненьких, як же їх пресують, а головне - це що пункт для перемовин і хто дозволив таке подоляку в прямому ефірі заявляти і ще обвинувачувати наших, може цей "переговорщик" хай поїде в Маріуполь, по селам, де лежать трупи невинно убитих, а тоді розкриває свою пельку. Вже стає ясно, що це за перемовники і які це домовленності. Стидоба, блін...
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29.03.2022 12:43 Ответить
Гандоляк, дєрьмак, а де там "нєзамінімай чєлавєк"(лєпший корєш портнова) татаров?? Хто цим виродкам дав право розмовляти від імені усіх українців?! Перед усім світом розповсюджувати наративи кремлядських пропагандонів про "звєрства бєндєравцєв над нєвчьом нєвіновнимі рашнзьолдатн в трусіках"?? Краще тому гандоляку не повертатись до України...
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29.03.2022 14:21 Ответить
100%, стидоба, а не переговори, але головне тут - що наші солдати і офіцери б'ються на фронті, віддаючи свої життя, а ці... таке городят
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29.03.2022 14:25 Ответить
«Росія продовжує перегруповувати війська та накопичувати застарілу техніку. Наразі в курській області, яка розташована біля українського кордону, налічується більше техніки, ніж було 24 лютого», - повідомив в ефірі 24 каналу речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNap
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29.03.2022 12:46 Ответить
где ленд-лиз и куча оружия???
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29.03.2022 12:47 Ответить
Під асфальтом, виколупуйТЕ
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29.03.2022 12:50 Ответить
Та ні , під асфальтом земля , а бабло в оффшорах 😡
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29.03.2022 12:55 Ответить
А давайте ще пошукаємо хароших расєян...Овсяннiкових якихсь...це ж все путiн, рускиє тут нi до чого! Правда?
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29.03.2022 12:50 Ответить
В полон не треба оркoв
Нищити вiдразу
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29.03.2022 12:51 Ответить
Це є впровадження нацистської ідеології "Російський світ" за допомогою масового геноциду. Вони офіційно нацисти.
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29.03.2022 12:55 Ответить
..а лицемірний, заспаний та сцикливий Захід більше хвилюється за полонених терористів чим за мирне, цивільне населення, заручників та жертв цих терористів..(
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29.03.2022 13:00 Ответить
В паРашинской армии тупых и злобных орков все войны в итоге сводятся к тупой мясорубке (без разбора)!
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29.03.2022 13:11 Ответить
Клята російська мразота рівняє наші села з землею, а ми граємось в толерастію. Вже давно потрібно робити рейди в логово самої русні як це робили чеченці
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29.03.2022 13:22 Ответить
**** тварей в плен не брать.
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29.03.2022 13:22 Ответить
Это тоже в Гаагу.
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29.03.2022 13:29 Ответить
Все кацапы должны здохнуть.
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29.03.2022 14:12 Ответить
Без зайвих емоцій: бачиш десь поблизу кацападлу чи просто любителя "рюзьгаміра" - ПРОСТО ВБИВАЙ СКАЖЕНУ ПОТВОРУ, холоднокровно і методично - аж до останньої свинособаки.
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29.03.2022 14:13 Ответить
Де наші диверсанти? Чому не палають нафтобази,склади з ************ на території ворога? Вісім років специ натаскували наших бійців,а результат щось не дуже вражаючий! В кінці кінців випускайте «развєччіка» люсю арістовіча,він їх пошматує всіх на гівно,а то аж зло бере. В нас горять нафтобази,аеродроми,склади з ліками,харчами,масово знищуються міста і села а оркам оч би що!
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29.03.2022 15:20 Ответить
Тому що ***** дозволили і далі будуть дозволяти руйнувати все в Україні
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29.03.2022 15:47 Ответить
Надеюсь Рябовка в брянской области будет уничтоженна и сравняеться с землею.
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30.03.2022 03:32 Ответить
 
 