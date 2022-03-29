РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11008 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 336 1

Вследствие вражеских обстрелов в Бучанском районе погибли четыре человека, один ранен, - прокуратура

буча

Вследствие обстрелов оккупантами 27 и 28 марта в Бучанском районе Киевской области погибли четыре местных жителя, один ранен, повреждены жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

Читайте также: В Чернигове из-за российских обстрелов погибли от 350 до 400 человек, - мэр Атрошенко

"27 и 28 марта 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели обстрел села Святопетровское Бучанского района. Вражескими снарядами убиты четыре мирных жителя, разрушены и повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора также информируют, что в результате ракетных обстрелов с. Софиевская Борщаговка смертельные осколочные ранения получил местный житель, повреждены дома.

Читайте также: Уничтожены две вражеские ракеты типа "Х", движущиеся в направлении Львова, - Воздушное командование "Захід"

В Бориспольском районе, как отмечено в сообщении, в результате ракетных обстрелов одного из сел также разрушены частные жилые дома.

По этим фактам возбуждены уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Автор: 

Киевская область (4121) обстрел (27016)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.03.2022 13:51 Ответить
 
 