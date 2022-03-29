Вследствие вражеских обстрелов в Бучанском районе погибли четыре человека, один ранен, - прокуратура
Вследствие обстрелов оккупантами 27 и 28 марта в Бучанском районе Киевской области погибли четыре местных жителя, один ранен, повреждены жилые дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.
"27 и 28 марта 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели обстрел села Святопетровское Бучанского района. Вражескими снарядами убиты четыре мирных жителя, разрушены и повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора также информируют, что в результате ракетных обстрелов с. Софиевская Борщаговка смертельные осколочные ранения получил местный житель, повреждены дома.
В Бориспольском районе, как отмечено в сообщении, в результате ракетных обстрелов одного из сел также разрушены частные жилые дома.
По этим фактам возбуждены уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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