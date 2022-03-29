Отдельные подразделения врага выводят из Киевщины и Черниговщины. Потери 200-й бригады под Харьковом составили более 1,5 тыс. оккупантов, - оперативная информация Генштаба по состоянию на 12:00 29 марта

Идут тридцать четвертые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Цели наступательной операции противник не добился. Отмечается выведение отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации на территории Киевской и Черниговской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 29 марта.

При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Как отмечается, существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки противника. Так, только в тихоокеанском флоте вооруженных сил Российской Федерации, подразделения комплектования, по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции", не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

По данным Генштаба, на Волынском направлении группировка вооруженных сил республики Беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным выводом на территорию Беларуси.

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"На Северщине оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не проводил", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил существующую группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.

"На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Удачи у врага нет", - говорится в сводке.

Также сообщается, что в городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг, под прикрытием огня артиллерии, проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

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Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Сдерживает противника во всех направлениях, на отдельных направлениях – вытесняют врага.