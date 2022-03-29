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Новости Война
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Отдельные подразделения врага выводят из Киевщины и Черниговщины. Потери 200-й бригады под Харьковом составили более 1,5 тыс. оккупантов, - оперативная информация Генштаба по состоянию на 12:00 29 марта

рф

Идут тридцать четвертые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Цели наступательной операции противник не добился. Отмечается выведение отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации на территории Киевской и Черниговской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 29 марта.

При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Как отмечается, существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки противника. Так, только в тихоокеанском флоте вооруженных сил Российской Федерации, подразделения комплектования, по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции", не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

По данным Генштаба, на Волынском направлении группировка вооруженных сил республики Беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным выводом на территорию Беларуси.

Читайте: ВСУ успешно сдерживают противника, по отдельным направлениям эффективно контратакуют, - оперативная информация Генштаба на 06.00 29 марта

"На Северщине оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не проводил", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое. Враг нарастил существующую группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.

"На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Удачи у врага нет", - говорится в сводке.

Также сообщается, что в городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг, под прикрытием огня артиллерии, проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

Читайте: Общие потери РФ с начала войны – около 17,2 тыс. человек, 127 самолетов, 129 вертолетов, 597 танков и 1 710 бронированных машин

Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Сдерживает противника во всех направлениях, на отдельных направлениях – вытесняют врага.

армия РФ (19129) Генштаб ВС (6234) Харьковщина (5577) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+39
Красиво так 200ю бригаду которая Рейхстаг штурмовала, ******* по самые гланды. Деды в экстазе😎
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29.03.2022 12:54
+27
На то она и 200 бригада
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29.03.2022 12:54
+16
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29.03.2022 12:57
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На то она и 200 бригада
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29.03.2022 12:54 Ответить
-Вы направляетесь в 200-ю бригаду.
-Чёёё? Вот так сразу?😁👍
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29.03.2022 13:07 Ответить
Тригада
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29.03.2022 13:10 Ответить
они выводят их чтоб кинуть на захват Донецкой и Луганской областей, это основная задача
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29.03.2022 13:25 Ответить
Главная их задача коридор в Крым. Ну и коридор в Преднестровье. Все остальное чес.
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29.03.2022 13:37 Ответить
головна їх задача зміщується туди, де вони можуть хоть щось досягти. ******** херсон - скажуть, що так і планували.
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29.03.2022 13:44 Ответить
у них уже есть коридор в крым. Сейчас им нужны Луганская и Донецкая области, провести референдум о присоединении к росии, до 9 мая
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29.03.2022 13:55 Ответить
Красиво так 200ю бригаду которая Рейхстаг штурмовала, ******* по самые гланды. Деды в экстазе😎
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29.03.2022 12:54 Ответить
😁
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29.03.2022 12:59 Ответить
Можем повторить)))
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29.03.2022 20:43 Ответить
мабуть будуть перекидати на південь,там у кацапів більше успіхів
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29.03.2022 12:54 Ответить
Хай Господь простить, але вже хочеться, щоб там не було кому виходити.
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29.03.2022 12:56 Ответить
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29.03.2022 12:56 Ответить
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29.03.2022 12:57 Ответить
Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.

Какое выразительное название рабссеянской бригады двухсотых.
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29.03.2022 12:57 Ответить
камянка и суха камянка это уже значительно дальше изюма по направлению к славянску.... получается бои уже не за изюм?
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29.03.2022 12:57 Ответить
В приорітеті стає Домбас.
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29.03.2022 13:00 Ответить
Насколько я понимаю сам Изюм(вернее южную его часть) они взять не могут и пытаются обойти его с флангов и сомкнуть его в районе Камянки.
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29.03.2022 13:03 Ответить
1,5 тис, це за день чи за весь час війни?
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29.03.2022 12:58 Ответить
Від чисельного складу.
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29.03.2022 13:01 Ответить
Потрібно одне з двох, або штурмувати Херсон і перекрити шлях ворогам з криму, або з харківського напрямку йти в бік Маріуполя, з кожним днем ворог концентрує все більше сил в обох напрямках, добровільно ні по яким домовленостям він звідти не піде.
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29.03.2022 12:58 Ответить
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29.03.2022 13:00 Ответить
В Курскую область пригнали ещё больше техники, чем перед вторжением. Так что, нас ждут ещё более тяжёлые дни.
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29.03.2022 13:03 Ответить
сирийцев будут обучать? или осетинов?
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29.03.2022 13:22 Ответить
наверное Арматы все...?
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29.03.2022 13:37 Ответить
Т-62?
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30.03.2022 00:57 Ответить
200-я бригада ваще молодцы пацаны. Только инструктируйте там на на доукомплектации, шо Харон за рубли уже не возит, так что кроме семечек в военник евро или доллар пусть вкладывают.
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29.03.2022 13:20 Ответить
так вроде ж говорили 200й уже нету, что мол 3 человека осталось... доукомплектовали?
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29.03.2022 13:23 Ответить
так про це і пишуть, у минулому часі
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29.03.2022 13:37 Ответить
Недовго з 200 -ої перетворитись на 2000- ну.
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29.03.2022 13:25 Ответить
Все рашисткие бригады должны носить почетное название 200-е!
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29.03.2022 13:48 Ответить
може треба було на виході цих мародерів трохи поутюжить
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29.03.2022 15:07 Ответить
Они их отводят, чтобы усилить нападение на других направлениях или это обманный маневр, чтобы выманить Украинцев и напасть.
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29.03.2022 15:50 Ответить
Будут наверное на Юг и Восток Украины перебрасывать. Что там с Мариуполем?
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29.03.2022 16:06 Ответить
Не наверное, а точно. А мариупольских защитников они уже предали.
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29.03.2022 18:07 Ответить
Бригада 200-х
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29.03.2022 17:10 Ответить
Кацапи сцуть кровю, по іншому в них вже не виходить
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29.03.2022 18:27 Ответить
"Бригада двохсотих" як назвете ви цю яхту так вона попливе
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29.03.2022 19:09 Ответить
Путин твое анало говнет воевать не умеет, по крайней мере делает это гораздо хуже наших. Забирай их отсюда, что б не мучать людей. у вас только ракеты более\менее, стреляй ими по айсбергам в арктике, если девать некуда и хочется пострелять
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31.03.2022 08:33 Ответить
 
 