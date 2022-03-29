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Новости Война
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Шойгу отчитался о якобы "выполнении основных задач первого этапа "спецоперации" и переходе к "главной цели - "освобождению" Донбасса"

шойгу

В Минобороны РФ заявили, что этой весной в армию призовут 134,5 тыс. человек.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Цензор.НЕТ.

"В целом основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, можно сосредоточить внимание на главной цели – освобождении Донбасса", - заявил он.

Он подчеркнул, что "специальная военная операция продолжится до достижения поставленных целей".

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Также он заверил, что якобы "практически уничтожены ВВС и ПВО Украины, ВМС".

Шойгу также сказал, что в ходе нынешнего весеннего призыва в российские войска направят меньше юношей, чем год назад – 134,5 тыс. человек.

"Призывники ни в какие горячие точки не будут направляться", – заверил министр.

армия РФ (19129) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+74
Донбасс и так свободный был, пока стада зомбированых орков не пришли
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29.03.2022 13:04
+73
Конченный тувинец уже отчитался об уничтожении своей армии?
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29.03.2022 13:04
+64
Свиноцапы планировали утилизировать в Украине всю свою боеспособную армию и героически выполнили это непростое задание...
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29.03.2022 13:05
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Конченный тувинец уже отчитался об уничтожении своей армии?
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29.03.2022 13:04 Ответить
А сколько ж еще предстоит перемолотить...
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29.03.2022 14:11 Ответить
Походу не очень много, не от успехов же его кондратий хватил.
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29.03.2022 15:20 Ответить
Донбасс и так свободный был, пока стада зомбированых орков не пришли
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29.03.2022 13:04 Ответить
А від кого освобождать ?!!! Там же були незалежні "республіки" ???
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29.03.2022 16:14 Ответить
Свиноцапы планировали утилизировать в Украине всю свою боеспособную армию и героически выполнили это непростое задание...
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29.03.2022 13:05 Ответить
Давайте *********** черговий призов. ВСУ з великим задоволенням допоможе китайцям...Може Піднебесна трохи "гєнафонд" підправить. Хоча ...
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29.03.2022 13:59 Ответить
Врет подлец. Главная цель была - сердце Руси - Киев. Пройтись в нем парадом. А дуля вам и фак ю!
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29.03.2022 13:05 Ответить
И русский корабль больше к берегам Одессы не сунется!!! Бычки отъелись, пляжи разминируем, все будет Украина!
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29.03.2022 14:17 Ответить
Панство, на жаль, мерці та люди у комі не можуть щось прозвітувати
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29.03.2022 13:06 Ответить
не зря в его дипломе специальность ОЛЕНЕВОД... дебил его задачи это что то из области сюрреализма... интересно а как покойники могут докладывать о выполненных задачах?????
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29.03.2022 13:07 Ответить
у меня вопрос если все выполнено и все уничтожено в Украине то с кем воюет Рашка до сих пор с ветряными мельницами и фантомами...
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29.03.2022 13:12 Ответить
Зі своїми алкогольними галюцінаціями.
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29.03.2022 13:18 Ответить
оленейоб
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29.03.2022 18:00 Ответить
брехунець доповідає брехлу та *****
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29.03.2022 13:07 Ответить
******...
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29.03.2022 13:07 Ответить
шаманы и лечение гальваническим током творят чудеса.
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29.03.2022 13:08 Ответить
Краще 5кВ на протязі п'яти хвилин. Радикальний засіб. Від усіх захворювань.
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29.03.2022 14:03 Ответить
Я так зрозумів завдання першого етапу було - відсмоктати під Києвом. а тепер основне завдання відсмоктати ще на Донбасі?
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29.03.2022 13:08 Ответить
Ну так "скрєпи" ! Ну і хромосома.
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29.03.2022 14:05 Ответить
Цікаво , а це за яке число заява? Місяця якого , Січня там чи взагалі Серпня?
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29.03.2022 13:09 Ответить
"Призовники ні в які гарячі точки не направлятимуться", бо Україна прохолодно зустрічає асвабадітєлєй..
вішайся, тупорила свіжина-кацапсина
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29.03.2022 13:09 Ответить

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29.03.2022 13:13 Ответить
Мля, не позорься чурка свинособаЧая
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29.03.2022 13:09 Ответить
Обосрались с Киев за три дня, так хоть юг Украины отгрызем, сколько сможем. Вот и весь посыл. Ну ещё и мясо успокоить, мол воевать не поедете. Кстати, привет всем ботам и полезным, которые верили в смерть шмойгу.
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29.03.2022 13:09 Ответить
Так заявление в телеграмме ни о чем не говорит. Заявлять можно сколько и что угодно, дуров не покраснеет от этого.
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29.03.2022 13:15 Ответить
А он это заявил лично, в прямом эфире, где видно, что он жив-здоров? Или писульку написал?
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29.03.2022 13:46 Ответить
Украинцы заявили что спецоперация по освобождению Украины будет продолжаться до полной демилитаризации рашки и привлечения военных преступников к ответу.
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29.03.2022 13:09 Ответить
Взагалі неважливо що він говорить,це всього лиш інформприкриття їхніх дій.
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29.03.2022 13:09 Ответить
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29.03.2022 13:10 Ответить
везде отсосали - осталось только там...?
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29.03.2022 13:41 Ответить
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29.03.2022 13:10 Ответить
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29.03.2022 14:10 Ответить
Ну все понятно, сейчас они, и следом мы, кинем все силы что есть на Донецкое направление, будет бойня, которой не было в мире ни на одной точке со времён второй мировой. Там и решится вся судьба войны. Техники орков там конечно будет в 5-7 раз больше, чем у нас, плюс крылатые ракеты, плюс превосходство в воздухе. Но парадокс в том, что равно победим мы. Все решится в ближайший месяц
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29.03.2022 13:10 Ответить
там между курахово и выше по карте,очень неудобные места для того кто наступает,так что посмотрим -может и курская дуга для цапских танков образуется
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29.03.2022 14:12 Ответить
ну да, все в стилі брехливого алєнєвода ))))
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29.03.2022 13:11 Ответить
Надового воскрес
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29.03.2022 13:12 Ответить
''В Міноборони РФ заявили, що цієї весни до армії призвуть 134,5 тис. осіб.''
РуZкій Zольдат не парица , баба його ще нарожає.
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29.03.2022 13:12 Ответить
Шойга подожди сейчас арахмия тебе все продаст
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29.03.2022 13:13 Ответить
Осталось понять, откуда вещает сей призрак...
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29.03.2022 13:13 Ответить
******* нічого ніде не закінчиться, теж саме з переговорами, виродки в оон вже говорять що треба розслідувати наше погане поводження з полоненими, треба їм сказати нехай їдуть в Маріуполь,Чернігів , Чорнобель і самі ловлять їб@ну русню, під@раси.
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29.03.2022 13:14 Ответить
По-перше : ООН - на ХЕР ! По - друге : Терористи НЕ Є (!) полоненими військовими.
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29.03.2022 13:52 Ответить
Олєнєвод з горбатої гори повернувся задоволеним. Добре йому там всмажили, хоче щоб ще глибше, щоб аж до головної мети.
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29.03.2022 13:14 Ответить
Обманный ход скорее всего
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29.03.2022 13:14 Ответить
..Главная задача апєраціі віполнена - пологовий будинок у Маріуполі знищено . Побєда мля .!!
А по факту -ППО як діяла ефективно , так і діє , ЗСУ успішно ведуть бойові дії , Київ , Харків , Донбас , Маріуполь не захоплено , втрачено півтисячі танків . сотню літаків , ос - 17 тис і т.д. Це шо - операція по плану ? Тупцювання на місці - це такий був план ?? ..Шойга , шо ти куриш ?
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29.03.2022 13:15 Ответить
Ягель з мухомором... "Гавана" ,мабуть, вже не світить.
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29.03.2022 13:55 Ответить
А не надо вызволять вам днр...просто вывезете ваше все гавно к себе и идите на...й за кораблем.
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29.03.2022 13:15 Ответить
В чем он точно должен разбираться, так это в оттенках шкуры оленей и рыхлости снега в зимней тундре (хотя, возможно, и в этом он профан)!
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29.03.2022 13:15 Ответить
Ага. Самолеты сами падают.
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29.03.2022 13:16 Ответить
100% звіздьож. От по всім пунктам...
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29.03.2022 13:16 Ответить
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29.03.2022 14:23 Ответить
Шойгу, иди обратно в тайгу. Там тебя Герасимов вместе с Му-Му, тьфу, Пу-Пу ждет.
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29.03.2022 13:18 Ответить
Серёжа, что там у нас, мы побеждаем? - Ну как сказать, второе место
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29.03.2022 13:18 Ответить
Что-то маловато, должны были отчитаться, что взяли Вашингтон. Уши глухих и слепых рабсиян всё стерпят.
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29.03.2022 13:19 Ответить
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29.03.2022 13:21 Ответить
Розтрощили той Домбас, самий прокацапський регіон, а тепер асвабаждають. *********.
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29.03.2022 13:23 Ответить
Сейчас будут перебрасывать всё на Донбасс, основная задача -забрать области Луганск и Донецк
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29.03.2022 13:23 Ответить
вже концентрують там сили...перекидують туди.бо Київ не взяли
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29.03.2022 13:27 Ответить
Нехай ****.т, что угодно послаблять нельзя на всех направлениях.
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29.03.2022 13:36 Ответить
Мертвый заговорил...
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29.03.2022 13:24 Ответить
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29.03.2022 13:24 Ответить
Взялихуяврот за 3 дня.
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29.03.2022 13:26 Ответить
Подготовка русских наложниц для Китая идёт по плану. Утилизация мужского населения России в возрасте 18-35 лет проходит в повышенном темпе.
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29.03.2022 13:27 Ответить
В принципе, да. Так и есть.
В стране, где демография летит в пропасть, где центрально-русские области вымирают, где смертность превышает рождаемость, а какая рождаемость осталась, так в основном кавказцы и мигранты-среднеазиаты, где из-за КОВИДа уже второй год подряд население уменьшается на миллион в год, за месяц утилизировать 20.000 молодых самцов, это очень "правильное" решение.
20.000 самцов минус, 20.000 молодых самок останутся без пары(или найдут себе пару из мигрантов), это мудрейшее из мудрых решений Великого Вождя.
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29.03.2022 13:46 Ответить
Побрезгуют китайцы такими "наложницами".
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29.03.2022 13:48 Ответить
Це коли обісоався, але розповідаєш, що то по плану і воно не смердить)))
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29.03.2022 13:30 Ответить
Ну раз алень отчитался, что получил пиz.ы, надо нам делать своё дело и выкинуть их за пределы Украины, максимально накостыляв.
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29.03.2022 13:34 Ответить
Ну если менять цели этой "операции" по ходу её проведению, то всё идёт по плану, верно. Следующая цель - это не обосраться, когда Москва гореть будет
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29.03.2022 13:45 Ответить
Еще немного подобного *******, и кацапы так у себя войну "выиграют", обосравшись в Украине, и уничтожив всю свою армию на 10 лет вперед, но кто из холопов об этом узнает?
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29.03.2022 13:53 Ответить
За месяц войны российская армия отстреляла по территории Украины почти полторы тысячи ракет, что намного больше, чем Штаты отстреляли за две войны в Заливе или за десять лет в Афганистане.

Только танков ВСУ сожгли уже почти 600 единиц, а это больше, чем стоит на вооружении у Бундесвера или вооруженных сил Франции. Через несколько дней только уничтоженных российских танков в Украине будет столько, как у Германии и Франции вместе взятых.

Личного состава, только убитыми, роZZия потеряла больше, чем за всю войну в Афганистане и в несколько раз больше, чем за две Чеченские войны.

За всю послевоенную историю ни совок, ни роZZия никогда не теряли столько самолетов и вертолетов, сколько было сбито в небе Украины всего за месяц.

Именно как боевые потери, ни совковый, ни российский флот никогда не списывали столько кораблей, как они потеряли в Украине.

У нас нет данных о том, сколько за этот месяц российская армия так или иначе, израсходовала боеприпасов - мин, снарядов и ракет для систем залпового огня, но речь уже идет о десятках килотонн. Заметим, в данном случае мы оперируем исключительно количеством потерянной техники и личного состава, а не тем, что было привлечено для вторжения в Украину, поскольку это - абсолютные и необратимые данные.

Плюс к этому, можно было бы привести еще и примерные показатели затрат на обеспечение всего этого, что по разным данным составляет от 1,5 до 2 миллиардов долларов в сутки, чтобы получилась более или менее целостная картина происходящего.

https://defence-line.org/2022/03/straxi-lysogo-deda/ Defence-line
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29.03.2022 13:54 Ответить
За весь період починаючи від початку війни у В'єтнамі (26 вересня 1959) і до виведення військ з Афганістану (31 серпня 2021 року) США втратили два генерали.
За місяць війни в Україні ЗСУ знищили шість генералів параші.
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29.03.2022 14:02 Ответить
В Афганистане СССР потерял за 10 лет 6 генералов. 2- по болезни ( исульт, инфекции - есть варианты), 4- сбили в воздухе из "Стингеров."
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29.03.2022 14:24 Ответить
Кацапські *********,зосередтися на прибиранні свого смердячого лайна.яке валяєтья по полях і в містах України.А ми вже готові прийняти ваших свіжих zомбаків.Весна ,природа розпускається,зеленка ось уже піде.Славненька охота,буде скоро.
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29.03.2022 13:57 Ответить
*** буду, Безруков сыграл.....
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29.03.2022 14:01 Ответить
А кто в курсе, оленевод селекторку з того света проводил или с этого? 🤔😁
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29.03.2022 14:14 Ответить
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29.03.2022 14:20 Ответить
Что, уже ожил, паралитик? Или это тень отца Гамлета оленевода вещает?
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29.03.2022 14:22 Ответить
Кожугетыч ипанулся
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29.03.2022 14:34 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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29.03.2022 14:36 Ответить
Обережно, суржик: «в своей окаянной ...ссии»
На своѣй окаянной Москвѣ, де нема жадного метра гисторичнои Россїи.
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29.03.2022 14:41 Ответить
ПУШЕЧНОГО МЯСА БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ . СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.03.2022 14:49 Ответить
Фигасе... оказывается, полное уничтожение экономики ********* - это только первый этап. 0_0
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29.03.2022 14:54 Ответить
Судя по творчеству арахамии - успехи вполне возможны!
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29.03.2022 15:44 Ответить
Это смотря ,какие он личные задачи перед собой ставил.,если уничтожить на первом этапе более 17 тыс руцких солдат и массу техники,не заняв ни одного крупного города..,то он ее выполнил..
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29.03.2022 16:13 Ответить
 
 