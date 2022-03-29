Шойгу отчитался о якобы "выполнении основных задач первого этапа "спецоперации" и переходе к "главной цели - "освобождению" Донбасса"

В Минобороны РФ заявили, что этой весной в армию призовут 134,5 тыс. человек.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Цензор.НЕТ.

"В целом основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, можно сосредоточить внимание на главной цели – освобождении Донбасса", - заявил он.

Он подчеркнул, что "специальная военная операция продолжится до достижения поставленных целей".

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Также он заверил, что якобы "практически уничтожены ВВС и ПВО Украины, ВМС".

Шойгу также сказал, что в ходе нынешнего весеннего призыва в российские войска направят меньше юношей, чем год назад – 134,5 тыс. человек.

"Призывники ни в какие горячие точки не будут направляться", – заверил министр.