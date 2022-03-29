Шойгу отчитался о якобы "выполнении основных задач первого этапа "спецоперации" и переходе к "главной цели - "освобождению" Донбасса"
В Минобороны РФ заявили, что этой весной в армию призовут 134,5 тыс. человек.
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Цензор.НЕТ.
"В целом основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, можно сосредоточить внимание на главной цели – освобождении Донбасса", - заявил он.
Он подчеркнул, что "специальная военная операция продолжится до достижения поставленных целей".
Также он заверил, что якобы "практически уничтожены ВВС и ПВО Украины, ВМС".
Шойгу также сказал, что в ходе нынешнего весеннего призыва в российские войска направят меньше юношей, чем год назад – 134,5 тыс. человек.
"Призывники ни в какие горячие точки не будут направляться", – заверил министр.
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+74 Oleg Melnyk #492443
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+73 wittmann1980
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+64 Агамемнон
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вішайся, тупорила свіжина-кацапсина
РуZкій Zольдат не парица , баба його ще нарожає.
А по факту -ППО як діяла ефективно , так і діє , ЗСУ успішно ведуть бойові дії , Київ , Харків , Донбас , Маріуполь не захоплено , втрачено півтисячі танків . сотню літаків , ос - 17 тис і т.д. Це шо - операція по плану ? Тупцювання на місці - це такий був план ?? ..Шойга , шо ти куриш ?
В стране, где демография летит в пропасть, где центрально-русские области вымирают, где смертность превышает рождаемость, а какая рождаемость осталась, так в основном кавказцы и мигранты-среднеазиаты, где из-за КОВИДа уже второй год подряд население уменьшается на миллион в год, за месяц утилизировать 20.000 молодых самцов, это очень "правильное" решение.
20.000 самцов минус, 20.000 молодых самок останутся без пары(или найдут себе пару из мигрантов), это мудрейшее из мудрых решений Великого Вождя.
Только танков ВСУ сожгли уже почти 600 единиц, а это больше, чем стоит на вооружении у Бундесвера или вооруженных сил Франции. Через несколько дней только уничтоженных российских танков в Украине будет столько, как у Германии и Франции вместе взятых.
Личного состава, только убитыми, роZZия потеряла больше, чем за всю войну в Афганистане и в несколько раз больше, чем за две Чеченские войны.
За всю послевоенную историю ни совок, ни роZZия никогда не теряли столько самолетов и вертолетов, сколько было сбито в небе Украины всего за месяц.
Именно как боевые потери, ни совковый, ни российский флот никогда не списывали столько кораблей, как они потеряли в Украине.
У нас нет данных о том, сколько за этот месяц российская армия так или иначе, израсходовала боеприпасов - мин, снарядов и ракет для систем залпового огня, но речь уже идет о десятках килотонн. Заметим, в данном случае мы оперируем исключительно количеством потерянной техники и личного состава, а не тем, что было привлечено для вторжения в Украину, поскольку это - абсолютные и необратимые данные.
Плюс к этому, можно было бы привести еще и примерные показатели затрат на обеспечение всего этого, что по разным данным составляет от 1,5 до 2 миллиардов долларов в сутки, чтобы получилась более или менее целостная картина происходящего.
https://defence-line.org/2022/03/straxi-lysogo-deda/ Defence-line
За місяць війни в Україні ЗСУ знищили шість генералів параші.
отца Гамлетаоленевода вещает?
На своѣй окаянной Москвѣ, де нема жадного метра гисторичнои Россїи.