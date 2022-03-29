В боях под Харьковом ВСУ ликвидировали командира 200-й бригады ВС РФ Курило, - Генштаб
В боях под Харьковом ВС Украины ликвидирован командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть 08275, Печенга) полковник Денис Курило.
Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонные тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих", - говорится в сообщении.
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Не то вы уже заявляли про гибель рашинского генерала.... А он с кадыркой снимается...
Аххаа на#бав) як завжди
Тік токер бородатий))
І нашо йому ахраннік, якщо є такий потужний кулемет ще й з прицілом)
Ох і свиносказочнік Рамзан)))
https://t.me/marshalvdv
В котором сплошь одни головорезы...
Земля *****, підарас !
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Я пропонує інше -- "Бригада двухсотих" ...
Й земля їм повним складом - стєкломоєм !