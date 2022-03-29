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Новости Война
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В боях под Харьковом ВСУ ликвидировали командира 200-й бригады ВС РФ Курило, - Генштаб

денис,курило

В боях под Харьковом ВС Украины ликвидирован командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть 08275, Печенга) полковник Денис Курило.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонные тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Украинские воины ликвидировали командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 58-й армии оккупантов, - ОТГ "Восток". ФОТО

Автор: 

Генштаб ВС (6234) ликвидация (3511) Харьков (7463)


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Топ комментарии
+77
Командир 200-ої бригади став 200-им. Скрепно.
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29.03.2022 13:37
+61
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29.03.2022 13:40
+47
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29.03.2022 13:38
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Командир 200-ої бригади став 200-им. Скрепно.
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29.03.2022 13:37 Ответить
Логично.
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29.03.2022 13:39 Ответить
Ну да, название у них как-то не очень...
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29.03.2022 14:06 Ответить
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29.03.2022 13:38 Ответить
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29.03.2022 14:00 Ответить
Накурився курвило
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29.03.2022 13:39 Ответить
Командир 200-ой бригады, стал "грузом 200"! 👀😁🤣
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29.03.2022 13:40 Ответить
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29.03.2022 13:40 Ответить
І це вже не першій раз. У 2008 коли ********* напав на Грузію, такий саме пропагандон, з переляканою мордою лиця пригинався від куль і уламків снарядів, а на задньому плані в будці вантажівки сиділи івани, спокійно собі курили і їли, навіть не моргали.
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29.03.2022 17:16 Ответить
А фото можно....
Не то вы уже заявляли про гибель рашинского генерала.... А он с кадыркой снимается...
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29.03.2022 13:40 Ответить
кадиров молиться на заправці РосНефть ) якої в Україні не має)
Аххаа на#бав) як завжди
Тік токер бородатий))
І нашо йому ахраннік, якщо є такий потужний кулемет ще й з прицілом)
Ох і свиносказочнік Рамзан)))
https://t.me/marshalvdv
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29.03.2022 13:42 Ответить
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29.03.2022 13:44 Ответить
Не расстраивайся, Дениска, твое козлячье рыло будут носить на палке 1 раз в год оплаченные птушники на митинге
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29.03.2022 13:40 Ответить
Воно курило тому його убило!
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29.03.2022 13:41 Ответить
Теперь будет курить в аду!
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29.03.2022 13:45 Ответить
Д. Курило - міг би ще пожити, якби пам'ятав своє українське коріння...
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29.03.2022 13:41 Ответить
Покусаний кацапами,перетворюється в кацапа.
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29.03.2022 15:18 Ответить
помєр максім, да і *** с нім.
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29.03.2022 13:42 Ответить
Хто на Харкiв? next please
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29.03.2022 13:43 Ответить
Земля этому выродку стекловатой
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29.03.2022 13:44 Ответить
курило курило... да не докурило... )))
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29.03.2022 13:46 Ответить
Курило что-то не то курило. ЗСУ предупреждает: На каждое курило найдется рашоскрепоносное кадило.
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29.03.2022 13:47 Ответить
Интересно, он "геройски" погиб или нет? 🤔
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29.03.2022 13:47 Ответить
Мамперс був повний значить герой
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29.03.2022 14:17 Ответить
Земля бетоном недокурку 😠
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29.03.2022 13:48 Ответить
Курило больше не будет вредить вашему здоровью
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29.03.2022 13:49 Ответить
Бригада 200-х, а не 200-а )
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29.03.2022 13:50 Ответить
Ах славный полк, да был ли славный полк?
В котором сплошь одни головорезы...
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29.03.2022 14:08 Ответить
А он успел прокричать: "За поцанов!"?
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29.03.2022 13:54 Ответить
Курила розкурвило 😁👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Земля *****, підарас !
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29.03.2022 13:54 Ответить
курило - виродок безродний
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29.03.2022 13:59 Ответить
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29.03.2022 14:03 Ответить
+++
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29.03.2022 14:11 Ответить
Из далека ушлепок приехал нашел что так долго искал и подох как последнее чмо !
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29.03.2022 14:03 Ответить
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29.03.2022 14:04 Ответить
шо такое ? курило бросил курить ?
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29.03.2022 14:06 Ответить
Утилизирован коренной печенег.
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29.03.2022 14:09 Ответить
200 - 200 = 0
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29.03.2022 14:09 Ответить
Курыть-оказалось вредно.
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29.03.2022 14:10 Ответить
Очень хорошо, но хотелось бы прикончить их ВСЕХ!!!
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29.03.2022 14:17 Ответить
хороший номер у бригады. символический
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29.03.2022 14:19 Ответить
До побачення, *********. Земля стекловатой
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29.03.2022 14:29 Ответить
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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29.03.2022 14:30 Ответить
Это прекрасно!
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29.03.2022 14:31 Ответить
Туди йому і дорога! Тьфу!
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29.03.2022 14:33 Ответить
теперь уже не будет актуален вопрос-""Жив,куралка?"...Не жив. Однозначно..И полковнику уже точно никто не напишет...
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29.03.2022 14:34 Ответить
Пора всем российским частям в Украине присвоить номер "200". Если судьба у них всё равно одна, зачем разводить бюрократию?
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29.03.2022 14:51 Ответить
"Названіє как-та па дурацкі напісано"

Я пропонує інше -- "Бригада двухсотих" ...

Й земля їм повним складом - стєкломоєм !
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29.03.2022 14:53 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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29.03.2022 15:00 Ответить
микрофон, как у кобзона, символично
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29.03.2022 15:08 Ответить
Кацапы живого вроде Мордвичева показали. Вылизывал кадырову...
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29.03.2022 15:17 Ответить
Курило не знав, що куріння вбиває.
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29.03.2022 15:22 Ответить
Цю війну москалі дурні запам'ятають на все життя і правнуки будуть своїм внукам переказувати
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29.03.2022 17:26 Ответить
курило докурило останню цигарку
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29.03.2022 17:57 Ответить
 
 