В боях под Харьковом ВСУ ликвидировали командира 200-й бригады ВС РФ Курило, - Генштаб

В боях под Харьковом ВС Украины ликвидирован командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть 08275, Печенга) полковник Денис Курило.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонные тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих", - говорится в сообщении.

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