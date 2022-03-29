Эмбарго на торговлю с Россией поможет спасти тысячи жизней, – гендиректор ДТЭК Тимченко

Международный бизнес должен на корпоративном уровне признать недопустимым сотрудничество и торговлю с такими странами, как Россия, которая вопреки всеми нормами международного права развязала кровавую войну и занимается убийством и террором мирного населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко на форуме Atlantic Council Global Energy Forum, который транслировал американский канал CNBC.

"Каждый выплаченный доллар России сегодня за газ, за ​​нефть, каждая единица оборудования, доставленная России, автоматически конвертируется в пули, убивающие украинцев. Может ли быть выше цена 137 детских жизней, которые оборвались из-за российской агрессии. Какое оправдание может быть для этих компаний, которые до сих пор сотрудничают с Россией?" - сказал Тимченко.

Глава ДТЭК поблагодарил компании, которые уже прекратили сотрудничество с Россией, а также за помощь, которую Украина получает от своих европейских партнеров и за введение санкций.

"Я убежден, что уже сейчас частью корпоративной политики западных компаний должно стать уважение к свободе, в корпоративных ценностях должен быть прописан запрет сотрудничества со странами-агрессорами, такими, какой сегодня есть Россия", - подчеркнул Тимченко.

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