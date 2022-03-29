Украина на переговорах с РФ в Стамбуле настаивает на международных нормах обращения с пленными, - Генштаб ВСУ
Украинская делегация на переговорах в Стамбуле настаивает на соблюдении международных норм ведения войны относительно обращения с военнопленными, и каждый случай нарушения будет тщательно фиксироваться и детально расследоваться.
Об этом в перерыве между встречами украинской группы переговорщиков сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Командованием Вооруженных сил Украины очень четко была выдвинута позиция по соблюдению международных законов по обращению с военнопленными. Вся поступающая информация детально проверяется Вооруженными силами Украины", – сказал Кириленко.
Он подчеркнул, что в случае выявления нарушений будут приниматься соответствующие правовые решения в отношении тех военнослужащих, которые будут нарушать нормы обращения с военнопленными.
"В то же время мы рассчитываем, и было заявлено российской стороне, на соблюдение указанных международных договоров (по обращению с военнопленными. – Ред.) Российской Федерацией", – сказал Кириленко.
Советник руководителя Офиса Президента Украины Николай Подоляк отметил, что правила ведения войны должны выполняться обеими сторонами - "не только Украиной".
"Любые случаи будут детально расследоваться соответствующими юридическими органами и будут иметь соответствующие юридические последствия. Это принципиальная позиция Украины", - подчеркнул Подоляк.
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Чалий про сьогоднішні переговори «Там люди без повноважень і відповідальності. З таким складом можуть вестись тільки консультації ,а ніяк не переговори»
І від деяких експертів є думка, що західні партнери зможуть нас переламати за грузинським сценарієм, але народ цього не підтримає
Мединский от россии по переговорам:
• Москва выразила протест в связи с публикацией видеозаписи, на которой, как заявляет российская сторона запечатлены издевательства над пленными военными (в ВСУ и СБУ называют это видео фейковым);
• "Украина пообещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих".
Я не понял, это что за х...я? Что вообще происходит? Какого хрена эти вопросы вообще обсуждаются (Подоляк подтвердил, кстати, но сказал, что россия "намного чаще нарушает Женевскую конвенцию").
Зачем мы втягиваемся в откровенно пропагандистскую российскую историю, которую, кстати, официально опроверг Валерий Залужный? И это на фоне массовой гибели мирных украинских граждан, фактов их убийства россиянами просто на улицах, мародерства российской армии, изнасилований и т.п.?
з 1996 по 2002 рік проходив військову службу на посадах командира танкового взводу, роти, начальника штабу танкового батальйону, заступника начальника штабу танкового полку, помічника начальника оперативного відділення штабу механізованої дивізії;
2004-2005 роки - начальник оперативного відділення - заступник начальника штабу
51 окремої механізованої бригади13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;
2005-2006 роки - начальник оперативного відділення (S-3) штабу Національного контингенту Українського миротворчого контингенту (Косово);
2006-2007 роки - начальник оперативного відділення - заступник начальника штабу 24 окремої механізованої бригади13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;
2007-2010 роки -заступник начальника оперативного відділу штабу 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;
2010-2013 роки -начальник оперативного відділу - заступник начальника штабу 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;
2013-2015 роки - заступник начальника оперативного управління штабуоперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України;
2015-2018 роки - начальник оперативного управління - заступник начальника штабу оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України;
2018-2020 роки - перший заступник начальника Головного управління логістики Збройних Сил України;
2020-2021 роки -заступник начальника Головного управління логістики (J4) Генерального штабу Збройних Сил України;
з 01.10.2021 року -заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
Відзначений державними та відомчими нагородами.
КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЖЕНЕВСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ??
Дарунок для кацапських пропогандонів. Бовдур.
Одним из интересных является Приказ «О проведении мероприятий информационного характера в сети интернет". И оказалось, что количество военных РФ, которые сдаются в плен и дизертируют, огромное и стало одной из главных проблем. В связи с чем пропагандисты РФ получили приказ массово создавать фейки о нечеловеческом отношении ВСУ к российским пленным (https://t.me/Sharpreview/11698 Олег Шарп ).
Скоро смотрите новое видео с "простреленными ногами псевдопленных" от создателей "распятого мальчика в трусиках". Как всегда спалилась русня на мелочах. А за документы спасибо (https://t.me/BerezaJuice/12387 Тарас Березовец ).
Про що цей 95 квартал там домовляється?