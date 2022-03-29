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Новости Война
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Украина на переговорах с РФ в Стамбуле настаивает на международных нормах обращения с пленными, - Генштаб ВСУ

перемовини

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле настаивает на соблюдении международных норм ведения войны относительно обращения с военнопленными, и каждый случай нарушения будет тщательно фиксироваться и детально расследоваться.

Об этом в перерыве между встречами украинской группы переговорщиков сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Командованием Вооруженных сил Украины очень четко была выдвинута позиция по соблюдению международных законов по обращению с военнопленными. Вся поступающая информация детально проверяется Вооруженными силами Украины", – сказал Кириленко.

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Он подчеркнул, что в случае выявления нарушений будут приниматься соответствующие правовые решения в отношении тех военнослужащих, которые будут нарушать нормы обращения с военнопленными.

"В то же время мы рассчитываем, и было заявлено российской стороне, на соблюдение указанных международных договоров (по обращению с военнопленными. – Ред.) Российской Федерацией", – сказал Кириленко.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Николай Подоляк отметил, что правила ведения войны должны выполняться обеими сторонами - "не только Украиной".

"Любые случаи будут детально расследоваться соответствующими юридическими органами и будут иметь соответствующие юридические последствия. Это принципиальная позиция Украины", - подчеркнул Подоляк.

Генштаб ВС (6234) переговоры (4926) пленные (2135) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+25
https://t.me/reiters/4555 Ігор Рейтерович , політолог:

Мединский от россии по переговорам:
• Москва выразила протест в связи с публикацией видеозаписи, на которой, как заявляет российская сторона запечатлены издевательства над пленными военными (в ВСУ и СБУ называют это видео фейковым);
• "Украина пообещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих".
Я не понял, это что за х...я? Что вообще происходит? Какого хрена эти вопросы вообще обсуждаются (Подоляк подтвердил, кстати, но сказал, что россия "намного чаще нарушает Женевскую конвенцию").
Зачем мы втягиваемся в откровенно пропагандистскую российскую историю, которую, кстати, официально опроверг Валерий Залужный? И это на фоне массовой гибели мирных украинских граждан, фактов их убийства россиянами просто на улицах, мародерства российской армии, изнасилований и т.п.?
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29.03.2022 13:54
+18
А чи є в міжнародних нормах пункт про поводження з полоненими терористами? Бо як РФ проводить "Специальную операцию" то особи які наняті ******, чи примусово туди відправленні не вважаються військовими, тобто вони хто завгодно а не комбатанти (вояки).
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29.03.2022 13:51
+17
Дорога до голодоморів вимощена мирними перемовинами з Москвою
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29.03.2022 13:53
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29.03.2022 13:51 Ответить
ТО ШО, ВЖЕ НЕ МОЖНА ПОЛОНЕНИХ ОРКІВ ВЧИТИ КАЗАТИ "СЛАВА УКРАЇНІ - ГЕРОЯМ СЛАВА"?
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29.03.2022 14:01 Ответить
Це їм ламає щелепу і є тортурою
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29.03.2022 14:05 Ответить
Полонених орків треба вбивати на місці, щоб їх взагалі не існувало.
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29.03.2022 14:10 Ответить
А чи є в міжнародних нормах пункт про поводження з полоненими терористами? Бо як РФ проводить "Специальную операцию" то особи які наняті ******, чи примусово туди відправленні не вважаються військовими, тобто вони хто завгодно а не комбатанти (вояки).
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29.03.2022 13:51 Ответить
Абсолютно вірно. Рашка не оголошувала війну Україні. А "спецоператори" під міжнародне право не підпадають.
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29.03.2022 14:02 Ответить
Так, терористи повині знищуватись на місці злочину, ні під яких військових полонених вони не підпадають. Але наші переговорники не у курсє дєла, це ж аніматори альтруїсти.
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29.03.2022 14:14 Ответить
Порошелдон@porosheldon

·
https://twitter.com/porosheldon/status/1508745281369784324 54 мин



Чалий про сьогоднішні переговори «Там люди без повноважень і відповідальності. З таким складом можуть вестись тільки консультації ,а ніяк не переговори»
І від деяких експертів є думка, що західні партнери зможуть нас переламати за грузинським сценарієм, але народ цього не підтримає
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29.03.2022 13:52 Ответить
А з мирним населенням не наполягає на дотриманні міжнародних норм? - це що питання номер 1 на перемовинах щодо утримання військовополонених орків?
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29.03.2022 13:52 Ответить
Дорога до голодоморів вимощена мирними перемовинами з Москвою
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29.03.2022 13:53 Ответить
https://t.me/reiters/4555 Ігор Рейтерович , політолог:

Мединский от россии по переговорам:
• Москва выразила протест в связи с публикацией видеозаписи, на которой, как заявляет российская сторона запечатлены издевательства над пленными военными (в ВСУ и СБУ называют это видео фейковым);
• "Украина пообещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих".
Я не понял, это что за х...я? Что вообще происходит? Какого хрена эти вопросы вообще обсуждаются (Подоляк подтвердил, кстати, но сказал, что россия "намного чаще нарушает Женевскую конвенцию").
Зачем мы втягиваемся в откровенно пропагандистскую российскую историю, которую, кстати, официально опроверг Валерий Залужный? И это на фоне массовой гибели мирных украинских граждан, фактов их убийства россиянами просто на улицах, мародерства российской армии, изнасилований и т.п.?
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29.03.2022 13:54 Ответить
З терористами не можна вести переговори.
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29.03.2022 14:00 Ответить
не разводи панику, ни кто ни кого не предал, просто переговоры нулевые
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29.03.2022 14:30 Ответить
шо делает на этих переговорах генерал вольф? он же абрамович
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29.03.2022 13:54 Ответить
Почитал про этого гениального тыловика...

з 1996 по 2002 рік проходив військову службу на посадах командира танкового взводу, роти, начальника штабу танкового батальйону, заступника начальника штабу танкового полку, помічника начальника оперативного відділення штабу механізованої дивізії;

2004-2005 роки - начальник оперативного відділення - заступник начальника штабу
51 окремої механізованої бригади13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;

2005-2006 роки - начальник оперативного відділення (S-3) штабу Національного контингенту Українського миротворчого контингенту (Косово);

2006-2007 роки - начальник оперативного відділення - заступник начальника штабу 24 окремої механізованої бригади13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;

2007-2010 роки -заступник начальника оперативного відділу штабу 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;

2010-2013 роки -начальник оперативного відділу - заступник начальника штабу 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України;

2013-2015 роки - заступник начальника оперативного управління штабуоперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України;

2015-2018 роки - начальник оперативного управління - заступник начальника штабу оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України;

2018-2020 роки - перший заступник начальника Головного управління логістики Збройних Сил України;

2020-2021 роки -заступник начальника Головного управління логістики (J4) Генерального штабу Збройних Сил України;

з 01.10.2021 року -заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

Відзначений державними та відомчими нагородами.
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29.03.2022 13:56 Ответить
Після підписання Брестського Миру росіяни відразу почали Геноцид українців. На початок тридцятих українців було більше, ніж росіян. От і порахуйте, скільки українців вбили ці російськомовні.
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29.03.2022 13:58 Ответить
С военньіми там еще разбираться надо, комбатантьі-не комбатантьв, простьіе террористьі, а с гражданскими, т.е. те, кто не держит оружия в руках, у которьіх нет абсолютно ничего , что можно идентифицировать как военная амуниция, иерархия и подчинение командирам , командньіе действия, видимьіе знаки принадлежности к военньім силам сторон ??
КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЖЕНЕВСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ??
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29.03.2022 13:58 Ответить
"Він наголосив, що у разі виявлення порушень будуть прийматися відповідні правові рішення щодо тих військовослужбовців, які будуть порушувати норми поводження з військовополоненими. Джерело: "

Дарунок для кацапських пропогандонів. Бовдур.
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29.03.2022 14:01 Ответить
Хакеры в очередной раз взломали базы данных Министерства обороны РФ и выкачали гигабайты документов

Одним из интересных является Приказ «О проведении мероприятий информационного характера в сети интернет". И оказалось, что количество военных РФ, которые сдаются в плен и дизертируют, огромное и стало одной из главных проблем. В связи с чем пропагандисты РФ получили приказ массово создавать фейки о нечеловеческом отношении ВСУ к российским пленным (https://t.me/Sharpreview/11698 Олег Шарп ).

Скоро смотрите новое видео с "простреленными ногами псевдопленных" от создателей "распятого мальчика в трусиках". Как всегда спалилась русня на мелочах. А за документы спасибо (https://t.me/BerezaJuice/12387 Тарас Березовец ).
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29.03.2022 14:04 Ответить
обов'язково зайдіть за лінками, побачите скріни "приказа"...
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29.03.2022 14:08 Ответить
Если кто не знает, кадыркин звание героя рашки получил за то что на камеру отрезал головы русским солдатам. Это явление сразу вызвало возмущение среди зомбоящеров и солдаты рашки начали себя взрывать чтобы не попадать в плен. Украинцам нужно быть особо внимательными, чтобы где нибудь на фронте не появился сотрудник фсб с кадыровскими замашками.
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29.03.2022 14:12 Ответить
Крысы мавзолейные ...после превращения Харькова и Мариуполя в Аллепо....вас Шакалов надо поджарить и сделать Барбекю....
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29.03.2022 14:04 Ответить
А про неозброєних місцевих мова не йде?

Про що цей 95 квартал там домовляється?
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29.03.2022 14:08 Ответить
Танці на граблях продовжуються з цими перемовинами.
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29.03.2022 14:09 Ответить
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29.03.2022 14:17 Ответить
Хлопці, просто не беріть так багато полонених. Та їх ще й годуй.
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29.03.2022 14:19 Ответить
Ніяких послаблень на перемовах, війна ********** повинна принести їм програш, а не покращення становища, якщо інакше, то ця війна для українських громадян не скінчиться ніколи.
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29.03.2022 14:26 Ответить
надо как цапы, запретили называть войну войной, пленных называть просто кацапский биомусор, а не пленный....
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29.03.2022 14:26 Ответить
ізольовані терористи...
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29.03.2022 14:38 Ответить
Нехай нас не засмучує, те що вони не йдуть на поступки, це показує їх слабкість, вони не готові визнати свій провал і крах, інакше вони не втримаються при владі. Просто треба викинути їх за межі України і захлопнути вікно назавжди.
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29.03.2022 14:29 Ответить
а почему про наших пленных ничего не говорится, а про обстрелы мирных граждан? т.е. наши переговорщики считают, что это норма?
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29.03.2022 14:36 Ответить
Нема "полонених" - ізольовані ТЕРОРИСТИ,котрі поставили себе поза УСІМА законами,вступивши до банди х...ла
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29.03.2022 14:37 Ответить
хватит гнать пургу, хватит слушать брехню сдающих Украину...
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29.03.2022 14:41 Ответить
Хто буде за вбивства дітей відповідати? Може за це поговорити? Взагалі це якийсь абсурд.
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29.03.2022 14:45 Ответить
Я думаю, що це про міжнародний імідж. розуміти, що слабкість України полягає в тому, що вона потребує міжнародної допомоги. тому міжнародний імідж повинен бути хорошим.
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29.03.2022 15:48 Ответить
 
 