Украина на переговорах с РФ в Стамбуле настаивает на международных нормах обращения с пленными, - Генштаб ВСУ

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле настаивает на соблюдении международных норм ведения войны относительно обращения с военнопленными, и каждый случай нарушения будет тщательно фиксироваться и детально расследоваться.

Об этом в перерыве между встречами украинской группы переговорщиков сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Кириленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Командованием Вооруженных сил Украины очень четко была выдвинута позиция по соблюдению международных законов по обращению с военнопленными. Вся поступающая информация детально проверяется Вооруженными силами Украины", – сказал Кириленко.

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Он подчеркнул, что в случае выявления нарушений будут приниматься соответствующие правовые решения в отношении тех военнослужащих, которые будут нарушать нормы обращения с военнопленными.

"В то же время мы рассчитываем, и было заявлено российской стороне, на соблюдение указанных международных договоров (по обращению с военнопленными. – Ред.) Российской Федерацией", – сказал Кириленко.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Николай Подоляк отметил, что правила ведения войны должны выполняться обеими сторонами - "не только Украиной".

"Любые случаи будут детально расследоваться соответствующими юридическими органами и будут иметь соответствующие юридические последствия. Это принципиальная позиция Украины", - подчеркнул Подоляк.