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На Росавиацию осуществили мощную кибератаку: исчез весь документооборот за 1,5 года

росавиація

В субботу, 26 марта, на Росавиацию совершили мощную кибератаку. Как рассказывают РосСМИ, не работала сеть, а также уничтожены все документы, почта, файлы на серверах. В общей сложности говорится о примерно 65 терабайтах данных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

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В результате атаки потеряны все электронные письма за 1,5 года, их копии отсутствуют.

Сама же атака стала возможной, поскольку предприятие ООО "ИнфАвиа", занимающееся эксплуатацией IT-инфраструктуры Росавиации, некачественно выполняло свои обязательства по договору.

Уже известно, что в субботу в Росавиации проводят следствие сотрудники прокуратуры, а также ФСБ.

Один из топ-менеджеров авиационных учебных центров отметил, что атака сделала невозможным вход в базу данных. Это было обнаружено 28 марта. А в ней, по его словам, хранились все документы, которыми обменивались с Росавиацией. Речь идет как о списках преподавателей, так и об утвержденных программах обучения.

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Это означает, что в Росавиации потеряют информацию об утвержденных преподавателях учебных центров. Кроме того, в одном из них обнаружили, что в результате атаки утрачены практически все электронные документы.

В комментарии РосСМИ эксперт заявил, что Росавиация – объект критической информационной инфраструктуры. Если факт хакерской атаки таки подтвердят, то ее с уверенностью можно будет считать одной из крупнейших среди целенаправленных за последние годы.

Сама же Росавиация в комментарии РосСМИ подтвердила, что кибератаку на них таки производили. Впрочем, обошлась без деталей. В сети же появился скриншот с сообщением руководителя Александра Нерадько. В нем он и сообщил, что из-за отсутствия доступа к интернету, а также сбоя в системе электронного документооборота, ведомство переходит на бумажную, фельдъегерскую почту, а также "Почту России".

Росавиация (7) кибератака (178)


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Топ комментарии
+43
Зачем ВеликоДуховной западенские штучки: компьютеры... лапти, береста.
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29.03.2022 14:24
+40
А ***** вам документы, если самолётов нет
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29.03.2022 14:25
+18
Добре. Дайте ще.
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29.03.2022 14:25
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Зачем ВеликоДуховной западенские штучки: компьютеры... лапти, береста.
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29.03.2022 14:24 Ответить
Пральна! "Еех, ямщік, загоні лашадей! " 😁 Я не вірив, що переміщення у часі можливі. А кацапи продемонстрували на прикладі ящиків, що таки можливі не лише у просторі, а й у часі! От служба доставки (ямщики) примчалась із 17 століття. 😊
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29.03.2022 14:53 Ответить
Наснимает барышень для печати на машинках и обработки бронирования. Всё это уже было - можно вернуть.



Похоже вернёт и бюро машинописцев для печати внутренней документации. Впрочем тут россияне не будет первыми. В Индии ещё существует целый слой потомственных машинописцев, которыми пользуется некоторые государственные службы.
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29.03.2022 14:58 Ответить
А бумагу где брать? Машинисточка, в столовой солонина каждый день
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30.03.2022 01:37 Ответить
Добре. Дайте ще.
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29.03.2022 14:25 Ответить
Министерство обороны рф на очереди
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29.03.2022 14:29 Ответить
А ***** вам документы, если самолётов нет
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29.03.2022 14:25 Ответить
Назад в майбутнє по кацапському, олені, 19 століття чекає на вас.
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29.03.2022 14:27 Ответить
Обнулілісь, зерро ж малювали, ну ось.
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29.03.2022 14:27 Ответить
Спєцапєрація па десамальотізаціі росіі
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29.03.2022 15:01 Ответить
Бажаю зникнути всім коцапам як таким..
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29.03.2022 14:27 Ответить
Голубятни надо срочно строить.
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29.03.2022 14:27 Ответить
Зжеруть, Прецеденти вже були...
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29.03.2022 14:31 Ответить
росавіація я же ж!
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29.03.2022 14:37 Ответить
Альтернатива: береста. Чернила выдаст якутский скульптор.
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29.03.2022 14:29 Ответить
значит,кто-то что-то там прикомуниздил и решил спрятать концы в воду,свалив на хаккеров )
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29.03.2022 14:29 Ответить
Кацапським ванькам тепер буде роботьонка, бити жінок у них закон зобов'язує, так що ваня - вибив жінці зуби, в'ї*ав стікломою і впєрьод Українську землю удобрять.
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29.03.2022 14:30 Ответить
😀😀WOW!И кто же так красиво поработал??
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29.03.2022 14:32 Ответить
Если удалили все чертежи новых разработок тогда вообще зашибись.
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29.03.2022 14:32 Ответить
Надіюсь вони не робили бекапи. При знаменитому рашистському разпіздяйстві це дуже ймовірно
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29.03.2022 14:32 Ответить
Якщо бекапи не на LTO стрічці, то може бути що вони находились на одному фізичному сервері, або в одній локальній мережі.
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29.03.2022 14:39 Ответить
Що швидше за все привело до їх втрати
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29.03.2022 14:39 Ответить
ХЛОПЦІ, ЗРОБІТЬ ТЕ Ж САМЕ З "РЖД", ЩОБ МОСКОВІТИ НЕ МОГЛИ ПІДКРІПЛЕННЯ З-ЗА УРАЛУ ПІДВОЗИТИ!
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29.03.2022 14:33 Ответить
відомство переходить на паперовий, фельд'єгерську пошту, а також "Пошту Росії". ))))
1. паперу ж немає )))))
2. фельд'єгєрі на фронті чи у пеклі)))
3. ну а пошта ? а шо передавати поштою якщо см. п 1 та 2 )))))
тупичёкс )))))
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29.03.2022 14:33 Ответить
Та в них берести навалом. Скрепно буде
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29.03.2022 15:04 Ответить
а можно еще мелом на дощечках писать ))))
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29.03.2022 15:26 Ответить
О !!! ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ !!!! а если учесть что бумага сейчас на роисси стоит дороже , чем деньги на ней напечатанные , то это вообще ...............даже не знаю как назвать этот кайф.
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29.03.2022 14:33 Ответить
береста бесплатно, растет неограничено, так что , ничего страшного
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29.03.2022 14:50 Ответить
Як не жахливо це звучить, але час працює на нас. Санкції, колосальні втрати карателів та військової техніки послаблюють їх с кожним днем.
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29.03.2022 14:33 Ответить
Та, касапам насрать.. они бы и не заметили..
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29.03.2022 14:34 Ответить
відомство переходить на паперовий, фельд'єгерську пошту, а також "Пошту Росії".

Так бумаги нет, куда вы там переходите? Сразу на бересту?
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29.03.2022 14:36 Ответить
Придется кацапам доставать шкафы совковой рухляди с "СИРЕНОЙ-2" (тогда не было еще инета). Кассирша по телефону связывалась с ВЦ и потом вырезала ножницами цену билета на бланке строгой отчетности.
Билет выглядел так:
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29.03.2022 14:38 Ответить
Не могу понять, а где же СУВЕРЕННЫЙ ЧЕБУРНЕТ???
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29.03.2022 14:40 Ответить
Хотели же вернутся к советским скрепам. Скоро и ренессанс телефонов с дисковым номеронабирателем. И междугородный звонок с предварительной резервацией и прослушивающим чекистом в фоне.
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29.03.2022 14:48 Ответить
Русский Ванька Горько плачет.

https://www.youtube.com/watch?v=mqUr8wXtVQo&t=27s
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29.03.2022 14:40 Ответить
Нехер по порнхабам шарится, гомосеки.
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29.03.2022 14:40 Ответить
Элементарный бекап регулярный делать никто научился там чтоли?)
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29.03.2022 14:41 Ответить
Из бумаги самолетики тоже недурно получались, и даже немного летали. Ну, до учительницы доставало. Потом прилетала обратка, но это уже совсем другая история
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29.03.2022 14:41 Ответить
немного летали
---
Они летали гораздо лучше, чем самоНЕлёты российского производства!
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29.03.2022 14:43 Ответить
Гы-гы... Компы взломали, бумаги в ******** нет... Придется налаживать документооборот на бересте. Ну, или на глиняных табличках. А можно еще на заборах писать!
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29.03.2022 14:41 Ответить
Ті хто думав що ІТ армі це ніщо - дуже помилялись)
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29.03.2022 14:42 Ответить
Тепер ватольоти упадуть?
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29.03.2022 14:48 Ответить
Ям возврашается!
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29.03.2022 14:43 Ответить
Жополюбам базу взломали? Та им её (жопу) ломают кому ни лень.
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29.03.2022 14:43 Ответить
Доставка GLOVOи им подобные открывают для себя новый рынок спроса.
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29.03.2022 14:58 Ответить
Весьма вовремя. Что бы скрыть хищения, обычно устраивают пожар. А тут хакерская атака все уничтожила. Как удачно.
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29.03.2022 15:11 Ответить
Продам почтовых голубей! ДОРОГО!
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29.03.2022 15:15 Ответить
Гарна робота без шума та пилу.
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29.03.2022 16:09 Ответить
Дякую! Нехай рашистам пусто буде скрізь!!!
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29.03.2022 16:25 Ответить
 
 