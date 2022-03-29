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Новости Агрессия России против Украины Война
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Nokia сыграла ключевую роль в развитии системы российского кибершпионажа, - расследование The New York Times

nokia

Недавно Nokia заявила, что прекращает продажи в России и осудила вторжение в Украину. Но финская компания не указала, что предоставляла оборудование и программное обеспечение для создания в РФ системы цифрового шпионажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее расследование провели в The New York Times.

Инструмент использовался для отслеживания сторонников российского оппозиционера Алексея Навального. Известно, что перехвачены телефонные звонки врага Кремля, который позже был убит. ФСБ использует систему оперативно-розыскной деятельности или СОРД для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронных и текстовых сообщений, а также отслеживания других интернет-коммуникаций.

Согласно документам компании, полученным The New York Times, более пяти лет Nokia предоставляла оборудование и услуги для подключения СОРД к крупнейшему российскому оператору связи МТС.

"Хотя Nokia не производит технологии перехвата связи, в документах описано, как она работала с российскими компаниями, связанными с Кремлем, для планирования, оптимизации и устранения неисправностей подключения системы СОРД к сети МТС. ФСБ использует СОРМ для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронных писем и текстовых сообщений, а также для отслеживания других интернет-связей", - сообщают зарубежные коллеги.

Также читайте: "Австрия – настоящий авианосец российской агентуры", - Financial Times о шпионах

Документы 2008-2017 годов показывают в деталях, которые замалчивались, что Nokia знала, что работает над включением российской системы шпионажа.

"Эта работа была важной для Nokia для ведения бизнеса в России, где она стала ведущим поставщиком оборудования и услуг разным клиентам телекоммуникаций, чтобы помочь их сетям функционировать. Этот бизнес приносил сотни миллионов долларов ежегодного дохода, несмотря на то, что Путин становился все более жестоким за границей и всеконтролирующим у себя дома", - говорится в расследовании.

Группы гражданского общества, юристы и активисты критиковали российское правительство за использование СОРД для шпионства за соперниками и критиками Путина. По их словам, "эта система почти наверняка используется сейчас для подавления инакомыслия против войны".

Автор: 

санкции (11276) шпионаж (1383) Nokia (3)


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Топ комментарии
+20
Nokia-лайно...
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29.03.2022 14:44
+20
Анонімуси почали зливати дані у ЗМІ? Багато цікавого чекає на світ...
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29.03.2022 14:47
+8
Як багато цікавої інформації з'явилось.Потрібно щоб всі компанії що допомогали становленню рашизму понесли якщо не грошові то хоча б репутаційні збитки.Як і після співпраці з нациською Германією. Не можна щоб гроші які смердять кров'ю пішли комусь в радість.Українські компанії не виняток.
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29.03.2022 15:00
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Nokia-лайно...
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29.03.2022 14:44 Ответить
нокії вже років 10 як нема а ця ***** що є зараз це китаймобіли аля шлаомі
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29.03.2022 14:47 Ответить
Нокія це не тільки мобілки, в деяких галузях вони були і є лідерами.
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29.03.2022 15:12 Ответить
Ага, в кібершпигунстві, наприклад...

Так само як і Хуавей те тільки мобілки. Це тони дорогого "заліза", з допомогою якого працює зв'язок
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29.03.2022 15:15 Ответить
Анонімуси почали зливати дані у ЗМІ? Багато цікавого чекає на світ...
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29.03.2022 14:47 Ответить
Нокія вже давно китайська!
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29.03.2022 14:47 Ответить
А нельзя СИМкарты русне заблочить, и пусть ходят со проводными телефонами на крутилках
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29.03.2022 14:49 Ответить
разве что только в роуминге а так нет
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29.03.2022 14:51 Ответить
А якщо зробити обнову для андроїда, яка буде блочити саме ті смартфони, які використовують російські антени зв'язку.
Це більше, ніж реально організувати.
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29.03.2022 15:12 Ответить
ну гугл может отключить обновления отключить гугл сервисы а прошивку обновляет как правило производитель смартфонов - но к примеру те же китайцы живут без гугла , ну да гугл обновляет системы безопастности для своих сервисов но при их отсутствии это теряет смысл в конце концов кнопочные телефоны еще ни кто не отменял
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29.03.2022 15:24 Ответить
Вот, пусть возвращаются к кнопочньім
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29.03.2022 16:45 Ответить
да хоть на ТАН - 70 (древний дисковый телефон) , да хоть к пневмопочте
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29.03.2022 17:16 Ответить
Бабки криваві заробляли.
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29.03.2022 14:49 Ответить
Смерть кощея в останкинской иголке. Пока будут финансироваться государственные службы вранья рашки, до тех пор будут желающие убивать украинцев.
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29.03.2022 14:53 Ответить
Якого такого опозиціонера, той що Кримм не бутерброд? Він також орк.
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29.03.2022 14:54 Ответить
чему удивляться... с свое время Финляндия помогла оснастить пассивными средствами прослушивания кирпичи из которых строилось посольство США на мацкве...
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29.03.2022 14:57 Ответить
Як багато цікавої інформації з'явилось.Потрібно щоб всі компанії що допомогали становленню рашизму понесли якщо не грошові то хоча б репутаційні збитки.Як і після співпраці з нациською Германією. Не можна щоб гроші які смердять кров'ю пішли комусь в радість.Українські компанії не виняток.
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29.03.2022 15:00 Ответить
Satana vittun perkele nokia
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29.03.2022 15:36 Ответить
Ой як ще багато ми чого дізнаємося про німецьки, австрійськи та інщі компані, які працювали в росії
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29.03.2022 15:45 Ответить
Так, Нокіа вже була викуплена Майкрософтом з 2013 року.
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29.03.2022 18:39 Ответить
 
 