Nokia сыграла ключевую роль в развитии системы российского кибершпионажа, - расследование The New York Times

Недавно Nokia заявила, что прекращает продажи в России и осудила вторжение в Украину. Но финская компания не указала, что предоставляла оборудование и программное обеспечение для создания в РФ системы цифрового шпионажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее расследование провели в The New York Times.

Инструмент использовался для отслеживания сторонников российского оппозиционера Алексея Навального. Известно, что перехвачены телефонные звонки врага Кремля, который позже был убит. ФСБ использует систему оперативно-розыскной деятельности или СОРД для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронных и текстовых сообщений, а также отслеживания других интернет-коммуникаций.

Согласно документам компании, полученным The New York Times, более пяти лет Nokia предоставляла оборудование и услуги для подключения СОРД к крупнейшему российскому оператору связи МТС.

"Хотя Nokia не производит технологии перехвата связи, в документах описано, как она работала с российскими компаниями, связанными с Кремлем, для планирования, оптимизации и устранения неисправностей подключения системы СОРД к сети МТС. ФСБ использует СОРМ для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронных писем и текстовых сообщений, а также для отслеживания других интернет-связей", - сообщают зарубежные коллеги.

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Документы 2008-2017 годов показывают в деталях, которые замалчивались, что Nokia знала, что работает над включением российской системы шпионажа.

"Эта работа была важной для Nokia для ведения бизнеса в России, где она стала ведущим поставщиком оборудования и услуг разным клиентам телекоммуникаций, чтобы помочь их сетям функционировать. Этот бизнес приносил сотни миллионов долларов ежегодного дохода, несмотря на то, что Путин становился все более жестоким за границей и всеконтролирующим у себя дома", - говорится в расследовании.

Группы гражданского общества, юристы и активисты критиковали российское правительство за использование СОРД для шпионства за соперниками и критиками Путина. По их словам, "эта система почти наверняка используется сейчас для подавления инакомыслия против войны".