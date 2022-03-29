Ежедневно российский агрессор выпускает по Украине 40 ракет, - Зеленский - парламенту Дании

Российские войска ежедневно выпускают в среднем по 40 ракет по украинским населенным пунктам. Всего выпущено 1370 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении к парламенту Дании.

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"40 ракет. Каждый день именно столько разных, но все равно смертоносных ракет российские войска применяют против нашего государства, против Украины. Это – средний уровень в сутки", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в течение всего времени полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 1370 ракет.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что общее количество средств поражения, использованных российскими войсками против украинцев, нельзя посчитать.

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