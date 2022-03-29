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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ежедневно российский агрессор выпускает по Украине 40 ракет, - Зеленский - парламенту Дании

зеленський

Российские войска ежедневно выпускают в среднем по 40 ракет по украинским населенным пунктам. Всего выпущено 1370 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении к парламенту Дании.

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"40 ракет. Каждый день именно столько разных, но все равно смертоносных ракет российские войска применяют против нашего государства, против Украины. Это – средний уровень в сутки", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в течение всего времени полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 1370 ракет.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что общее количество средств поражения, использованных российскими войсками против украинцев, нельзя посчитать.

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Автор: 

Дания (581) Зеленский Владимир (20290)


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Топ комментарии
+11
Олег Леусенко


@leusenko1

·
https://twitter.com/leusenko1/status/1508749374695821320 1 год



Припинення вогню?
На нашій землі окупанти, а ми не стрілятимемо? Це антиконституційна зрада.
Нейтралітет. Кажуть, Зеленський погодився не подавати заявку на ПДЧ в НАТО.
Держзрада та порушення Конституції.
Відмова від звільнення Криму, Донбасу. Держзрада та порушення Конституції.
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29.03.2022 14:59
+6
Геремеев подтвердился...Ляпота. Самовар, похоже.

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29.03.2022 15:01
+4
Зебіл розповів данцям, як він у 2019 згорнув ракетну програму для ЗСУ ?
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29.03.2022 15:47
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Олег Леусенко


@leusenko1

·
https://twitter.com/leusenko1/status/1508749374695821320 1 год



Припинення вогню?
На нашій землі окупанти, а ми не стрілятимемо? Це антиконституційна зрада.
Нейтралітет. Кажуть, Зеленський погодився не подавати заявку на ПДЧ в НАТО.
Держзрада та порушення Конституції.
Відмова від звільнення Криму, Донбасу. Держзрада та порушення Конституції.
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29.03.2022 14:59 Ответить
Заявка на ПДЧ в НАТО была подана ещё в 2008 году.
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29.03.2022 15:03 Ответить
700 (!!!) крилатих ракет Х-55 Кучма та жЮля віддали рашці за газ
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29.03.2022 15:04 Ответить
Передумали уходить: немецкие гипермаркеты OBI снова откроются в России.
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29.03.2022 15:01 Ответить
Треба дописувати - за результатами переговорів.
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29.03.2022 15:02 Ответить
Геремеев подтвердился...Ляпота. Самовар, похоже.

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29.03.2022 15:01 Ответить
глазки закрывает ?
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29.03.2022 15:07 Ответить
Злое ВСУ, так же и до дырова добраться смогут!
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29.03.2022 18:36 Ответить
Правильно , Зеленский . Рассказывай каждому парламенту в отдельности про военное преступление раши . И напоминай - сотрудничество с рашей всем выйдет боком - политика и торговля на крови ЕЩЁ НЕ ОДНУ ПОЛИТТЧЕСКУЮ ФИГУРУ И торговуюМАРКУ УНИЧТОЖИТ !!!!
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29.03.2022 15:29 Ответить
Зебіл розповів данцям, як він у 2019 згорнув ракетну програму для ЗСУ ?
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29.03.2022 15:47 Ответить
Ця чучма ще віддала 8 стратегічних бомбардувальників з яких ці ракети пускають.
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29.03.2022 15:51 Ответить
Перші підсумки успішних переговорів

Торси ....


@Torsy_2

·
https://twitter.com/Torsy_2/status/1508761458758275073 4 ч



Доллар ниже 86 рублей на бирже и рубль не узнать. А как же санкции?
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29.03.2022 18:32 Ответить
та ти шо?а ми і не знали..а ви договярюйтесь...може хватить піаритись в Києві а поїхать на схід і південь і там відосік зняти?а не сидіти в кріслі і гундосити
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29.03.2022 18:46 Ответить
Отличительная черта немцев, датчан, шведов и норвегов - они помогают только когда их заставят. После факта оказания помощи они часто интересуются как решается проблема.
И когда услышат, что проблема решена, то обязательно спросят: А теперь вы счастливы?
После утвердительного ответа все причастные будут друг друга поздравлять.
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29.03.2022 19:59 Ответить
 
 