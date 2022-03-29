Ежедневно российский агрессор выпускает по Украине 40 ракет, - Зеленский - парламенту Дании
Российские войска ежедневно выпускают в среднем по 40 ракет по украинским населенным пунктам. Всего выпущено 1370 ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении к парламенту Дании.
"40 ракет. Каждый день именно столько разных, но все равно смертоносных ракет российские войска применяют против нашего государства, против Украины. Это – средний уровень в сутки", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в течение всего времени полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 1370 ракет.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что общее количество средств поражения, использованных российскими войсками против украинцев, нельзя посчитать.
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@leusenko1
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https://twitter.com/leusenko1/status/1508749374695821320 1 год
Припинення вогню?
На нашій землі окупанти, а ми не стрілятимемо? Це антиконституційна зрада.
Нейтралітет. Кажуть, Зеленський погодився не подавати заявку на ПДЧ в НАТО.
Держзрада та порушення Конституції.
Відмова від звільнення Криму, Донбасу. Держзрада та порушення Конституції.
Торси ....
@Torsy_2
·
https://twitter.com/Torsy_2/status/1508761458758275073 4 ч
Доллар ниже 86 рублей на бирже и рубль не узнать. А как же санкции?
И когда услышат, что проблема решена, то обязательно спросят: А теперь вы счастливы?
После утвердительного ответа все причастные будут друг друга поздравлять.