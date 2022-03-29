Минобороны РФ: Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. ВИДЕО

В Минобороны РФ заявили о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам чиновника, причина этого в том, что "в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".