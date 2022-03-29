Минобороны РФ: Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. ВИДЕО
В Минобороны РФ заявили о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, причина этого в том, что "в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".
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+64 вставай
показать весь комментарий29.03.2022 15:08
+60 Олег Іванів
показать весь комментарий29.03.2022 15:08
+55 Bander_UA #411047
показать весь комментарий29.03.2022 15:08
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Какая нах система безопасности когда треть страны под оккупацией?! Какой референдум когда война ?!
Носителю власти пора перходить к прямому её осуществлению...Бо нанятые холопы не за УКраину, а сами за себя.
Москали будут лучше готовиться к новой войне и она будет, после лучшей подготовки.
С Бердянска, Новой Каховки, Херсона, вывели???
Вода в Крым уже дошла.
Это предательство, это проигрыш.
Я сомневаюсь, что имею моральное право высказываться по этому вопросу. Но видя, что сейчас происходит, думаю, что молчать тоже не вправе.
Нужно ли нам остановить войну? Да! Хотя бы для того, чтобы прекратить смерти наших граждан и защитников. Чтобы разобрать завалы разрушенных городов, похоронить погибших, засеять поля.
Нужно ли остановить войну россиянам? Да! Чтобы перегруппироваться и нанести по нам новые, гораздо более мощные удары.
Эта перегруппировка уже идет. Не стоит радоваться новостям о том, что оккупанты отводят свои войска от Киева, Чернигова и Сум. Просто их новые военачальники наконец открыли учебники и вспомнили азы военного искусства. Теперь они не станут совершать прежних ошибок, не будут распылять силы сразу по всем направлениям, а будут создавать сверхмощные группировки для ударов по наиболее важным целям.
Первый удар будет по Донбассу. Второй - по Николаеву и Одессе. Третий - по Киеву.
Можно ли называть документ, который закладывает такое развитие событий на будущее, «мирным договором»? Однозначно нет.
«Никакой мирный договор не должен считаться таковым, если при его заключении тайно сохраняется основа для будущей войны», - https://dumskaya.net/news/voyna-garskiy-161526/ напомнил недавно слова Эммануила Канта судья Александр Гарский.
Если документ, который сегодня анонсировали наши переговорщики, подпишут, это будет не «договор и мире», а временное перемирие на период российской перегруппировки, и не более того.
Нам нужно не просто «остановить войну». Нам нужен мир, причем не на день, не на месяц и не на год. По большому счету, мы должны сделать так, чтобы нашим детям не пришлось снова отбивать нашествие восточной орды.
Много лет Россия разговаривала с Украиной с позиции силы. За прошедший тяжелейший и кровавый месяц мы доказали всем - России, миру и самим себе, что такой разговор с Украиной неуместен. В том числе за это сложили головы сотни и тысячи наших защитников.
Я убежден: чтобы в договоре о мире с Россией не было основы для будущей войны, Украина должна выходить на позиции равноправного партнера по переговорам и выставлять свои условия.
1. Внеблоковый статус России. Выход РФ из всех военных и военно-политических союзов с признанными и непризнанными государствами. Вывод всех российских войск, находящихся за пределами границ РФ 2013 года. Запрет военного сотрудничества, включая военные учения за пределами РФ и международные военные учения на территории РФ.
2. Денацификация Российской Федерации. Запрет партии «Единая Россия». Привлечение к уголовной ответственности по российскому законодательству всех, кто причастен к планированию, развязыванию, подстрекательству и восхвалению агрессивной войны против Украины. Привлечение к уголовной ответственности перед Международным уголовным судом тех, кто совершил военные преступления и не преследуется российским правосудием.
3. Демилитаризация России. Отвод российских войск на 200 км от границ по состоянию на 2013 год. Гарантами безопасности России после этого могут стать другие государства «ядерного клуба», которые в случае обострении ситуации проведут консультации.
Безусловно, договор должен содержать положение о безусловном возвращении всех насильственно перемещенных украинских граждан и о репарациях. Нам нужно страну восстанавливать, а за развязывание войны должна быть ответственность для захватчика.
Только примерно такой договор можно будет назвать «мирным» - в том смысле, который вкладывал в эти слова Кант.
Все остальное - это передышка для российского агрессора. Надеюсь, мы еще помним, как трехлетняя передышка и перегруппировка после Хасавюртских соглашений закончилась полным уничтожением независимости Ичкерии во Второй чеченской. И мы точно еще не забыли, как перемирие 2015 года на Донбассе закончилось полномасштабным вторжением 2022 года.
Я сомневаюсь, что имею моральное право высказываться по этому вопросу. Но видя, что сейчас происходит - думаю, что молчать тоже не вправе.
Автор - Сергей Дибров, первый заместитель главного редактора «Думской»