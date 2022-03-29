Из-за роста цен в РФ срывается выполнение оборонного заказа, а КамАЗ возвращается к выпуску моделей 1960-х годов, - разведка. ДОКУМЕНТ

Из-за введенных санкций и, как следствие, выхода международных компаний с рынка РФ и значительного подорожания цен на комплектующие в России срывается выполнение оборонного заказа.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

По добытым украинскими разведчиками данным, в РФ срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления. Как следует из требования начальника управления военных представителей МО РФ, поступившего в оборонные предприятия государства оккупанта, неспособность продолжать производство связана с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие.

В последние десятилетия военное производство и "перевооружение" армии РФ стало возможным за счет массовой закупки иностранных технологий, материалов и электроники. Без этой возможности продолжать производство современного оружия, в том числе ракет, танков, самолетов, стало фактически невозможным.

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"На сегодняшний день ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" РФ стал завод "КамАЗ". Современные модели, которые выпускались заводом, комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). В настоящее время там были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими", - сообщают в ГУР МО.