Из-за роста цен в РФ срывается выполнение оборонного заказа, а КамАЗ возвращается к выпуску моделей 1960-х годов, - разведка. ДОКУМЕНТ
Из-за введенных санкций и, как следствие, выхода международных компаний с рынка РФ и значительного подорожания цен на комплектующие в России срывается выполнение оборонного заказа.
Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
По добытым украинскими разведчиками данным, в РФ срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления. Как следует из требования начальника управления военных представителей МО РФ, поступившего в оборонные предприятия государства оккупанта, неспособность продолжать производство связана с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие.
В последние десятилетия военное производство и "перевооружение" армии РФ стало возможным за счет массовой закупки иностранных технологий, материалов и электроники. Без этой возможности продолжать производство современного оружия, в том числе ракет, танков, самолетов, стало фактически невозможным.
"На сегодняшний день ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" РФ стал завод "КамАЗ". Современные модели, которые выпускались заводом, комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). В настоящее время там были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими", - сообщают в ГУР МО.
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Капіталізація на Мосбіржі ВСІХ російських компаній разом узятих - 450 млрд. доларів.
Це:
у 2 рази менше, ніж коштує Tesla,
у 4 рази менше, ніж коштує Google,
у 6 разів менше, ніж коштує Apple.
І вони кудись ссикаються
Які такі Камази 60-х років? Хлопчик зовсім того?
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А еще бывает самобеглая коляска Кулибина... Её вообще можно сделать из говна и палок!
Впрочем, из говна и палок в ********* делается абсолютно всё: от продуктов питания, до "комических кораблей".
Наверное, это будет новостью дня.
Ххх
Для редакторові: первая модель КАМАЗа сошла с конвеера в 1976 году.