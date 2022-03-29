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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из-за роста цен в РФ срывается выполнение оборонного заказа, а КамАЗ возвращается к выпуску моделей 1960-х годов, - разведка. ДОКУМЕНТ

Из-за введенных санкций и, как следствие, выхода международных компаний с рынка РФ и значительного подорожания цен на комплектующие в России срывается выполнение оборонного заказа.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

По добытым украинскими разведчиками данным, в РФ срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления. Как следует из требования начальника управления военных представителей МО РФ, поступившего в оборонные предприятия государства оккупанта, неспособность продолжать производство связана с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие.

Из-за роста цен в РФ срывается выполнение оборонного заказа, а КамАЗ возвращается к выпуску моделей 1960-х годов, - разведка 01

Из-за роста цен в РФ срывается выполнение оборонного заказа, а КамАЗ возвращается к выпуску моделей 1960-х годов, - разведка 02

В последние десятилетия военное производство и "перевооружение" армии РФ стало возможным за счет массовой закупки иностранных технологий, материалов и электроники. Без этой возможности продолжать производство современного оружия, в том числе ракет, танков, самолетов, стало фактически невозможным.

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"На сегодняшний день ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" РФ стал завод "КамАЗ". Современные модели, которые выпускались заводом, комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). В настоящее время там были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими", - сообщают в ГУР МО.

Автор: 

разведка (4171) россия (95441) санкции (11276)


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Топ комментарии
+24
Если я правильно помню, у нас оборонный заказ срывался без всяких санкций. Есть тут у нас один, который и без всяких санкций его угробил.
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29.03.2022 15:18
+15
Муля Слобожанска@MullyaMia



Капіталізація на Мосбіржі ВСІХ російських компаній разом узятих - 450 млрд. доларів.
Це:
у 2 рази менше, ніж коштує Tesla,
у 4 рази менше, ніж коштує Google,
у 6 разів менше, ніж коштує Apple.

І вони кудись ссикаються
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29.03.2022 15:14
+14
Сльози знов заважають навіть писати...
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29.03.2022 15:14
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Сльози знов заважають навіть писати...
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29.03.2022 15:14 Ответить
Муля Слобожанска@MullyaMia



Капіталізація на Мосбіржі ВСІХ російських компаній разом узятих - 450 млрд. доларів.
Це:
у 2 рази менше, ніж коштує Tesla,
у 4 рази менше, ніж коштує Google,
у 6 разів менше, ніж коштує Apple.

І вони кудись ссикаються
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29.03.2022 15:14 Ответить
Да пусть хоть в каменный век вернутся эти твари, вообще пох на них и их страну в целом.
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29.03.2022 15:15 Ответить
Если я правильно помню, у нас оборонный заказ срывался без всяких санкций. Есть тут у нас один, который и без всяких санкций его угробил.
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29.03.2022 15:18 Ответить
А двигатели где они брать будут?
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29.03.2022 15:18 Ответить
На ямз.147323
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29.03.2022 15:24 Ответить
С Буданова такий розвідник, як с Зе піаніст. Камаз лише почали будувати у 1970р. тільки почали копати котлован.
Які такі Камази 60-х років? Хлопчик зовсім того?
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30.03.2022 01:34 Ответить
Строили завод в Набережных Членах в 70-е, да. Но модели то поначалу выпускали разработки 60-х. На той самой элементной базе. Теперь возвращаются к истокам
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30.03.2022 02:16 Ответить
Ещё Волгу 21 тоже пусть запускают.
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29.03.2022 15:18 Ответить
А чому 60х? КАМАЗ почав і нарощував випуск авто у другій половині 70х.
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29.03.2022 15:24 Ответить
от і я пригадую, в 60-х камаза ще не було, це я в дитинстві чув тріскотню про страітєльство автагігінта в набєрєжних чєлнах.
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29.03.2022 16:17 Ответить
Крестьянская лошадка идёт на смену железному коню (почти по О.Бендеру)
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29.03.2022 15:20 Ответить
Не, 1960 слишком круто для этих нелюдей. Только каменный век, навсегда. Там их место.
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29.03.2022 15:22 Ответить
можна відразу переходити на самокати
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29.03.2022 15:22 Ответить
Так повинно бути не менше 100 років!
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29.03.2022 15:23 Ответить
В Україні оборонне замовлення зривалось владою , в рососісії - санкціями .
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29.03.2022 15:24 Ответить
КамАЗ почали виробляти десь в році 1977, якщо не помиляюсь. Вже в той час, на ньому було 80% імпортного обладнання, це писали тоді в ,,за рулем".
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29.03.2022 15:27 Ответить
паровоз - тоже классика..
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29.03.2022 15:31 Ответить
А Міру будуть грозить Т-34орками переданими з Лаосу у 2019ому.
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29.03.2022 15:38 Ответить
"Камаз" повертається до випуску моделей 1960-х років
----
А еще бывает самобеглая коляска Кулибина... Её вообще можно сделать из говна и палок!
Впрочем, из говна и палок в ********* делается абсолютно всё: от продуктов питания, до "комических кораблей".
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29.03.2022 15:50 Ответить
Вот кому сейчас интересна эта новость? Украину подложили под рашу-парашу этим договорняком, а тут про сраные КАМАЗы....

Наверное, это будет новостью дня.
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29.03.2022 16:04 Ответить
аднастрана...
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29.03.2022 16:11 Ответить
на броневиках руссобалт нада ездить и на телегах))
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29.03.2022 16:14 Ответить
Кому ця інформація потрібна ? Нема більш важливих речей !
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29.03.2022 16:45 Ответить
Нема більш важливих речей ?
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29.03.2022 16:46 Ответить
Наразі там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років Джерело:
Ххх
Для редакторові: первая модель КАМАЗа сошла с конвеера в 1976 году.
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29.03.2022 18:07 Ответить
а нам не один хер шо там утих підирів розривається?
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29.03.2022 21:00 Ответить
 
 