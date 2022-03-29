Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД, - глава российской делегации Мединский. ВИДЕО
Встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора. На ней возможно обсуждение политических нюансов и деталей.
Об этом заявил глава российской делегации Мединский, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, что до сегодняшнего дня Путин вообще не хотел говорить о личной встрече с президентом Украины.
Парафирование – это предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его выработке.
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+48 MAKAROV #508144
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Понятно, что группа лиц сдает интересы Украины и забила болт на разрушения, и, главное, жертвы...
Иначе порвут в клочья жОПу...