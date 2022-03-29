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Новости Война
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Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД, - глава российской делегации Мединский. ВИДЕО

Встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора. На ней возможно обсуждение политических нюансов и деталей.

Об этом заявил глава российской делегации Мединский, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что до сегодняшнего дня Путин вообще не хотел говорить о личной встрече с президентом Украины.

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Парафирование – это предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его выработке.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) переговоры (4928) путин владимир (31231)


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Топ комментарии
+48
****** предатели и капитулянты!
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29.03.2022 15:43
+39
Я думаю Zе- капитулянта мы раньше вынесем чем он успеет сдать Украину.
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29.03.2022 15:43
+36
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29.03.2022 15:42
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Так репараций не будет? Путлер расх#ярил Украину, выведет войска - и всё?
Понятно, что группа лиц сдает интересы Украины и забила болт на разрушения, и, главное, жертвы...
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29.03.2022 16:13 Ответить
Послушаем,что скажет Главнокомандующий! Но,последнее слово за Народом Украины!
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29.03.2022 16:16 Ответить
https://youtu.be/2QUBe87Opkk
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29.03.2022 16:19 Ответить
может это совсем не договор а акт капитуляции?
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29.03.2022 16:21 Ответить
Если у преЗЕдента кишка слаба, пусть подаёт в отставку и передаёт всю полноту власти ВСУ.
Иначе порвут в клочья жОПу...
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29.03.2022 16:22 Ответить
сенс зустрічі Зе і ПУ матиме сенс, якщо на тій зустрічі Зе власноруч мочкане Пу
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29.03.2022 17:01 Ответить
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