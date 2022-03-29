Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД, - глава российской делегации Мединский. ВИДЕО

Встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора. На ней возможно обсуждение политических нюансов и деталей.

Об этом заявил глава российской делегации Мединский, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что до сегодняшнего дня Путин вообще не хотел говорить о личной встрече с президентом Украины.

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Парафирование – это предварительное подписание международного договора инициалами лиц, участвовавших в его выработке.