Евросоюз начнет обсуждать совместные закупки и общие стратегии хранения запасов газа, - Мишель

Евросоюз избавится от зависимости от российского угля, нефти и газа, а затем и от ископаемого топлива вообще.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, излагая намеченную программу ЕС по обеспечению энергетической безопасности, центральным пунктом которой является спасение от зависимости от российских энергоресурсов.

"Мы должны освободиться от зависимости от ископаемого топлива и еще быстрее - зависимости от российских углеводородов", - заявил Мишель.

Глава Евросовета считает, что существенный прогресс уже есть и будет развит дальше в ближайшие месяцы.

Читайте также: Япония потребует от своих компаний не рассчитываться за российский газ в рублях

"Несколько дней назад, в прошлую пятницу (25 марта, — Ред.), в Брюсселе было подтверждено решение, как действовать: мы как члены союза, наконец, начнем обсуждать совместные закупки газа. Мы, наконец, введем общие стратегии европейского хранения запасов газа и ускорим необходимые инвестиции в инфраструктуру, например, в интерконнекторы и терминалы для сжиженного газа", - пояснил Мишель.

"И мы также как члены Евросоюза, конечно, будем решать вопрос роста цен, который болезненно влияет на наши домохозяйства и наши экономики", - заверил глава Евросовета.