Соглашения между Россией и Украиной будет недостаточно для снятия с России санкций, - Джонсон

Соглашения между Россией и Украиной будет недостаточно для снятия с РФ британских санкций, заявил во вторник премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России", - заявил пресс-секретарь премьера, слова которого приводят британские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено и за счет дальнейших экономических мер, и за счет предоставления военной помощи (Украине. - Ред.), чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс", - добавил пресс-секретарь.

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С такими заявлениями выступил британский премьер на встрече с министрами, отмечается в сообщениях.