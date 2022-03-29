Соглашения между Россией и Украиной будет недостаточно для снятия с России санкций, - Джонсон
Соглашения между Россией и Украиной будет недостаточно для снятия с РФ британских санкций, заявил во вторник премьер Великобритании Борис Джонсон.
"Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России", - заявил пресс-секретарь премьера, слова которого приводят британские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено и за счет дальнейших экономических мер, и за счет предоставления военной помощи (Украине. - Ред.), чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс", - добавил пресс-секретарь.
С такими заявлениями выступил британский премьер на встрече с министрами, отмечается в сообщениях.
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moskovia delenda est!
когти в печень. никто не вечен
Не офіційно - достатньо аби закрити очі на порушення умов санкцій окремими приватними бізнесами. Особливо якщо українська сторона, що дуже ймовірно, буде серед перших, хто відновить "бізнес ас южюал" з мокшанськими бізнес-структурами.
Разводят путяру, как лоха. Ты тут отступи, а мы тебя всё равно добивать будем экономически.
Хороший и плохой полицейский.
Мы тебя выберем президентом!