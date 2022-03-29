РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11587 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
24 618 111

Соглашения между Россией и Украиной будет недостаточно для снятия с России санкций, - Джонсон

джонсон

Соглашения между Россией и Украиной будет недостаточно для снятия с РФ британских санкций, заявил во вторник премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России", - заявил пресс-секретарь премьера, слова которого приводят британские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено и за счет дальнейших экономических мер, и за счет предоставления военной помощи (Украине. - Ред.), чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс", - добавил пресс-секретарь.

Читайте также: Обсудили ужесточение санкций против РФ и оборонное сотрудничество, - Зеленский провел разговор с Джонсоном

С такими заявлениями выступил британский премьер на встрече с министрами, отмечается в сообщениях.

Автор: 

Великобритания (4945) санкции (11276) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+98
Бритам-респект...
показать весь комментарий
29.03.2022 16:07
+93
Іноді здається що Джонсон більше нам президент аніж Зе і По разом узяті
показать весь комментарий
29.03.2022 16:07
+65
Борис Джонсон, Україна тобі безмежно вдячнa, ти справжній друг і герой, на відміну від клоунів з 95 кв і наркотної арахамії!
показать весь комментарий
29.03.2022 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну слава богу британці розуміють, що є Україна та Українці, які воюють за незалежність, - а є ЗЕ-шобло, - яке нічого спільного з національно-визвольним рухом не мають.
показать весь комментарий
29.03.2022 17:16 Ответить
Так давайте нам самолеты и танки,закрывайте небо и тогда сменится курс.Или вы хотите чтобы мы с джавелинами и нлоу Крым освобождали?
показать весь комментарий
29.03.2022 17:18 Ответить
Ну хоть кто-то здравомыслящий! Нельзя рашу оставлять в живых - она соберется с силами и нападет опять!
moskovia delenda est!
показать весь комментарий
29.03.2022 18:17 Ответить
наши котики,
когти в печень. никто не вечен
показать весь комментарий
29.03.2022 18:19 Ответить
Мені здається що наш президен сидить в Лондоні і його ім'я Борис Джонсон, а в Києві сикливе чмо якому як і його зелохам ,,какая разніца'' що буде з державою!
показать весь комментарий
29.03.2022 18:19 Ответить
Так Борис в 1000 разів кращий президент для України, ніж цей зелений пісюаніст.
показать весь комментарий
30.03.2022 01:39 Ответить
Офіційно, так, недостатньо.
Не офіційно - достатньо аби закрити очі на порушення умов санкцій окремими приватними бізнесами. Особливо якщо українська сторона, що дуже ймовірно, буде серед перших, хто відновить "бізнес ас южюал" з мокшанськими бізнес-структурами.
показать весь комментарий
29.03.2022 18:20 Ответить
Красавчики.
Разводят путяру, как лоха. Ты тут отступи, а мы тебя всё равно добивать будем экономически.
Хороший и плохой полицейский.
показать весь комментарий
29.03.2022 18:28 Ответить
Джонсон, когда у Вас смениться власть, приезжай к нам в Украину.
Мы тебя выберем президентом!
показать весь комментарий
29.03.2022 18:32 Ответить
Не так страшні російські воші, як українські гниди: Зеленський, Арахамія, Єрмак і інші їм подібні зрадники. Зеля, нашо ти дітей і жінок в маріуполі вбив у театрі? Ти ж міг цю саму капітуляцію підписати на догоду ***** ще до 24 лютого.
показать весь комментарий
29.03.2022 19:01 Ответить
Лозунг времён перестройки: "Борис, ты прав".
показать весь комментарий
30.03.2022 00:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 