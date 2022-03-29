Россияне повредили линию электропередач за территорией Северодонецка – город обесточен, - председатель Луганской ОВА. ФОТО

Вследствие обстрелов российскими военнослужащими была повреждена мощная линия электропередач в районе Северодонецка. Устранить последствия трудно из-за уничтоженной врагом техники предприятия.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне повредили линию электропередач за территорией Северодонецка – город обесточен, специалисты уже осматривают место аварии, но начать работы сложно, ведь вследствие обстрелов уничтожена техника специализированного предприятия.







"Около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередач напряжением 110 кВ, которая соединяла города Луганщины. Сейчас Северодонецк полностью обесточен. Конечно, отключены от питания насосные станции, отсутствует централизованная подача воды. Время ремонта будет зависеть от объемов повреждений. Ремонтные работы осложняются отсутствием у специалистов ООО "ЛЕО" и местных РЭС необходимого количества спецтехники. Потому что вчера во время ночного обстрела российской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия", - сообщает Сергей Гайдай.

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