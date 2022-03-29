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Россияне повредили линию электропередач за территорией Северодонецка – город обесточен, - председатель Луганской ОВА. ФОТО

Вследствие обстрелов российскими военнослужащими была повреждена мощная линия электропередач в районе Северодонецка. Устранить последствия трудно из-за уничтоженной врагом техники предприятия.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне повредили линию электропередач за территорией Северодонецка – город обесточен, специалисты уже осматривают место аварии, но начать работы сложно, ведь вследствие обстрелов уничтожена техника специализированного предприятия.

Россияне повредили линию электропередач за территорией Северодонецка – город обесточен, - председатель Луганской ОВА 01

Россияне повредили линию электропередач за территорией Северодонецка – город обесточен, - председатель Луганской ОВА 02
Россияне повредили линию электропередач за территорией Северодонецка – город обесточен, - председатель Луганской ОВА 03
Россияне повредили линию электропередач за территорией Северодонецка – город обесточен, - председатель Луганской ОВА 04

"Около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередач напряжением 110 кВ, которая соединяла города Луганщины. Сейчас Северодонецк полностью обесточен. Конечно, отключены от питания насосные станции, отсутствует централизованная подача воды. Время ремонта будет зависеть от объемов повреждений. Ремонтные работы осложняются отсутствием у специалистов ООО "ЛЕО" и местных РЭС необходимого количества спецтехники. Потому что вчера во время ночного обстрела российской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия", - сообщает Сергей Гайдай.

Смотрите также: Около 20 домов разрушены обстрелами, близ Северодонецка пылает лесхоз, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

обстрел (27036) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716)


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Возбудите дело, они от этого обосрутся.
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29.03.2022 16:17 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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29.03.2022 16:17 Ответить
Ви всі такі герої,коли далеко
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29.03.2022 18:32 Ответить
Воістину PEACE - ДА!
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29.03.2022 16:21 Ответить
Переговори показали, що да як виводьте хлопців, якщо вже вирішили здавати ці території. Не губіть військових. Це не ми відбили рашистів від Києва, а вони вирішили зменшити активність за результатами перемовин. *** все-таки зелене гівно попливло. Мені здається що на Донбасі спеціально не підсилюють групування наших військ, щоб ней ти далі, і лишити все як є. Жаль.
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29.03.2022 16:25 Ответить
 
 