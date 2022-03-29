Вопрос ОРДЛО будут решать Зеленский и Путин во время двусторонних переговоров, - Подоляк

Вопросы будущего оккупированного Донбасса будут решаться на личных переговорах президента Украины Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина. Вопрос будет вынесен в отдельный пункт мирного договора.

Об этом заявил на брифинге член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться уже в рамках переговоров между президентами Украины и Российской Федерации. То есть, все спорные вопросы более-менее уже проговорены, наши предложения сделаны", - отметил он.

Читайте также: Подготовлено достаточно материалов для организации встречи Зеленского и Путина, - Арахамия