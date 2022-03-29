Вопрос ОРДЛО будут решать Зеленский и Путин во время двусторонних переговоров, - Подоляк
Вопросы будущего оккупированного Донбасса будут решаться на личных переговорах президента Украины Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина. Вопрос будет вынесен в отдельный пункт мирного договора.
Об этом заявил на брифинге член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться уже в рамках переговоров между президентами Украины и Российской Федерации. То есть, все спорные вопросы более-менее уже проговорены, наши предложения сделаны", - отметил он.
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- https://socratify.net/quotes/vitiaz-v-tigrovoi-shkure-shota-rustaveli Витязь в тигровой шкуре (Шота Руставели)
Украіни !!
Ні ти , ні зеленський не вирішуватиме долі нашої краіни !
Капітуляція відміняється , а почалась вона не сьогодні , а 21 квітня , 2019року !
- https://socratify.net/quotes/vitiaz-v-tigrovoi-shkure-shota-rustaveli (Шота Руставели)
"Все приплили шльопки до берега...все як я і казав спочатку програмували через зомбі ящик людей на позаблоковий статус, а тепер вже згодні на першу вимогу кремля. Далі гарантія безпеки за ради миру, а там і демілітаризації бо навіщо нам та зброя якщо в нас гарантії. А ви і далі героізуйте цього блазня що оточив себе зрадниками і послідовно, протягом трьох років знищував обороноздатність країни. Критика не начасі кажете? А коли на часі, коли кадирівці будуть нашим дітям голови відрізати? Геть йбнлись із цим зеленським, довбограї знайшли собі свячену корову і пробачають їй все."
Отже, позаблоковий статус є, питання Криму відкладається на 15 років, питання донбасу будуть обговорювти "попізже", гарантія безпеки в тому числі гарантувати безпеку нам буде росія і китай. То що це як не капітуляція? Де ті ненавчасники із своєю свяченою коровою? Навіжені довбограї..
1917 - Універсали Української Центральної Ради
1994 - Будапештський меморандум
2022 - мирна угода з терористами і військовими злочинцями
Премію Дарвіна Україні!
Что касается ОРДЛО, то многое будет зависеть от того, где будут эти особые районы по линии разграничения или по линии админграниц областей и в каком они будут политическом статусе, непризнанные государства или аннексированы Россией, включены в ее состав по крымскому типу.
МИ ВСЕ ПАМ'ЯТАЄМО. ВІД ЛЮТОГО 2020 РОКУ
Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор) против Украины.
Отрицание российской агрессии.
Мы помним его скандальный план "завершения войны в Украине".
Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.
✔️Олександр Чалий - відомий як прихильник "позаблоковості" та "нейтралітету" прицільно включений в делегацію на переговорах із країною агресоркою в Стамбулі 29.03.2022 року.
https://myrotvorets.center/criminal/chalyj-aleksandr-aleksandrovich/ https://myrotvorets.center/criminal/chalyj-aleksandr-aleksandrovich/
ps/ знаю, звучит не очень и по "зрадному". Но каждый должен об этом задуматься и взвесить риски.
PC/ Про Південь я ничего не писал. Я про Крым и ОРДЛО, который Украина де-юре не признает, но фактически он будет контроль-ся ими (уже понятно, что они ОРДЛО будут стараться включать в свой состав).
стальні яйцящо не знайшлося "вертоліта" що би його евакуювати ...
Тепер я зрозумів ... То не яйця - то гівна в штанах було скільки, що ...
что мешает ей снова их нарушить?
только вступление в нато гарантированно защитить от следующего нападения
если зе команда попробует воспрепятствовать этому
то они пособники врага
- https://socratify.net/quotes/vitiaz-v-tigrovoi-shkure-shota-rustaveli Витязь в тигровой шкуре (Шота Руставели) ЯК АКТИВІЗУВАЛИСЯ ДИВАННІ ЕКСПЕКТИ *****!
Так после этого будет болеть попа, но Крым - не вернется!!!