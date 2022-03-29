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Вопрос ОРДЛО будут решать Зеленский и Путин во время двусторонних переговоров, - Подоляк

донецк,луганск,донбасс

Вопросы будущего оккупированного Донбасса будут решаться на личных переговорах президента Украины Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина. Вопрос будет вынесен в отдельный пункт мирного договора.

Об этом заявил на брифинге член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться уже в рамках переговоров между президентами Украины и Российской Федерации. То есть, все спорные вопросы более-менее уже проговорены, наши предложения сделаны", - отметил он.

Читайте также: Подготовлено достаточно материалов для организации встречи Зеленского и Путина, - Арахамия

Автор: 

переговоры (4928) Донбасс (26955) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+46
в какой территории??????????? лучше бы вы никуда не ездили дебилы
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29.03.2022 16:23
+38
Тепер, коли ми переламуємо ситуацію на нашу користь, і реально можемо вибити ворога з України, включно з ОРДЛО і повністю звільнити країну без всяких "спеціалних статусів"...
Це - зрада. Я ніколи раніше так не писав, але це ЗРАДА!!
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29.03.2022 16:36
+36
Короче что понимаю я......
План был Убить Население Страны,Разрушить Все НафиГгг и
Потом Помириться и Вроде Ничего не было.
Просто Жесть.
Кидалово Всей Страны на лицо.
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29.03.2022 16:26
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*** ви вгадали ...Вирішувати долю України будуть ЗСУ і народ.Я так і знав,що цей показовий героїзм з Зе і 95 кварталом,десь прогниє,а він не прогнив він і був гнилим . Звертаюсь до наших Генералів і офіцерів ЗСУ і народу України не піддаватись ніяким договорнякам.Разом ми сила,разом нас не здолати.
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29.03.2022 17:29 Ответить
Понять врага и простить...да, Падляк?
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29.03.2022 17:30 Ответить
Есть сомнения что Зеле разрешат далее что-то говорить от имени Украины . Эти переговоры значит что Украина капитулирует перед ***********. Это после стольких погибших , Украину сдали!
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29.03.2022 17:31 Ответить
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
- https://socratify.net/quotes/vitiaz-v-tigrovoi-shkure-shota-rustaveli Витязь в тигровой шкуре (Шота Руставели)
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29.03.2022 19:37 Ответить
Люди гинуть і воюють не для того, щоб це питання "ОРДЛО, АР Крим" вирішувалось на особистих зустрічах. Це має вирішувати виключно народ України на референдумі. Щодо зменшення військової активності на Київському та Чернігівських напрямках, так це роблять не рашисти, а наші славні ЗСУ, які цю наволоч там розтовкли. Питання цілісності України взагалі не має бути предметом торгів, як АР Крим, так і Донецька і Луганська області є виключно територією України. Де обговорення відшкодування завданої шкоди, і в першу чергу - моральної, тим особам, родичі яких загинули (як військовим, так і цивільним)? Де обговорення повернення дітей і повнолітніх викрадених рашистами? Де обговорення питання контрибуцій і репарацій? Чи знову будемо просити в Заходу фінансової допомоги для розбудови потрощених окупантами міст, містечок та сіл? Ви або взагалі людям не розказуйте фрагментарні моменти своїх домовленостей, або розказуйте вже все як є. Такі брифінги ставлять питання щодо адекватності сторони перемовників з боку України в тій частині, що оголошено і призводять до однозначних висновків про те, що народ України явно не бажає мирного договору на таких умовах. Що стосується договору про гарантії безпеки для України від інших країн, то цей договір не може бути частиною мирного договору між Україною і рф, оскільки НЕ РЕГУЛЮЄ ПИТАННЯ миру (відшкодування збитків, повернення людей, територій та інше), а регулює питання безпеки.
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29.03.2022 17:33 Ответить
Конституцією заборонено виносити питання територіальної цілісності України на референдум.
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29.03.2022 19:05 Ответить
ТИ ХОЧЕШ ЩОБ ВСІ ПИТАННЯ НАРАЗ ВИРІШИЛИ?
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29.03.2022 19:38 Ответить
Разгомить орду выпадает 1 раз на 500 лет! ВСУ - вперед! Не огрничивайте себя. Рашарейх должен быть разрушен! До основания!!!
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29.03.2022 17:34 Ответить
Падляче , запам'ятай , що сьогодні все вирішуватимуть наші військові і народ
Украіни !!

Ні ти , ні зеленський не вирішуватиме долі нашої краіни !

Капітуляція відміняється , а почалась вона не сьогодні , а 21 квітня , 2019року !
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29.03.2022 17:35 Ответить
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
- https://socratify.net/quotes/vitiaz-v-tigrovoi-shkure-shota-rustaveli (Шота Руставели)
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29.03.2022 19:39 Ответить
Ну а тепер поясне хто небудь толково що це було!! Дивлюсь на цю РОЖУ Арахамла і в середині все перекидається,що це за перемога, Донбас--не відомо в яких кордонах,і в якому статусі,відведення військ з Київського і Чернігівського напрямку--так вони і без переговорів самі заявили,що перекидують ці угрупування на Схід ,для концентрації головного удару на лугандонії,а як вони збираються підписувати договір,якщо потрібно внесення змін в Конституцію,де прописано ціль України--НАТО!!! (ТАКИ ХИТРИЙ БУВ ПОРОХ,КОЛИ ПРОДАВИВ НА РІВНІ КОНСТИТУЦІЇ ВСТУП ДО НАТО) І ГОЛОВНЕ---НА ЯКУ МАТЬ УКРАЇНА ПОЛОЖИЛА СТІЛЬКИ ЖИТТІВ,ЯК ДОРОСЛИХ ТАК І ДІТЕЙ,ОТРИМАЛА ЗРУЙНОВАНУ СТРУКТУРУ І ЕКОНОМІКУ,НЕ ПОВЕРНУЛА КРИМ,ЩОНАЙМЕНШЕ ,ДОНБАС ЗАЛИШИТЬСЯ В ТИХ МЕЖАХ ЩО НА ПОЧАТКУ ВІЙНИ,НЕ ОТРИМАЄ РЕПАРАЦІЙ,НЕ ВСТУПИТЬ В НАТО,НЕ ЗМОЖЕ ПРОВОДИТИ ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ!!!!!! Більш немає сили продовжувати перелік цих--НАВІЩО!!! Радійте,горлайте **СЛАВІМО** всі 73% і якщо це все станеться--то кров ВСІХ загиблих буде не тільки на цих КЛОУНАХ,а і на вас!!!!
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29.03.2022 17:36 Ответить
Пане Зе і його ********** команда ви часом не в ростов на шашлики уже зібрались.Ви винуваті і кров дітей сімей,і солдатів на вашій совісті.Чому менше ніж через добу війська(рф),уже були під Києвом,Херсоном,Маріуполем,і т.д.Чому ви два з половиною роки відкатували гроші через своє Велике Будіввництво???25-35 мілліардів доларів.Чому на полігоні при випробуваннях ПЗРК Нептун Ген.конструктор КБ ЛУЧ,в інтерв"ю в 2019році сказав правду,що при такому фінансуванні,вони можуть випускати 3-4 ракети в місяць,а потужностей хватає на випуск 35-45 ракет в місяць,дайте тільки фінансування.Теж саме с ПТРК Стугна і Корсар,фінансування тільки в межах експортних замовлень.І ви суки не прикриєтесь своїм лицемірним геройством,ми ж не втекли ми остались з народом.
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29.03.2022 17:43 Ответить
Два тижні тому написав

"Все приплили шльопки до берега...все як я і казав спочатку програмували через зомбі ящик людей на позаблоковий статус, а тепер вже згодні на першу вимогу кремля. Далі гарантія безпеки за ради миру, а там і демілітаризації бо навіщо нам та зброя якщо в нас гарантії. А ви і далі героізуйте цього блазня що оточив себе зрадниками і послідовно, протягом трьох років знищував обороноздатність країни. Критика не начасі кажете? А коли на часі, коли кадирівці будуть нашим дітям голови відрізати? Геть йбнлись із цим зеленським, довбограї знайшли собі свячену корову і пробачають їй все."
Отже, позаблоковий статус є, питання Криму відкладається на 15 років, питання донбасу будуть обговорювти "попізже", гарантія безпеки в тому числі гарантувати безпеку нам буде росія і китай. То що це як не капітуляція? Де ті ненавчасники із своєю свяченою коровою? Навіжені довбограї..

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29.03.2022 17:45 Ответить
1654 рік - Переяславська рада

1917 - Універсали Української Центральної Ради

1994 - Будапештський меморандум

2022 - мирна угода з терористами і військовими злочинцями

Премію Дарвіна Україні!
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29.03.2022 17:45 Ответить
І оце все, про що домовились?...Бл...дь, та нехай вже зараз пристріляться, су...и. Всі оці жертви, руйнування-псу під хвіст? Та Захід як почує про такі "перемовини" скаже-та пішли ви в ср...ку, розйобуйтесь самі...і будуть праві.
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29.03.2022 17:47 Ответить
Встреча Путина и Зеленского невозможна. Это своего рода скрепа "Зеленский никто, его нет и ... совсем недавнее, Я тебя уничтожу" Можно поверить скорее во встречу Януковича как вернувшегося на российском танке, изгнанного но "законного" по версии Кремля, президента Украины и Путина, но не во встречу Зеленского и Путина.
Что касается ОРДЛО, то многое будет зависеть от того, где будут эти особые районы по линии разграничения или по линии админграниц областей и в каком они будут политическом статусе, непризнанные государства или аннексированы Россией, включены в ее состав по крымскому типу.
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29.03.2022 17:54 Ответить
А ще, 15 років переливати з пустого в порожнє про Крым? І це в той час, коли українська армія, переходить до звільнення своїх територій.(ПОЧЕМУ, это вдруг рашисты дали заднюю, не догадываетесь? чтобы хоть как-то сохранить лицо) Не можна довіряти терористами із россії. Папір не варто марати, і не обманюйте українців. Мы вже протягом багатьох століть, переконуємось, що московіти це брехуни, та зрадники. А, якщо Ви, підпишите якийсь папірець, без згоди народу України, підети за російським кораблем.
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29.03.2022 17:56 Ответить
Видаємо Зебіла з його бригадою кацапам (для нас вони вже жодної цінності не мають), влада в країні переходить до ЗСУ ну і далі за логікою
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29.03.2022 17:58 Ответить
MYROTVORETS NEWS, [29.03.2022 18:00]
МИ ВСЕ ПАМ'ЯТАЄМО. ВІД ЛЮТОГО 2020 РОКУ

Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор) против Украины.
Отрицание российской агрессии.
Мы помним его скандальный план "завершения войны в Украине".
Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.

✔️Олександр Чалий - відомий як прихильник "позаблоковості" та "нейтралітету" прицільно включений в делегацію на переговорах із країною агресоркою в Стамбулі 29.03.2022 року.

https://myrotvorets.center/criminal/chalyj-aleksandr-aleksandrovich/ https://myrotvorets.center/criminal/chalyj-aleksandr-aleksandrovich/

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29.03.2022 18:03 Ответить
"Питання ОРДЛО вирішуватимуть Зеленський і Путін..." так а що тут обговорювати? По перше, чому тільки ОРДЛО? Питання Криму пан президент вже вирішив на наступні 15 років? Правильно я розумію?! Крим і Донбас-- це Україна. Путін це прийме?-- звичайно ні. Тільки коли буде зачищена вся територія України від останнього окупанта Україна стане вільною і суверенною. Повторюю: так що зараз, мля, вибачте, можна з пуйлом обговорювати???!!!
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29.03.2022 18:04 Ответить
та ні дорогий гарант так не піде , до поки на референдумі український народ не надасть тобі право та не погодить кожний пункт договору це виглядає ,як зрада . Не для того покладено тисячі життів українців ,щоб отримати такий капітулянський результат .
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29.03.2022 18:05 Ответить
Думал что Зеленский поумнее. Он там совсем одурел? Если уж назвал Путина военным преступником, значит ему уже незачем встречаться. ОРДЛО и Крым отходит обратно Украине после капитуляции России - и только так.
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29.03.2022 18:05 Ответить
https://defence-line.org/2022/03/dva-varianta/ "...Речи, которые сейчас звучат из опы, по своей сути сводятся к формулированию намерения совершить тяжкие и особо тяжкие государственные преступления. По сути, первое лицо говорит о том, что оно - неспособно исполнять свои обязанности в рамках действующей Конституции..."
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29.03.2022 18:07 Ответить
количество посадок пердизента шмурдяка к моменту встречи будет положительным - взлет плюс...
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29.03.2022 18:08 Ответить
Вже Порошенко вирішив одного разу, тому народ України друго разу нікому не дасть
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29.03.2022 18:13 Ответить
Шановний! Що Ви рівняєте те становище,в якому був Порох(тільки пару прикладів--АРМІЇ---0,ПІДТРИМКИ СВІТУ---О) І СТАНОВИЩЕ,В ЯКОМУ ЗЕ!!!! Я не оправдовую Пороха,але заради справедливості,відкинути все те,що не зробив,не доробив,не довиконав,а поглянути на те,який фундамент був закладений його командою,що дякуючи тому фундаменту,Україна дає таку відсіч!! Хіба ми не пам*ятаємо,що майже кожен день в новинах було,що пройшли випробування **Вільха**,**Нептун**,**Корсар**,**Стугна**,бронеавтомобілі,гвинтівки,иіномети---хіба цього не було,а при Зе---Капітальний ремонт 100 чи 50,чи 200км дороги,побудували дит. садок,плав.басейн,міст,заклали парк і т.д. Ось за все це і отримуємо РОЗПЛАТУ!! Але все це можуть зрозуміти тільки ті люди(25%),які голосували не за Пороха,а за курс Країни,який він запропонував,а за що проголосували 73%-НЕ ЗРОЗУМІЛО,по приколу,ну тепер приколюйтесь до всерачки!!!
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29.03.2022 18:37 Ответить
На тих будівництвах дофуя вкрали,при Петі і будували і озброюватися.
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29.03.2022 18:39 Ответить
Ваш барига Порошенко нічого не сторив, тому Путін і напав він знав що тут Порошенко створив пяту колону на чолі з Медведчуком, створив проросійські канали., а гроші на оборонку були розкрадані, але він не міг уявити що новий Президент Зеленський розсправився з Медведчуком, закрив всі проросійські канали, збільшились кошти на оборону удвічі, у війська почали поступати ракетні комплекси, модернізовані танки , нові БТР , БМП та інша військова техніка, барига Порошенко створив річкові катера і поставив їх на озброєня в чорне море та санітарки на базі Богдан це все що створив він. Тому перестаньте пердіть губами і виправдовувати баригу, казнокрада, зрадника держави Порошенка
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29.03.2022 19:29 Ответить
Супер!
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29.03.2022 20:19 Ответить
Есть два фактора, которые влияют на переговоры. Причём, они противоречивы друг другу, поэтому и такой резонанс. Но вот в чём парадокс- они оба правдивые и имеют место быть. Первый- то, что Украина хорошо дала по зубам в ответку рос. агрессору и превратилась, таким образом, в "Финляндию образца 39года". Но есть и другой фактор- наличие превосходства в воздухе у агрессора, котёл в Мариуполе, нависшая угроза нового котла на Донбассе- значительной части ВСУ (немного- немало, определяющая капля исхода этой войны), возможность блокады Харькова ("Мариуполь" номер 2 по итогу), и нескончаемая бомбёжка Чернигова и других городов в разной степени интенсивности, а потом шторм этих руин. Так что всё не так просто. Как не просто было и Финляндии в своё время согласится на сдачу своей бывшей столицы- Выборга, и северных тер-рий (республика Карелия_. Но нужно сохранить страну как независимое государство, прежде всего! Вот чем руководствовалось правительство Финляндии тогда, и Зе сейчас. Ведь, задача у путина была захватить и уничтожить государство Украина, но уже можно констатировать точно- он обломал зубы в главных своих намерениях!
ps/ знаю, звучит не очень и по "зрадному". Но каждый должен об этом задуматься и взвесить риски.
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29.03.2022 18:22 Ответить
Судячи з того, що Ви написали, ви пропонуєте піти на цю хрень (по іншому не назву, вибачте), заморозити конфлікт, відновити зруйновані міста щоб через 5-10-20 років їх знову розбомбила рашка і перекласти війну на плечі наших дітей та онуків. Особисто я проти, не хочу щоб мої діти пережили це знову.
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29.03.2022 18:38 Ответить
Я написал только о рисках, над которыми нужно задуматься и взвесить- а не рубить с плеча на эмоциях(слишком "сложный экзамен", чтобы руководствоваться эмоциями). Рубить тоже вариант(идти до конца), но хотя бы осознано, перед этим, взвесив риски.
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29.03.2022 18:49 Ответить
Це як в анекдоті: ... ось бачите, Ви порядна жінка і жодним чином не пов'язані з проституцією, але вже почали торгуватися ... ))
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30.03.2022 09:41 Ответить
Кусок пьютинского навоза, народ Украины не позволит капитулировать зеплесени,вплоть до временной военной администрации
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29.03.2022 18:39 Ответить
Ризики дуже великі,але у Фінляндії на той час окрім мотивованості НІЧОГО НЕ БУЛО!!! І чому Ви вже ховаєте Українську армію,мабуть Ви вирішили написати цей прогноз,вмісті зі своїм міністром фінансів,який предрікав Україні 3-4 години протистояння,поки Путін захватить Київ? І своїми діями Фіни,що змогли на сьогодні повернути своє? Ви пропонуєте Україні назавжди відмовитись від Криму,Донбасу,а можливо і всього Півдня? То Ви часом не **козачок** засланий? УКРАЇНА ВИСТОЇТЬ!!! УКРАЇНУ СЛАБКІ БУДУТЬ ПОВАЖАТИ,А СИЛЬНІ---БОЯТИСЬ!!!!! (і тільки так,а не навпаки)
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29.03.2022 18:48 Ответить
И у Финляндии ещё не вечер- ящерица тоже иногда сбрасывает хвост чтобы выжить (как бы ей больно не было_, но потом он у неё появляется заново.
PC/ Про Південь я ничего не писал. Я про Крым и ОРДЛО, который Украина де-юре не признает, но фактически он будет контроль-ся ими (уже понятно, что они ОРДЛО будут стараться включать в свой состав).
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29.03.2022 19:01 Ответить
Якщо Ви уважно прочитаєте,то я написав,**а МОЖЛИВО**. А чому можливо,Ви мабуть не знаєте,що ціль шизонутого--це суходіл між Кримом і Донецьком,а також---ВОДА Кримського каналу. А на приклад з ящерецею,тут така штука,що ЯЩЕРЕЦЯ НЕ ЗАВЖДИ ДОЖИВАЄ ДО ТОГО ЧАСУ,ПОКИ В НЕЇ ВІДРОСТЕ НОВИЙ!!
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29.03.2022 19:24 Ответить
Я про это знаю. Скажу больше- они уже пустили воду в Крым. Исходя из этого и пишу- добровольно они "кранчик" не остановят. Если им не продавать её, они не отдадут Херсон. В обмен за воду отдадут- соответствующие решения и выводы пусть каждый желает для себя сам. Я за договор (не потому что я предатель, а потому что знаю импотентность Европы, и знаю пуйловские, варворские методы введения войны). А Европа будет за этим наблюдать как за трагедией в спектакле- плача, но аплодирую в конце. Так что давайте без иллюзий. Если есть реальный выход из положения, хоть чуть-чуть с гарантиями для целостности государства, выкладывайте?
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29.03.2022 19:46 Ответить
То на початку був анекдот: що в zелі такі стальні яйця що не знайшлося "вертоліта" що би його евакуювати ...
Тепер я зрозумів ... То не яйця - то гівна в штанах було скільки, що ...
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29.03.2022 18:26 Ответить
Тьфу, *****... Яка страна - такi й теракти (с)
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29.03.2022 18:30 Ответить
Подоляк ******** ти кінчений,вас даже війна нічого не навчила.Питання дальнійшого життя країни Україна,уже буде вирішувати ЗСУ і народ України.Ви просрали початок війни,ви суки два з половиною роки вкатували у відкати і дороги,у своє Велике Будівництво,по яким доречі ******* zомбі кацапські,25-35 мілліардів доларів.Ви так готовились до шашликів,що через сутки війська (рф)уже були під Києвом,Маріуполем,Харьковимі т.д.Тільки згуртованість народу і ЗСУ.змогли остановити цю навалу.Курви ви кінчені,читаючи інтерв"ю генерального конструкторського КБ ЛУЧ.на випрбуванях перших ракет ПЗРК Нептун і Вільха,у 2018р.Воно є у доступі в інтернеті,він висказав правду,що при такому фінансуванні вони спроможні випускати 3-4 ракети в місяць,а якщо збільшити фінансування то потужності дозволяють виготовляти 35-40 ракет в місяць.Ви прямо сказали ***** нам ракети ,будем займатися Великим Будівництвом.Ви думаєте,що прикрившись лицемірною грою акторів 95 кв.тіпа ми не втекли а остались з народом,вам простять ваші прорахунки,не простимо ,а спитаємо як так сталось і хто винуватий. ???
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29.03.2022 18:31 Ответить
допереговорились...люди гибнуть а ці зелені суки слуги все вирішують самі..нічого не змінилось.тварь-ти думаєш далі жити в країні при таких домовленостях?**** поїдь в Маріупольі там домовляйся з людьми.сидиш скотина в Києві і носа не висуваєш.урод продажний.
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29.03.2022 18:36 Ответить
В спам тебе підора. Баньте цю сволоту, бо гавкає на людей
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29.03.2022 22:26 Ответить
Всьо ідьот по плану.
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29.03.2022 18:36 Ответить
как рашка может быть гарантом чего то если она уже дважды нарушила свои гарантии под выдуманными предлогами
что мешает ей снова их нарушить?
только вступление в нато гарантированно защитить от следующего нападения
если зе команда попробует воспрепятствовать этому
то они пособники врага
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29.03.2022 19:02 Ответить
Невгадали,питання ОРДЛО вирішать наші воїни, а не зеленський з путлером.
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29.03.2022 19:03 Ответить
Какая бл....дь победа
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29.03.2022 19:18 Ответить
Близько 300 тис. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! чоловіків працездатного віку повернулось з-за кордону після початку війни. (наскільки правдиво розповідають ЗМІ) Подумайте, пане президенте, чому вони повернулись, тільки добре подумайте. Це ті люди, які вже були в безпеці, і приїхали в пекло. Точно не для того, щоб мародерити. А тих, хто хоче зараз п,ятами накивати, жінками на кордоні перевдягаються-- сміливо відпускайте, з них більше шкоди для країни. Тільки потім назад не впускайте.
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29.03.2022 19:32 Ответить
Пішов ти ***** , подляк, разом з *****-арахамією та усім тим бидлом, яке поїхало на переговори з ворогом! За козломордим кораблем - *****!
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29.03.2022 19:33 Ответить
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
- https://socratify.net/quotes/vitiaz-v-tigrovoi-shkure-shota-rustaveli Витязь в тигровой шкуре (Шота Руставели) ЯК АКТИВІЗУВАЛИСЯ ДИВАННІ ЕКСПЕКТИ *****!
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29.03.2022 19:41 Ответить
Зеленый думает возбудить дядю Вову игрой писюном на рояле?
Так после этого будет болеть попа, но Крым - не вернется!!!
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29.03.2022 20:10 Ответить
Патріёт з Румунії. Закінчуй мамалигу жерти, приїзди Батьківщину захищати, пісюн Румунський
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29.03.2022 20:23 Ответить
У зеленой плесени ботов много, но они - тупые...
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29.03.2022 20:42 Ответить
Решать вопрос ОРДЛО будут ВСУ.
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29.03.2022 22:21 Ответить
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