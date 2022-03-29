Российские оккупанты похитили мэра Приморска Кошелевича, заставив его поменять себя на пленного отца
Оккупанты похитили мэра Приморска, что в Запорожской области, Александра Кошелевича.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила журналистка Ирина Ромалийская.
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"Город уже давно оккупирован. С первых дней городской голова вместе с гражданами вышел на площадь, вывесил украинский флаг, спел гимн. Публично заявил: "Приморск - это Украина".
На следующий день его искали. Не нашли. И знаете, что они сделали? Его пожилого отца заключили под стражу. А Александр Кошелевич поменял себя на отца.
Его вывезли в Бердянск (там штаб российских оккупантов). Об этом сообщают местные активисты. Подлость и низость – еще одна отличительная черта российской армии".
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Прикордонник Роман Грибов, який став автором легендарної фрази на адресу російського корабля, повернувся з полону на рідну Черкащину. Про це https://t.me/cherkaskaODA/487 повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його словами, відповідь українського захисника сьогодні вже стала гаслом війни з російськими окупантами.
«Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного прикордонника. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Творець того самого гасла війни з російськими окупантами. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність», - зазначив Табурець.
Вдома прикордонника нагородили відзнакою «За заслуги перед Черкащиною». Сам Грибов звернувся до українців зі словами подяки за надзвичайно потужну підтримку.
«Насамперед хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні!», - сказав Роман Грибов. https://shotam.info/prykordonnyk-zi-zmiinoho-iakyy-poslav-rosiyskyy-korabel-povernuvsia-dodomu/
Подоляк, Арахия - предатели. Можете выбрать дерево на каком вас вздернут!