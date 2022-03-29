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Российские оккупанты похитили мэра Приморска Кошелевича, заставив его поменять себя на пленного отца

кошелевич

Оккупанты похитили мэра Приморска, что в Запорожской области, Александра Кошелевича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила журналистка Ирина Ромалийская.

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"Город уже давно оккупирован. С первых дней городской голова вместе с гражданами вышел на площадь, вывесил украинский флаг, спел гимн. Публично заявил: "Приморск - это Украина".

На следующий день его искали. Не нашли. И знаете, что они сделали? Его пожилого отца заключили под стражу. А Александр Кошелевич поменял себя на отца.

Его вывезли в Бердянск (там штаб российских оккупантов). Об этом сообщают местные активисты. Подлость и низость – еще одна отличительная черта российской армии".

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армия РФ (19143) мэр (1648) похищение (1685) Запорожская область (3066) Приморск (3)


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Топ комментарии
+7


Прикордонник Роман Грибов, який став автором легендарної фрази на адресу російського корабля, повернувся з полону на рідну Черкащину. Про це https://t.me/cherkaskaODA/487 повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, відповідь українського захисника сьогодні вже стала гаслом війни з російськими окупантами.

«Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного прикордонника. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Творець того самого гасла війни з російськими окупантами. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність», - зазначив Табурець.

Вдома прикордонника нагородили відзнакою «За заслуги перед Черкащиною». Сам Грибов звернувся до українців зі словами подяки за надзвичайно потужну підтримку.

«Насамперед хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні!», - сказав Роман Грибов. https://shotam.info/prykordonnyk-zi-zmiinoho-iakyy-poslav-rosiyskyy-korabel-povernuvsia-dodomu/
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29.03.2022 16:29
+4
И как он теперь проголосует на референдуме?
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29.03.2022 16:30
+4
переговоры идут полным ходом ...
Подоляк, Арахия - предатели. Можете выбрать дерево на каком вас вздернут!
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29.03.2022 16:37
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Прикордонник Роман Грибов, який став автором легендарної фрази на адресу російського корабля, повернувся з полону на рідну Черкащину. Про це https://t.me/cherkaskaODA/487 повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, відповідь українського захисника сьогодні вже стала гаслом війни з російськими окупантами.

«Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного прикордонника. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Творець того самого гасла війни з російськими окупантами. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність», - зазначив Табурець.

Вдома прикордонника нагородили відзнакою «За заслуги перед Черкащиною». Сам Грибов звернувся до українців зі словами подяки за надзвичайно потужну підтримку.

«Насамперед хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні!», - сказав Роман Грибов. https://shotam.info/prykordonnyk-zi-zmiinoho-iakyy-poslav-rosiyskyy-korabel-povernuvsia-dodomu/
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29.03.2022 16:29 Ответить
И как он теперь проголосует на референдуме?
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29.03.2022 16:30 Ответить
ну да мыру мыр по -путински и когда его путь ТУТ закончится то что еще ему Бог попускает наверное ждет до какой степени ДЬЯВОЛЬЩИНЫ ДОСТОИН ДОЙТИ ПУТИН???? Был сегодня в Храме ПЦУ Одесса--там где правил службу- батюшка а негодяи россияне выкрали батюшку с спасательного судна..... всех обменяли.... а его участника АТО и капеллана нет.. так вот помянул родных за о здравие своей семьи и всех кого любим и знаем об упокоении душ наших кто ушел из жизни... и попросил Бога вразумить власти все- чтобы отошли в своих помыслах от войны насилия убийства геноцида атомной угрозы.... поставил свечку об усопших и павших в этой войне ВСЕХ солдат военных как наших Украинцев так и из России и безвинно убиенных детей стариков женщин инвалидов и просто людей... может Господь Услышит.. и наступит МИР раскручивать спирали ненависти геноцида войны чревато тем что о нас будут ЦИВИЛИЗАЦИИ говорить в прошлом понимании... это мои эмоции простите что не так....
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29.03.2022 16:34 Ответить
Вот Вам и переговоры.
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29.03.2022 16:34 Ответить
переговоры идут полным ходом ...
Подоляк, Арахия - предатели. Можете выбрать дерево на каком вас вздернут!
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29.03.2022 16:37 Ответить
слушал в телеграм канале из нашей военной администрации так вот вывод один не Россия отводит а просто там мы погнали перемололи все и воевать некому и нечем а москалю верить можно если его закопали.. они будут еще долго водить танцы в бубне пока Путин не отойдет...в мир оный...
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29.03.2022 16:41 Ответить
Ясен хрен они ничего не отводят сами. У меня дом ударными волнами с начала войны как накрывало так и сейчас накрывает. Им сейчас надо ухватить максимум и предъявить это Бубочке как факт. А этот нелох и рад.
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29.03.2022 16:44 Ответить
Арахамію з групою особливого призначення слуг народ на визволення відправте, нехай поміняють на полк кацапів відловлених особисто Верещук.
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29.03.2022 16:37 Ответить
Не переживайте, у нас есть мирный договор.
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29.03.2022 16:41 Ответить
Что-то я его не чувствую, как и этот мэр. Залпы арты вот чувствую вполне себе ощутимо.
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29.03.2022 16:54 Ответить
 
 