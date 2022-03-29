Российские оккупанты похитили мэра Приморска Кошелевича, заставив его поменять себя на пленного отца

Оккупанты похитили мэра Приморска, что в Запорожской области, Александра Кошелевича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила журналистка Ирина Ромалийская.

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"Город уже давно оккупирован. С первых дней городской голова вместе с гражданами вышел на площадь, вывесил украинский флаг, спел гимн. Публично заявил: "Приморск - это Украина".

На следующий день его искали. Не нашли. И знаете, что они сделали? Его пожилого отца заключили под стражу. А Александр Кошелевич поменял себя на отца.

Его вывезли в Бердянск (там штаб российских оккупантов). Об этом сообщают местные активисты. Подлость и низость – еще одна отличительная черта российской армии".

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