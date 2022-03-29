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Новости Война
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РФ предпримет два шага для деэскалации конфликта в Украине. Предложения Киева донесем Путину и ответим, - Мединский

мединський

Российская сторона заявила о намерении предпринять два шага для деэскалации ситуации в Украине.

Об этом сообщил во вторник журналистам глава делегации РФ Владимир Мединский после переговоров с украинской стороной в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы также делаем два шага для деэскалации конфликта", – сказал Мединский.

По его словам, один из шагов касается военного аспекта, а второй – политического.

"Одну из позиций - по военной части - огласит заместитель министра обороны, а по политической скажу я", - добавил глава российской делегации.

Прошедшие в Стамбуле переговоры были конструктивными, также заявил Мединский. Он отметил, что российская сторона получила от Украины для рассмотрения "понятно сформулированную их позицию для включения в договор".

"Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту (Путину. – Ред.), и будет дан соответствующий наш ответ", - подчеркнул глава делегации.

Читайте также: Вопрос ОРДЛО будут решать Зеленский и Путин во время двусторонних переговоров, - Подоляк

Мединский также сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора.

"После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора", - сказал он.

Глава делегации РФ также отметил, что с самого начала обсуждалась возможность встречи президентов при условии готовности договора к подписанию главами государств.

"Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора", - уточнил Мединский.

По его словам, "это непростой вопрос, тем более что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности  в Украине".

Читайте также: Подготовлено достаточно материалов для организации встречи Зеленского и Путина, - Арахамия

Мединский подчеркнул, что предложенный во вторник вариант встречи президентов одновременно с парафированием договора главами МИД РФ и Украины дает дополнительные возможности для обсуждения политических нюансов.

"Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе", - заявил Мединский.

Автор: 

переговоры (4928) путин владимир (31231) россия (95441)


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Топ комментарии
+69
Гросмейстер Бендера 🇺🇦
@Lviv_UA_SU
·
1 год
Кацапи лишають нам розбомблену країну, знімають з себе санкції, вже юридично забирають Крим і ОРДЛО. Ми позаблокові. Нам звиздець
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29.03.2022 16:42
+34
Государства может санкции и не снимут. Пока-что. Но и препятствовать барыжить корпорациям не станут. Особенно если втихую. С Газмясом, возможно, рашка уже попрощается. ЕС напуганы и просто постараются избавиться от таких дибилов поставщиков. Но это не точно. А о репарациях пока что не было вообще ни слова. Пока выглядит так, что у нас могут отодрать еще территории, мы останемся на руинах, под гарантии безопасности филькиной грамоты. И через 10 лет нас добьют новой войной. А может и через год.
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29.03.2022 16:49
+32
СВинособаки идите нах . Донбасс и Крым -- это УКРАИНА !!! Бумажки себе в очко затусуйте
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29.03.2022 16:46
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Страница 2 из 2
Один з небагатьох слушних коментів.
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29.03.2022 17:01 Ответить
да звучит хорошо, но говорить так как он сказал можно будет лишь когда узнаем что хотят подписать. Ну и тогда будем решать что делать.
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29.03.2022 17:19 Ответить
зраду розганяють ті здебільшого, кто збирається захоплювати Москву ціною життя українських солдатів
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29.03.2022 17:09 Ответить
А не бачать зради ті,хто разом с зе та його ОПою вкотре РЯТУЮТЬ ху&ла та расєю!
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29.03.2022 17:40 Ответить
Маєте якісь інші способи?
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29.03.2022 20:16 Ответить
Да всем посрать на те санкции, кому легче от того, что у соседа корова здохла?
Пусть полностью возмещает весь ущерб, включая оплату рабочей силы, которая будет это восстанавливать.
Полные компенсации всем погибшим.
Полные выплаты за все что утрачено на Донбассе и Крыму.
Тогда хоть о чем то можно говорить.
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29.03.2022 17:11 Ответить
Кто заплатит за разруху и убитых гражданских?
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29.03.2022 17:13 Ответить
Мені теж здається що зарано розганяти зраду. Диявол в деталях.
1. Які країни погодяться бути гарантами. Чи є серед них Росія?
2. Які юридичн гарантії - вступ в війну чи міфічні консультації та стурбованності?
3. Чи залишаться санкції в дії?
4. Який обсяг репарацій - від 0 до $1 млрд?
5. Який механізм повернення Донбасу в склад України?
В залежності від цих деталей буде зрозуміло - зрада чи перемога.
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29.03.2022 17:17 Ответить
Питаня окрім 1 навіть НЕ ПІДІЙМАЛИСЯ!
До 5 повернуться за 15 років.
Невже це з заяв не зрозуміло?!
Є ще деякі нюанси - на півночі відвід на переформотуваня з оточеня,залишивши за собою окуповану територію. Після оточеня расєянам пропонують виходити з нього.
На сході і пвідні активізація всіма резервами!
Кому вигідно? Хто кого рятує?
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29.03.2022 17:54 Ответить
Ми не знаємо що підіймалося а що ні, ми орієнтуємось тільки на те що погодили видати «публічно». Я згоден що заяви пахнуть поганенько, але багато чого можуть просто не афішувати. Принаймні я на це сподіваюсь.
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29.03.2022 18:54 Ответить
Заяви відбуваються ДО подій. На якому фоні(подїї) відбуваються ці заяви?
Узагальнюючи події з декількох джерел (не тільки соцмереж),особливо у дійсно прямих трансляціях(там прохоплюються про те,що потім локалізують) можна робити не тільки висновки,а й передбаченя з більшою - меншою вирогідністю.
Особливо вчинки(не бла - бла!) фігурантів.
Розумію,що люди змінюються,але не докоріно.
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29.03.2022 19:59 Ответить
Щоби будувати потужну армію, потрібна потужна економіка. У нас вона зруйнована зі збитками в 1 трлн.
Санкції лишать номінальні, найгірші - знімуть. Одна Британія за всіх не вирішує.
Поки ми будемо відновлювати економіку, ворог відновлюватиме армію. Його економіка ще і близько не встигла загнутися.

Якщо позиції не в ОРДЛО кацапи ще може й залишать (уявімо, хоча я в це не вірю), то на сході нас чекає нове ОРДЛО. Скажуть, мовляв, не військові рф там воюють а місцеві. Маріупольці, наприклад, по-вашому, ким будуть тоді? Бидлом чи потаскухами, недостойними звільнення?
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29.03.2022 17:26 Ответить
Ви ж прекрасно зрозуміли кого я назвав бидлом і потаскухами. Навіщо кидаєте тінь на маріупольців?
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29.03.2022 17:47 Ответить
Я так розумію що Кримських татар та українців, які там залишилися.
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29.03.2022 18:10 Ответить
Їм що ми скажемо, ми Вас кинули, ставайте москалями?
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29.03.2022 18:12 Ответить
Оце ти загнув, армію більшу? Зброю зробити, літаків? Ти там ********?
Построй завод прилетить з Криму ракета і ******* заводу, скажуть що знову новий штамп ковіду створювали, здадуть всіх патріотів, та активістів. Зіпють людей бо небуде роботи розваляна економіка. Повилазив розумний нарід, зараз прогнеся застрелять років через 2.
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29.03.2022 17:28 Ответить
Так класно за санкції говорити, ніхто не хотів лишатися бізнесу в Московії, тільки буде підписаний документ про "мир" бізнес відразу вернеться в кацапію. *****, ну от чого вам не сиділося дома коли були вибори 2019р?
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29.03.2022 17:31 Ответить
.


панове, Ви тiльки порiвняйте якою була і Україна напочатку 2019 року при Порошенко

та до якого цугундеру довела країну ЗеБiльна шобла менше нiж за три роки...
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29.03.2022 18:57 Ответить
От заберуть у тебе в хаті 1 кімнату, то чого тобі пельку розкривати ти там всерівно тільки мотлох зберігав, ЩО в тебе замість місків?
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29.03.2022 17:35 Ответить
Эта власть не представляет воли народа и она теряет легитимность! Сейчас лучший момент освободить Украину военным путем и без никаких уступок врагу. И Санкции и эмбарго уничтожат РФ!!!
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29.03.2022 16:56 Ответить
Хлопці! Уважно стежимо за рученятами Янелоха Першого, дермака та інших арахамів!
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29.03.2022 16:56 Ответить
Один из моих старых комментов: "Выходит, мы подписываем отказ от НАТО, и "останавливаем войну", а Крым и донбасс оставляем как есть? Походу, это согласие на все те требования, которые путлер выдвигал до войны".
И за что же воевали и гибли украинцы?!
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29.03.2022 16:56 Ответить
а збереження незалежності не має значення? РФ хотіло отримати країну сателіт, як Білорусь
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29.03.2022 17:14 Ответить
Виконувати забаганки путіна це незалежність?
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29.03.2022 17:59 Ответить
На цьому кінець переговорам. Путлєр сєбє нє врах.
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29.03.2022 16:57 Ответить
"Лва кроки для деескалації" - це виведення розбитих військ на переформатування і доукомплектацію? А мючому ця "ДЕескалацію" не поводиться під Маріуполем? І взагалі таке враження, що це все продовжиться. Але вже з перевагою кацапів. Такої підтримки, як зараз від НАТО, у майбутньому ми точно не матимемо.
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29.03.2022 16:57 Ответить
Да это всё. Если мы сейчас подпишем эту херню, то мир никогда больше не станет нам так помогать. Ради чего им терпеть убытки, если мы потом сами всё просрали?
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29.03.2022 17:06 Ответить
Післяцих заяв зебілів на перемовинах? Можливо.
А нам тільки почали давати щось більш серйозне,ніж для партизанської війни!
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29.03.2022 17:36 Ответить
Надеюсь , украинцы проведут парад Победы на красной площади . А на гиляках будут болтаться хутин с бешенными сородичами и Мединский с переговорщиками
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29.03.2022 17:01 Ответить
Расея разрешает нам аж 15 лет чесать язьіки про Крьім, а потом забьіть про него навсегда
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29.03.2022 17:01 Ответить
Георгий Тука


@tuka_george

·
https://twitter.com/tuka_george/status/1508788936071688196 1 ч



Сподіваюсь, після триндєжа ЗЕделегації, навіть «рибки_гупі» зрозуміли: об'єднуватись треба навколо ЗСУ!
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29.03.2022 17:02 Ответить
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29.03.2022 17:04 Ответить
Це як Гітлер в лютому 45-го року - "Мені довели вашу пропозицію, я згоден на деескалацію конфлікту".

Як же я ненавиджу виборців шмарклі. Майже так само як кацапів.
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29.03.2022 17:05 Ответить
Да идите вы вслед за вашим кораблём. Они якобы делают нам одолжение. Теперь, когда всрались они хотят выглядеть героями.
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29.03.2022 17:05 Ответить
Це повний треш!!! Зелений през ,якщо погодить цю зраду ,військові мають брати владу у свої руки!!!!
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29.03.2022 17:05 Ответить
А в чому саме є зрада?
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29.03.2022 17:08 Ответить
А в чому саме є зрада?
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29.03.2022 17:09 Ответить
Практично дослівно.Отто фон Бісмарк- ''' жодний договір підписаний з Росією ,не вартий паперу на якому він підписаний '' Історія повторюється по спіралі і наступна спіраль на щабель вища.Найблищий приклад 2014 мінські домовленості! Тільки відверті недоумки постійно наступають на граблі ! А даному випадку то можуть бути зрадники (а кая разніца?)? Половину України зруйновано ,тисячі вбитих ,сотні вбитих дітей!! І це все забути??? Вам цього не дозволять!!!!
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29.03.2022 17:29 Ответить
Ще раз!!!
В чому саме є зрада?
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29.03.2022 18:02 Ответить
В тому, що ми не плвинні йти на будь які пуступки. Це росія на нас неспровоковано напала.

Ми не хочемо бути нейтральною країною. З якого дива нам цього хотіти? Бо так хоче росія? Нахєр такі хотєлки

Тим більше, ми в жодному разі не можемо розглядати росію одним з гарантів безпеки. Уявіть, вбивця ваших дітей буде гарантувати безпеку вам.
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29.03.2022 18:08 Ответить
Якщо Ви не провокатор і вболіваєте за Україну, то я не розумію чому не видно зради в намаганнях відмови від частини територій, зменшення суверенитету та проведення домовленостей про капітуляцію (по іншому це не може називатись бо є зменшення підконтрольної території) з вероломним фашиствуючим агресором, який знищив за місяць десятки тисяч мирних мешканців що виглядає як геноцид 21 століття.
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29.03.2022 18:26 Ответить
пiдступним, прошу.

а так все абсолютно вiрно. респект.
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29.03.2022 19:02 Ответить
мечтаю увидеть зебилов за решеткой
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29.03.2022 17:09 Ответить
Так в чому проблема ? ...
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30.03.2022 20:38 Ответить
Хлопці спокійно, без паніки... продовжуємо мочить кацапів
Це тільки наміри...
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29.03.2022 17:10 Ответить
было неплохо чтобы в намірах також звучало кто будет платить за "сей банкет" устроенной на нашей земле, а так ам сорри.
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29.03.2022 17:26 Ответить
Напрягає що озвучуються ці наміри замість відновлення суверенітету на всіх територіях та виплати репарацій по всіх рахунках.
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29.03.2022 18:28 Ответить
Очень гнилые намиры
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29.03.2022 18:45 Ответить
От кацапські пси, де їх п*здять там вони роблять деескалацію і просять щоб менше п*здили!
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29.03.2022 17:11 Ответить
Ці суки кажуть, не треба бити нас під Києвом а ми все одно будемо знищувати Донбас та південь. Сюр.
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29.03.2022 18:29 Ответить
Ни народ и ни наши союзники не дадут зелебобам сдать Украину!

Народ поддержит армию если они возьмут власть в свои руки!
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29.03.2022 17:13 Ответить
Ми всі так думаємо, але потім десь зненацька з'являється той народ, який устав від війни за свою країну і починає шукати мир в очах агресора, який прийшов знищити всю країну, весь народ без розбору хто за кого голосував.
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30.03.2022 09:19 Ответить
Ця потвора мединський воно шо коріння звідкиля цієї падалі?
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29.03.2022 17:15 Ответить
под забором родился ... без роду и племени
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29.03.2022 17:28 Ответить
Зе вже мріє розпочати "велике крадівництво-2", а ви тут йому заважаєте зі своєю зрадою((((
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29.03.2022 17:15 Ответить
Та да, треба будувати нові дороги для москальських танків, бо не всюди змогли пройти, да і чистку патріотів треба продовжити, бо дуже впираються окупації і не бачать миру в очах агресора. А ще відновлювати інфраструктуру зруйнованих міст та сел за гроші українців та Європи (чомусь не москалів, не за репарації, і не треба мені писати що їхні гроші заморожені, підпишуть мирову і все розморозять...), цеж який колондайк для корупціонерів, просто Ельдорадо...
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30.03.2022 09:26 Ответить
Подали таки зеленые гниды челобитную *****.. В глаза глядели, теперь еще и раком станут.
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29.03.2022 17:18 Ответить
Можу припустити, що Подоляк їхав на перемовини із вказівкою з ОП погоджуватись в разі чого на перемір`я з відкатом на позиції 23.02.2022.

Також припускаю, що Подоляк добре розуміє реакцію українського суспільства на капітулятивні угоди. Тому, опинившись між молотом і ковадлом, заздалегідь був продуманий план, як зняти персональну відповідальність з себе особисто, з членів делегації та офісу президента, й перекласти її на плечі нас, українців, за допомогою референдуму. В такому випадку, у владі конкретно (пойменно) винних у прийнятті будь-якого непопулярного рішення не буде. Мовлялв, вирішив народ, отже питати треба з людей, а конкретно - не має з кого, бо референдум річ знеособлена.

Таким чином, влада спробувала пропетляти, й зняти з себе відповідальність за капітуляційні рішення. Це очевидний факт будь-кому з нас.

Українці швидко зрозуміють відверто боягузливі й поразницькі кроки цих хлоп`ят-переговірників, а також офіса президента, й зможуть ефективно донести правильну точку зору. А саме - воювати виключно до повної перемоги, раз війна вже йде на повну катушку.

Ще одна думка - ***** настільки вже шизанутий, що він або відкине цю хрінь взагалі, або спробує на базі цих псевдо-домовленостей варити воду, щоб непомітно проштовхнути ще більш невигідні умови.

Проте, скоріш за все, кацапська наволоч продовжить бомбування мирних населених пунктів, перегрупування свого гівняного мотлоху (сапогів з металобрухтом), й спробує провести останню масштабну атаку.

Якось так я бачу ситуацію
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29.03.2022 17:19 Ответить
Кажуть, рашисти лікуют, внє сєбя від щастя, що обвели дурачків з кварталу навкруг пальця.
КВН проти КГБ.

А ну путлер зараз скаже, що його не влаштовують ці умови. це що, буде наше єдине спасіння?
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29.03.2022 17:21 Ответить
Росія каже про конфлікт в Україні. Які військовополонені??
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29.03.2022 17:24 Ответить
Ага, поверили, щас...
Ничего серьезно не изменится. Часть войск переброся на Донбасс, оставшиеся окопаются и будут обстреливать нас артилерией и ракетами. Их цель, чтоб мы не перебросили помощь из этих районов нашей группировке на Донбассе. Но это всё на поверхности, наше командование это тоже отлично понимает...
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29.03.2022 17:33 Ответить
а в качестве "жеста доброй воли" миродоговорщики передадут парашникам ещё и образцы современных вооружений, поставленных западом Украине в последний месяц. чтобы если на парашников "нато нападёт" то они получили возможность скопированным защищаться, а не только тем, что от дидов осталось. в этом смысле, да, теперь можно понять сегодняшних союзников и их отказ поставлять более серьёзное, кроме лёгкого, как оборонительное, так и наступательное вооружение, созданное на последних технических достижениях запада. они точно знали к чему эти сепаратные договорняки приведут.
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29.03.2022 17:36 Ответить
Програє будь- хто, хто сідає грати (домовлятися) з диявилом, тим паче, укладати угоду. Без варіантів. Бажання заглянути в очко х..лу веде прямісенько до пекла.
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29.03.2022 17:40 Ответить
Чтож ты фраер сдал назад!!!!

Мединский: Генштаб объявит о притормаживании или деэскалации конфликта на двух направлениях ВИДЕО
18:40

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил о возможном притормаживании или деэскалация конфликта на двух направлениях.

«В заявлении министерства обороны сегодня было сказано, что конкретные детали Генеральный штаб огласит в ближайшее время. Что будет означать притормаживание или деэскалация конфликта на двух направлениях. Дальше не скажу. Дальше должен говорить не переговорщик, а патриот», - сказал Мединский.
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29.03.2022 17:46 Ответить
Т.е. благодаря помощи Зе-команды оккупанты теперь беспрепятственно выведут войска из-под Киева, где они были уже в полукольце и отрезаны от снабжения. Перекинут их на восток Украины, где с их помощью смогут наконец завершить окружение украинских войск.

Они и так мечтали их оттуда вытащить, если бы они этого не сделали - получили бы котел, если бы начали выводить - то все бы увидели, что это отступление. А так - мы не отступаем, а «идем навстречу мирным предложениям»
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29.03.2022 17:56 Ответить
Этот аспект меня тоже беспокоит, это оборотная сторона медали. Просто не мог не порадоваться краху планов пуйла.
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29.03.2022 18:05 Ответить
Менше слухайте Аристовича. Там постійний підвіз свіжого м'яса з бульбостану і котлами схоже слабо пахне. До того ж ніде немає і півслова про припинення вогню.
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29.03.2022 18:06 Ответить
Тут Мединский наговорил росСМИ много нового. Показываем вам, чтобы вы понимали, как результаты сегодняшнего раунда переговоров видят у кремлевского фюрера

👉Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня

👉РФ выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины

👉Объявление деэскалации на киевском направлении в том числе связано с тем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения

👉Россия сделала два огромных шага к миру и ждет от Украины встречного движения

👉Необходимо пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между РФ и Украиной на взаимоприемлемых условиях
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29.03.2022 18:29 Ответить
Джонсон: соглашения недостаточно для снятия санкций

«Давление на путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи (Украине), чтобы гарантировать, что россия полностью изменит свой курс», - пересказал журналистам слава Джонсона представитель премьера.
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29.03.2022 18:32 Ответить
мутная водичка..
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29.03.2022 17:59 Ответить
Я одного не пойму,нейтральный статус предусматривает не вступление только в НАТО или все военные блоки? Если все,то не хер подписывать.
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29.03.2022 18:01 Ответить
У всі військово-політичні блоки. Слухайте, що розказав хламідія.

Без Криму та ОРДЛО: Україна представила план гарантій безпеки / Стамбул, Арахамія / Україна 24

https://www.youtube.com/watch?v=Q3n0TGrIeX8
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29.03.2022 18:18 Ответить
Если будет референдум,я за то голосовать не буду. Что мы выигрываем из этого договора? Ничего.Это по сути замороженный кофликт. Но с другой стороны,я не знаю как мы будем бить кацапов,если у нас уже нечем бить. Мы постоянно вынуждены просить,дайте то дайте это.Но вижу что Западу это уже не нравится. Хер знает чем это все кончится.
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29.03.2022 19:00 Ответить
спросите у сексуального партнера мединского, проживающего на рублевке, какие позы любит это пассив...
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29.03.2022 18:07 Ответить
Я думаю, теперь все украинцы поймут, почему Украину не брали в НАТО и почему не стали защищать. В мире все прекрасно знали кто такой Зеленский и зачем олигархат Украины поставил его на должность Президента.

Есть старая истина - дураку доверяют ключи от города только в одном случае, когда город собираются сдать.
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29.03.2022 18:09 Ответить
А до зєлі чому не брали?
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29.03.2022 18:17 Ответить
До Зе были три президента. Яник не в счет, остается 2. Ющ все слил за бабулесы, финальным его «аккордом» было получение 1 млрд долл за президентство Яныка.

А еще раньше в середине его президентства, когда были готовы подписать ПДЧ по НАТО партия Регионов заблокировала Верховную Раду - все помнят эти воздушные шарики «НАТО - нi» в парламенте Украины?

С Порошенко была та же проблема, что и с Зе - напомню, что он был одним из трех!! основателей Партии Регионов и во время войны с Россией будучи президентом Украины имел бизнес в России + коррупция. Ну как можно брать в НАТО страну все ветви власти которой пронизаны российскими агентами влияния? Ведь НАТО, это не только оружие, но и шифровальные коды, системы связи, допуск к секретным данным всего НАТО.
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29.03.2022 18:38 Ответить
P.S. до Зе были три президента - имел в виду, тех, при которых было намерение войти в НАТО. Кучма и Кравчук конечно же не в счет
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29.03.2022 18:49 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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29.03.2022 18:15 Ответить
так і ці кроки наступні:
- уйобують з території України включно зКримом та Донбасом
- платять репарації та контрибуції за розрушені міста та вбитих громадян
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29.03.2022 18:27 Ответить
Єдиний шлях до миру це вбити всіх російських окупантів. Якщо ми цього не зробимо, ***** і його послідовники добється від Зеленського зняття санкцій, і знову почне проти нас нову війну...
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29.03.2022 18:32 Ответить
я не живу в Україні, але Україна ПРОГРАЛА ВИГРАНУ війну завдяки ФСБшному президенту та його оточенню.
1. без НАТО гарантії безпеки - фікція. Не одна країна НАТО не матиме права захищати УКраїну без дозволу інших членів. це закон.
2. без гарантій безпеки ніяки суттеві інвестиціі неможливі.
3. цей договорняк(бо це не договір) не робить Росію винуватою у війні і це означає що вона не буде платити репарацій, як Німеччина після другої світової
Тому питання - де ви візьмете $500 млрд для відбудови? хто компенсує ваши жерви? хто буде годувати ваших сиріт?
Якщо ви думаєте, що Америка або Европа, то це помилка. Ви підставили їх, продали путіну. Вони допоможуть, щоб ви не померли з голоду, але не більше.
4. Хто буде озброювати вашу "нейтральну" армію? Це додаткові $500 млрд. якщо хтось продасть вам старе озброєння. Але це дуже велика проблема. Тому путін досяг "демілітарізації" України, як і хотів.
5. Крим і Донбас ви здали! Це те що Х*йло хотів від вас напочатку.

Таким чином, з таким договорняком ви могли і не воювати, а підписати його 24 лютого і зберегти десятки тисяч життів, і свої міста, і економіку.

Боляче і соромно за вас усіх, українці!!! Ви втратили незалежність за яку віддали життя тисячи ваших громадян!
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29.03.2022 18:36 Ответить
Браво! Все описано предельно точно - и по сути и по последствиям.
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29.03.2022 18:55 Ответить


респект. все абсолютно справедливо. прошу дозволу у пана на запозичення цього тексту.
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29.03.2022 19:01 Ответить
дуже вдячний. будь ласка використовуйте якщо подобається.
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29.03.2022 19:18 Ответить
Ой млядь і,хто з тверезих українців повірить словам цього кацапа?
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29.03.2022 18:47 Ответить
Да вы задолбали, какой нахер конфликт в Украине , это Война раши, против Украины , это ***** Война , и нехер подменять понятия
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29.03.2022 18:53 Ответить
у больных синдромом Дауна есть лишняя 47-я хромосома, это научный факт

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29.03.2022 18:54 Ответить
З терористами- НІЯКИХ ПЕРЕМОВИН !!! Хто вибирає між волею і хлібом - не буде мати ні волі , ні хліба ! ... С. Бандера ...
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30.03.2022 20:28 Ответить
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