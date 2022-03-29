РФ предпримет два шага для деэскалации конфликта в Украине. Предложения Киева донесем Путину и ответим, - Мединский
Российская сторона заявила о намерении предпринять два шага для деэскалации ситуации в Украине.
Об этом сообщил во вторник журналистам глава делегации РФ Владимир Мединский после переговоров с украинской стороной в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Мы также делаем два шага для деэскалации конфликта", – сказал Мединский.
По его словам, один из шагов касается военного аспекта, а второй – политического.
"Одну из позиций - по военной части - огласит заместитель министра обороны, а по политической скажу я", - добавил глава российской делегации.
Прошедшие в Стамбуле переговоры были конструктивными, также заявил Мединский. Он отметил, что российская сторона получила от Украины для рассмотрения "понятно сформулированную их позицию для включения в договор".
"Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту (Путину. – Ред.), и будет дан соответствующий наш ответ", - подчеркнул глава делегации.
Мединский также сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора.
"После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора", - сказал он.
Глава делегации РФ также отметил, что с самого начала обсуждалась возможность встречи президентов при условии готовности договора к подписанию главами государств.
"Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора", - уточнил Мединский.
По его словам, "это непростой вопрос, тем более что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности в Украине".
Мединский подчеркнул, что предложенный во вторник вариант встречи президентов одновременно с парафированием договора главами МИД РФ и Украины дает дополнительные возможности для обсуждения политических нюансов.
"Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе", - заявил Мединский.
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Пусть полностью возмещает весь ущерб, включая оплату рабочей силы, которая будет это восстанавливать.
Полные компенсации всем погибшим.
Полные выплаты за все что утрачено на Донбассе и Крыму.
Тогда хоть о чем то можно говорить.
1. Які країни погодяться бути гарантами. Чи є серед них Росія?
2. Які юридичн гарантії - вступ в війну чи міфічні консультації та стурбованності?
3. Чи залишаться санкції в дії?
4. Який обсяг репарацій - від 0 до $1 млрд?
5. Який механізм повернення Донбасу в склад України?
В залежності від цих деталей буде зрозуміло - зрада чи перемога.
До 5 повернуться за 15 років.
Невже це з заяв не зрозуміло?!
Є ще деякі нюанси - на півночі відвід на переформотуваня з оточеня,залишивши за собою окуповану територію. Після оточеня расєянам пропонують виходити з нього.
На сході і пвідні активізація всіма резервами!
Кому вигідно? Хто кого рятує?
Узагальнюючи події з декількох джерел (не тільки соцмереж),особливо у дійсно прямих трансляціях(там прохоплюються про те,що потім локалізують) можна робити не тільки висновки,а й передбаченя з більшою - меншою вирогідністю.
Особливо вчинки(не бла - бла!) фігурантів.
Розумію,що люди змінюються,але не докоріно.
Санкції лишать номінальні, найгірші - знімуть. Одна Британія за всіх не вирішує.
Поки ми будемо відновлювати економіку, ворог відновлюватиме армію. Його економіка ще і близько не встигла загнутися.
Якщо позиції не в ОРДЛО кацапи ще може й залишать (уявімо, хоча я в це не вірю), то на сході нас чекає нове ОРДЛО. Скажуть, мовляв, не військові рф там воюють а місцеві. Маріупольці, наприклад, по-вашому, ким будуть тоді? Бидлом чи потаскухами, недостойними звільнення?
Построй завод прилетить з Криму ракета і ******* заводу, скажуть що знову новий штамп ковіду створювали, здадуть всіх патріотів, та активістів. Зіпють людей бо небуде роботи розваляна економіка. Повилазив розумний нарід, зараз прогнеся застрелять років через 2.
панове, Ви тiльки порiвняйте якою була і Україна напочатку 2019 року при Порошенко
та до якого цугундеру довела країну ЗеБiльна шобла менше нiж за три роки...
И за что же воевали и гибли украинцы?!
А нам тільки почали давати щось більш серйозне,ніж для партизанської війни!
@tuka_george
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https://twitter.com/tuka_george/status/1508788936071688196 1 ч
Сподіваюсь, після триндєжа ЗЕделегації, навіть «рибки_гупі» зрозуміли: об'єднуватись треба навколо ЗСУ!
Як же я ненавиджу виборців шмарклі. Майже так само як кацапів.
В чому саме є зрада?
Ми не хочемо бути нейтральною країною. З якого дива нам цього хотіти? Бо так хоче росія? Нахєр такі хотєлки
Тим більше, ми в жодному разі не можемо розглядати росію одним з гарантів безпеки. Уявіть, вбивця ваших дітей буде гарантувати безпеку вам.
а так все абсолютно вiрно. респект.
Це тільки наміри...
Народ поддержит армию если они возьмут власть в свои руки!
Також припускаю, що Подоляк добре розуміє реакцію українського суспільства на капітулятивні угоди. Тому, опинившись між молотом і ковадлом, заздалегідь був продуманий план, як зняти персональну відповідальність з себе особисто, з членів делегації та офісу президента, й перекласти її на плечі нас, українців, за допомогою референдуму. В такому випадку, у владі конкретно (пойменно) винних у прийнятті будь-якого непопулярного рішення не буде. Мовлялв, вирішив народ, отже питати треба з людей, а конкретно - не має з кого, бо референдум річ знеособлена.
Таким чином, влада спробувала пропетляти, й зняти з себе відповідальність за капітуляційні рішення. Це очевидний факт будь-кому з нас.
Українці швидко зрозуміють відверто боягузливі й поразницькі кроки цих хлоп`ят-переговірників, а також офіса президента, й зможуть ефективно донести правильну точку зору. А саме - воювати виключно до повної перемоги, раз війна вже йде на повну катушку.
Ще одна думка - ***** настільки вже шизанутий, що він або відкине цю хрінь взагалі, або спробує на базі цих псевдо-домовленостей варити воду, щоб непомітно проштовхнути ще більш невигідні умови.
Проте, скоріш за все, кацапська наволоч продовжить бомбування мирних населених пунктів, перегрупування свого гівняного мотлоху (сапогів з металобрухтом), й спробує провести останню масштабну атаку.
Якось так я бачу ситуацію
КВН проти КГБ.
А ну путлер зараз скаже, що його не влаштовують ці умови. це що, буде наше єдине спасіння?
Ничего серьезно не изменится. Часть войск переброся на Донбасс, оставшиеся окопаются и будут обстреливать нас артилерией и ракетами. Их цель, чтоб мы не перебросили помощь из этих районов нашей группировке на Донбассе. Но это всё на поверхности, наше командование это тоже отлично понимает...
Мединский: Генштаб объявит о притормаживании или деэскалации конфликта на двух направлениях ВИДЕО
18:40
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил о возможном притормаживании или деэскалация конфликта на двух направлениях.
«В заявлении министерства обороны сегодня было сказано, что конкретные детали Генеральный штаб огласит в ближайшее время. Что будет означать притормаживание или деэскалация конфликта на двух направлениях. Дальше не скажу. Дальше должен говорить не переговорщик, а патриот», - сказал Мединский.
Они и так мечтали их оттуда вытащить, если бы они этого не сделали - получили бы котел, если бы начали выводить - то все бы увидели, что это отступление. А так - мы не отступаем, а «идем навстречу мирным предложениям»
👉Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня
👉РФ выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины
👉Объявление деэскалации на киевском направлении в том числе связано с тем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения
👉Россия сделала два огромных шага к миру и ждет от Украины встречного движения
👉Необходимо пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между РФ и Украиной на взаимоприемлемых условиях
«Давление на путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи (Украине), чтобы гарантировать, что россия полностью изменит свой курс», - пересказал журналистам слава Джонсона представитель премьера.
Без Криму та ОРДЛО: Україна представила план гарантій безпеки / Стамбул, Арахамія / Україна 24
https://www.youtube.com/watch?v=Q3n0TGrIeX8
Есть старая истина - дураку доверяют ключи от города только в одном случае, когда город собираются сдать.
А еще раньше в середине его президентства, когда были готовы подписать ПДЧ по НАТО партия Регионов заблокировала Верховную Раду - все помнят эти воздушные шарики «НАТО - нi» в парламенте Украины?
С Порошенко была та же проблема, что и с Зе - напомню, что он был одним из трех!! основателей Партии Регионов и во время войны с Россией будучи президентом Украины имел бизнес в России + коррупция. Ну как можно брать в НАТО страну все ветви власти которой пронизаны российскими агентами влияния? Ведь НАТО, это не только оружие, но и шифровальные коды, системы связи, допуск к секретным данным всего НАТО.
- уйобують з території України включно зКримом та Донбасом
- платять репарації та контрибуції за розрушені міста та вбитих громадян
1. без НАТО гарантії безпеки - фікція. Не одна країна НАТО не матиме права захищати УКраїну без дозволу інших членів. це закон.
2. без гарантій безпеки ніяки суттеві інвестиціі неможливі.
3. цей договорняк(бо це не договір) не робить Росію винуватою у війні і це означає що вона не буде платити репарацій, як Німеччина після другої світової
Тому питання - де ви візьмете $500 млрд для відбудови? хто компенсує ваши жерви? хто буде годувати ваших сиріт?
Якщо ви думаєте, що Америка або Европа, то це помилка. Ви підставили їх, продали путіну. Вони допоможуть, щоб ви не померли з голоду, але не більше.
4. Хто буде озброювати вашу "нейтральну" армію? Це додаткові $500 млрд. якщо хтось продасть вам старе озброєння. Але це дуже велика проблема. Тому путін досяг "демілітарізації" України, як і хотів.
5. Крим і Донбас ви здали! Це те що Х*йло хотів від вас напочатку.
Таким чином, з таким договорняком ви могли і не воювати, а підписати його 24 лютого і зберегти десятки тисяч життів, і свої міста, і економіку.
Боляче і соромно за вас усіх, українці!!! Ви втратили незалежність за яку віддали життя тисячи ваших громадян!
респект. все абсолютно справедливо. прошу дозволу у пана на запозичення цього тексту.