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Новости Война
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Российские оккупанты похитили почти 30 местных лидеров, активистов, журналистов и принудительно вывезли в РФ и Беларусь 40 тыс. украинцев, - МИД

Российские оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов, журналистов в Украине, 40 тыс. украинцев были принудительно перемещены в Россию и Беларусь, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Столкнувшись с тотальным сопротивлением, Россия снова применила репрессии, которые она использовала на Донбассе и в Крыму. В настоящее время оккупанты похитили почти 30 местных лидеров, активистов, журналистов. Всего 40 тыс. украинцев были принудительно перемещены в Россию и Беларусь", - говорится в сообщении. МИД Украины в твиттере во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Внешнеполитическое ведомство призвало следить за кампанией #TheTaken в твиттере и требовать их немедленного освобождения.

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Российские оккупанты похитили почти 30 местных лидеров, активистов, журналистов и принудительно вывезли в РФ и Беларусь 40 тыс. украинцев, - МИД 01

армия РФ (19143) МИД (6940) похищение (1685) военные преступления (1431)


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Топ комментарии
+10
РФ использует переговоры для наращивания войск и дальнейшему захвату. Никаких переговоров не вести и военным путем освобождать территорию, нужно дожимать русских!!!
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29.03.2022 17:07
+6
До речі а питання щодо повернення наших насильно вивезених дітей, мирних жителів підіймалося? Гуманітарні коридори?
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29.03.2022 17:09
+4
надо бюллетени поднять и смотреть, те кто 74% зебуинов, которых примусово вивезли до РФ, их можно и не возвращать, впринципе ... Остальных обязательно вернуть!
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29.03.2022 17:20
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РФ использует переговоры для наращивания войск и дальнейшему захвату. Никаких переговоров не вести и военным путем освобождать территорию, нужно дожимать русских!!!
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29.03.2022 17:07 Ответить
До речі а питання щодо повернення наших насильно вивезених дітей, мирних жителів підіймалося? Гуманітарні коридори?
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29.03.2022 17:09 Ответить
Підіймалось питання зняття санкцій з Абрамовича.

Слава ЗСУ! Кацапня має бути знищена!
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29.03.2022 17:14 Ответить
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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29.03.2022 17:12 Ответить
Да, а мы договариваемся с ними....
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29.03.2022 17:16 Ответить
надо бюллетени поднять и смотреть, те кто 74% зебуинов, которых примусово вивезли до РФ, их можно и не возвращать, впринципе ... Остальных обязательно вернуть!
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29.03.2022 17:20 Ответить
Может под лениным гитлер лежит??
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29.03.2022 17:23 Ответить
Так занимайтесь!!! Вы же уже подписали капитуляцию Украины и отказались от Крыма и ОРДЛО! Стали на колени и поползли к новому хозяину-хану отсасывать. Шо вам каких-то 40000 украинцев угнанных в рабство. Можно обменять Зеленского на всех пленных - хоть какая-то польза от этой падали. Вы предали украинский народ и высрались на могилы наших героев. Будьте вы прокляты, зелёные гниды.
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29.03.2022 17:27 Ответить
руский СЕВЕР ,ЗДРАВСТВУЙ !!! ч\з 20 лет приедут домой !!! пахать на росии НЕКОМУ !!!((((
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29.03.2022 17:34 Ответить
Це питання буде вирішуватися упродовж 15 років -ОП
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29.03.2022 17:35 Ответить
в Украине был НЕЙТРАЛЬНО -БЕЗЯДЕРНЫЙ СТАТУС !!!!
в Украине был БОЛЬШОЙ ДОГОВОР о ДРУЖБЕ с росией !!!
в Украине был БУДАПЕШСКИЙ МЕМОРАНДУМ о ГАРАНТИИ БЕЗОПАСТНОСТИ подписанное росией , ШТАТАМИ , АНГЛИИ !!! и что в ИТОГЕ ??? война , жертвы и разрушенные города !!! НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ росии !!! слышите , НИКОГДА !!!!
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29.03.2022 17:41 Ответить
Нужно напрячься и сделать свою ядерную бомбу, и желательно не одну. Одесские катакомбы идеально подойдут для подобной работы
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29.03.2022 17:48 Ответить
 
 