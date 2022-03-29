Российские оккупанты похитили почти 30 местных лидеров, активистов, журналистов и принудительно вывезли в РФ и Беларусь 40 тыс. украинцев, - МИД

Российские оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов, журналистов в Украине, 40 тыс. украинцев были принудительно перемещены в Россию и Беларусь, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Столкнувшись с тотальным сопротивлением, Россия снова применила репрессии, которые она использовала на Донбассе и в Крыму. В настоящее время оккупанты похитили почти 30 местных лидеров, активистов, журналистов. Всего 40 тыс. украинцев были принудительно перемещены в Россию и Беларусь", - говорится в сообщении. МИД Украины в твиттере во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Внешнеполитическое ведомство призвало следить за кампанией #TheTaken в твиттере и требовать их немедленного освобождения.

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