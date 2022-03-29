Войска РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области

Сегодня, 29 марта, российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Староконстантинова Николай Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб. К счастью, ВСУ и, очевидно — Бог, берегут нас, поэтому обошлось без человеческих жертв. Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими потугами собрали в качестве стратегического запаса", - заметил он.

Поэтому он обратился с просьбой к горожанам - помочь в приобретении горюче-смазочных материалов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничник Роман Грибов, автор лозунга "Русский военный корабль, иди нах#й", вернулся из плена домой. ВИДЕО