Войска РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области
Сегодня, 29 марта, российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Староконстантинова Николай Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
"Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб. К счастью, ВСУ и, очевидно — Бог, берегут нас, поэтому обошлось без человеческих жертв. Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими потугами собрали в качестве стратегического запаса", - заметил он.
Поэтому он обратился с просьбой к горожанам - помочь в приобретении горюче-смазочных материалов.
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Отто фон Бісмарк
Договор с оккупантами возможен только после победы Украины и их капитуляции.
Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины, заявил 29 марта в https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/5068889219861240 Facebook , что договоренности с Россией возможны только после ее капитуляции.
"Никаких договоренностей с убийцами! Договор с оккупантами возможен только после победы и их капитуляции из трех пунктов: деоккупация всех территорий Украины; компенсация всех убытков, материальных и моральных; передача [президента РФ Владимира] Путина, его окружения и военных преступников Гаагскому трибуналу", - написал он.
https://socratify.net/quotes/vitiaz-v-tigrovoi-shkure-shota-rustaveli (Шота Руставели)
А где этот мнимый "герой" Сенцов? В Европе сидит и советы раздает?
.....для особо "одарённых" ещё раз:
"Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины........
Слава ЗСУ!!!
следующее поколение будет возмущаться:
- а что, нельзя было по канистре в кабину каждого самолета попрятать!
не эвакуируюсь
свинок нет, но есть белки. попадут под мобилизацию))
Суки кацапські, таким буде і договір з ними.
де там аграхімія и подоляка? коли вже розпідалят за домовленості з "партнерами"?
перелейте топливо в ж/д цистерны, не верю что нет пустых
Те саме в ДАП-і. Але хіба зелені соплі про це чули колись? Тому наступають на старі граблі