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Новости Война
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Чавушоглу о переговорах Украины и РФ: Зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций. Более сложные темы рассмотрят главы МИД

чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник заявил, что на переговорах делегаций Украины и России удалось добиться сближения позиций по некоторым вопросам, более сложные темы обсудят на следующих раундах переговоров главы МИД РФ и Украины.

"На украинско-российских переговорах в Стамбуле зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций", – сказал Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Более сложные темы повестки дня переговоров Киева и Москвы будут рассмотрены на последующих этапах главами МИД Украины и РФ", - считает он.

Также смотрите: Пограничник Роман Грибов, автор лозунга "Русский военный корабль, иди нах#й", вернулся из плена домой. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что в Стамбуле завершились переговоры представителей Украины и России.

переговоры (4928) Чавушоглу Мевлют (124)


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Топ комментарии
+39
Україна - це не росія!

Здається, «переговорники» трохи загубилися в розуміннях….
Тут все вирішує народ, а не лише «переговорники»

А далі я поділюся словами політика , якого дуже поважаю:

«Усім, хто погоджується з путіним та іншими російськими бандитами на певний "переговорний період" по статусу Криму тривалістю 15 років, пропонується негайно піти за російським військовим кораблем...

І ще про одне, неприємне: у 2014 році Українська держава не мала ані можливостей, ані сил, ані політичної волі захистити Крим, який росіяни окупували буквально за лічені дні. Відповідно, ні кримські татари, ні етнічні українці не могли без виступу української армії самостійно протистояти озброєної російської армії.

Але сьогодні, на 8-му році окупації РФ Криму, абсолютно інша ситуація: Збройні сили України та українська політична нація не дозволять нікому (!!!) поступитися жодним метром української території, тим більше Кримом та Донбасом.

Не зрадимо Крим та Донбас!

Не зрадимо Україну!»

*Рефат Чубаров*
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29.03.2022 18:05
+34
Я вообще ничего не услышал про то что козломордые уходят из Херсона, Мелитополя и Мариуполя.
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29.03.2022 18:05
+26
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29.03.2022 18:09
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Я вообще ничего не услышал про то что козломордые уходят из Херсона, Мелитополя и Мариуполя.
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29.03.2022 18:05 Ответить
Вони виходять з усіх територій, де їх не було до 23.02- це один з пунктів.
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29.03.2022 18:13 Ответить
Кто заплатит за разрушение и убийства ?
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29.03.2022 18:17 Ответить
Винні заплатять. Згідно міжнародного законодавства.
У вас є інший варіант?
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29.03.2022 18:19 Ответить
А чи заплатять?! Орки на все поклали товстий і довгий. Для них не існує жодних міжнародних законів, домовленностей, угод, які б їх не влаштовували. Ти такий наївний, чи це "зовсім інше" ?!
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29.03.2022 18:23 Ответить
Значить ці гроші в них заберуть і віддадуть Україні. Чи у вас є свій варіант?
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29.03.2022 18:27 Ответить
як так - забрати гроші у "гаранта безпеки України"?
це нонсенс для юриспруденції..

чі ці гроші будуть також "15 років обсуждать клован з фуйлом"?
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29.03.2022 18:32 Ответить
які такі "винні"? де це прописано?
апле те що "расея - херант безапаснасти Украини" та "без дозволу расеї - ніяких дій в воєнній сфері" - це прописано
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29.03.2022 18:24 Ответить
У міжнародному законодавстві прописано- ви щось чули про юриспуденцію?
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29.03.2022 18:25 Ответить
як там боинг - заплатили? чули вже в "юриспруденції"?
а за будапешский меморандум и оккупацію Крима та Донбасса - вже чі ще "15 років будуть обговорювати Крим"

більш того, "юриспрудент" щось чув про Когнституцію України, де шлях в НАТО прописан в Конституції України?
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29.03.2022 18:30 Ответить
більш того,

шлях в НАТО прописан в Конституції України.. але зебілам та клованам про це невідомо.
Тобто, зеленський, арахамія, подоляк та інші ЗНОВ порушують Конституцію України.
Що під час воєнного стану - означає набагато більше ніж навіть в умовах миру.
Зміни до Конституції, які закріплюють курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО з 21 лютого 2019 року набули чинності.
Це сталося наступного дня після того, як закон щодо закріплення стратегічного курсу України на членство в ЄС та НАТО було опубліковано у газеті "Голос України" .
Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований Президентом.

За відповідне рішення проголосували 334 народних депутатів.

19 лютого цей закон урочисто підписав у Верховній Раді Президент Петро Порошенко.
Цим документом вносяться зміни до Конституції України, якими закріплюється незворотність стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
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29.03.2022 18:25 Ответить
Ця зелена банда проведе фейковий "референдум" і змінить Конституцію ,а Україна,як шла по колу так і далі буде йти хто зна скільки десятиліть.тобто якщо влада підпише ці папірці з ордою про європейську Україну можна буде забути надовго
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29.03.2022 18:36 Ответить
https://defence-line.org/2022/03/dva-varianta/ "...Речи, которые сейчас звучат из опы, по своей сути сводятся к формулированию намерения совершить тяжкие и особо тяжкие государственные преступления. По сути, первое лицо говорит о том, что оно - неспособно исполнять свои обязанности в рамках действующей Конституции..."
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29.03.2022 18:41 Ответить
НУ ТИ УРОД!
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29.03.2022 18:40 Ответить
Це апріорі не може бути в мирній угоді..
Військові злочини - це питання міжнародного суду, як і виплата репарацій. Очевидно, що до всіх компенсацій і виплат не може бути ніякого зняття санкцій чи повернення бізнесу
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29.03.2022 18:25 Ответить
но саме зеленський та інші "договорящие"отмазивают расею от єтой участи, делая ее одной з "сторон безпеки україни"..
Більш того, без дозволу расеї - ніякий озброєн, навчань та інших дій у війсковій сфері.
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29.03.2022 18:27 Ответить
України
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29.03.2022 18:28 Ответить
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29.03.2022 18:37 Ответить
Це ти сам таке придумав? Чи може наснилось?
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29.03.2022 18:25 Ответить
Потому что они и не уйдут с захваченных позиций как не ушли а наоборот захватили Дебальцево после подписания минска, Можешь даже не сомневаться кацапоиды захватят коридор в крым а Zе скажет ничего страшного лишь бы небыловайны
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29.03.2022 18:15 Ответить
Так він вже сказав днями в інтерв'ю, що території то таке, головне, щоб люди не гинули
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29.03.2022 18:42 Ответить
А вони звідти мирно не підуть. Захоплення Херсонської області для введення в дію Північно-Кримського каналу, коридор з ОРДО до Криму, відокремлення України від Азовського моря - це найголовніші задачи рашки-недоімперії. Рашка ці території захопила і вже не віддасть. Вигнати її звідси можна буде тільки війною, яка буде страшною і важкою. На даний момент не бачу, хто може очолити цю визвольну війну.
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29.03.2022 18:27 Ответить
и что там с контрибуциями и восстановлением разрушенного и компенсаций за уничтоженное имущество ?
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29.03.2022 18:48 Ответить
Так и не уходят. Собирают войско недобитое чтобы штурмовать дальше
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29.03.2022 19:52 Ответить
и не собираются!те что ушли - придут на помощь югу
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29.03.2022 21:20 Ответить
Україна - це не росія!

Здається, «переговорники» трохи загубилися в розуміннях….
Тут все вирішує народ, а не лише «переговорники»

А далі я поділюся словами політика , якого дуже поважаю:

«Усім, хто погоджується з путіним та іншими російськими бандитами на певний "переговорний період" по статусу Криму тривалістю 15 років, пропонується негайно піти за російським військовим кораблем...

І ще про одне, неприємне: у 2014 році Українська держава не мала ані можливостей, ані сил, ані політичної волі захистити Крим, який росіяни окупували буквально за лічені дні. Відповідно, ні кримські татари, ні етнічні українці не могли без виступу української армії самостійно протистояти озброєної російської армії.

Але сьогодні, на 8-му році окупації РФ Криму, абсолютно інша ситуація: Збройні сили України та українська політична нація не дозволять нікому (!!!) поступитися жодним метром української території, тим більше Кримом та Донбасом.

Не зрадимо Крим та Донбас!

Не зрадимо Україну!»

*Рефат Чубаров*
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29.03.2022 18:05 Ответить
Очевидно для вас - краще капітуляція України.
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29.03.2022 18:13 Ответить
Кому очевидно? Вам? Буває...
Просто між капітуляціями рашки чи України є ще один варіант- підписання мирного договору. За нього зараз мова в обговоренні і йде- не знали?
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29.03.2022 18:17 Ответить
Алексей, то це хиба "мирний договор"? Це ж капітуляція. Хоч би вже не забрехувався
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29.03.2022 18:35 Ответить
А ты видать Лёха воюешь? Или за подоляковский серебрянки трудишься?
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29.03.2022 18:17 Ответить
то по твоему кацап вбивця путлер "серйозний" політик....- просто в нато жила тонка .... хто за всю розруху та смерті заплатить ....
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29.03.2022 18:19 Ответить
По-моєму ти геть усе поплутав- він *****.
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29.03.2022 18:22 Ответить
Поймите, "политики", если мы останемся униженной страной, как последние 8 лет, мы исчезнем как нация. Взгляните на убыль нашего населения за эти годы. Девчёнки просто не хотят рожать детей в той Украине, что на коленях. У нас нет иного выбора, кроме идти до конца.
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29.03.2022 18:20 Ответить
Йди куди хочеш, нема проблем. Я дивлюся на цифри, а не на голослівні заяви- і до чого тут війна? Ні в тин, ні в ворота .
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29.03.2022 18:24 Ответить
А мені здається, що ти, "алексей технолог", ніхто інший, як прокладка зедебільного клоуна люся-арестович! Не знаю, на які ти цифри дивишся, але ти така тж зелена сволота, як і клован з бандою! Так що, йди за козломордим кораблем зі своїми "пропозиціями" *****! Великий комбінатор, *****...
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29.03.2022 19:30 Ответить
Налапшають народові, залякають і отримають бажаний результат.
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29.03.2022 18:11 Ответить
Кацапи виходять всі голосують проти цих 15 років і іншого гівна,а чому проблема?
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29.03.2022 18:11 Ответить
А том, что кацапская армия за это время перегруппируется, проведет скрытую мобилизацию (уже начала проводить), пополнится техникой, учтет допущенные ошибки, изучит нашу тактику и ударит с новой удвоенной силой.
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29.03.2022 18:18 Ответить
Якщо кацапи підуть з территорії України на відновлення лише втраченої техніки їм потрібно років 10.а народ України може послати ті бзде обіцянки вслід за російським кораблем,моя позиція бзде треба саджати починаючи від великого крадівництва і за трагедію Маріуполі та інших міст.він з бенею наготовився вже шашлики жерти з плану маршала.
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29.03.2022 18:30 Ответить
Нууууу?
И что там узгоджено?
Или должны гадать на кофейной гуще?
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29.03.2022 18:05 Ответить
Віддати все під контроль паРаши. В тому числі, навчання української армії.

Відео з третьої хвилини. Виступ Чалого.

https://www.youtube.com/watch?v=a6-bY8u1e-0&t=803s
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29.03.2022 18:12 Ответить
просто піпец про що воно триндить ....- як завжди іменовані " хєліти" все здають ...
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29.03.2022 18:24 Ответить
Русский корабль иди *****.
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29.03.2022 18:06 Ответить
зате скоро почуєш, що Україна погодилася дати воду в Крим на законних підставах - заради Миру та пошуку компромісів
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29.03.2022 18:07 Ответить
Такого миру ? А це мир ?
Це табір.
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29.03.2022 18:10 Ответить
Зблыження позиций. И сильно вы там сблизились с террористами и убийцами наших беременных женщин и детей?
Так ***** сразу предлогал подписать капитуляцию, зачем было тогда вообще воевать? Чтобы теперь Zе-капитулянт подписал такой позор на развалинах и тысячах трупов украинцев?
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29.03.2022 18:09 Ответить
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29.03.2022 18:09 Ответить
даже у терминатора Юры башка работает еще

и я чето не понял Параша че-то же страной "гарантом" стала???? ну это вобще анекдот ***
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29.03.2022 18:17 Ответить
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29.03.2022 18:21 Ответить
То что я понял.что все это ХУ*ЛО ! весь этот сегодняшний договор
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29.03.2022 18:09 Ответить
........попи#дели и дальше шмалять...... а турок активно наживает себе политический капитал..........как то так.....
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29.03.2022 18:11 Ответить
Це добре. Бо Кулебі хоча б довіряти можна.
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29.03.2022 18:11 Ответить
********* договорились о капитуляции Украины. Жидовская харя готова её подписать и высратся на могилы Героев Украины. Потом снятие санкций с Орды и лет через пять новая война. Зеленский - будь ты проклят.
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29.03.2022 18:12 Ответить
Угоди російського ***** з українськими *************** Україну не обходять!
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29.03.2022 18:13 Ответить
Кацапи ***** з нащої землі а тоді перемовини
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29.03.2022 18:13 Ответить
Думаю, сьогоднішні перемовини нічим не закінчаться. Зараз по коментам настрої людей оцінять і забудуть про те, що й говорили таке.
BigData в дії.
Нцякого референдуму не буде
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29.03.2022 18:14 Ответить
Чавушоглу спасибо за барактыры конечно, но лучше не нуди щас и так тошно
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29.03.2022 18:14 Ответить
США не бачать ознак "реальної серйозності" у переговорах з боку Росії, - Блінкен.
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29.03.2022 18:20 Ответить
Тут один вихід, - народ має тиснути на Зе (Ze?), і змусити його відмовитися від цих договорів! Не можна дозволити після стількох жертв продати нас!
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29.03.2022 18:22 Ответить
То шо там, хто тепер Крим здав? Знов Турчінов?
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29.03.2022 18:23 Ответить
Якщо твій друг пропонує тобі перемови з ворогом- тебе вже зрадили...
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29.03.2022 18:24 Ответить
Может дуэль??
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29.03.2022 18:26 Ответить
«Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включающих Российскую Федерацию», - отметил Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.
----
- зрада чи ні?
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29.03.2022 18:26 Ответить
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29.03.2022 18:28 Ответить
Ні з якого боку не було жодної людини, яка хоч за щось відповідає, тільки блазні на кшталт Арахамії та Медінського. Не було (й не повинно було) підписано жодної бумаги. Та й не спроможні щось підписувати ці персонажі анекдотів. А їх балачки не коштують того часу і уваги, що на них тратять медіа і ми з вами.

Як ті цуцики - пообнюхувались та розбіглись. А нам своє робить!

Єдине корисне в цій виставі - що Україна вкотре продемонструвала світовому суспільству, що вона в принипі договороздатна і в принципі здатна обговорювати компроміси. І це нам великий плюс. А рузкий корабль идет... по курсу.
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29.03.2022 18:31 Ответить
Зафіксовано узгодження низки питань і зближення позицій щодо прізвищ державних зрадників, учасників капітулянтських перемовин у Стамбулі. Ними були громадяни Подоляк М.М., Арахамія Д.Г., Тимошенко К.В., Костін А.Є., Рєзніков О.Ю. і Точицький М.С. котрі мають бути негайно арештовані та засуджені згідно до статті 111 кримінального кодексу України.
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29.03.2022 18:34 Ответить
Триллион долларов Контрибуции за уничтоженную инфрастуктуру Украины...и потом перемовыны....а так это элементарный Алма зелемоских...
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29.03.2022 18:34 Ответить
На українсько-російських переговорах у Стамбулі зафіксовано узгодження низки питань і зближення позицій", - сказав Чавушоглу Джерело:
Впевнена, що саме так-зафіксовано, те про що домовлено у режимі відеоконференцій після мінську, все те, що озвучено чалим та ЗЕленими прихвостнями.Зустріч у Стамбулі була лише формальна (окремі засідання групп, окрема зустріч недохромосомного з лишньохромосомним,меседж турецької сторони про відповідальність при прийнятті сьогоднішніх рішень )для того, щоб підтвердити воочію досягнуті домовленості, і тому рашистська делегація дуже спішно (щоб борони Боже Україна не передумала) вилетіла назад з радістними новинами , адже за їхніми задумами у разі прийняття Україною узгоджених"шедеврів" від переговорників України для рашкостана це дійсно перемога.
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29.03.2022 18:35 Ответить
США не бачили ознак того, що Росія серйозно веде переговори з Україною, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та Росією "просуваються ефективним шляхом", оскільки Сполучені Штати не бачили "ознак справжньої серйозності" з боку РФ.

Про це інформує із посиланням на "https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/29/7136857/ Європейську правду ".

"Є те, що говорить Росія, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому", - сказав Блінкен.

Дерсекретар США попередив, що заява РФ про скорочення бойових дій навколо Києва може бути "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу та обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".

"Якщо вони якимось чином вірять, що спроба підпорядкувати собі "тільки" східну частину України та південну частину України може мати успіх, то вони знову глибоко обманюють себе", - сказав Блінкен.

Він закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили і, звичайно, вести переговори". Джерело:
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29.03.2022 18:38 Ответить
Хитрожопые турки и продажные Зе
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29.03.2022 18:40 Ответить
Украину опять хотят одурачить и потом Украина будет мучатся с наложенными на страну кабальными условиями. У Украины сейчас выбор капитулировать и быть страной окутанной позором и выполнять условия России. Или у Украины вариант уничтожить все российские войска и освободить все свои территории и РФ получит все санкции и все эмбарго и Россия к чертям собачьим развалится и Украины будет слава на весь мир и уважение и полная свобода! Украинский народ не примет никакой капитуляции, кто поставит любую подпись с РФ, то тот будет признан врагом народа Украины и будет немедленно уничтожен!
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29.03.2022 19:02 Ответить
турки невинно зливають продажні шкури пердоляка і арахама
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29.03.2022 19:37 Ответить
Лаптіноге бидло ви будете зарізані як свині сціця в штани, ми за вами вже прийшли - Слава Україні!
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29.03.2022 20:34 Ответить
Какая то дичь происходит...
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29.03.2022 21:00 Ответить
Сближение лба с палкой от будапештских граблей
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29.03.2022 21:02 Ответить


Було: країна-агресор.

Стало: гарант безпеки.
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29.03.2022 21:06 Ответить
ЗЕЛЯ СРАЗУ ВАЛИ В РОСТОВ. С ТАКИМИ ДОГОВОРАМИ ГДЕ РАША ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ. И АРМИЯ НЕ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ НИКАКИХ УЧЕНИЙ. И ЭТО ТОГДА КОГДА ПУТИНСКАЯ КРЫСА УЖЕ ПОЛУЧИЛА В ХЛЕБАЛО И ЕЕ ДУШАТ САНКЦИИ. ЗЕЛЯ ТЫ ПРОДАЕШЬ СТРАНУ
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29.03.2022 21:09 Ответить
Только военно политическая победа Украины.
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29.03.2022 21:42 Ответить
https://defence-line.org/2022/03/dva-varianta/

Два варианта


POSTED BY: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 28 БЕРЕЗНЯ, 2022

Речи, которые сейчас звучат из опы, по своей сути сводятся к формулированию намерения совершить тяжкие и особо тяжкие государственные преступления. По сути, первое лицо говорит о том, что оно - неспособно исполнять свои обязанности в рамках действующей Конституции. Как мы все прекрасно видели, почти три года оно пользовалось привилегиями этого поста, но когда дело коснулось до тех обязанностях, которые прямо прописаны в основном законе, то оказалось, что ноша эта слишком тяжелая и оно просто неспособно ее нести.
Заявления, которые сейчас делаются, могли быть вполне приемлемы для Квартала 96-х или стендап-шоу «Рассмеши гомика», где можно рассуждать о «компромиссных территориях» или «нейтральном статусе» с точки зрения бестолкового юмориста, но от имени Украины оно не имеет права делать подобных заявлений в принципе. Такие заявления прямо противоречат Конституции Украины и если эта болтовня является собой действительно намерения, то речь идет о попытке совершения ряда тяжких преступлений, поскольку все описанное в них, содержит состав преступления.
Поэтому у этого лица еще есть время выйти на публику и как обычно пояснить, что его неправильно поняли и что на самом деле, оно не имело ввиду ничего такого, что формально выглядит как предательство интересов Украины и уступки ее территорий и суверенитета. Ни одно государство не должно с кем-то обсуждать собственный статус, даже разговоров об этом не может быть, а тем более - под давлением. Это потому, что такие вопросы относятся к широкому понятию «суверенитет» и если какое-то падло пытается его ограничить или сузить, то первое лицо первым обязано вставать на его защиту, поскольку так написано в его «контракте», которым выступает Конституция.



Более того, согласно той же Конституции, никто не имеет права ни менять Конституцию, ни даже выносить на референдум никаких вопросов, которые касаются конституционного устройства государства. И первым этого не имеет права делать то самое первое лицо, поскольку опять же, не него положены обязанности гарантировать эти самые конституционные нормы.
Проще говоря, если какое-то безумное тело начинает рассказывать что-то о «компромиссных территориях» или об изменении курса, закрепленного Конституцией, именно первое лицо должно направить в правоохранительные органы представление о срочном реагировании, на такие поползновения и в случае обнаружения состава преступления - немедленно запускать уголовное производство, по данным фактам.
В общем, у этого самого первого лица имеется два легитимных варианта выйти из этой, крайне вонючей ситуации. Первый мы уже описали и сделать публичное пояснение того, что его слова перекрутили и на самом деле он не такой и ждал трамвая. При этом, надо вытереть сопли, поменять подгузники, нажать кнопку "Режим выключения бородатой истерички" и предоставить военным полную свободу действий. Для фигуры это будет уже не комильфо и безусловно будет иметь определенные, в том числе и правовые последствия, но лучше так, чем перейти к практическим действиям, явно содержащим признаки состава особо тяжкого преступления.
Второй вариант более радикальный, но вполне логичный. Если ты не понимаешь, как действовать в данной ситуации, не нарушая тех норм и правил, которые не ты устанавливал и под какие ты пришел на эту должность, то просто пишешь заявление об отставке и отправляешься по известному адресу. Украина имеет достаточное количество достойных сыновей и дочерей, которые примут руль даже в этой, крайне тяжелой ситуацию, в которую страна попала как раз по вине бестолочей, невеж и паяцев, у которых руки просто не заточены для кризис-менеджмента, да и вообще - под любую государственную деятельность, когда надо решать объективные, а не высосанные из пальца или из другого места, проблемы. Заяву - на стол и вперед, в итальянский домик или лондонскую квартирку. Все остальное - от лукавого и закончится грустно именно для этого деятеля.
Мы постарались выдать максимально мягкий взгляд на эту ситуацию, но тем, кто попытается слить интересы Украины, надо понимать, что именно сейчас предательство тех, кто своей жизнью остановил красно-коричневую навалу, будет чревато самыми грустными последствиями для всех, кто попытается подыграть прутину. Хотя мы не исключаем, что все это - игра, сценарий которой написан не на банковой и эти деятели просто исполняют свои роли, пока взрослые мужчины на фронте и в международных сферах, делают нужные и правильные вещи. Время покажет, что и как оно есть на самом деле. Ну а каждый из нас должен делать то, что у него получается лучше всего, чтобы сделать свой вклад в нашу победу. А то, что она будет - нет сомнений, поскольку мы становимся сильнее, оснащеннее, и опытнее, с каждым днем, а противник - опустошает свои склады стратегических резервов антиквариата и свинарники, набитые потенциальным грузом 200. Тобто ми переможемо!
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29.03.2022 21:49 Ответить
Легко коментувати в мережах та важко віддавати своє життя за Україну.
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29.03.2022 22:11 Ответить
 
 