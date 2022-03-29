РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10987 посетителей онлайн
Новости Война
1 910 7

Нам известно по меньшей мере о шести случаях, когда журналистов похищали и пытали, - исполнительный директор ИМИ Романюк

романюк

На временно захваченных российскими войсками территориях журналистов похищают и пытают.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.

"То, что мы наблюдали в 2014 году, повторяется, разве что в больших масштабах. Нам известно по меньшей мере о 6 случаях, когда журналистов похищали и просто пытали. Их бросали в подвалы, их били, ломали конечности, не давали пищи, воды. По состоянию на сегодняшний день на территории Украины российскими оккупантами убиты 5 журналистов при исполнении журналистских обязанностей, и еще три журналиста убиты при других обстоятельствах.

К примеру, в дом, где жил один из мариупольских журналистов, прилетел российский снаряд, - отметила она. - Также нам известно о семи случаях, когда журналисты были ранены. Причем они были идентифицированы – была видна надпись "Пресса". Но россияне все равно в них стреляли.

Романюк также добавила, что на захваченных территориях под давлением оккупантов редакции разных СМИ были вынуждены прекратить работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны в Украине российские оккупанты убили пятерых журналистов, по меньшей мере семеро получили ранения, - ИМИ. ИНФОГРАФИКА

"Можно сегодня говорить не только об индивидуальных кейсах журналистов, но и вообще о давлении на медиа. Когда в 2014 году россияне захватывали часть Луганской и Донецкой областей, нам было известно о более чем 40 случаях уничтожения редакций местных СМИ. И тогда эта ситуация, как вы помните, развивалась несколько месяцев. Для сравнения: только за один месяц этого нового вторжения мы уже насчитали более 70 случаев, когда редакции региональных медиа прекратили работу", - сообщила Романюк.

Полную версию интервью директора Института массовой информации Оксаны Романюк Цензор.НЕТ можно прочитать по ссылке.

журналистика (3289) оккупация (10131) пытки (833)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого ви не говорите про злочини трусні на весь світ ?
Де справи ?
Чи хтось дав наказ прикрити то всьо ?
показать весь комментарий
29.03.2022 18:14 Ответить
Капец наивная. Это война, здесь убивают, и лишний жмур врага лучше 10 эффективных фоток.
Даже нехер вспоминать про журналюг, каждый день гибнут более достойные парни.
показать весь комментарий
29.03.2022 18:15 Ответить
Дойти до "Львова" Z-армии оккупантов-голодранцев уже не светит...
- https://www.youtube.com/watch?v=zXRu48Aam7M&t=8s https://www.youtube.com/watch?v=zXRu48Aam7M&t=8s

показать весь комментарий
29.03.2022 18:20 Ответить
Мединский наговорил росСМИ - деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращение огня; РФ выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины; Деэслакация на киевском направлении связана с тем, что в Киеве сидят люди, которым надо принимать решения.; Россия сделала два огромных шага к миру и ждет от Украины встречного движения; Необходимо пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между РФ И Украиной на взаимовыгодных условияях." Читайте поміж строк
показать весь комментарий
29.03.2022 18:24 Ответить
Та зрозуміли - треба точку У на Кремль послати.
показать весь комментарий
29.03.2022 18:33 Ответить
А Зе влада хоче мирні договори з сатано кацапами заключати, тю, подумаєш вбили більше сотні дітей і мирних жителів в одному тільки Маріуполї більше 5 000 людей, а по Україні і всі 10 тис. , ну той що, Зе влада ж мудра як той індіанець який за огнєну воду продав свою Батьківщину
показать весь комментарий
29.03.2022 18:32 Ответить
снайпер трошки промахнулся

Под Мариуполем получил ранение корреспондент «Известий» Родион Северьянов. Пуля снайпера попала в ногу
показать весь комментарий
29.03.2022 20:05 Ответить
 
 