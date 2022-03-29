Нам известно по меньшей мере о шести случаях, когда журналистов похищали и пытали, - исполнительный директор ИМИ Романюк

На временно захваченных российскими войсками территориях журналистов похищают и пытают.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.

"То, что мы наблюдали в 2014 году, повторяется, разве что в больших масштабах. Нам известно по меньшей мере о 6 случаях, когда журналистов похищали и просто пытали. Их бросали в подвалы, их били, ломали конечности, не давали пищи, воды. По состоянию на сегодняшний день на территории Украины российскими оккупантами убиты 5 журналистов при исполнении журналистских обязанностей, и еще три журналиста убиты при других обстоятельствах.

К примеру, в дом, где жил один из мариупольских журналистов, прилетел российский снаряд, - отметила она. - Также нам известно о семи случаях, когда журналисты были ранены. Причем они были идентифицированы – была видна надпись "Пресса". Но россияне все равно в них стреляли.

Романюк также добавила, что на захваченных территориях под давлением оккупантов редакции разных СМИ были вынуждены прекратить работу.

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"Можно сегодня говорить не только об индивидуальных кейсах журналистов, но и вообще о давлении на медиа. Когда в 2014 году россияне захватывали часть Луганской и Донецкой областей, нам было известно о более чем 40 случаях уничтожения редакций местных СМИ. И тогда эта ситуация, как вы помните, развивалась несколько месяцев. Для сравнения: только за один месяц этого нового вторжения мы уже насчитали более 70 случаев, когда редакции региональных медиа прекратили работу", - сообщила Романюк.

Полную версию интервью директора Института массовой информации Оксаны Романюк Цензор.НЕТ можно прочитать по ссылке.