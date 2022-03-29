Нам известно по меньшей мере о шести случаях, когда журналистов похищали и пытали, - исполнительный директор ИМИ Романюк
На временно захваченных российскими войсками территориях журналистов похищают и пытают.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.
"То, что мы наблюдали в 2014 году, повторяется, разве что в больших масштабах. Нам известно по меньшей мере о 6 случаях, когда журналистов похищали и просто пытали. Их бросали в подвалы, их били, ломали конечности, не давали пищи, воды. По состоянию на сегодняшний день на территории Украины российскими оккупантами убиты 5 журналистов при исполнении журналистских обязанностей, и еще три журналиста убиты при других обстоятельствах.
К примеру, в дом, где жил один из мариупольских журналистов, прилетел российский снаряд, - отметила она. - Также нам известно о семи случаях, когда журналисты были ранены. Причем они были идентифицированы – была видна надпись "Пресса". Но россияне все равно в них стреляли.
Романюк также добавила, что на захваченных территориях под давлением оккупантов редакции разных СМИ были вынуждены прекратить работу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны в Украине российские оккупанты убили пятерых журналистов, по меньшей мере семеро получили ранения, - ИМИ. ИНФОГРАФИКА
"Можно сегодня говорить не только об индивидуальных кейсах журналистов, но и вообще о давлении на медиа. Когда в 2014 году россияне захватывали часть Луганской и Донецкой областей, нам было известно о более чем 40 случаях уничтожения редакций местных СМИ. И тогда эта ситуация, как вы помните, развивалась несколько месяцев. Для сравнения: только за один месяц этого нового вторжения мы уже насчитали более 70 случаев, когда редакции региональных медиа прекратили работу", - сообщила Романюк.
Полную версию интервью директора Института массовой информации Оксаны Романюк Цензор.НЕТ можно прочитать по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де справи ?
Чи хтось дав наказ прикрити то всьо ?
Даже нехер вспоминать про журналюг, каждый день гибнут более достойные парни.
- https://www.youtube.com/watch?v=zXRu48Aam7M&t=8s https://www.youtube.com/watch?v=zXRu48Aam7M&t=8s
Под Мариуполем получил ранение корреспондент «Известий» Родион Северьянов. Пуля снайпера попала в ногу